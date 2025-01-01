ДокументацияРазделы
Записывает в файл переменную типа long или ulong.

uint  WriteLong(
   long  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Переменная для записи.

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.