FolderClean
Очищает указанную папку.
bool FolderClean(
Параметры
folder_name
[in] Имя папки, которую требуется очистить. Содержит путь к папке (относительно рабочей папки, заданной при помощи флага FILE_COMMON).
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось очистить папку.
Примечание
Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.