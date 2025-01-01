ДокументацияРазделы
Seek

Устанавливает положение файлового указателя.

void  Seek(
   long                offset,     // смещение
   ENUM_FILE_POSITION  origin      // точка отсчета
   )

Параметры

offset

[in]  Смещение в байтах (может принимать и отрицательное значение).

origin

[in]  Точка отсчета для смещения.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить файловый указатель.