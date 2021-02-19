Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации
https://www.mql5.com/ru/forum/343547#edit_form
- 2020.06.09
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Продолжение работы со вкладкой Оптимизация.
Как правило, в результатах Оптимизации нужно оставить для дальнейшего рассмотрения или для составления корзины ТС небольшое количество проходов из тысяч. Поэтому логично иметь возможность удалять руками неинтересные проходы (строки) с сохранением измененной таблицы (в тот же opt-файл).
Корзины ТС можно делать из tst-кешей. Например, есть несколько ТС из Маркета. Запустили каждую. Из полученных одиночных ТС Тестер показывает результат их объединения - в tst содержится информация обо всех сделках. Там нет проблем с Неттингом.
Сам использую кастомные решения для этого.
- 2020.06.04
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- Если выделить текст в файле и вызвать окно поиска, текст будет автоматически подставлен в поле "Найти". Если текст в файле не был выделен, то в поле "Найти" будет вставлен текст из буфера обмена. Если буфер обмена был пуст, то в окне поиска просто будет установлен фокус на поле "Найти".
Сомнительное решение.
Нужно отображать предыдущий искомый текст + выделять его весь для возможности быстрого ввода новой искомой фразы.
При оптимизации 3D модель формируется столбиками - это мне нравиться - прошу оставит и после окончания оптимизации возможность представления в таком виде. Однако, считаю уместным отрицательные значения по оси y продавливать под плоскость в минусовую зону - так будет наглядно, особенно удобно при исследовании зоны с хорошими показателями - сразу увидим, сколько там и отрицательных.
Хорошо бы сделать такую фишку при оптимизации, как сохранение поля оптимизации (с отбором по критериям) с целью новой оптимизации с другими параметрами. К примеру оптимизировали два параметра, получили 10000 проходов, из них отобрали 100, дальше оптимизируем новые параметры с учетом уже отобранных. Это некая управляемая генетика будет, ведь при обычной генетики нельзя задавать последовательности оптимизации разных параметров, чего и не хватает.
Конечно, нужны не только предустановленные, но и пользовательские фильтры по каждой колонке.
Поддерживаю, и что б отфильтрованные данные изменяли сразу график результатов оптимизации.
- Terminal: В Обзор рынка добавлена возможность сортировки данных:
- Нажмите на название любой колонки, чтобы отсортировать список по ее данным. Например, по имени символа, цене закрытия, дневному изменению и т.д.
- Воспользуйтесь новым меню с наиболее востребованными вариантами сортировки. Сортировка по лидерам роста и падения, рассчитываемая по данным дневного изменения цены инструмента, будет удобна при торговле на фондовых рынках.
Отлично, спасибо!
MetaQuotes:
7. MQL5: Оптимизирован и значительно ускорен доступ к числовым свойствам графика при помощи функции ChartGetInteger.
Билд 2523. Пока не заметил разницы с тем, что было. Те же тормоза.
Индикатор прилагаю. Двигаем мышкой для генерации замеров.
Билд 2523. Пока не заметил разницы с тем, что было. Те же тормоза.
Индикатор прилагаю. Двигаем мышкой для генерации замеров.
Ускорение в экспертах и скриптах. По индикаторам изменений нет.
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В пятницу 10 июля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Теперь все интерактивные советы разделены по темам, чтобы вам было проще ориентироваться при обучении. Для каждой категории показывается количество пройденных и оставшихся советов.
Помимо этого, в каждый совет добавлен чек-лист с указанием ключевого действия, которое необходимо выполнить для завершения обучения.
Также полностью обновлен дизайн системы обучения и устранены ошибки при расчете общего прогресса обучения.
Это позволит быстрее работать с проектами, состоящими из множества файлов. Например, для замены текста во всех файлах программы вам не понадобится указывать их каталоги вручную, редактор найдет их автоматически по директивам #include.
Tester: Изменены критерии оптимизации, в которых учитывалось два показателя — баланс и некий второй фактор. Теперь в них учитывается только второй фактор, без баланса. Такие критерии являются более простыми и понятными для анализа.
График раскрашивается градиентом от зеленого до красного в зависимости от значения критерия оптимизации. Для таблицы используются следующие цвета:
Обновление будет доступно через систему Live Update.