ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinOpen 

Open

Открывает указанный двоичный файл и, в случае удачного открытия, привязывает его к экземпляру класса.

int  Open(
   const string  file_name,     // имя файла
   int           flags          // флаги
   )

Параметры

file_name

[in]  Имя открываемого файла.

flags

[in]  Флаги открытия файла (флаг FILE_BIN устанавливается принудительно).

Возвращаемое значение

Хэндл открытого файла.