ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinWriteLongArray 

WriteLongArray

Записывает в файл массив переменных типа long или ulong.

uint  WriteLongArray(
   long&  array[],            // массив
   int    start_item=0,       // стартовый элемент
   int    items_count=-1      // количество элементов
   )

Параметры

array[]

[in]  Массив для записи.

start_item=0

[in]  Стартовый элемент для записи.

items_count=-1

[in]  Количество элементов для записи (-1 - весь массив).

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.