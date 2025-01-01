- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetCommon
Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_COMMON.
|
void SetCommon(
Параметры
common
[in] Новое значение флага FILE_COMMON.
Примечание
От состояния флага FILE_COMMON зависит, какая папка будет использоваться в качестве рабочей. Если флаг сброшен, то в качестве рабочей папки используется локальная папка терминала. Если флаг установлен, то в качестве рабочей папки используется общая папка. Если файл уже открыт, то флаг изменить нельзя.