Copy

Копирует файл.

bool  Copy(
   const string  src_name,      // имя файла
   int           src_flag,      // флаг
   const string  dst_name,      // имя файла
   int           dst_flags      // флаги
   )

Параметры

src_name

[in]  Имя файла-источника.

src_flag

[in]  Флаги файла-источника (используется только FILE_COMMON).

dst_name

[in]  Имя файла-приемника.

dst_flags

[in]  Флаги файла-приемника (используются только FILE_REWRITE и FILE_COMMON).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось скопировать файл.