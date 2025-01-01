ДокументацияРазделы
Delete

Удаляет файл, привязанный к экземпляру класса.

void  Delete()

Delete

Удаляет указанный файл.

void  Delete(
   const string  file_name      // имя файла
   )

Параметры

file_name

[in]  Имя файла для удаления.

Примечание

Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.