- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Delete
Удаляет файл, привязанный к экземпляру класса.
|
void Delete()
Delete
Удаляет указанный файл.
|
void Delete(
Параметры
file_name
[in] Имя файла для удаления.
Примечание
Рабочая папка определяется ранее установленным/сброшенным при помощи метода SetCommon() флагом.