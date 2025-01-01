ДокументацияРазделы
ReadLong

Читает из файла переменную типа long или ulong.

bool  ReadLong(
   long&  value      
   )

Параметры

value

[in]  Ссылка на переменную для размещения прочитанных данных.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.