Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров

Новый комментарий
 

В пятницу 29 апреля 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации версии 3270.

MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров

Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлено заполнение стандартных уровней Trailing Stop в контекстном меню открытых ордеров и позиций.



    Уровни Trailing Stop в контекстном меню

  2. Terminal: Обновлены переводы пользовательского интерфейса.
  3. Исправления по крешлогам.


Обновление будет доступно через систему Live Update.

 

Судя по скриншоту, моё пожелание не учли...


 

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий


 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий


+++

Особенно поле state

 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий


+++

 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий


+++

 
Обратите внимание пожалуйста на сообщение https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3173#comment_30065352
Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2022.04.15
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий




+++
 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий


Сессии есть вот только брокеры леняться все прописать. Столкнулся с этим в Открытии, поддержка ссылалась на московскую биржу типо они не могут поменять. Из-за этого советник при тестировании не понимал когда нельзя торговать. Пришлось в коде прописывать время для симуляции .
 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий


+++++

 
Alexandr Gavrilin #:
Сессии есть вот только брокеры леняться все прописать. Столкнулся с этим в Открытии, поддержка ссылалась на московскую биржу типо они не могут поменять. Из-за этого советник при тестировании не понимал когда нельзя торговать. Пришлось в коде прописывать время для симуляции .

При такой ситуации, от наличия сессий может быть больше вреда, чем пользы

12345678
Новый комментарий