Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 17

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Renat Fatkhullin:

Имя этого человека тоже из памяти стерите.

Мало ли что. Общаетесь непонятно с кем.

Это нонсенс какой-то, Вам репортят очевидный баг, а Вы отвечаете отмазками.

 
transcendreamer:

Это нонсенс какой-то, Вам репортят очевидный баг, а Вы отвечаете отмазками.

Это не баг.

Я ответил внятно и четко при раскрытии темы, повторю еще раз:

  • инвесторские пароли дают доступ только к имени счета
  • мы хорошо шифруем базы счетов и историю сделок под железо, чем минимизировали возможность воровства миллионов трейдеров
  • если кто- то таскает свои ключи и свои данные на флешке и вставляет ее в чужие/недоверенные компьютеры - он сам виноват
  • если кто-то позволяет на своем компьютере запускать чужие программы под любым предлогом, он сам виноват

Играть в теоретиков и инфантилов(могу творить любую дичь, а мир должен меня спасать и защищать) можно, но края знать надо. Как и риски использования логинов.

 

Только не понимаю, почему нельзя просто не светить этими данными?

Например, я инвестор. Дал управляющему мастер-доступ к своему торговому счету. Но я не давал ему свою почту и личный телефон. Общаемся через мессенджер и этого хватает.

 
fxsaber:

Только не понимаю, почему нельзя просто не светить этими данными?

Например, я инвестор. Дал управляющему мастер-доступ к своему торговому счету. Но я не давал ему свою почту и личный телефон. Общаемся через мессенджер и этого хватает.

Вы за идиотов нас держите или карту наивного теоретика разыгрываете?

Договор со всеми паспортными данными, адресами и контактами между инвестором и управляющим кто будет подписывать? А брокера кто будет уведомлять? 


Это лично вам удобно держать своих «инвесторов» в режиме минимальной информированности без документов и лишь на мессенджере. Вот это реальность.

Знаете какие одинаковые спектакли десятки лет разыгрывают «инвесторы» с «неизвестными управляющими» перед брокерами?

Там у них:

  • взломали аккаунт
  • неизвестные третьи лица
  • я этих сделок не делал, нет моих IP адресов, почему брокер пропускал сделки с другого города
  • я не передавал счета
  • у меня нет управляющих
  • и аналогичные

 
Vasiliy Pushkaryov:

Билд 2564. Стало 102% обучения, а зеленого заполнения не стало.

А сегодня все нормально.


 
Renat Fatkhullin:

Это не баг.

Я ответил внятно и четко при раскрытии темы, повторю еще раз:

  • инвесторские пароли дают доступ только к имени счета
  • мы хорошо шифруем базы счетов и историю сделок под железо, чем минимизировали возможность воровства миллионов трейдеров
  • если кто- то таскает свои ключи и свои данные на флешке и вставляет ее в чужие/недоверенные компьютеры - он сам виноват
  • если кто-то позволяет на своем компьютере запускать чужие программы под любым предлогом, он сам виноват

Играть в теоретиков и инфантилов(могу творить любую дичь, а мир должен меня спасать и защищать) можно, но края знать надо. Как и риски использования логинов.

Окей Вы не считаете это багом но очевидно что это неочевидная для пользователя особенность функциональности которая потенциально приводит к утечкам чувствительной информации

Компьютеры бывают не только персональные между прочим, есть торговые сервера и VPS которые используются группой трейдеров в том числе в демонстрационных целях

 
transcendreamer:

Окей Вы не считаете это багом но очевидно что это неочевидная для пользователя особенность функциональности которая потенциально приводит к утечкам чувствительной информации

Компьютеры бывают не только персональные между прочим, есть торговые сервера и VPS которые используются группой трейдеров в том числе в демонстрационных целях

Запускаете на одном компьютере кучу чужих счетов с мастер паролями?

Значит вы точно ничего не боитесь или безрассудны как некоторые владельцы аналитических сервисов, требующих мастер пароль. Например, мы в нашем сигнал сервисе принимаем только и только инвесторские пароли, чтобы к нам не было претензий.

Если аккаунты с инвесторскими паролями, то максимум можно узнать имя владельца счета.

 
Renat Fatkhullin:

Запускаете на одном компьютере кучу чужих счетов с мастер паролями?

Значит вы точно ничего не боитесь. А если с инвесторскими паролями, то максимум можно узнать имя владельца счета.

Не кучу, но несколько, это не ПК, это общий торговый и демонстрационный сервер, конечно можно решить проблему зная эти утечки, можно сделать раздельные сессии, это понятно...

Но всё же было бы логично иметь какой-то способ сбрасывания кэша старой введённой информации

А ситуация когда терминал заходит в mql5 используя пароли из браузера мне вообще непонятно как такое возможно

И да, я параноик по таким вопросам.

 
transcendreamer:

Не кучу, но несколько, это не ПК, это общий торговый и демонстрационный сервер, конечно можно решить проблему зная эти утечки, можно сделать раздельные сессии, это понятно...

Но всё же было бы логично иметь какой-то способ сбрасывания кэша старой введённой информации

А ситуация когда терминал заходит в mql5 используя пароли из браузера мне вообще непонятно как такое возможно

И да, я параноик по таким вопросам.

Лучше назовите имя сервиса, который сделали.

И объясните, по какому праву вы используете мастер пароли для демонстрационных целей. Потому что вам так проще? Потому что именно вы нарушаете безопасность своих клиентов?

Передавать мастер пароли запрещено всеми регламентами брокеров и банков.
 
Renat Fatkhullin:

Лучше назовите имя сервиса, который сделали.

И объясните, по какому праву вы используете мастер пароли для демонстрационных целей. Потому что вам так проще? Потому что именно вы нарушаете безопасность своих клиентов?

Претензия в том что эту информацию нельзя удалить из кэша, я не использую мастер пароли клиентов для демонстрационных целей.

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