- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Move
Перемещает/переименовывает файл.
|
bool Move(
Параметры
src_name
[in] Имя файла-источника.
src_flag
[in] Флаги файла-источника (используется только FILE_COMMON).
dst_name
[in] Имя файла-приемника.
dst_flags
[in] Флаги файла-приемника (используются только FILE_REWRITE и FILE_COMMON).
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось переместить/переименовать файл.