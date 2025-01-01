ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileFolderDelete 

FolderDelete

Удаляет указанную папку.

bool  FolderDelete(
   const string  folder_name      // имя папки
   )

Параметры

folder_name

[in]  Имя папки, которую требуется удалить. Содержит путь к папке (относительно рабочей папки, заданной при помощи флага FILE_COMMON).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось удалить папку.

Примечание

Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.