ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinWriteInteger 

WriteInteger

Записывает в файл переменную типа int или uint.

uint  WriteInteger(
   int  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Переменная для записи.

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.