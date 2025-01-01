Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileFileFindNext
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindNext
Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst().
|
bool FileFindNext(
Параметры
search_handle
[in] Хэндл поиска, полученный методом FileFindFirst().
file_name
[in] Ссылка на строку, куда в случае удачи помещается имя найденного файла.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если больше нет ни одного файла, соответствующего фильтру.