Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации

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В пятницу 10 июля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: В Обзор рынка добавлена возможность сортировки данных:

    • Нажмите на название любой колонки, чтобы отсортировать список по ее данным. Например, по имени символа, цене закрытия, дневному изменению и т.д.
    • Воспользуйтесь новым меню с наиболее востребованными вариантами сортировки. Сортировка по лидерам роста и падения, рассчитываемая по данным дневного изменения цены инструмента, будет удобна при торговле на фондовых рынках.



  2. Terminal: Существенно переработана и улучшена встроенная система обучения.

    Теперь все интерактивные советы разделены по темам, чтобы вам было проще ориентироваться при обучении. Для каждой категории показывается количество пройденных и оставшихся советов.



    Помимо этого, в каждый совет добавлен чек-лист с указанием ключевого действия, которое необходимо выполнить для завершения обучения.

    Также полностью обновлен дизайн системы обучения и устранены ошибки при расчете общего прогресса обучения.

  3. Terminal: Добавлен автоматический расчет цены закрытия предыдущей торговой сессии и открытия текущей сессии по инструменту. Если такие данные не предоставляются напрямую вашим брокером, терминал посчитает их по последней и первой котировкам сессии соответственно, а вы сможете увидеть эти данные в Обзоре рынка. Для этого включите соответствующие колонки в разделе "Символы" или же перейдите в раздел "Детали".



  4. Terminal: Оптимизировано и значительно ускорено применение цен на открытые позиции. При приходе новых тиков в терминал цены, прибыль и маржевые требования по позициям теперь обновляются быстрее.
  5. Terminal: Исправлен расчет встроенного индикатора Stochastic Oscillator. Ошибка возникала при ограничении количества баров, отображаемых на графиках.
  6. MQL5: Оптимизирована и значительно ускорена работа функции доступа к свойствам торгового счета AccountInfo*.
  7. MQL5: Оптимизирован и значительно ускорен доступ к числовым свойствам графика при помощи функции ChartGetInteger.
  8. MetaEditor: Для более удобной работы с версионным хранилищем файлов MQL5 Storage в контекстное меню вкладок редактирования кода добавлены три команды:

    • Сравнение рабочей копии файла с текущей ревизией
    • Откат текущих изменений
    • Просмотр истории изменений файла в хранилище




  9. MetaEditor: Изменена подсветка парных скобок. Теперь аккуратно подсвечиваются сами скобки, а не фон под ними. По умолчанию подсветка парных скобок отключена. Ее можно включить в настройках редактора.



  10. MetaEditor: Улучшена работа функции поиска и замены:

    • Если выделить текст в файле и вызвать окно поиска, текст будет автоматически подставлен в поле "Найти". Если текст в файле не был выделен, то в поле "Найти" будет вставлен текст из буфера обмена. Если буфер обмена был пуст, то в окне поиска просто будет установлен фокус на поле "Найти".
    • Аналогичное поведение реализовано при вызове окна замены, только после вставки выделенного текста в поле поиска курсор перемещается в поле "Заменить на", чтобы вы могли сразу же ввести нужный текст для подстановки.
    • Результаты поиска и замены теперь выводятся не в отдельное диалоговое окно, а в журнал. Если окно "Инструменты" в этот момент включено, в нем автоматически будет выбрана вкладка журнала. Таким образом, вам не нужно тратить время на закрытие лишних окон.

  11. MetaEditor: Исправлен поиск в окне сравнения файлов при работе с версионным хранилищем MQL5 Storage.
  12. MetaEditor: Добавлена возможность поиска и замены в файлах, включенных в текущий файл через директиву #include.

    Это позволит быстрее работать с проектами, состоящими из множества файлов. Например, для замены текста во всех файлах программы вам не понадобится указывать их каталоги вручную, редактор найдет их автоматически по директивам #include.



  13. Tester: Изменены критерии оптимизации, в которых учитывалось два показателя — баланс и некий второй фактор. Теперь в них учитывается только второй фактор, без баланса. Такие критерии являются более простыми и понятными для анализа.

    • Баланс + максимальная прибыльность -> Максимальная прибыльность
    • Баланс + максимальное матожидание выигрыша -> Максимальное матожидание выигрыша
    • Баланс + минимальная просадка -> Минимальная просадка
    • Баланс + максимальный фактор восстановления -> Максимальный фактор восстановления
    • Баланс + максимальный коэффициент Шарпа -> Максимальный коэффициент Шарпа




  14. Tester: В подменю "Оптимизируемые параметры" добавлены команды для быстрого включения и отключения показа всех колонок входных параметров в таблице результатов оптимизации:



  15. Tester: Добавлена раскраска таблицы и графика результатов оптимизации для удобного визуального анализа проходов.

    График раскрашивается градиентом от зеленого до красного в зависимости от значения критерия оптимизации. Для таблицы используются следующие цвета:

    • Баланс — синим цветом раскрашиваются значения выше начального депозита, красным — ниже.
    • Прибыль — синим цветом раскрашиваются значения выше нуля, красным — ниже.
    • Матожидание выигрыша — синим цветом раскрашиваются значения выше нуля, красным — ниже.
    • Просадка — от зеленого (0-5%) до красного (выше 30%).
    • Коэффициент Шарпа — от зеленого (больше 2) до красного (ниже 0).
    • Фактор восстановления — от зеленого (больше 2) до красного (ниже 1).



  16. Tester: Добавлены фильтры в таблице результатов оптимизации. Теперь вы можете быстро скрыть из списка неудачные проходы:

    • где не было ни одной сделки
    • где робот показал убытки
    • где просадка более 50%
    • где фактор восстановления ниже 1
    • где коэффициент Шарпа меньше 0.5



  17. Tester: Значительно оптимизирована работа сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Например, теперь при повторной оптимизации советника сеть старается использовать для него тех же агентов тестирования, что и ранее. С высокой долей вероятности на них уже готово все рыночное окружение, включая исторические данные, и расчеты можно запустить сразу же.
  18. Обновлена документация.


Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
9. MetaEditor: Изменена подсветка парных скобок. Теперь аккуратно подсвечиваются сами скобки, а не фон под ними. По умолчанию подсветка парных скобок отключена. Ее можно включить в настройках редактора.
Как жаль что вы не читаете форум. Может всё-же обратите внимание на просьбы и возмущения?


https://www.mql5.com/ru/forum/343547#edit_form

Вернуть старую подсветку текущих скобок?
Вернуть старую подсветку текущих скобок?
  • 2020.06.09
  • www.mql5.com
ДА, гораздо удобнее, невозможно ошибиться и просмотреть нужное место, даже человеку с плохим зрением, Нет, новый бледно-розовый гламурнее и моднее...
 

Продолжение работы со вкладкой Оптимизация.


Как правило, в результатах Оптимизации нужно оставить для дальнейшего рассмотрения или для составления корзины ТС небольшое количество проходов из тысяч. Поэтому логично иметь возможность удалять руками неинтересные проходы (строки) с сохранением измененной таблицы (в тот же opt-файл).


Корзины ТС можно делать из tst-кешей. Например, есть несколько ТС из Маркета. Запустили каждую. Из полученных одиночных ТС Тестер показывает результат их объединения - в tst содержится информация обо всех сделках. Там нет проблем с Неттингом.


Сам использую кастомные решения для этого.

 
b2521. SymbolInfoTick может длиться 16 мс. Позиций и ордеров нет. Просьба подобным скриптом проверить.
MT5 и скорость в боевом исполнении
MT5 и скорость в боевом исполнении
  • 2020.06.04
  • www.mql5.com
MT5 - шустрая платформа. Но есть узкие горлышки, которые сводят на нет все старания быстрой торговли...
 
MetaEditor: Улучшена работа функции поиска и замены:
  • Если выделить текст в файле и вызвать окно поиска, текст будет автоматически подставлен в поле "Найти". Если текст в файле не был выделен, то в поле "Найти" будет вставлен текст из буфера обмена. Если буфер обмена был пуст, то в окне поиска просто будет установлен фокус на поле "Найти".

Сомнительное решение.

Нужно отображать предыдущий искомый текст + выделять его весь для возможности быстрого ввода новой искомой фразы.

 
Tester: Добавлены фильтры в таблице результатов оптимизации. Теперь вы можете быстро скрыть из списка неудачные проходы
Конечно, нужны не только предустановленные, но и пользовательские фильтры по каждой колонке.
 

При оптимизации 3D модель формируется столбиками - это мне нравиться - прошу оставит и после окончания оптимизации возможность представления в таком виде. Однако, считаю уместным отрицательные значения по оси y продавливать под плоскость в минусовую зону - так будет наглядно, особенно удобно при исследовании зоны с хорошими показателями - сразу увидим, сколько там и отрицательных.

Хорошо бы сделать такую фишку при оптимизации, как сохранение поля оптимизации (с отбором по критериям) с целью новой оптимизации с другими параметрами. К примеру оптимизировали два параметра, получили 10000 проходов, из них отобрали 100, дальше оптимизируем новые параметры с учетом уже отобранных. Это некая управляемая генетика будет, ведь при обычной генетики нельзя задавать последовательности оптимизации разных параметров, чего и не хватает.

 
Andrey Khatimlianskii:
Конечно, нужны не только предустановленные, но и пользовательские фильтры по каждой колонке.

Поддерживаю, и что б отфильтрованные данные изменяли сразу график результатов оптимизации.

 
MetaQuotes:
  1. Terminal: В Обзор рынка добавлена возможность сортировки данных:

    • Нажмите на название любой колонки, чтобы отсортировать список по ее данным. Например, по имени символа, цене закрытия, дневному изменению и т.д.
    • Воспользуйтесь новым меню с наиболее востребованными вариантами сортировки. Сортировка по лидерам роста и падения, рассчитываемая по данным дневного изменения цены инструмента, будет удобна при торговле на фондовых рынках.

Отлично, спасибо!

 

MetaQuotes:

7. MQL5: Оптимизирован и значительно ускорен доступ к числовым свойствам графика при помощи функции ChartGetInteger.

Билд 2523. Пока не заметил разницы с тем, что было. Те же тормоза.

Индикатор прилагаю. Двигаем мышкой для  генерации замеров.



Файлы:
TestChartGet2.mq5  10 kb
 
Nikolai Semko:

Билд 2523. Пока не заметил разницы с тем, что было. Те же тормоза.

Индикатор прилагаю. Двигаем мышкой для  генерации замеров.

Ускорение в экспертах и скриптах. По индикаторам изменений нет.

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