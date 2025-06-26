Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 29
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После обновления перестала работать функция
Не переключается на 0 график (крайний слева).
второе и дальнейшее применение шаблона дублирует окна
До обновления эти функции работали.
Спасибо за скриншот. Видно, что значение ProfitFactor=0. Это означает, что нет убыточных сделок. А это плохо - лютая подгонка.
Я это понимаю, поэтому не ориентируюсь по этим результатам, а ищу ниже такие, где несколько раз (1-3 раза за год) срабатывает SL, и после этого просадка по балансу быстро (за пару недель) восстанавливается. Там результат тоже очень хороший (PF, RF, Sharpe, Sortino, TSSF, качество кривой эквити), и так же кодируется красным, если трейдов около 20.
Я оптимизирую параметры входа и TS-выхода, а SL (около 50 в 4 знаках), BreakEven и TP устанавливаю вручную, чтобы не было подгонки, и строго контролирую тестированием на следующих полгода. Это работает, я специально добиваюсь, чтобы после оптимизации на Y1 советник продолжал приносить прибыль (пока на истории) следующие MN5-MN7). Просто пока не додумался, как в кастом добавить условие, чтобы было минимум 1-3 SL, но баланс быстро восстанавливался.И да, терминал при цветовом кодировании результата не может делать выводов о подгонке, имея лишь расчётные данные. А те же результаты с PF==0, но с 40-50 трейдами будут зелёными, как я писал
После обновления перестала работать функция
Не переключается на 0 график (крайний слева).
второе и дальнейшее применение шаблона дублирует окна
До обновления эти функции работали.
У Вас терминал какой билд? Эту проблему давно исправили.
У Вас терминал какой билд? Эту проблему давно исправили.
build 2560
build 2560
Уже доступен 2572
Уже доступен 2572
2572 последняя релизная версия?
При проверке у меня выдает последняя релизная версия 2560 (т.е. нет обновлений)
2572 последняя релизная версия?
При проверке у меня выдает последняя релизная версия 2560 (т.е. нет обновлений)
Тогда просто знайте, что это исправлено, но продолжайте использовать свою версию.
спасибо за информацию.
https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Уточняй, гадать не буду. И так уже хватает вопросов общего плана в Сервисдеске (и не только)
1. Какой критерий, какая раскраска
2. Какой критерий, какие правила, какая раскраска?
Устал ни очем
Вопрос был один, сформулирован с разных сторон.
Скриншоты были приведены, я о них и говорил:
Если оптимизировать по Макс. балансу, то цвет должен меняться от макс баланса (самый зеленый) до мин баланса (самый красный) через средний баланс ((мин+макс)/2 — черный).
А если используется комплексный критерий (не важно, на чем основанный, хоть рандом возвращенный из OnTester), то все должно быть точно так же, но вместо баланса должно использоваться значение этого критерия. И только это значение, так как весь нужный анализ (достаточно ли сделок, не нулевой ли профит-фактор, и т.д.) уже в него заложен!
Иначе зачем использовать свой критерий?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.08.13 04:36
Получилось воспроизвести тормоза HistorySelect-функций.
Просьба написать о своих результатах, кто будет пробовать. Воспроизводятся тормоза?
ЗЫ Долго пытался въехать, почему на боевых счетах тормоза. Похоже, нашел проблемное место.