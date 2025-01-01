ДокументацияРазделы
Записывает в файл переменную типа short или ushort.

uint  WriteShort(
   short  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Переменная для записи.

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.