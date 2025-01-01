ДокументацияРазделы
WriteString

Записывает в файл переменную типа string.

uint  WriteString(
   const string  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Строка для записи.

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.

WriteString

Записывает в файл переменную типа string.

uint  WriteString(
   const string  value,     // значение
   int           size       // размер
   )

Параметры

value

[in]  Строка для записи.

size

[in]  Количество символов для записи.

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.