ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinReadFloat 

ReadFloat

Читает из файла переменную типа float.

bool  ReadFloat(
   float&  value      // переменная
   )

Параметры

value

[in]  Ссылка на переменную для размещения прочитанных данных.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.