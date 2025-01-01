ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinReadDouble 

ReadDouble

Читает из файла переменную типа double.

bool  ReadDouble(
   double&  value      
   )

Параметры

value

[in]  Ссылка на переменную для размещения прочитанных данных.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.