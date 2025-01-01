SetUnicode

Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_UNICODE.

void SetUnicode(

bool unicode

)

Параметры

unicode

[in] Новое значение флага FILE_UNICODE.

Примечание

От состояния флага FILE_UNICODE зависит работа со строками. Если флаг сброшен, то используется кодировка ANSI (однобайтовые символы). Если флаг установлен, то используется кодировка UNICODE (двухбайтовые символы). Если файл уже открыт, то флаг изменить нельзя.