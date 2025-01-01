ДокументацияРазделы
WriteChar

Записывает в файл переменную типа char или uchar.

uint  WriteChar(
   char  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Переменная для записи.

Возвращаемое значение

Количество записанных байтов.