- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Открывает указанный файл и, в случае удачного открытия, привязывает его к экземпляру класса.
|
int Open(
Параметры
file_name
[in] Имя открываемого файла.
flags
[in] Флаги открытия файла.
delimiter=9
[in] Разделитель для CSV-файла.
Возвращаемое значение
Хэндл открытого файла.
Примечание
Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.