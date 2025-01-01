Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileFileFindFirst
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindFirst
Начинает поиск файлов в соответствии с указанным фильтром.
|
int FileFindFirst(
Параметры
filter
[in] Фильтр поиска.
file_name
[out] Ссылка на строку, куда в случае удачи помещается имя первого найденного файла.
Возвращаемое значение
Хэндл, который необходимо использовать для дальнейшего поиска файлов методом FileFindNext(), либо INVALID_HANDLE в случае, когда нет ни одного файла, соответствующего фильтру.
Примечание
Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.