Справочник MQL5 Стандартная библиотека Файлы CFileBin WriteShortArray 

WriteShortArray

Записывает в файл массив переменных типа short или ushort.

uint  WriteShortArray(
   short&  array[],            // массив
   int     start_item=0,       // стартовый элемент
   int     items_count=-1      // количество элементов
   )

Параметры

array[]

[in]  Массив для записи.

start_item=0

[in]  Стартовый элемент для записи.

items_count=-1

[in]  Количество элементов для записи (-1 - весь массив).

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.