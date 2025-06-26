Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 41
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Вообще это вопрос правил и допущений. Ничто не мешает меньше или равно считать меньше значения плюс микросекунда. Вопрос стоимости внесения изменений.
А зачем придумывать новые правила, приводящие к путанице, если можно пользоваться уже устоявшимися существующими. Тот же ордер сроком истечения 03.09.2020 действует в миллисекундах до 03.09.2020 23:59:59.999, а не до 03.09.2020 00:00:00.000
А зачем придумывать новые правила, приводящие к путанице, если можно пользоваться уже устоявшимися существующими. Тот же ордер сроком истечения 03.09.2020 действует в миллисекундах до 03.09.2020 23:59:59.999, а не до 03.09.2020 00:00:00.000
В доках это должно быть, а не додумываться пытливыми. И тогда это будет удобный и может даже передовой))))
А зачем придумывать новые правила, приводящие к путанице, если можно пользоваться уже устоявшимися существующими. Тот же ордер сроком истечения 03.09.2020 действует в миллисекундах до 03.09.2020 23:59:59.999, а не до 03.09.2020 00:00:00.000
Так-то оно правильно. Но в русском языке существуют такие выражения
Видимо эти понятия и вызывают такие недопонимания.
Так-то оно правильно. Но в русском языке существуют такие выражения
Видимо эти понятия и вызывают такие недопонимания.
По мне, так если задается только дата, то завершающий день должен быть включен в диапазон (<=).
А если дата и время (с любой точностью), то должно работать не включая указанное время (<).
Но принципиальной разницы не вижу.
Недопонимания никакого нет -
Я не имел ввиду вас.
не понятна логика работы окна графика оптимизации
запустил оптимизацию, через час остановил, запустил несколько одиночных проходов, затем выбрал генетическую оптимизацию и запустил опять оптимизацию кнопкой старт - открылось новое пустое окно графика оптимизации
остановил оптимизацию, во вкладке оптимизации вижу, что предыдущие проходы остались, запустил опять оптимизацию - открылось новое окно графика оптимизации с большим количеством предыдущих проходов
, т.е. как и предполагалось, что после просмотра нескольких одиночных проходов будет продолжена оптимизация
параметры оптимизации не менял, в общем график оптимизации живет своей не понятной жизнью периодически
UPD: раздражает что в контекстном меню выбрал вверху: оптимизируемые параметры - отключить все , а после остановки оптимизации и повторном запуске опять будут все input-переменные в таблице оптимизации, т.е. нужно опять кликать контекстное меню: оптимизируемые параметры - отключить все