Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinReadFloatArray 

ReadFloatArray

Читает из файла массив переменных типа float.

bool  ReadFloatArray(
   float&  array[],            // массив
   int     start_item=0,       // стартовый элемент
   int     items_count=-1      // количество элементов
   )

Параметры

array[]

[in]  Ссылка на массив для размещения прочитанных данных.

start_item=0

[in]  Стартовый элемент для чтения.

items_count=-1

[in]  Количество элементов для чтения (-1 - конца файла).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.