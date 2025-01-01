FileFindNext

Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst().

bool FileFindNext(

int search_handle,

string& file_name

)

Параметры

search_handle

[in] Хэндл поиска, полученный методом FileFindFirst().

file_name

[in] Ссылка на строку, куда в случае удачи помещается имя найденного файла.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если больше нет ни одного файла, соответствующего фильтру.