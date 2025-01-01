FileFindFirst

Начинает поиск файлов в соответствии с указанным фильтром.

int FileFindFirst(

const string filter,

string& file_name

)

Параметры

filter

[in] Фильтр поиска.

file_name

[out] Ссылка на строку, куда в случае удачи помещается имя первого найденного файла.

Возвращаемое значение

Хэндл, который необходимо использовать для дальнейшего поиска файлов методом FileFindNext(), либо INVALID_HANDLE в случае, когда нет ни одного файла, соответствующего фильтру.

Примечание

Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.