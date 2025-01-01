ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileSetCommon 

SetCommon

Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_COMMON.

void  SetCommon(
   bool  common      // значение флага
   )

Параметры

common

[in]  Новое значение флага FILE_COMMON.

Примечание

От состояния флага FILE_COMMON зависит, какая папка будет использоваться в качестве рабочей. Если флаг сброшен, то в качестве рабочей папки используется локальная папка терминала. Если флаг установлен, то в качестве рабочей папки используется общая папка. Если файл уже открыт, то флаг изменить нельзя.