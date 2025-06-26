Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 11
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Описать пошагово как воспроизвести ситуацию и предоставить все данные (код, торговое окружение, терминал, операционная система (перезапустить терминал и выдать все строки из вкладки Журнал)). То есть человек прочитавший сможет по Вашим шагам сразу воспроизвести.
Хороший совет, только он действует когда терминал работает!
А если терминал зависает сразу после обновления (кстати с пустым рабочим окном - графики в файле default у меня всегда отсутствуют) и связи с сервером после этого не поддерживает,
то о каком открытии вкладок Журнал или Эксперты может идти речь.
Ведь терминал больше вообще не перезагружается - программа НЕ ОТВЕЧАЕТ!
ПОШАГОВО:
- открываю терминал с пустым рабочем окном
- проходит обновление
- больше ничего не работает связи с сервером нет, все вкладки закрыты....
Хороший совет, только он действует когда терминал работает!
А если терминал зависает сразу после обновления (кстати с пустым рабочим окном - графики в файле default у меня всегда отсутствуют) и связи с сервером после этого не поддерживает,
то о каком открытии вкладок Журнал или Эксперты может идти речь.
Ведь терминал больше вообще не перезагружается - программа НЕ ОТВЕЧАЕТ!
ПОШАГОВО:
- открываю терминал с пустым рабочем окном
- проходит обновление
- больше ничего не работает связи с сервером нет, все вкладки закрыты....
Не воспроизводится. Пока не будет точного описания - будет игнор полный.
Странное извинение от накосячивших...
Игорь, вы кардинально не правы, и не конструктивны. И вот почему: все современные компании используют Agile подход к разработке ИТ-систем и Devops для релизов в частности. Эти подходы к развитию ИТ-систем имеет большие плюсы в виде сниженых трудозатрат на цикл релиза и обеспечивает максимлаьно возможное количество улучшений в год; однако негативной стороной является опред. недотестированность по сравнению с классическим ватерфалл-подходом. Пошло это все от старт-апов Силиконовой долины, которым нечем было рисковать, но теперь практически все компании, которые ранее не готовы были рисковать репутацией (vs старт-апы), и даже фин. институты, перешли массово на Agile. Т.е. по сути проявления рисков agile-подхода в виде неожиданных сбоев при релизах - это современная норма.
Т.е. в корпоративном мире в борьбе себестоимость vs репутационные риски массового выиграл кост-каттинг. И тут никто извиняться уже не должен.
Соответствнно более конструктивно ставить вопрос так - какие меры должны быть предприняты для минимизации рисков проявления недостатков данного подхода в отношении МТ5. С учетом того что это торговый софт,и трейдинг - сфера повышенных потерь в т.ч. из-за операционных рисков.
Тут нужно признать что в MQ уже пошли на встречу ранее опубликованным пожеланиям трейдеров и перенести все релизы на вечер пятницы - это уже большой плюс, так как раньше релизы выходили в любой рабочий день недели. Однако в эту субботу, потратив почти весь день на восстановление работоспособности терминалов, конечно мне тоже пришли мысли что этого недостаточно - решение могло и не быть найдено, и трейдеры рисковали уйти в рабочую неделю с неработающими терминалами.
Что можно по идее сделать сверх этого - например командную строку для terminal64.exe, выполнение которой сделает откат обновления с блокировкой запросов на обновление на 1 неделю. Это позволит в случае обнаружения подобных сбоев при обновлениях оперативнго представить тех. доказательства, проджолжить торговлю в прежнем режиме и спокойно дождаться версии с фиксом.
..
Что можно по идее сделать сверх этого - например командную строку для terminal64.exe, выполнение которой сделает откат обновления с блокировкой запросов на обновление на 1 неделю. Это позволит в случае обнаружения подобных сбоев при обновлениях оперативнго представить тех. доказательства, проджолжить торговлю в прежнем режиме и спокойно дождаться версии с фиксом.
PS я бы вообще не ставил обновки никогда - потому как каждое обновление - это ухудшение оптимизатора ... за последний год там вообще нет улучшений ....
... которые бы Вы заметили. А вообще-то оптимизация по тикам очень сильно улучшилась. Даже распределение заданий по ядрам немного улучшилась, хотя и не до идеала. Меня, по крайней мере, перестало раздражать. Если проход за год по OHLC занимает пару секунд, а по тикам - 30 сек, простои почти незаметны. Но конечно, код надо оптимизировать для быстрой оптимизации.
А вообще проблем остаётся много, и так будет всегда. С развитием продукта появляется много новых ненужных маркетинговых штучек, что требует много труда программистов, а на наши хотелки не остаётся много сил. Ну так маркетинг... Разработчики создают продукты, чтобы занять рынок и зарабатывать деньги, а не для чьего-то удовольствия. Короче, хаваем что дают, и не требуем, а просим. Тем более что не платили за продукт. Я так говорю не потому, что согласен и смирился, а просто понимаю, как устроена жизнь.
Если вы не готовы передать код советника, то сделайте укороченный вариант. Без каких либо аналитических расчётов. И обратите особое внимание на тот факт, что чаще всего во время подготовки такого кода всплывают собственные косяки и собственные баги увидев которые пропадает желание о них так публично говорить.
я выше уже уже публиковал ошибку, напомню советник на старой версии прямо сейчас нормально оптимизируются уже 12 дней и оптимизация все это время не прерывалась, а вот на новой версии дает ошибку .... так что не мой косяк однозначно
повторю:
to Renat Fatkhullin:
Прошу решить ошибку наблюдаемую во всех новых версиях
2020.07.26 10:54:28.289 Tester expert file ....\MQL5\StochasticCCI.ex5 open error [2]
а его там нет и быть не должно, обращаю внимание индикаторы должны находятся в папке ...\MQL5\Indicators\StochasticCCI.ex5 это если в ручную их подгружать, а вообще в случае сетевых агентов мне не понятно куда он их подгружает
ошибку дает сетевой агент после обновления, до обновления работал нормально, на старых версиях оптимизатор не дает ошибки в эксперте, эксперт не перекомпилировался
полный снос и переустановка метатрейдера с удалением всех данных эффекта не дал
ошибка наблюдается только на двух обновленных сетевых агентах версии 2560, остальные не обновленные агенты до версии 2534 включительно работают нормально, ОС ни при чом ... но если надо то от Win 2012 Server до Win 2019 Server
как только обнаруживается обновление, сервисы метатрейдера вырубаются, нельзя зайти в Сервис/Менеджер агентов тестирования и перезапустить сервисы пока не обновишься, при этом основной МТ который собственно ведет оптимизацию не может подключится к агентам
Вы мне оптимизацию поломали которая 10 дней идет
и еще внедрите чекбокс защиты от обновлений в настройки, то есть пользователь ВРУЧНУЮ должен сам выбирать обновляться или нет (и даже чтобы не пытался проверить наличие обновлений), и отключите пож-та блокировку работы сетевого агента при появлении вашего обновления .... тошнит уже от ваших подарочков
вместо того чтобы сделать 1. Одно ядро -одно задание 2. Сохранение и восстановление с места сбоя оптимизации при сбое питание - вы делаете никому не нужные косметические изменения - по абсолютно большей части обновления вообще не нужны и при этом ломаете рабочие системы .... кстати я и на беты подписан ... на 2-х последних бетах эта ошибка была
Считаю что тех информации для вас достаточно ... ошибка подтверждена другими пользователями ... если что то надо еще напишите
Странное извинение от накосячивших...
Boris Egorov:...
Вы мне оптимизацию поломали которая 10 дней идет
....
тошнит уже от ваших подарочков
...
Считаю что тех информации для вас достаточно ... ошибка подтверждена другими пользователями ... если что то надо еще напишите
Все у вас выглядит не так, как вы хотели бы это представить, а именно - "бравые смелые парни против компании Метаквотес, и горе тому, кто встанет на их пути ..". Вот когда я "встал на пути" у первого из вас, то я понял, в какую "игрушку" вы сейчас играете, выставляя свое обычное публичное хамство за эдакий "праведный гнев и обиду".
А "игрушка" изобретена давно, и называется она просто - троллинг.
И это еще никому не помогало.
Если короче, будете продолжать тролить - специально приду с англ части как сейчас и забаню (а потом уйду обратно в англ часть).
Для информации.
Снова никаких деталей. Не техническом форуме так не принято. Чтобы можно было понять ошибку Вы должны предоставить предоставить код (люди обычно в такой ситуации подготавливают минимальный код, в котором воспроизводится ошибка). Нужно указать торговое окружение и описать что Вы делаете по-шагам: чтобыб можно было воспроизвести.
Но Вы упорно не желаете работать. Бан на неделю - чтобы научились правильно задавать вопросы на техническом форуме.
Вышла бета 2563.
Кстати, в 2561 кое-что было исправлено (в частности - AppyTemplate и так далее, см пост #16), поэтому рекомендую проверить и бету 2563 (возможно, что-то исправлено тоже).
б. 2563 (и предыдущая версия также) Прямо сейчас случилось, что окно результатов тестера не может быть закрыто наиболее вероятно, когда:
- Я начал оптимизацию, которая работает некоторое время.
- Затем я остановил его с помощью красной кнопки «Стоп» - пока на экране результатов ничего не появилось (синее пятно).
- Я перезапустил оптимизацию, которая до сих пор работает отлично.
- Теперь, если я нажимаю на Закрыть контекстного меню вкладки с именем советника - ничего не происходит
- Если я отсоединяю это окно и нажимаю «X», чтобы закрыть это окно, ничего не происходит.
Кажется, что мне нужно перезапустить терминал, чтобы закрыть его - но я не уверен, так как оптимизация работает (~ 7 часов).
b. 2563 (and the prev version as well) It happened right now that a result window of the tester cannot be closed most probably when:
- I started a optimization which runs a while.
- Then I stopped it using the red "Stop" button - no result (blue spot) has appeared so far on the result screen.
- I re-started the optimization which works perfectly so far.
- Now if I click on Close of the context menu of the tab with the EA name - nothing happens
- If I detach that window and click on the "X" to close that window nothing happens.
It seems that I have to re-start the terminal to get it closed - but I am not sure as an optimization is running (~7h).