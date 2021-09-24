Графика в библиотеке DoEasy (Часть 83): Класс абстрактного стандартного графического объекта

Содержание

Концепция

Для продолжения работы над классом-коллекцией графических объектов, который мы делали в прошлой статье, нам необходимо иметь в наличии классы объектов всех имеющихся в терминале стандартных графических объектов. После создания всех таких объектов мы будем иметь в наличии инструменты для работы с любыми графическими объектами — стандартными и собственными, созданными на основе класса CCanvas, и все они будут находиться в списке коллекции графических объектов.

Так как библиотека будет иметь возможность брать под собственное управление графические объекты, создаваемые вручную, то для реализации такой возможности нам необходимо уже иметь классы объектов, описывающих созданные вручную стандартные графические объекты. В таком объекте будет создана привязка к созданному вручную графическому объекту и методы управления его свойствами. Для взятия под контроль такого графического объекта нужно будет пользователю библиотеки вручную указать необходимость такого управления.

Сделать это можно будет, например, из контекстного меню, вызываемого по некоему условию. Т.е. здесь нам уже потребуется создание какой-то графической панели, в которой можно будет организовать выбор возможных действий с графическим объектом. А такие панельки мы можем создавать при помощи классов, созданных на основе CCanvas, и их объектов, которые мы начали делать несколько статей назад, и к которым мы далее вернёмся (мы приостановили их разработку как раз из-за потребности создания коллекции графических объектов, для которой теперь требуется создание классов для стандартных графических объектов — это результат моей ошибки в планировании последовательности разработки — нужно было начинать со стандартных графических объектов).

Итак. Структура стандартных графических объектов будет точно такой же, как и у всех объектов библиотеки, — будет иметься один общий класс абстрактного графического объекта, имеющего в своём составе базовые свойства, присущие всем графическим объектам, и от него будут наследоваться классы, описывающие каждый отдельный стандартный графический объект, где будут уточняться свойства, которые есть только у этого объекта.

Сегодня создадим класс абстрактного графического объекта и добавим в него методы для работы со свойствами, присущими абсолютно всем графическим объектам, — это все свойства графических объектов, которые можно получить при помощи функций ObjectGetInteger(), ObjectGetDouble() и ObjectGetString(). При создании классов объектов-наследников от этого абстрактного графического объекта, методы, которые будут присущи только объекту-наследнику, описывающему конкретный графический объект, но прописанные в базовый объект, мы перенесём из базового объекта в объект-наследник — чтобы у других объектов, не имеющих таких свойств, эти методы не были доступны.

Для понимания и как пример:

в терминале есть графический объект-значок "Стрелка". У этого объекта есть свойство "Код стрелки", но нет свойства "Луч вправо";

в терминале есть графический объект "Трендовая линия". У этого объекта есть свойство "Луч вправо", но нет свойства "Код стрелки".



Сейчас эти свойства и методы работы с ними мы пропишем в классе абстрактного графического объекта. И эти методы будут доступны из любого объекта, который будет унаследован от этого базового — абстрактного графического объекта.

Далее, когда мы будем создавать объекты-наследники, а для этого примера — объект значка "Стрелка" и объект графического объекта "Трендовая линия", мы в каждый из них перенесём методы для работы с только присущим им свойствами:

в объект значка "Стрелка" перенесём методы для указания кода стрелки;

в объект графического объекта "Трендовая линия" перенесём методы для указания свойства "Луч вправо" ("Луч влево").

При обращении к каждому из этих объектов-наследников мы будем иметь доступ только для конкретно его свойств, методы работы с которыми прописаны только в нём, и методы работы с общими для всех объектов свойствами, присущими любому графическому объекту и прописанными в классе абстрактного графического объекта.

Свойств у графических объектов много, и сегодня, прежде чем создать класс абстрактного графического объекта, нам необходимо будет сделать объёмную подготовительную работу — прописать эти свойства в перечислениях библиотеки, создать тексты описаний каждого свойства графического объекта и создать функции, возвращающие описания некоторых свойств графических объектов.





Доработка классов библиотеки

В списке типов объектов библиотеки, созданном нами в прошлой статье, есть типы стандартных графических объектов. Но нам нужен ещё один тип для абстрактного графического объекта. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении типов объектов библиотеки впишем для него константу, и расчёт значений последующих констант типов объектов будем начинать от значения этой новой константы:



enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_TEXT, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_QUAD, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_GEOMETRY, OBJECT_DE_TYPE_GANIMATIONS, OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ, OBJECT_DE_TYPE_GSTD_VLINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_VLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_HLINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_HLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TREND = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_TREND , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRENDBYANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_TRENDBYANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CYCLES = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_CYCLES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROWED_LINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROWED_LINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_CHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_STDDEVCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_STDDEVCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_REGRESSION = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_REGRESSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_PITCHFORK = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_PITCHFORK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNLINE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_GANNLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNFAN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_GANNFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNGRID = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_GANNGRID , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBO = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_FIBO , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOTIMES = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_FIBOTIMES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOFAN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_FIBOFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOARC = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_FIBOARC , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_FIBOCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EXPANSION = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_EXPANSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE5 = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ELLIOTWAVE5 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE3 = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ELLIOTWAVE3 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_RECTANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRIANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_TRIANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIPSE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ELLIPSE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_UP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_THUMB_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_THUMB_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_UP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_STOP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_STOP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_CHECK = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_CHECK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_LEFT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_RIGHT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_BUY , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_SELL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW_SELL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_ARROW , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TEXT = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_TEXT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BUTTON = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_BUTTON , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHART = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_CHART , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_BITMAP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_BITMAP_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EDIT = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_EDIT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EVENT = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_EVENT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ + 1 + OBJ_RECTANGLE_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_BASE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_BASE_EXT, };

В перечислении списка принадлежности графических объектов изменим константу GRAPH_OBJ_BELONG_TERMINAL, наименование которой указывает на принадлежность графического объекта терминалу. Сделаем его более подходящим: GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM, так как объект может не принадлежать программе, работающей под управлением библиотеки, но, тем не менее, принадлежать другой программе, а не терминалу:

enum ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG { GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM , };

В перечисление типов графических элементов добавим новую константу:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDART , GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, };

Так как все объекты, описывающие созданные в программе графические объекты, будут храниться в одном списке, то указание типа графического элемента позволит нам быстро выбирать из всего списка только нужные графические элементы. Соответственно, если выбрать "Стандартный графический объект" в качестве условия фильтра для списка-коллекции, то на выходе получим список, состоящий только из объектов, описывающих созданные стандартные графические объекты.

Для объекта класса абстрактного стандартного графического объекта нам необходимо создать три перечисления для всех свойств графического объекта — целочисленных, вещественных и строковых, в которых будут прописаны все свойства графического объекта и дополнительные, необходимые для работы с такими объектами:

enum ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER { GRAPH_OBJ_PROP_ID = 0 , GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, GRAPH_OBJ_PROP_BACK, GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER, GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, GRAPH_OBJ_PROP_TIME, GRAPH_OBJ_PROP_COLOR, GRAPH_OBJ_PROP_STYLE, GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH, GRAPH_OBJ_PROP_FILL, GRAPH_OBJ_PROP_READONLY, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH, GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN, GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE, GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT, GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT, GRAPH_OBJ_PROP_RAY, GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE, GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE, GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE, GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE, GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION, GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE, GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES, GRAPH_OBJ_PROP_STATE, GRAPH_OBJ_PROP_OBJ_CHART_ID, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE, GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE, GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET, GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET, GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR, GRAPH_OBJ_PROP_CORNER, GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR, }; #define GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL ( 51 ) #define GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE { GRAPH_OBJ_PROP_PRICE = GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE, GRAPH_OBJ_PROP_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE, GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION, }; #define GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 5 ) #define GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING { GRAPH_OBJ_PROP_NAME = (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL), GRAPH_OBJ_PROP_TEXT, GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT, GRAPH_OBJ_PROP_FONT, GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL, }; #define GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL ( 7 )

Назначение таких перечислений нам уже давно известно, так как все объекты библиотеки создаются по одному принципу.

Соответственно, нам необходимо также добавить и перечисление возможных критериев сортировки графических объектов в списке-коллекции:

#define FIRST_GRAPH_OBJ_DBL_PROP (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_GRAPH_OBJ_STR_PROP (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_GRAPH_OBJ_MODE { SORT_BY_GRAPH_OBJ_ID = 0 , SORT_BY_GRAPH_OBJ_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BELONG, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_WND_NUM, SORT_BY_GRAPH_OBJ_NUM, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CREATETIME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TIMEFRAMES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BACK, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ZORDER, SORT_BY_GRAPH_OBJ_HIDDEN, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SELECTED, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SELECTABLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TIME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_COLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_STYLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_WIDTH, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FILL, SORT_BY_GRAPH_OBJ_READONLY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELS, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELCOLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELSTYLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELWIDTH, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ALIGN, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FONTSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY_LEFT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY_RIGHT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ELLIPSE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ARROWCODE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ANCHOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XDISTANCE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YDISTANCE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DIRECTION, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DEGREE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DRAWLINES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_STATE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_OBJ_CHART_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_PERIOD, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_DATE_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_CHART_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XOFFSET, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YOFFSET, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BGCOLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CORNER, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BORDER_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BORDER_COLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_PRICE = FIRST_GRAPH_OBJ_DBL_PROP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELVALUE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ANGLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DEVIATION, SORT_BY_GRAPH_OBJ_NAME = FIRST_GRAPH_OBJ_STR_PROP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TEXT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TOOLTIP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELTEXT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FONT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BMPFILE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_SYMBOL, };





Теперь добавим тексты новых сообщений библиотеки и описаний всех свойств графических объектов.

Для этого в файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_TEXT_JANUARY, MSG_LIB_TEXT_FEBRUARY, MSG_LIB_TEXT_MARCH, MSG_LIB_TEXT_APRIL, MSG_LIB_TEXT_MAY, MSG_LIB_TEXT_JUNE, MSG_LIB_TEXT_JULY, MSG_LIB_TEXT_AUGUST, MSG_LIB_TEXT_SEPTEMBER, MSG_LIB_TEXT_OCTOBER, MSG_LIB_TEXT_NOVEMBER, MSG_LIB_TEXT_DECEMBER, MSG_LIB_TEXT_ALIGN_LEFT, MSG_LIB_TEXT_ALIGN_CENTER, MSG_LIB_TEXT_ALIGN_RIGHT, MSG_LIB_TEXT_GANN_UP_TREND, MSG_LIB_TEXT_GANN_DOWN_TREND, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_SUPERCYCLE, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_CYCLE, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_PRIMARY, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_INTERMEDIATE, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_MINOR, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_MINUTE, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_MINUETTE, MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_SUBMINUETTE, MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_PRESSED, MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_DEPRESSED, MSG_LIB_TEXT_CORNER_LEFT_UPPER, MSG_LIB_TEXT_CORNER_LEFT_LOWER, MSG_LIB_TEXT_CORNER_RIGHT_LOWER, MSG_LIB_TEXT_CORNER_RIGHT_UPPER, MSG_LIB_TEXT_BORDER_FLAT, MSG_LIB_TEXT_BORDER_RAISED, MSG_LIB_TEXT_BORDER_SUNKEN, MSG_LIB_TEXT_SUNDAY, MSG_LIB_TEXT_MONDAY, MSG_LIB_TEXT_TUESDAY, MSG_LIB_TEXT_WEDNESDAY, MSG_LIB_TEXT_THURSDAY, MSG_LIB_TEXT_FRIDAY, MSG_LIB_TEXT_SATURDAY,

...

MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_OBJ_ALREADY_EXISTS, MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CTRL_OBJ, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_NOT_FIND_SUBWINDOW, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDART, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM, MSG_GRAPH_STD_OBJ_VLINE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_HLINE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_TREND, MSG_GRAPH_STD_OBJ_TRENDBYANGLE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_CYCLES, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROWED_LINE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_CHANNEL, MSG_GRAPH_STD_OBJ_STDDEVCHANNEL, MSG_GRAPH_STD_OBJ_REGRESSION, MSG_GRAPH_STD_OBJ_PITCHFORK, MSG_GRAPH_STD_OBJ_GANNLINE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_GANNFAN, MSG_GRAPH_STD_OBJ_GANNGRID, MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBO, MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOTIMES, MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOFAN, MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOARC, MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOCHANNEL, MSG_GRAPH_STD_OBJ_EXPANSION, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ELLIOTWAVE5, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ELLIOTWAVE3, MSG_GRAPH_STD_OBJ_RECTANGLE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_TRIANGLE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ELLIPSE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_THUMB_UP, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_THUMB_DOWN, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_UP, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_DOWN, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_STOP, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_CHECK, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_LEFT_PRICE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_BUY, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_SELL, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW, MSG_GRAPH_STD_OBJ_TEXT, MSG_GRAPH_STD_OBJ_LABEL, MSG_GRAPH_STD_OBJ_BUTTON, MSG_GRAPH_STD_OBJ_CHART, MSG_GRAPH_STD_OBJ_BITMAP, MSG_GRAPH_STD_OBJ_BITMAP_LABEL, MSG_GRAPH_STD_OBJ_EDIT, MSG_GRAPH_STD_OBJ_EVENT, MSG_GRAPH_STD_OBJ_RECTANGLE_LABEL, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ID, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BACK, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NUM, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIME, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_COLOR, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STYLE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FILL, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_READONLY, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STATE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CORNER, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SCALE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NAME, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TEXT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SYMBOL, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Январь" , "January" }, { "Февраль" , "February" }, { "Март" , "March" }, { "Апрель" , "April" }, { "Май" , "May" }, { "Июнь" , "June" }, { "Июль" , "July" }, { "Август" , "August" }, { "Сентябрь" , "September" }, { "Октябрь" , "October" }, { "Ноябрь" , "November" }, { "Декабрь" , "December" }, { "Выравнивание по левой границе" , "Left alignment" }, { "Выравнивание по центру" , "Centered" }, { "Выравнивание по правой границе" , "Right alignment" ,}, { "Линия соответствует восходящему тренду" , "Line corresponding to the uptrend line" }, { "Линия соответствует нисходящему тренду" , "Line corresponding to the downward trend" }, { "Главный Суперцикл (Grand Supercycle)" , "Grand Supercycle" }, { "Суперцикл (Supercycle)" , "Supercycle" }, { "Цикл (Cycle)" , "Cycle" }, { "Первичный цикл (Primary)" , "Primary" }, { "Промежуточное звено (Intermediate)" , "Intermediate" }, { "Второстепенный цикл (Minor)" , "Minor" }, { "Минута (Minute)" , "Minute" }, { "Секунда (Minuette)" , "Minuette" }, { "Субсекунда (Subminuette)" , "Subminuette" }, { "Нажата" , "Pressed" }, { "Отжата" , "Depressed" }, { "Центр координат в левом верхнем углу графика" , "Center of coordinates is in the upper left corner of the chart" }, { "Центр координат в левом нижнем углу графика" , "Center of coordinates is in the lower left corner of the chart" }, { "Центр координат в правом нижнем углу графика" , "Center of coordinates is in the lower right corner of the chart" }, { "Центр координат в правом верхнем углу графика" , "Center of coordinates is in the upper right corner of the chart" }, { "Плоский вид" , "Flat form" }, { "Выпуклый вид" , "Prominent form" }, { "Вогнутый вид" , "Concave form" }, { "Воскресение" , "Sunday" }, { "Понедельник" , "Monday" }, { "Вторник" , "Tuesday" }, { "Среда" , "Wednesday" }, { "Четверг" , "Thursday" }, { "Пятница" , "Friday" }, { "Суббота" , "Saturday" },

...

{ "Ошибка. Уже существует объект управления чартами с идентификатором чарта " , "Error. A chart control object already exists with chart id " }, { "Не удалось создать объект управления чартами с идентификатором чарта " , "Failed to create chart control object with chart id " }, { "Не удалось найти подокно графика" , "Could not find chart subwindow" }, { "Стандартный графический объект" , "Standard graphic object" }, { "Элемент" , "Element" }, { "Объект тени" , "Shadow object" }, { "Форма" , "Form" }, { "Окно" , "Window" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" }, { "Вертикальная линия" , "Vertical Line" }, { "Горизонтальная линия" , "Horizontal Line" }, { "Трендовая линия" , "Trend Line" }, { "Трендовая линия по углу" , "Trend Line By Angle" }, { "Циклические линии" , "Cycle Lines" }, { "Линия со стрелкой" , "Arrowed Line" }, { "Равноудаленный канал" , "Equidistant Channel" }, { "Канал стандартного отклонения" , "Standard Deviation Channel" }, { "Канал на линейной регрессии" , "Linear Regression Channel" }, { "Вилы Эндрюса" , "Andrews’ Pitchfork" }, { "Линия Ганна" , "Gann Line" }, { "Веер Ганна" , "Gann Fan" }, { "Сетка Ганна" , "Gann Grid" }, { "Уровни Фибоначчи" , "Fibonacci Retracement" }, { "Временные зоны Фибоначчи" , "Fibonacci Time Zones" }, { "Веер Фибоначчи" , "Fibonacci Fan" }, { "Дуги Фибоначчи" , "Fibonacci Arcs" }, { "Канал Фибоначчи" , "Fibonacci Channel" }, { "Расширение Фибоначчи" , "Fibonacci Expansion" }, { "5-волновка Эллиотта" , "Elliott Motive Wave" }, { "3-волновка Эллиотта" , "Elliott Correction Wave" }, { "Прямоугольник" , "Rectangle" }, { "Треугольник" , "Triangle" }, { "Эллипс" , "Ellipse" }, { "Знак \"Хорошо\"" , "Thumbs Up" }, { "Знак \"Плохо\"" , "Thumbs Down" }, { "Знак \"Стрелка вверх\"" , "Arrow Up" }, { "Знак \"Стрелка вниз\"" , "Arrow Down" }, { "Знак \"Стоп\"" , "Stop Sign" }, { "Знак \"Птичка\"" , "Check Sign" }, { "Левая ценовая метка" , "Left Price Label" }, { "Правая ценовая метка" , "Right Price Label" }, { "Знак \"Buy\"" , "Buy Sign" }, { "Знак \"Sell\"" , "Sell Sign" }, { "Стрелка" , "Arrow" }, { "Текст" , "Text" }, { "Текстовая метка" , "Label" }, { "Кнопка" , "Button" }, { "График" , "Chart" }, { "Рисунок" , "Bitmap" }, { "Графическая метка" , "Bitmap Label" }, { "Поле ввода" , "Edit" }, { "Событие в экономическом календаре" , "The \"Event\" object corresponding to an event in the economic calendar" }, { "Прямоугольная метка" , "The \"Rectangle label\" object for creating and designing the custom graphical interface" }, { "Идентификатор объекта" , "Object ID" }, { "Тип объекта" , "Object type" }, { "Тип графического элемента" , "Graphic element type" }, { "Принадлежность объекта" , "Object belongs to" }, { "Идентификатор графика объекта" , "Object chart ID" }, { "Номер подокна графика" , "Chart subwindow number" }, { "Время создания" , "Time of creation" }, { "Видимость объекта на таймфреймах" , "Visibility of an object at timeframes" }, { "Объект на заднем плане" , "Object in the background" }, { "Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике" , "Priority of a graphical object for receiving events of clicking on a chart" }, { "Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов терминала" , "Prohibit showing of the name of a graphical object in the terminal objects list" }, { "Выделенность объекта" , "Object is selected" }, { "Доступность объекта" , "Object availability" }, { "Номер объекта в списке" , "Object number in the list" }, { "Координата времени" , "Time coordinate" }, { "Цвет" , "Color" }, { "Стиль" , "Style" }, { "Толщина линии" , "Line thickness" }, { "Заливка объекта цветом" , "Fill an object with color" }, { "Возможность редактирования текста" , "Ability to edit text" }, { "Количество уровней" , "Number of levels" }, { "Цвет линии-уровня" , "Color of the line-level" }, { "Стиль линии-уровня" , "Style of the line-level" }, { "Толщина линии-уровня" , "Thickness of the line-level" }, { "Горизонтальное выравнивание текста" , "Horizontal text alignment" }, { "Размер шрифта" , "Font size" }, { "Луч продолжается влево" , "Ray goes to the left" }, { "Луч продолжается вправо" , "Ray goes to the right" }, { "Вертикальная линия продолжается на все окна графика" , "A vertical line goes through all the windows of a chart" }, { "Отображение полного эллипса" , "Showing the full ellipse" }, { "Код стрелки" , "Arrow code" }, { "Положение точки привязки" , "Location of the anchor point" }, { "Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки" , "The distance in pixels along the X axis from the binding corner" }, { "Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки" , "The distance in pixels along the Y axis from the binding corner" }, { "Тренд" , "Trend" }, { "Уровень" , "Level" }, { "Отображение линий" , "Displaying lines" }, { "Состояние кнопки" , "Button state" }, { "Период графика" , "Chart timeframe" }, { "Отображение шкалы времени" , "Displaying the time scale" }, { "Отображение ценовой шкалы" , "Displaying the price scale" }, { "Масштаб графика" , "Chart scale" }, { "Ширина по оси X в пикселях" , "Width along the X axis in pixels" }, { "Высота по оси Y в пикселях" , "Height along the Y axis in pixels" }, { "X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости" , "The X coordinate of the upper left corner of the rectangular visible area" }, { "Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости" , "The Y coordinate of the upper left corner of the rectangular visible area" }, { "Цвет фона" , "Background color" }, { "Угол графика для привязки" , "The corner of the chart to link a graphical object" }, { "Тип рамки" , "Border type" }, { "Цвет рамки" , "Border color" }, { "Координата цены" , "Price coordinate" }, { "Значение уровня" , "Level value" }, { "Масштаб" , "Scale" }, { "Угол" , "Angle" }, { "Отклонение канала стандартного отклонения" , "Deviation for the Standard Deviation Channel" }, { "Имя" , "Name" }, { "Описание" , "Description" }, { "Текст всплывающей подсказки" , "The text of a tooltip" }, { "Описание уровня" , "Level description" }, { "Шрифт" , "Font" }, { "Имя BMP-файла" , "BMP-file name" }, { "Символ графика" , "Chart Symbol" }, };





Некоторые свойства графических объектов имеют тип перечислений. Для возврата описания этих перечислений нам необходимо создать функции в файле сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:



Функция, возвращающая описание стиля линии:

string LineStyleDescription( const ENUM_LINE_STYLE style) { return ( style== STYLE_SOLID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_SOLID) : style== STYLE_DASH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASH) : style== STYLE_DOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DOT) : style== STYLE_DASHDOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASHDOT) : style== STYLE_DASHDOTDOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASHDOTDOT) : "Unknown" ); }

Функция, возвращающая описание типа выравнивания:



string AlignModeDescription( ENUM_ALIGN_MODE align) { return ( align== ALIGN_LEFT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ALIGN_LEFT) : align== ALIGN_CENTER ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ALIGN_CENTER) : align== ALIGN_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ALIGN_RIGHT) : "Unknown" ); }

Функция, возвращающая описание направления тренда сетки Ганна:



string GannDirectDescription( const ENUM_GANN_DIRECTION direction) { return ( direction== GANN_UP_TREND ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_GANN_UP_TREND) : direction== GANN_DOWN_TREND ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_GANN_DOWN_TREND) : "Unknown" ); }

Функция, возвращающая описание уровня волновой разметки Эллиотта:



string ElliotWaveDegreeDescription( const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree) { return ( degree== ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE) : degree== ELLIOTT_SUPERCYCLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_SUPERCYCLE) : degree== ELLIOTT_CYCLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_CYCLE) : degree== ELLIOTT_PRIMARY ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_PRIMARY) : degree== ELLIOTT_INTERMEDIATE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_INTERMEDIATE) : degree== ELLIOTT_MINOR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_MINOR) : degree== ELLIOTT_MINUTE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_MINUTE) : degree== ELLIOTT_MINUETTE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_MINUETTE) : degree== ELLIOTT_SUBMINUETTE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ELLIOTT_SUBMINUETTE) : "Unknown" ); }

Функция, возвращающая описание угла графика, относительно которого указываются координаты в пикселях:



string BaseCornerDescription( const ENUM_BASE_CORNER corner) { return ( corner== CORNER_LEFT_UPPER ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORNER_LEFT_UPPER) : corner== CORNER_LEFT_LOWER ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORNER_LEFT_LOWER) : corner== CORNER_RIGHT_LOWER ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORNER_RIGHT_LOWER) : corner== CORNER_RIGHT_UPPER ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORNER_RIGHT_UPPER) : "Unknown" ); }

Функция, возвращающая описание вида отображения рамки графического объекта:



string BorderTypeDescription( const ENUM_BORDER_TYPE border_type) { return ( border_type== BORDER_FLAT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BORDER_FLAT) : border_type== BORDER_RAISED ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BORDER_RAISED) : border_type== BORDER_SUNKEN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BORDER_SUNKEN) : "Unknown" ); }

Функция, возвращающая описание типа стандартного графического объекта:



string StdGraphObjectTypeDescription( const ENUM_OBJECT type) { return ( type== OBJ_VLINE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_VLINE) : type== OBJ_HLINE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_HLINE) : type== OBJ_TREND ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_TREND) : type== OBJ_TRENDBYANGLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_TRENDBYANGLE) : type== OBJ_CYCLES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_CYCLES) : type== OBJ_ARROWED_LINE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROWED_LINE) : type== OBJ_CHANNEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_CHANNEL) : type== OBJ_STDDEVCHANNEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_STDDEVCHANNEL) : type== OBJ_REGRESSION ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_REGRESSION) : type== OBJ_PITCHFORK ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_PITCHFORK) : type== OBJ_GANNLINE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_GANNLINE) : type== OBJ_GANNFAN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_GANNFAN) : type== OBJ_GANNGRID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_GANNGRID) : type== OBJ_FIBO ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBO) : type== OBJ_FIBOTIMES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOTIMES) : type== OBJ_FIBOFAN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOFAN) : type== OBJ_FIBOARC ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOARC) : type== OBJ_FIBOCHANNEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_FIBOCHANNEL) : type== OBJ_EXPANSION ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_EXPANSION) : type== OBJ_ELLIOTWAVE5 ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ELLIOTWAVE5) : type== OBJ_ELLIOTWAVE3 ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ELLIOTWAVE3) : type== OBJ_RECTANGLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_RECTANGLE) : type== OBJ_TRIANGLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_TRIANGLE) : type== OBJ_ELLIPSE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ELLIPSE) : type== OBJ_ARROW_THUMB_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_THUMB_UP) : type== OBJ_ARROW_THUMB_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) : type== OBJ_ARROW_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_UP) : type== OBJ_ARROW_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_DOWN) : type== OBJ_ARROW_STOP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_STOP) : type== OBJ_ARROW_CHECK ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_CHECK) : type== OBJ_ARROW_LEFT_PRICE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_LEFT_PRICE) : type== OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) : type== OBJ_ARROW_BUY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_BUY) : type== OBJ_ARROW_SELL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW_SELL) : type== OBJ_ARROW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ARROW) : type== OBJ_TEXT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_TEXT) : type== OBJ_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_LABEL) : type== OBJ_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_BUTTON) : type== OBJ_CHART ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_CHART) : type== OBJ_BITMAP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_BITMAP) : type== OBJ_BITMAP_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_BITMAP_LABEL) : type== OBJ_EDIT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_EDIT) : type== OBJ_EVENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_EVENT) : type== OBJ_RECTANGLE_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_RECTANGLE_LABEL) : "Unknown" ); }

Как видим, в каждую функцию передаётся переменная, указывающая проверяемый функцией тип. А далее сравниваем переданный в функцию тип и возвращаем его описание при помощи метода Text() класса CMessage.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh класса абстрактного индикаторного буфера перепишем метод, возвращающий описание стиля линии отрисовки индикаторного буфера. Ранее этот метод имел точно такую же логику, как у только что добавленной функции LineStyleDescription(), и был таким:

string CBuffer::GetLineStyleDescription( void ) const { return ( this .LineStyle()== STYLE_SOLID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_SOLID) : this .LineStyle()== STYLE_DASH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASH) : this .LineStyle()== STYLE_DOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DOT) : this .LineStyle()== STYLE_DASHDOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASHDOT) : this .LineStyle()== STYLE_DASHDOTDOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASHDOTDOT) : "Unknown" ); }

Теперь же, раз мы уже имеем общую для всех классов библиотеки сервисную функцию, мы в этом методе просто вернём результат вызова этой функции:

string CBuffer::GetLineStyleDescription( void ) const { return LineStyleDescription( this .LineStyle()); }





Так как мы добавили всем графическим объектам большое количество новых свойств, некоторые из которых будут присущи всем графическим объектам библиотеки, то класс базового графического объекта библиотеки, от которого наследуются все объекты графики в библиотеке, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh, нам необходимо переработать. Добавим к нему все необходимые — общие для всех графических объектов переменные, и создадим методы для установки и возврата значений этих переменных.

В защищённой секции класса объявим все необходимые переменные:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include <Graphics\Graphic.mqh> class CGBaseObj : public CObject { private : protected : ENUM_OBJECT m_type_graph_obj; ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE m_type_element; ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG m_belong; string m_name_prefix; string m_name; long m_chart_id; long m_object_id; long m_zorder; int m_subwindow; int m_shift_y; int m_type; int m_timeframes_visible; int m_digits; bool m_visible; bool m_back; bool m_selected; bool m_selectable; bool m_hidden; datetime m_create_time; virtual bool ObjectToStruct( void ) { return true ; } virtual void StructToObject( void ){;} public :

В публичной секции класса напишем методы для установки свойств объекта, которые есть у каждого объекта графики библиотеки:

public : void SetObjectID( const long value ) { this .m_object_id= value ; } void SetBelong( const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong){ this .m_belong=belong; } void SetTypeGraphObject( const ENUM_OBJECT obj) { this .m_type_graph_obj=obj; } void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { this .m_type_element=type;} void SetName( const string name) { this .m_name=name; } void SetChartID( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } void SetDigits( const int value ) { this .m_digits= value ; }

Значения указанных свойств объектов, устанавливаемых этими методами, хранятся только в этих переменных, поэтому достаточно в переменную вписать переданное в метод значение.

А вот те свойства, которые помимо того, что хранятся в переменных класса, ещё и прописываются в сам графический объект, их необходимо устанавливать иначе — сначала изменить значение свойства непосредственно у графического объекта, и лишь при удачном выполнении запроса вписать такое же значение и в переменную класса:

bool SetBack( const bool flag) { :: ResetLastError (); if ( :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_BACK ,flag) ) { this .m_back=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; }

Тут следует отметить, что функция установки значения графическому объекту использует асинхронный вызов, а это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление. Соответственно, мы не можем с уверенностью говорить о том, что успешно поставленная в очередь событий функция однозначно поменяет свойство графического объекта.

И, как пишется в справке нам, для проверки результата выполнения запроса на чужом графике можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство объекта. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд чужого графика и дожидаются результата выполнения, то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Исходя из этого, мы всё же пока оставим так, как сделано и будем эксплуатировать допущение, что команда на изменение свойств объекта успешно отработала. Если же в процессе использования библиотеки выявятся случаи неустановки свойств графическому объекту при уже установленном свойстве переменной класса, то добавим проверку на то, что свойство реально изменено у графического объекта.



Рассмотрим все аналогичные методы установки свойств графическому объекту и переменным, добавленные в публичную секцию класса:

bool SetBack( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_BACK ,flag)) { this .m_back=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetSelected( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_SELECTED ,flag)) { this .m_selected=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetSelectable( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_SELECTABLE ,flag)) { this .m_selectable=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetHidden( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_SELECTABLE ,flag)) { this .m_hidden=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetZorder( const long value) { :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_ZORDER ,value)) { this .m_zorder=value; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetVisible( const bool flag) { long value=(flag ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ); :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,value)) { this .m_visible=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetVisibleOnTimeframe( const int flags) { :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,flags)) { this .m_timeframes_visible=flags; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetVisibleOnTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { int flags= this .m_timeframes_visible; switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : flags |= OBJ_PERIOD_M1 ; break ; case PERIOD_M2 : flags |= OBJ_PERIOD_M2 ; break ; case PERIOD_M3 : flags |= OBJ_PERIOD_M3 ; break ; case PERIOD_M4 : flags |= OBJ_PERIOD_M4 ; break ; case PERIOD_M5 : flags |= OBJ_PERIOD_M5 ; break ; case PERIOD_M6 : flags |= OBJ_PERIOD_M6 ; break ; case PERIOD_M10 : flags |= OBJ_PERIOD_M10 ; break ; case PERIOD_M12 : flags |= OBJ_PERIOD_M12 ; break ; case PERIOD_M15 : flags |= OBJ_PERIOD_M15 ; break ; case PERIOD_M20 : flags |= OBJ_PERIOD_M20 ; break ; case PERIOD_M30 : flags |= OBJ_PERIOD_M30 ; break ; case PERIOD_H1 : flags |= OBJ_PERIOD_H1 ; break ; case PERIOD_H2 : flags |= OBJ_PERIOD_H2 ; break ; case PERIOD_H3 : flags |= OBJ_PERIOD_H3 ; break ; case PERIOD_H4 : flags |= OBJ_PERIOD_H4 ; break ; case PERIOD_H6 : flags |= OBJ_PERIOD_H6 ; break ; case PERIOD_H8 : flags |= OBJ_PERIOD_H8 ; break ; case PERIOD_H12 : flags |= OBJ_PERIOD_H12 ; break ; case PERIOD_D1 : flags |= OBJ_PERIOD_D1 ; break ; case PERIOD_W1 : flags |= OBJ_PERIOD_W1 ; break ; case PERIOD_MN1 : flags |= OBJ_PERIOD_MN1 ; break ; default : return true ; } :: ResetLastError (); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,flags)) { this .m_timeframes_visible=flags; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetSubwindow( const long chart_id, const string name) { :: ResetLastError (); this .m_subwindow=:: ObjectFind (chart_id,name); if ( this .m_subwindow< 0 ) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_NOT_FIND_SUBWINDOW); return ( this .m_subwindow> WRONG_VALUE ); } bool SetSubwindow( void ) { return this .SetSubwindow( this .m_chart_id, this .m_name); }

Далее впишем методы, возвращающие значения переменных класса:

ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE TypeGraphElement( void ) const { return this .m_type_element; } ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG Belong( void ) const { return this .m_belong; } ENUM_OBJECT TypeGraphObject( void ) const { return this .m_type_graph_obj; } datetime TimeCreate( void ) const { return this .m_create_time; } string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } long ObjectID( void ) const { return this .m_object_id; } long Zorder( void ) const { return this .m_zorder; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } int ShiftY( void ) const { return this .m_shift_y; } int VisibleOnTimeframes( void ) const { return this .m_timeframes_visible; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } bool IsBack( void ) const { return this .m_back; } bool IsSelected( void ) const { return this .m_selected; } bool IsSelectable( void ) const { return this .m_selectable; } bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsVisible( void ) const { return this .m_visible; } bool IsVisibleOnTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return (( this .m_timeframes_visible & timeframe)==timeframe); } ENUM_OBJECT GraphObjectType ( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type) const { return ENUM_OBJECT (obj_type-OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ- 1 ); }

Все методы возвращают значения, записанные в соответствующих переменных класса.

Метод GraphObjectType() рассчитывает тип графического объекта из значения типа объекта таким образом, чтобы из типа объекта, представленного типом перечисления ENUM_OBJECT_DE_TYPE библиотеки получить тип стандартного перечисления ENUM_OBJECT.



Далее объявим методы для возврата описаний типов объекта и его принадлежности:

string TypeGraphObjectDescription( void ); string TypeElementDescription( void ); string BelongDescription( void ); virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } CGBaseObj(); ~CGBaseObj(){;} };

В конструкторе класса установим всем переменным класса их значения по умолчанию:

CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y( 0 ),m_visible( false ), m_name_prefix(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ),m_belong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBASE; this .m_type_graph_obj= WRONG_VALUE ; this .m_type_element= WRONG_VALUE ; this .m_belong= WRONG_VALUE ; this .m_name_prefix= "" ; this .m_name= "" ; this .m_chart_id= 0 ; this .m_object_id= 0 ; this .m_zorder= 0 ; this .m_subwindow= 0 ; this .m_shift_y= 0 ; this .m_timeframes_visible= OBJ_ALL_PERIODS ; this .m_visible= true ; this .m_back= false ; this .m_selected= false ; this .m_selectable= false ; this .m_hidden= true ; this .m_create_time= 0 ; }

Впоследствии, из наследников класса можно будет установить точные значения этих переменных в соответствии со значением свойств графического объекта, описываемого классом-наследником.

Реализация метода, возвращающего описание типа графического объекта:

string CGBaseObj::TypeGraphObjectDescription( void ) { if ( this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDART) return StdGraphObjectTypeDescription( this .m_type_graph_obj); else return this .TypeElementDescription(); }

Здесь мы сначала смотрим к какому типу графического элемента принадлежит графический объект, и если это стандартный графический объект, то возвращаем его описание при помощи сервисной функции StdGraphObjectTypeDescription(), написанной нами выше.

В ином случае — возвращаем описание типа графического элемента методом TypeElementDescription(), который рассмотрим ниже:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( void ) { return ( this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDART ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDART) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : "Unknown" ); }

Метод, возвращающий описание принадлежности графического объекта:

string CGBaseObj::BelongDescription( void ) { return ( this .Belong()==GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM) : this .Belong()==GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM) : "Unknown" ); }

Логика двух последних методов аналогична логике сервисных функций, рассмотренных нами выше.







Класс объекта абстрактного графического объекта

Все подготовительные этапы мы прошли. Теперь создадим класс абстрактного графического объекта.

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новую папку Standart\, а в ней новый файл GStdGraphObj.mqh класса CGStdGraphObj.



Класс должен быть унаследован от класса базового графического объекта всех графических объектов библиотеки CGBaseObj, файл которого также должен быть подключен к новому файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GBaseObj.mqh" class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { }

В приватной секции класса, как уже известно по множеству предыдущих статей, разместим массивы для хранения свойств объекта и методы для возврата реального индекса свойства в соответствующем ему массиве:



class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : long m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return ( int )property-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public :

В публичной секции класса расположим стандартные для всех объектов библиотеки методы и два конструктора — конструктор по умолчанию и закрытый параметрический:

public : void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ;} virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property); virtual string AnchorDescription( void ) const { return ( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR);} virtual void Print( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGStdGraphObj* compared_req) const ; CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const long chart_id, const string name); public :

Метод, возвращающий описание положения точки привязки графического объекта, здесь возвращает не само описание, а число. Дело в том, что у разных объектов для указания точек привязки используются разные перечисления. Поэтому этот метод сделан виртуальным и будет переопределяться в объектах-наследниках, у которых есть такие свойства.



Далее по коду класса впишем методы для упрощённого доступа установки и возврата свойств объекта:

public : int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,number); } long ObjectID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID); } void SetObjectID( const long obj_id) { CGBaseObj::SetObjectID(obj_id); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID,obj_id); } ENUM_OBJECT GraphObjectType( void ) const { return ( ENUM_OBJECT ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE); } void SetGraphObjectType( const ENUM_OBJECT obj_type) { CGBaseObj::SetTypeGraphObject(obj_type); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE,obj_type); } ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE GraphElementType( void ) const { return (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE); } void SetGraphElementType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type) { CGBaseObj::SetTypeElement(elm_type); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE,elm_type); } ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG Belong( void ) const { return (ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG); } void SetBelong( const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong) { CGBaseObj::SetBelong(belong); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG,belong); } long ChartID ( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID); } void SetChartID( const long chart_id) { CGBaseObj::SetChartID(chart_id); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,chart_id); } int SubWindow( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM); } void SetSubWindow( void ) { if (CGBaseObj::SetSubwindow(CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name())) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); } datetime TimeCteate( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME); } bool Visible( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES); } void SetFlagVisible( const bool flag) { if (CGBaseObj::SetVisible(flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES,flag); } bool Back( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK); } void SetFlagBack( const bool flag) { if (CGBaseObj::SetBack(flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK,flag); } long Zorder( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER); } void SetZorder( const long value) { if (CGBaseObj::SetZorder(value)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER,value); } bool Hidden( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN); } void SetFlagHidden( const bool flag) { if (CGBaseObj::SetHidden(flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN,flag); } bool Selected( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED); } void SetFlagSelected( const bool flag) { if (CGBaseObj::SetSelected(flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED,flag); } bool Selectable( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE); } void SetFlagSelectable( const bool flag) { if (CGBaseObj::SetSelectable(flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE,flag); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIME); } void SetTime( const datetime time) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_TIME ,time)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,time); } color Color( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_COLOR); } void SetColor( const color colour) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_COLOR ,colour)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_COLOR,colour); } ENUM_LINE_STYLE Style( void ) const { return ( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_STYLE); } void SetStyle( const ENUM_LINE_STYLE style) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_STYLE ,style)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_STYLE,style); } int Width( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH); } void SetWidth( const int width) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_WIDTH ,width)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH,width); } bool Fill( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FILL); } void SetFlagFill( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_FILL ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FILL,flag); } bool ReadOnly( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_READONLY); } void SetFlagReadOnly( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_READONLY ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_READONLY,flag); } int Levels( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS); } void SetLevels( const int levels) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_LEVELS ,levels)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS,levels); } color LevelColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR); } void SetLevelColor( const color colour) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_LEVELCOLOR ,colour)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,colour); } ENUM_LINE_STYLE LevelStyle( void ) const { return ( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE); } void SetLevelStyle( const ENUM_LINE_STYLE style) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_LEVELSTYLE ,style)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,style); } int LevelWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH); } void SetLevelWidth( const int width) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_LEVELWIDTH ,width)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,width); } ENUM_ALIGN_MODE Align( void ) const { return ( ENUM_ALIGN_MODE ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN); } void SetAlign( const ENUM_ALIGN_MODE align) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_ALIGN ,align)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN,align); } int FontSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE); } void SetFontSize( const int size) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_FONTSIZE ,size)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE,size); } bool RayLeft( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT); } void SetFlagRayLeft( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_RAY_LEFT ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT,flag); } bool RayRight( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT); } void SetFlagRayRight( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_RAY_RIGHT ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT,flag); } bool Ray( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY); } void SetFlagRay( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_RAY ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_RAY,flag); } bool Ellipse( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE); } void SetFlagEllipse( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_ELLIPSE ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE,flag); } uchar ArrowCode( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE); } void SetArrowCode( const uchar code) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_ARROWCODE ,code)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE,code); } int Anchor( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR); } void SetAnchor( const int anchor) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_ANCHOR ,anchor)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR,anchor); } int XDistance( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE); } void SetXDistance( const int distance) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_XDISTANCE ,distance)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE,distance); } int YDistance( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE); } void SetYDistance( const int distance) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_YDISTANCE ,distance)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE,distance); } ENUM_GANN_DIRECTION Direction( void ) const { return ( ENUM_GANN_DIRECTION ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION); } void SetDirection( const ENUM_GANN_DIRECTION direction) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_DIRECTION ,direction)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION,direction); } ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE Degree( void ) const { return ( ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE); } void SetDegree( const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_DEGREE ,degree)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE,degree); } bool DrawLines( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES); } void SetFlagDrawLines( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_DRAWLINES ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES,flag); } bool State( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_STATE); } void SetFlagState( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_STATE ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_STATE,flag); } long ChartObjChartID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_OBJ_CHART_ID); } void SetChartObjChartID( const long chart_id) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_OBJ_CHART_ID,chart_id); } ENUM_TIMEFRAMES ChartObjPeriod( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD); } void SetChartObjPeriod( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_PERIOD ,timeframe)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD,timeframe); } bool ChartObjDateScale( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE); } void SetFlagChartObjDateScale( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_DATE_SCALE ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE,flag); } bool ChartObjPriceScale( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE); } void SetFlagPriceScale( const bool flag) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_PRICE_SCALE ,flag)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE,flag); } int ChartObjChartScale( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE); } void SetChartObjChartScale( const int scale) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_CHART_SCALE ,scale)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE,scale); } int XSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE); } void SetXSize( const int size) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_XSIZE ,size)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE,size); } int YSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE); } void SetYSize( const int size) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_YSIZE ,size)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE,size); } int XOffset( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET); } void SetXOffset( const int offset) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_XOFFSET ,offset)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET,offset); } int YOffset( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET); } void SetYOffset( const int offset) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_YOFFSET ,offset)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET,offset); } color BGColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR); } void SetBGColor( const color colour) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_BGCOLOR ,colour)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR,colour); } ENUM_BASE_CORNER Corner( void ) const { return ( ENUM_BASE_CORNER ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CORNER); } void SetCorner( const ENUM_BASE_CORNER corner) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_CORNER ,corner)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CORNER,corner); } ENUM_BORDER_TYPE BorderType( void ) const { return ( ENUM_BORDER_TYPE ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE); } void SetBorderType( const ENUM_BORDER_TYPE type) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_BORDER_TYPE ,type)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE,type); } color BorderColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR); } void SetBorderColor( const color colour) { if (:: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_BORDER_COLOR ,colour)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR,colour); } double Price( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE); } void SetPrice( const double price) { if (:: ObjectSetDouble (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_PRICE ,price)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,price); } double LevelValue( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE); } void SetLevelValue( const double value) { if (:: ObjectSetDouble (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_LEVELVALUE ,value)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,value); } double Scale( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SCALE); } void SetScale( const double scale) { if (:: ObjectSetDouble (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_SCALE ,scale)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SCALE,scale); } double Angle( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE); } void SetAngle( const double angle) { if (:: ObjectSetDouble (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_ANGLE ,angle)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE,angle); } double Deviation( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION); } void SetDeviation( const double deviation) { if (:: ObjectSetDouble (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_DEVIATION ,deviation)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION,deviation); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME); } void SetName( const string name) { if (CGBaseObj::Name()==name) return ; if (CGBaseObj::Name()== "" ) { CGBaseObj::SetName(name); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,name); return ; } else { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_NAME ,name)) { CGBaseObj::SetName(name); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,name); } } } string Text( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TEXT); } void SetText( const string text) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_TEXT ,text)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TEXT,text); } string Tooltip( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP); } void SetTooltip( const string tooltip) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP,tooltip); } string LevelText( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT); } void SetLevelText( const string text) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_LEVELTEXT ,text)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,text); } string Font( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FONT); } void SetFont( const string font) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_FONT ,font)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_FONT,font); } string BMPFile( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE); } void SetBMPFile( const string bmp_file) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_BMPFILE ,bmp_file)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE,bmp_file); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL); } void SetChartObjSymbol( const string symbol) { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_SYMBOL ,symbol)) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL,symbol); } };

Многие методы здесь написаны заранее, и они впоследствии будут перемещены в классы объектов-наследников, где есть соответствующие свойства у графических объектов, которые будут описывать эти классы. Это нам даст то, что у разных объектов будут разные, присущие только им, наборы методов для работы со свойствами.



Рассмотрим логику на примере нескольких методов.



Те свойства объекта, которые есть только у самого объекта, возвращаются и устанавливаются непосредственно из свойств объекта:

int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,number); }





Свойства объекта, присущие всем графическим объектам, переменные для хранения которых находятся в классе базового графического объекта всех графических объектов библиотеки, возвращаются из свойств данного объекта, а устанавливаются сначала в базовый объект, а затем и в свойства этого объекта:



long ObjectID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID); } void SetObjectID( const long obj_id) { CGBaseObj::SetObjectID(obj_id); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID,obj_id); }





Свойства объекта, которые есть у самого графического объекта, но их нет в базовом объекте, возвращаются непосредственно из свойств данного объекта,

а устанавливаются сначала в свойства самого графического объекта, а затем, при успешной постановке события изменения свойства в очередь — прописываются и в свойства данного объекта:



datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIME); } void SetTime( const datetime time) { if ( :: ObjectSetInteger (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_TIME ,time) ) this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,time); }





Метод установки имени отличается от других подобных методов. Дело в том, что графические объекты в терминале выбираются по индексу в списке и по имени объекта (функцией ObjectName() мы получаем имя объекта по индексу в списке объектов, а функциями ObjectGetXXX() мы затем получаем остальные свойства уже по имени графического объекта), и имя объекта ему присваивается сразу же при его создании.

в том случае, если имя в переменную ещё не записано

Если же имя уже записано в переменную, и имя для установки не равно уже имеющемуся имени

при равных именах мы уходим из метода

это означает переименование объекта

string Name( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME); } void SetName( const string name) { if (CGBaseObj::Name()==name) return ; if (CGBaseObj::Name()== "" ) { CGBaseObj::SetName(name); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,name); return ; } else { if (:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_NAME ,name)) { CGBaseObj::SetName(name); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,name); } } }

Соответственно, здесь нам нужно установить имя только лишь в переменные объектов. И это мы делаем), то. Здесь пока такая ситуация не обрабатывается — будем делать в дальнейшем, а пока просто отправляем запрос на переименование графического объекта и перезаписываем его имя в переменной базового класса и в свойствах этого.





В защищённом параметрическом конструкторе запишем все переданные в конструктор значения — в базовый класс и в свойства данного объекта:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const long chart_id, const string name) { this .m_type=obj_type; CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDART); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID] = CGBaseObj:: ChartID (); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM] = CGBaseObj::SubWindow(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TYPE] = CGBaseObj::TypeGraphObject(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE]= CGBaseObj::TypeGraphElement(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BELONG] = CGBaseObj::Belong(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ID] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_NUM] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CREATETIME ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_TIMEFRAMES ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BACK] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BACK ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_HIDDEN ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTED ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TIME] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_TIME ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_COLOR] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STYLE] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STYLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_WIDTH ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_FILL] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_READONLY] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STATE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_OBJ_CHART_ID] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CORNER] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE)] = :: ObjectGetDouble (chart_id,name, OBJPROP_PRICE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE)] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_SCALE)] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE)] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION)] = 0 ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)] = name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_TEXT)] = :: ObjectGetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP)] = :: ObjectGetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT)] = "" ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_FONT)] = "" ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE)] = "" ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL)]= "" ; this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN); this .m_name= this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME); }

Последовательность записи значений в переменные объектов здесь прокомментирована в коде. Мы не записываем сейчас каждое свойство объекта, а лишь те свойства, которые переданы в конструктор, и те, которые мы можем получить от графического объекта при условии, что они являются общими для всех графических объектов. Все остальные свойства должны будут прописываться в конструкторах классов-наследников по причине, что у всех графических объектов разные наборы свойств, которые будут известны лишь при создании конкретного графического объекта.



Стандартные для объектов библиотеки методы сравнения двух объектов:

int CGStdGraphObj::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CGStdGraphObj *obj_compared=node; if (mode<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CGStdGraphObj::IsEqual(CGStdGraphObj *compared_obj) const { int beg= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Метод, выводящий в журнал свойства объекта:

void CGStdGraphObj:: Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Метод, возвращающий краткое наименование объекта:



string CGStdGraphObj::Header( const bool symbol= false ) { return CGBaseObj::TypeGraphObjectDescription(); }

Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта:



void CGStdGraphObj::PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ) { :: Print ( this .Header(symbol), " \"" ,CGBaseObj::Name(), "\": ID " ,( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID), " " ,:: TimeToString (CGBaseObj::TimeCreate(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ); }

Методы, возвращающие описания целочисленного, вещественного и строкового свойств объекта:

string CGStdGraphObj::GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return ( property==GRAPH_OBJ_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +StdGraphObjectTypeDescription(( ENUM_OBJECT ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::TypeElementDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BELONG ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BELONG)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::BelongDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BACK ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BACK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsBack() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsHidden() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsSelected() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsSelectable() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_COLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_STYLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +LineStyleDescription(( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FILL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FILL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_READONLY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_READONLY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +LineStyleDescription(( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignModeDescription(( ENUM_ALIGN_MODE ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .AnchorDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +GannDirectDescription(( ENUM_GANN_DIRECTION ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +ElliotWaveDegreeDescription(( ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_STATE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_PRESSED) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_DEPRESSED)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_OBJ_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CORNER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CORNER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BaseCornerDescription(( ENUM_BASE_CORNER ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BorderTypeDescription(( ENUM_BORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : "" ); } string CGStdGraphObj::GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==GRAPH_OBJ_PROP_PRICE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_PRICE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : "" ); } string CGStdGraphObj::GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return ( property==GRAPH_OBJ_PROP_NAME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TEXT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TEXT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FONT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SYMBOL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Работа аналогичных представленным выше методов рассматривалась нами в самом начале описания создания библиотеки, затем неоднократно по ходу написания разных объектов мы уточняли логику работы таких методов. Поэтому читателям работа таких методов должна быть давно известна. В любом случае, все свои вопросы можно задать в обсуждении статьи.



Создание класса абстрактного графического объекта завершено. Теперь нам необходимо в классе-коллекции графических объектов определить факт появления на графике графического объекта и создать соответствующий абстрактный графический объект.

Сегодня мы не будем добавлять эти объекты в список-коллекцию. Для этого нам необходимо создавать не абстрактный объект, а его наследников, описывающих конкретные типы добавляемых на график графических объектов. Такие объекты мы будем делать в следующей статье. Сегодня же нам необходимо лишь проверить правильность работы созданного сейчас класса.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh в классе управления объектами чарта (в файле расположены два класса) нам нужно будет сделать некоторые изменения. Дело в том, что здесь не получится создать экономный расчёт для поиска последнего добавленного графического объекта на график, как мы это делали в других коллекциях, где начинали цикл не от начала, а от значения индекса последнего объекта из обрабатываемых классом-коллекцией. Не получится по той причине, что графические объекты добавляются в список терминала не по очерёдности их добавления на график, а по имени. Да, как это ни странно, но графические объекты в списке терминала сортированы по имени. И последний из добавленных объектов на график значков "Стрелка" встанет первым в списке объектов, так как его имя начинается на "Arrow", в то время как самый первый объект "прямоугольник" станет в списке из двух объектов вторым — так как его имя начинается на "Rectangle".

Поэтому нам придётся в цикле по всем графическим объектам графика искать объект по времени его добавления на график — такое свойство есть у графических объектов. А лишнюю переменную для организации экономного поиска, которую мы уже предварительно вписали в класс, и расчёты, написанные с её использованием, нам придётся удалить:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Graph\Form.mqh" class CChartObjectsControl : public CObject { private : ENUM_TIMEFRAMES m_chart_timeframe; long m_chart_id; string m_chart_symbol; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_last_objects; int m_index_object; int m_delta_graph_obj; public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_chart_timeframe; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } string Symbol ( void ) const { return this .m_chart_symbol; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } int TotalObjects( void ) const { return this .m_total_objects; } int Delta( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } void Refresh( void ); CChartObjectsControl( void ) { this .m_chart_id=:: ChartID (); this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_index_object= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; } CChartObjectsControl( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_index_object= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CChartObjectsControl *obj_compared=node; return ( this . ChartID ()>obj_compared. ChartID () ? 1 : this . ChartID ()<obj_compared. ChartID () ? - 1 : 0 ); } }; void CChartObjectsControl::Refresh( void ) { this .m_total_objects=:: ObjectsTotal ( this . ChartID ()); int i= this .m_index_object; int delta= this .m_total_objects- this .m_last_objects; if (delta!= 0 ) {

В методе, проверяющем объекты на чарте, впишем такой обработчик события увеличения количества графических объектов на чарте:

void CChartObjectsControl::Refresh( void ) { this .m_total_objects=:: ObjectsTotal ( this . ChartID ()); this .m_delta_graph_obj= this .m_total_objects- this .m_last_objects; if ( this .m_delta_graph_obj!= 0 ) { string txt= ", " +(m_delta_graph_obj> 0 ? "Added: " : "Deleted: " )+( string ) fabs (m_delta_graph_obj)+ " obj" ; Print (DFUN, "ChartID=" , this . ChartID (), ", " , this . Symbol (), ", " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()),txt); } if ( this .m_delta_graph_obj> 0 ) { int index= 0 ; datetime time= 0 ; string name= "" ; for ( int j= 0 ;j< this .m_total_objects;j++) { name=:: ObjectName ( this . ChartID (),j); datetime tm=( datetime ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (),name, OBJPROP_CREATETIME ); if (tm>time) { time=tm; index=j; } } name=:: ObjectName ( this . ChartID (),index); if (name!= "" ) { ENUM_OBJECT type=( ENUM_OBJECT ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (),name, OBJPROP_TYPE ); ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type=ENUM_OBJECT_DE_TYPE(type+OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 ); CGStdGraphObj *obj= new CGStdGraphObj(obj_type,GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM, this . ChartID (),name); if (obj!= NULL ) { obj.SetObjectID( this .m_total_objects); obj.PrintShort(); delete obj; } } } this .m_last_objects= this .m_total_objects; this .m_is_graph_obj_event=( bool ) this .m_delta_graph_obj; }

Основная логика расписана в комментариях к коду и, надеюсь, вопросов не вызывает.



В заключение, и в порядке исправления давнего упущения, в классе главного объекта библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh в деструктор класса впишем очистку всех комментариев, присутствующих на графике:

CEngine::~CEngine() { :: EventKillTimer (); :: Comment ( "" ); }

Теперь нам необходимо протестировать созданный функционал.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part83\ под новым именем TestDoEasyPart83.mq5.



Как ни странно, но никаких изменений нам в логику советника вносить не придётся. Лишь изменим поведение в обработчике OnDeinit():

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); Comment ( "" ); }

Вместо уничтожения миллисекундного таймера и очистки всех комментариев на графике впишем вызов одноимённого метода библиотеки:



void OnDeinit ( const int reason) { engine. OnDeinit (); }

При попытке скомпилировать советник получим такую ошибку:

'CGStdGraphObj::CGStdGraphObj' - cannot access protected member function see declaration of 'CGStdGraphObj::CGStdGraphObj' 1 errors, 0 warnings

И это естественно — у нас же параметрический конструктор класса абстрактного графического объекта объявлен в приватной секции класса. Для исправления ошибки просто временно укажем спецификатор доступа public для конструктора:

CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; } protected : public : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const long chart_id, const string name);

Ещё раз скомпилируем советник и запустим его.

На график будем добавлять разные графические объекты, а в журнал будут выводиться сообщения о добавлении нового объекта и его краткое описание:





Как видим, всё работает, как и предполагалось.







Что дальше

В следующей статье создадим классы стандартных графических объектов и продолжим работу над коллекцией графических объектов.





Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в к комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 73): Объект-форма графического элемента

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 74): Базовый графический элемент на основе класса CCanvas

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 75): Методы работы с примитивами и текстом в базовом графическом элементе

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 76): Объект Форма и предопределённые цветовые темы

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 77): Класс объекта Тень

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 78): Принципы анимации в библиотеке. Нарезка изображений

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 79): Класс объекта "Кадр анимации" и его объекты-наследники

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 80): Класс объекта "Кадр геометрической анимации"

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 81): Интегрируем графику в объекты библиотеки

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 82): Рефакторинг объектов библиотеки и коллекция графических объектов

