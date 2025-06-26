Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 27
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B.2571:
Search and Replace is not working as intended - at least in my opinion.
I have several files in one folder and want to change the name of a variable in all files (mq5 & mqh) in that folder.
That seems to work for all file but not for the file where I was starting Search and Replace - even though the log tells me that name has been changed.
I can again try to repeat this and again I get the message "3 occurrences have been replaced" but nothing was changed.
B.2571:
Поиск и Замена не работает, по крайней мере, на мой взгляд.
У меня есть несколько файлов в одной папке и я хочу изменить имя переменной во всех файлах (mq5 & mqh) в этой папке.
Похоже, что это работает для всех файлов, но не для того файла, с которого я начинал Поиск и Замена - даже если в лог-файле мне сказали, что имя изменено.
Я могу еще раз попробовать повторить это и снова получаю сообщение "3 вхождения были заменены", но ничего не было изменено.
Please don't close the search and replace window after each search and maybe you can split the search button into two: one for a forward search and one for a backward search.
Пожалуйста, не закрывайте окно поиска и не заменяйте его после каждого поиска, и, возможно, вы сможете разделить кнопку поиска на две: одну для прямого поиска и одну для обратного.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
fxsaber, 2020.08.08 16:50b2571. Проблема актуальна.
Очень неприятная ситуация. Выключить Терминал не получается, т.к. выскакивает предупреждение.
Кнопка Стоп горит - ничего не сделать.
ЗЫ Возможно, эта ситуация связана с тем, когда график Оптимизации не строится во время расчетов.
Попробовал в этой ситуации переключиться на другой торговый сервер. Получил зависание Терминала на несколько минут, а затем строку в логе Тестера.
Кнопка Стоп осталась гореть. Приходится убивать terminal64.exe.
ЗЫ Мое предположение, что связано с пустым графиком Оптимизации, оказалось неверным. Случается все это и с нормально-заполненным чартом графика Оптимизации.
Предложение
Внизу есть вкладки. Там если открыты позиции есть вкладка активы.
Там есть столбцы объем курс usd/.
Было бы очень удобно если бы была возможность столбца показывающего не USD а % объёма от портфеля.
Хотя наверное это внесёт лишнюю нагрузку на терминал для просчета % по каждой позиции по портфелю.+ возможно это можно разрешить различными там панельками-индикаторами.
Я думаю это помогло бы, особенно на фондовом рынке когда составляешь портфель акций/облигаций и выделяешь доли инструментам.
P.S. в процессе появилась мысль что есть минус в том, что можно брать портфель не на всю сумму средств а на часть, а считать при изложенном подходе выше будет таки от всех средств на счете.
какой-то странный глюк:
Система выдает ошибку при попытке инициализации структуры списком, если прописан конструктор: "cannot be initialized with initializer list".
В документации (Справочник MQL5 / Основы языка / Переменные / Инициализация переменных ) об этом явно ничего не прописано. Это бага или штатное поведение?
Система выдает ошибку при попытке инициализации структуры списком, если прописан конструктор: "cannot be initialized with initializer list".
В документации (Справочник MQL5 / Основы языка / Переменные / Инициализация переменных ) об этом явно ничего не прописано. Это бага или штатное поведение?
В разделе "типы данных" описано
Еще кое-что об окне «Найти и заменить».
Пожалуйста, запросите дополнительное подтверждение, если вы хотите что-то изменить во всех файлах - что, если вы просто хотели выполнить поиск, но мышь немного сдвинулась и вы нажали не ту кнопку рядом с ним?
Кроме того, было бы неплохо (необходимо?) Иметь кнопку UnDo для замены во всех файлах - нет намека на то, что кнопка UnDo в редакторе (или Ctrl-Y) отменяет все во всех файлах или только в том файле, который в настоящее время в фокусе - замена всех файлов в данный момент не работает.
Это очень сбивает с толку и может привести к ошибкам, отнимающим много времени.
One more thing about the Find and Replace window.
Please ask for an additional confirmation if you want to change something in all files - what if you just wanted to search but the mouse moved a bit and one clicked the wrong button right next to it?
Beside that it would be nice (necessary?) to have an UnDo button for replacing in all files - there is no hint that the UnDo button in the editor (or Ctrl-Y) undoes everything in all files or only in the file that is currently in focus - where replacing in all file doesn't work at the moment.
This is very confusing and can lead to time consuming errors.
b2571, реал, ping > 60 ms.
В логе сообщение, что модификация ордера была сделана за 13 мс (время выполнения синхронного OrderSend), что в пять раз меньше пинга. При этом через MQL замерил, что отображение модификации в Терминале произошло суммарно за время пинга.
Получается, что где-то в Терминале баг.
The colors of the custom results are surprising. While a logic can be seen in the other numbers, it is not apparent in the results of OnTester():
Цвета пользовательских результатов удивляют. Если в других числах можно увидеть логику, то в результатах OnTester() она не видна:
The colors of the custom results are surprising. While a logic can be seen in the other numbers, it is not apparent in the results of OnTester():
Цвета пользовательских результатов удивляют. Если в других числах можно увидеть логику, то в результатах OnTester() она не видна:
Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.
Устойчивая стратегия не должна иметь всего один набор прибыльных параметров — должна быть возможность для люфта значений без резкого провала.
Например так