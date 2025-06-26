Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 12
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Occasionally the number of positions of the TesterStatistics differ from the evaluated number of positions:
Время от времени количество позиций в ТестерСтатистике отличается от оцененного количества позиций:
QS 0 09:20:40.971 Core 01 2020.06.26 23:59:48 Diff of 'STAT_TRADES' (3519) and ArraySize(trades) (3518)
with N as:
с N как:
and pl_results claculated according to the MQL-Reference:
и pl_results claculated в соответствии с MQL-Reference:
и окно генетической оптимизации ( график ) в билде 2563 тоже иногда не возможно закрыть, вне зависимости от того это предыдущая оптимизация или текущая - кликаешь крестик или контекстное меню закрыть окно иногда не закрывает, требуется перезагрузка терминала (оптимизация остановлена)
Не хватает штатной функции при работе с динамическими массивами, чтобы в один клик скопировать полностью динамический массив в массив приемник с учетом длины массива приемника, т.е. нужна
с помощью ArrayInsert() и ArrayCopy() получается копировать массивы, но если массив приемник имел большую длину чем нужно при копировании, то потом можно долго искать почему отличаются результаты тестирования на каждом проходе оптимизатора - у меня так уже было ))
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
New MetaTrader 5 Platform build 2560: Built-in learning system improvements
GU-Night, 2020.07.30 13:19Проблема с пользовательскими символами, похоже, исправлена в этой сборке (2563)
и окно генетической оптимизации ( график ) в билде 2563 тоже иногда не возможно закрыть, вне зависимости от того это предыдущая оптимизация или текущая
О, окно графика оптимизации так и не унесли обратно в тестер? Это страшно неудобно, как по мне. Когда листаешь прошлые оптимизации, этих окон с точечками открываются десятки, я уже задолбался их закрывать.
Не понимаю, зачем они в общем MDI. Надеюсь, в некоем будущем релизе, который можно будет всё-таки безопасно установить, они не будут хотя бы открываться при просмотре прошлых оптимизаций.
И вот почему: все современные компании используют Agile подход к разработке ИТ-систем и Devops для релизов в частности.
Точно же... Я уже всю голову сломал, пытаясь понять, почему 4 создаёт впечатление робастной, крепко сбитой системы в то время, как от пятёрки ощущение табуретки на разболтанных шарнирах: иногда шарниры подкручивают, но что-то разбалтывает табуретку вновь и вновь.
Думал,что полностью сменилась команда разработчиков. Но, видимо, вы попали в яблочко. Опыт Боинга вообще никто учитывать не хочет.
Я уже всю голову сломал, пытаясь понять, почему 4 создаёт впечатление робастной, крепко сбитой системы в то время, как от пятёрки ощущение табуретки на разболтанных шарнирах
Когда листаешь прошлые оптимизации, этих окон с точечками открываются десятки, я уже задолбался их закрывать.
CTRL+F4.
Функция OnTesterInit(), кажется, работает не по назначению - или я ошибаюсь?
Несмотря на то, что TF_SlowLong <= TF_SlowShort я нашел эти две строки в таблице результатов:
After I put the o.m. control in OnInit() I get / После того, как я вставил управление операционной в OnInit(), я получаю:
2020.07.30 19:16:50.068 Core 01 genetic pass (0, 0) tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.172
2020.07.30 19:17:03.985 Core 03 genetic pass (0, 100) tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.168
2020.07.30 19:17:03.985 Core 03 genetic pass (0, 101) tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.003
But it still seems to counted as valid pass of the optimizer process, which falsifies the results :(
Но все равно кажется, что это засчитывается как верный проход процесса оптимизатора, который фальсифицирует результат :(
Как боевой терминал пятерка надёжнее четверки. Когда запускаешь несколько терминалов на VPS с небольшой памятью, приходится четверки запускать первыми, пока память свободна. Пятерки запускаются из любого положения. Четверка может не инициализировать таймер, а иногда и молча не запустить эксперта. Так что приходится перебирать все графики с экспертами, чтобы убедиться. Об автостарте терминалов при перезагрузке сервера можно забыть.
В таких условиях - может быть. Я торгую руками, оптимизацию использую при разработке систем, а экспертов - для сопровождения позиций.
CTRL+F4.