ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileBinReadString 

ReadString

Читает из файла переменную типа string.

bool  ReadString(
   string&  value      // строка
   )

Параметры

value

[in]  Ссылка на строку для размещения прочитанных данных.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось прочитать данные.

