Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров
Судя по скриншоту, моё пожелание не учли...
Обратите внимание пожалуйста на сообщение https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3173#comment_30065352
prostotrader #:Сессии есть вот только брокеры леняться все прописать. Столкнулся с этим в Открытии, поддержка ссылалась на московскую биржу типо они не могут поменять. Из-за этого советник при тестировании не понимал когда нельзя торговать. Пришлось в коде прописывать время для симуляции .
Уважаемые разработчики!
Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий
Alexandr Gavrilin #:
Сессии есть вот только брокеры леняться все прописать. Столкнулся с этим в Открытии, поддержка ссылалась на московскую биржу типо они не могут поменять. Из-за этого советник при тестировании не понимал когда нельзя торговать. Пришлось в коде прописывать время для симуляции .
Сессии есть вот только брокеры леняться все прописать. Столкнулся с этим в Открытии, поддержка ссылалась на московскую биржу типо они не могут поменять. Из-за этого советник при тестировании не понимал когда нельзя торговать. Пришлось в коде прописывать время для симуляции .
При такой ситуации, от наличия сессий может быть больше вреда, чем пользы
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В пятницу 29 апреля 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации версии 3270.
Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему Live Update.