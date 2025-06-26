Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 41

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Valeriy Yastremskiy:
Вообще это вопрос правил и допущений. Ничто не мешает меньше или равно считать меньше значения плюс микросекунда. Вопрос стоимости внесения изменений.

А зачем придумывать новые правила, приводящие к путанице, если можно пользоваться уже устоявшимися существующими. Тот же ордер сроком истечения 03.09.2020 действует в миллисекундах до 03.09.2020 23:59:59.999, а не до 03.09.2020 00:00:00.000

 
В ME табуляция перестала заменяться на соответствующее количество пробелов.
 
A100:

А зачем придумывать новые правила, приводящие к путанице, если можно пользоваться уже устоявшимися существующими. Тот же ордер сроком истечения 03.09.2020 действует в миллисекундах до 03.09.2020 23:59:59.999, а не до 03.09.2020 00:00:00.000

В доках это должно быть, а не додумываться пытливыми. И тогда это будет удобный и может даже передовой))))

 
A100:

А зачем придумывать новые правила, приводящие к путанице, если можно пользоваться уже устоявшимися существующими. Тот же ордер сроком истечения 03.09.2020 действует в миллисекундах до 03.09.2020 23:59:59.999, а не до 03.09.2020 00:00:00.000

Так-то оно правильно. Но в русском языке существуют такие выражения

  • С понедельника по пятницу — означает что и в понедельник, и в пятницу включительно.
  • До субботы — означает что до наступления субботы…

Видимо эти понятия и вызывают такие недопонимания.

 
Alexey Viktorov:

Так-то оно правильно. Но в русском языке существуют такие выражения

  • С понедельника по пятницу — означает что и в понедельник, и в пятницу включительно.
  • До субботы — означает что до наступления субботы…

Видимо эти понятия и вызывают такие недопонимания.

Недопонимания никакого нет - в цифрах все однозначно: время 2020.09.04 23:59:59.999 относится к пятнице, а 2020.09.05 00:00:00.000 - уже к субботе
И суббота - она либо полностью, либо никак, т.е. если 2020.09.05 00:00:00.000 - это суббота, то и 2020.09.05 23:59:59.999 - тоже суббота
 
Страшная тема "скобки"

 

По мне, так если задается только дата, то завершающий день должен быть включен в диапазон (<=).

А если дата и время (с любой точностью), то должно работать не включая указанное время (<).

Но принципиальной разницы не вижу.

 
A100:
Недопонимания никакого нет - 

Я не имел ввиду вас.

 

не понятна логика работы окна графика оптимизации

запустил оптимизацию, через час остановил, запустил несколько одиночных проходов, затем выбрал генетическую оптимизацию и запустил опять оптимизацию кнопкой старт - открылось новое пустое окно графика оптимизации


остановил оптимизацию, во вкладке оптимизации вижу, что предыдущие проходы остались, запустил опять оптимизацию - открылось новое окно графика оптимизации с большим количеством предыдущих проходов


, т.е. как и предполагалось, что после просмотра нескольких одиночных проходов будет продолжена оптимизация

параметры оптимизации не менял, в общем график оптимизации живет своей не понятной жизнью периодически


UPD: раздражает что в контекстном меню  выбрал вверху: оптимизируемые параметры -  отключить все , а после остановки оптимизации и повторном запуске опять будут все input-переменные в таблице оптимизации, т.е. нужно опять кликать контекстное меню:  оптимизируемые параметры -  отключить все

 
Это так и задумано, что остальные методы класса в МетаЭдиторе не отображаются как раньше полным списком? Или это ошибка все же?
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