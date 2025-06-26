Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 25
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b2564. Оптимизатор продолжает работать, когда уже все посчитано.
Нажатие на кнопку Стоп вызвало минутное зависание и затем ничего не изменилось: время продолжает тикать, кнопка Стоп - гореть.
Повторные нажатия на Стоп выдают такую реакцию.
Ситуация с Агентами.
opt-файл создался.
Точно такая же ситуация была, очень редко, но неоднократно. Последний раз - только что. Причём и в бетах предыдущего релиза. Gen64. Подтвердить нереально.
UPD: после закрытия терминала в задачах висят (простаивают) агенты. Терминал не запускается, пока не завершишь terminal64.exe
Точно такая же ситуация была, очень редко, но неоднократно. Последний раз - только что. Причём и в бетах предыдущего релиза. Gen64. Подтвердить нереально.
UPD: после закрытия терминала в задачах висят (простаивают) агенты. Терминал не запускается, пока не завершишь terminal64.exe
taskkill /IM metatester64.exe /f
не спасает?
taskkill /IM metatester64.exe /f
не спасает?
Я начал с завершения процесса терминала. Это помогло, и агентов завершать уже не было смысла. Когда повторится ситуация, неизвестно. Нескоро.
Если в Терминале попросить показать все сделки выбранного Сигнала
то открываются чарты всех символов, по которым были сделки. При этом соответствующие графические объекты на каждом чарте идут от всех символов.
Например, торговля шла по EURUSD, USDJPY и AUDUSD. Тогда открываются три этих чарта. И на каждом чарте есть объекты, которые соответствуют не своему символу.
Например, на EURUSD-чарте помимо EURUSD-объектов (стрелочки сделок), есть еще USDJPY и AUDUSD-объекты.
Просьба на чарт выводить только объекты своего символа.
При вводе несуществующего символа на текущем чарте происходит зависание чарта на несколько секунд.
Возможно ли как то защитить график от смены Таймфрейма и символа ?
CHART_SHOW - Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.
Было бы не плохо запретить смену символа и периода графика.
Опять возникли существенные проблемы с оптимизацией - прошу обратить внимание разработчиков!
В режиме "Математические вычисления" проходит адекватно 64 прохода, а потом пауза без каких либо действий, процессор не грузится агентами.
После ожиданий в логе проскакивает:
Потом оптимизация возобновляется
Но! Это не все, советник начинает раздумывать, и спустя время видим в нижнем углу, что время затрачено 5:55. Может добавили учет времени работы советника на чарте после оптимизации?
Раньше все работало хорошо, с удаленными агентами лаги ещё больше увеличиваются.
На графике генетики цвета точек совсем не соответствуют качеству результатов. Например, при последней оптимизации все точки были красными, хотя в таблице все лучшие значения были зелёного цвета.
Все точки красные, потому что все значения "Результат" (custom) - красные, хотя результат оптимизации отличный и все цвета столбцов зелёные или синие. Вероятно, потому, что значения custom < 10, а терминал (по задумке программиста) считает маленькие значения плохими? Хотя в анонсе было сказано, что результат окрашивается красным при отрицательных значениях.