ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileFileFindFirst 

FileFindFirst

Начинает поиск файлов в соответствии с указанным фильтром.

int  FileFindFirst(
   const string  filter,        // фильтр поиска
   string&       file_name      // ссылка
   )

Параметры

filter

[in]  Фильтр поиска.

file_name

[out]  Ссылка на строку, куда в случае удачи помещается имя первого найденного файла.

Возвращаемое значение

Хэндл, который необходимо использовать для дальнейшего поиска файлов методом FileFindNext(), либо INVALID_HANDLE в случае, когда нет ни одного файла, соответствующего фильтру.

Примечание

Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.