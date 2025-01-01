Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinReadCharArray
ReadCharArray
Читает из файла массив переменных типа char или uchar.
|
bool ReadCharArray(
Параметры
array[]
[in] Ссылка на массив для размещения прочитанных данных.
start_item=0
[in] Стартовый элемент для чтения.
items_count=-1
[in] Количество элементов для чтения (-1 - до конца файла).
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.