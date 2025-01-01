ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileOpen 

Open

Открывает указанный файл и, в случае удачного открытия, привязывает его к экземпляру класса.

int  Open(
   const string  file_name,       // имя файла
   int           flags,           // флаги
   short         delimiter=9      // разделитель
   )

Параметры

file_name

[in]  Имя открываемого файла.

flags

[in]  Флаги открытия файла.

delimiter=9

[in]  Разделитель для CSV-файла.

Возвращаемое значение

Хэндл открытого файла.

Примечание

Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.