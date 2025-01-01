ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinWriteIntegerArray 

WriteIntegerArray

Записывает в файл массив переменных типа int или uint.

uint  WriteIntegerArray(
   int&  array[],            // массив
   int   start_item=0,       // стартовый элемент
   int   items_count=-1      // количество элементов
   )

Параметры

array[]

[in]  Массив для записи.

start_item=0

[in]  Стартовый элемент для записи.

items_count=-1

[in]  Количество элементов для записи (-1 - весь массив).

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.