WriteObject

Записывает в файл данные экземпляра наследника класса CObject.

bool  WriteObject(
   CObject*  object      // указатель
   )

Параметры

object

[in]  Указатель на экземпляр наследника класса CObject для записи.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось записать данные.