Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 26
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Иконки на панелях "Standart" и "Line Studies" в терминале стали очень красивые. А вот на панели "TimeFrames" иконки выглядят не очень ...
Despite no debugger is running and the last time I run it is really quite some time there is still the green 'lantern' to be seen in the editor:
Несмотря на то, что отладчик не работает, и в последний раз, когда я запускаю его, это действительно довольно много времени, есть еще зеленый 'фонарь', чтобы увидеть в редакторе:
BTW: I really would like to be able to collapse functions (brackets?) so that only the first line of the function (bracket) is visible with an icon to unfold this function (bracket) again!
Кстати: Мне бы очень хотелось иметь возможность сворачивать функции (скобки?) так, чтобы только первая строка функции (скобки) была видна со значком, чтобы снова развернуть эту функцию (скобки)!
Билд 2571.
Стандартный индикатор Fractals в окне данных выводит значения "пустого значения" буферов индикатора:
Может быть так со всеми стрелочными? Не проверял.
b2571, не отображаются на графике результаты Оптимизации во время расчетов.
Билд 2571.
Стандартный индикатор Fractals в окне данных выводит значения "пустого значения" буферов индикатора:
Может быть так со всеми стрелочными? Не проверял.
Это уже очень давно началось. Даже не в этом году. В пользовательских этого не замечал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
fxsaber, 2020.08.03 09:25
b2564. Оптимизатор продолжает работать, когда уже все посчитано.
Нажатие на кнопку Стоп вызвало минутное зависание и затем ничего не изменилось: время продолжает тикать, кнопка Стоп - гореть.
Повторные нажатия на Стоп выдают такую реакцию.
Ситуация с Агентами.
opt-файл создался.
Очень неприятная ситуация. Выключить Терминал не получается, т.к. выскакивает предупреждение.
Кнопка Стоп горит - ничего не сделать.
ЗЫ Возможно, эта ситуация связана с тем, когда график Оптимизации не строится во время расчетов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2020.08.08 17:33
Повторные попытки запуска дают в логе следующее.Строка для поиска: Oshibka 009.
b2571. Не получается закрыть график с результатами Оптимизации.
Нажатие на закрытие ни к чему не приводит.