Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 17
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Имя этого человека тоже из памяти стерите.
Мало ли что. Общаетесь непонятно с кем.
Это нонсенс какой-то, Вам репортят очевидный баг, а Вы отвечаете отмазками.
Это нонсенс какой-то, Вам репортят очевидный баг, а Вы отвечаете отмазками.
Это не баг.
Я ответил внятно и четко при раскрытии темы, повторю еще раз:
Играть в теоретиков и инфантилов(могу творить любую дичь, а мир должен меня спасать и защищать) можно, но края знать надо. Как и риски использования логинов.
Только не понимаю, почему нельзя просто не светить этими данными?
Например, я инвестор. Дал управляющему мастер-доступ к своему торговому счету. Но я не давал ему свою почту и личный телефон. Общаемся через мессенджер и этого хватает.
Только не понимаю, почему нельзя просто не светить этими данными?
Например, я инвестор. Дал управляющему мастер-доступ к своему торговому счету. Но я не давал ему свою почту и личный телефон. Общаемся через мессенджер и этого хватает.
Вы за идиотов нас держите или карту наивного теоретика разыгрываете?
Договор со всеми паспортными данными, адресами и контактами между инвестором и управляющим кто будет подписывать? А брокера кто будет уведомлять?
Это лично вам удобно держать своих «инвесторов» в режиме минимальной информированности без документов и лишь на мессенджере. Вот это реальность.
Знаете какие одинаковые спектакли десятки лет разыгрывают «инвесторы» с «неизвестными управляющими» перед брокерами?
Там у них:
Билд 2564. Стало 102% обучения, а зеленого заполнения не стало.
А сегодня все нормально.
Это не баг.
Я ответил внятно и четко при раскрытии темы, повторю еще раз:
Играть в теоретиков и инфантилов(могу творить любую дичь, а мир должен меня спасать и защищать) можно, но края знать надо. Как и риски использования логинов.
Окей Вы не считаете это багом но очевидно что это неочевидная для пользователя особенность функциональности которая потенциально приводит к утечкам чувствительной информации
Компьютеры бывают не только персональные между прочим, есть торговые сервера и VPS которые используются группой трейдеров в том числе в демонстрационных целях
Окей Вы не считаете это багом но очевидно что это неочевидная для пользователя особенность функциональности которая потенциально приводит к утечкам чувствительной информации
Компьютеры бывают не только персональные между прочим, есть торговые сервера и VPS которые используются группой трейдеров в том числе в демонстрационных целях
Запускаете на одном компьютере кучу чужих счетов с мастер паролями?
Значит вы точно ничего не боитесь или безрассудны как некоторые владельцы аналитических сервисов, требующих мастер пароль. Например, мы в нашем сигнал сервисе принимаем только и только инвесторские пароли, чтобы к нам не было претензий.
Если аккаунты с инвесторскими паролями, то максимум можно узнать имя владельца счета.
Запускаете на одном компьютере кучу чужих счетов с мастер паролями?
Значит вы точно ничего не боитесь. А если с инвесторскими паролями, то максимум можно узнать имя владельца счета.
Не кучу, но несколько, это не ПК, это общий торговый и демонстрационный сервер, конечно можно решить проблему зная эти утечки, можно сделать раздельные сессии, это понятно...
Но всё же было бы логично иметь какой-то способ сбрасывания кэша старой введённой информации
А ситуация когда терминал заходит в mql5 используя пароли из браузера мне вообще непонятно как такое возможно
И да, я параноик по таким вопросам.
Не кучу, но несколько, это не ПК, это общий торговый и демонстрационный сервер, конечно можно решить проблему зная эти утечки, можно сделать раздельные сессии, это понятно...
Но всё же было бы логично иметь какой-то способ сбрасывания кэша старой введённой информации
А ситуация когда терминал заходит в mql5 используя пароли из браузера мне вообще непонятно как такое возможно
И да, я параноик по таким вопросам.
Лучше назовите имя сервиса, который сделали.
И объясните, по какому праву вы используете мастер пароли для демонстрационных целей. Потому что вам так проще? Потому что именно вы нарушаете безопасность своих клиентов?Передавать мастер пароли запрещено всеми регламентами брокеров и банков.
Лучше назовите имя сервиса, который сделали.
И объясните, по какому праву вы используете мастер пароли для демонстрационных целей. Потому что вам так проще? Потому что именно вы нарушаете безопасность своих клиентов?
Претензия в том что эту информацию нельзя удалить из кэша, я не использую мастер пароли клиентов для демонстрационных целей.