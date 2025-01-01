ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinReadInteger 

ReadInteger

Читает из файла переменную типа int или uint.

bool  ReadInteger(
   int&  value      // переменная
   )

Параметры

value

[in]  Ссылка на переменную для размещения прочитанных данных.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.