ReadObject

Читает из файла данные экземпляра наследника класса CObject.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // указатель
   )

Параметры

object

[in]  Указатель на экземпляр наследника класса CObject для чтения.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.