Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 26
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Забавно когда после заплатки (очередной обновы) код снова компилируется....
А после следующей, снова не компилируется. Тоже забавно.)
Мне, в принципе, уже ничего не требуется. Полностью устраивает имеющаяся версия редактора и терминала. Вот, если добавят функционал TTS и STT (голосовой движок) в МЕ, - будет бомба, а более ничего не требуется. Могу работать офлайн и тестировать свои поделки.
Сюрприз все таки возник.
Скопировал содержание папки MQL5 из нового билда МЕ (2507) в старый 2474 (с нормальными скобками), после чего обнаружил, что тот сам обновился до последней версии. Интернет был открыт. Сейчас попробую удалить МТ5 с компа совсем, и устновить v2474. Посмотрим, что получится.
Я тут уезжал и уже не прочитанных 4 страницы впереди. Обратите внимание на одно расхождение с моими фантазиями:
Пункт 5. Я в последнем своём сообщении не говорил о том, что надо запускать terminal64.exe
Дело в том, что если запустить терминал, то он конектится к серверу MQ и получает обновления.
Один из вариантов вот
Достаточно разместить переименованный metaeditor64.exe и создать ему отдельный ярлык на рабочем столе.
Далее, запускаем МЕ2474 и МТ и МЕ последнего билда. Получается запущены ДВА МЕ и один МТ. В МЕ2474 редактируем код, сохраняем изменения или компилируем. Затем переходим в МЕ последнего билда и компилируем повторно. После чего открытый советник\индикатор или ещё чего-то в МТ получает обновление и отображает изменения.
Размещение «старого» МЕ в отдельной папке я описывал чуть раньше. Но результат абсолютно такой-же, для того чтобы увидеть изменения в уже открытом советнике\индикаторе придётся компилировать в том МЕ который «привязан» к МТ.
У меня одна директория MQL5 на все терминалы. И заметил, если компилируется из того-же MetaEditor то происходит автоматическое обновление эксперта в запущенном терминале. А если из другого, даже с перезаписью бинарника эксперта. То обновление эксперта в запущенном терминале происходит после обновления списка экспертов в терминале.P.S. Я сейчас прошел другим путем. Скачал архив с версией 2474. И в директорию MetaTrader закину файл сразу его переименовав в metaeditor64_2474.exe. По идеи при обновлении он не будет заменятся. Так что если что можно писать с него, а конечную компиляцию давать с обновленного.
Можете даже поэкспериментировать. Запустите старую версию эксперта. Имея в наличии обновленную. После запуска его работы в терминале замените в директории эксперты бинарник на новую версию. И пока не обновите, или не перезапустите терминал. Вам будет доступна к запуску только старая версия бинарника.
По крайней мере раньше было так. И вроде этот момент не менялся. То-есть периодического сканирования директорий пользовательских программ не происходит.
Во… Именно это я проверил вчера перед отъездом, но описать не хватило времени. Так-что это я описал в предыдущем сообщении.
Я тут уезжал и уже не прочитанных 4 страницы впереди. Обратите внимание на одно расхождение с моими фантазиями:
Пункт 5. Я в последнем своём сообщении не говорил о том, что надо запускать terminal64.exe
Дело в том, что если запустить терминал, то он конектится к серверу MQ и получает обновления.
Один из вариантов вот
Достаточно разместить переименованный metaeditor64.exe и создать ему отдельный ярлык на рабочем столе.
Далее, запускаем МЕ2474 и МТ и МЕ последнего билда. Получается запущены ДВА МЕ и один МТ. В МЕ2474 редактируем код, сохраняем изменения или компилируем. Затем переходим в МЕ последнего билда и компилируем повторно. После чего открытый советник\индикатор или ещё чего-то в МТ получает обновление и отображает изменения.
Размещение «старого» МЕ в отдельной папке я описывал чуть раньше. Но результат абсолютно такой-же, для того чтобы увидеть изменения в уже открытом советнике\индикаторе придётся компилировать в том МЕ который «привязан» к МТ.
Конечно, спасибо за своевременное сообщение.))) Мы уже все варианты перебрали и нашли массу решений. Ваше в общую копилку пойдет.
Ждали и надеялись что исправят и не надо будет колобродить.
Я прочёл почти все варианты. Все они рабочие, но каждый из них имеет свои недостатки. Так-что каждый выбирает на свой страх и риск по вкусу фломастеров.
Я полностью согласен с большинством. Новую подсветку очень сложно рассмотреть. Приходится переставлять курсор между скобками, чтобы увидеть какая из завершающих стала жирная.
Крайне неудобное нововведение!!! Верните старую подсветку!
лет 5
первый год почти прошел)
первый год почти прошел)
Да как-бы вообще её не забыли исправить, она была, но просто убрали.
Сложность вернуть - несколько минут времени.