Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 25

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fxsaber:

b2564. Оптимизатор продолжает работать, когда уже все посчитано.

Нажатие на кнопку Стоп вызвало минутное зависание и затем ничего не изменилось: время продолжает тикать, кнопка Стоп - гореть.


Повторные нажатия на Стоп выдают такую реакцию.


Ситуация с Агентами.


opt-файл создался.

Точно такая же ситуация была, очень редко, но неоднократно. Последний раз - только что. Причём и в бетах предыдущего релиза. Gen64. Подтвердить нереально.

UPD: после закрытия терминала в задачах висят (простаивают) агенты. Терминал не запускается, пока не завершишь terminal64.exe

 
Edgar Akhmadeev:

Точно такая же ситуация была, очень редко, но неоднократно. Последний раз - только что. Причём и в бетах предыдущего релиза. Gen64. Подтвердить нереально.

UPD: после закрытия терминала в задачах висят (простаивают) агенты. Терминал не запускается, пока не завершишь terminal64.exe

taskkill /IM metatester64.exe /f

не спасает?

 
Stanislav Korotky:

taskkill /IM metatester64.exe /f

не спасает?

Я начал с завершения процесса терминала. Это помогло, и агентов завершать уже не было смысла. Когда повторится ситуация, неизвестно. Нескоро.

 
Добрый день, можно ли как-то вернуть тикеты на открытых на графике ордерах\позициях. Я например торгую не по принципу "один график - один ордер\поза", у меня на графике отложки висят и открытые позиции, в итоге тяжело понять бывает где чей стоп лосс\тейк, от отложки или от открытой позиции или позиций (да, у меня зачастую больше одной позы висит), в итоге нужно тратить время чтобы определить это. Было бы идеально добавить это в настройках - кому нужно тот галочку нажмет и будут видны тикеты, кому не нужно тот галочку убирает.
 

Если в Терминале попросить показать все сделки выбранного Сигнала

то открываются чарты всех символов, по которым были сделки. При этом соответствующие графические объекты на каждом чарте идут от всех символов.


Например, торговля шла по EURUSD, USDJPY и AUDUSD. Тогда открываются три этих чарта. И на каждом чарте есть объекты, которые соответствуют не своему символу.

Например, на EURUSD-чарте помимо EURUSD-объектов (стрелочки сделок), есть еще USDJPY и AUDUSD-объекты.


Просьба на чарт выводить только объекты своего символа.

 
На графике генетики цвета точек совсем не соответствуют качеству результатов. Например, при последней оптимизации все точки были красными, хотя в таблице все лучшие значения были зелёного цвета.
 

При вводе несуществующего символа на текущем чарте происходит зависание чарта на несколько секунд.


 

Возможно ли как то защитить график от смены Таймфрейма и символа ?

CHART_SHOW - Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.

Было бы не плохо запретить смену символа и периода графика.

 

Опять возникли существенные проблемы с оптимизацией - прошу обратить внимание разработчиков!

В режиме "Математические вычисления" проходит адекватно 64 прохода, а потом пауза без каких либо действий, процессор не грузится агентами.

После ожиданий в логе проскакивает:

2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 22 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 23 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 24 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 25 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 26 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 27 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 28 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 29 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 52 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 53 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 54 not processed and added to task queue
2020.08.06 05:32:52.405 Tester  pass 55 not processed and added to task queue

Потом оптимизация возобновляется

2020.08.06 05:33:39.539 Tester  optimization finished, total passes 180
2020.08.06 05:33:39.549 Statistics      optimization done in 3 minutes 22 seconds
2020.08.06 05:33:39.549 Statistics      shortest pass 0:00:02.734, longest pass 0:00:03.965, average pass 0:00:03.321
2020.08.06 05:33:39.549 Statistics      1800000 frames (707.24 Mb total, 412 bytes per frame) received
2020.08.06 05:33:39.549 Statistics      local 180 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2020.08.06 05:33:39.611 Tester  180 new records saved to cache file 'tester\cache\Tree_Brut_v_03.30.35270F48D44A6D0AF7F2C0A4DEFD64AB.opt'

Но! Это не все, советник начинает раздумывать, и спустя время видим в нижнем углу, что время затрачено 5:55. Может добавили учет времени работы советника на чарте после оптимизации?

Раньше все работало хорошо, с удаленными агентами лаги ещё больше увеличиваются.

 
Edgar Akhmadeev:
На графике генетики цвета точек совсем не соответствуют качеству результатов. Например, при последней оптимизации все точки были красными, хотя в таблице все лучшие значения были зелёного цвета.

Все точки красные, потому что все значения "Результат" (custom) - красные, хотя результат оптимизации отличный и все цвета столбцов зелёные или синие. Вероятно, потому, что значения custom < 10, а терминал (по задумке программиста) считает маленькие значения плохими? Хотя в анонсе было сказано, что результат окрашивается красным при отрицательных значениях.

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