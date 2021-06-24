Графика в библиотеке DoEasy (Часть 77): Класс объекта Тень

Содержание

Концепция

Создавая объект-форму в прошлой статье, мы немного коснулись темы создания тени для этого объекта. Сделали тестовую заготовку объекта для построения на нём теней. Сегодня разовьём эту концепцию и переработаем её для использования совместно с объектом-формой в качестве его постоянной составляющей. Объект-форма будет иметь возможность при первой потребности использования тени объекта создать этот объект, нарисовать на нём форму тени и отобразить на экране.

Рассматривалось два варианта рисования теней объектам:

прямо на канвасе самого объекта-формы, на отдельном объекте, "лежащем" под объектом-формой.

Из-за более простой реализации был выбран второй вариант. При этом, наряду с тем, что нам придётся управлять дополнительным объектом, что является минусом выбранной концепции, в копилку плюсов тут можно положить факт, что мы сможем, например, при необходимости изменения координат расположения тени сделать это очень быстро — достаточно лишь переместить графический элемент, на котором нарисована тень.

В случае же рисования тени на объекте-форме, пришлось бы перерисовать полностью всю форму вместе с тенью (ну или стереть нарисованную тень, пересчитать её новые координаты и нарисовать заново тень), а это затратнее. Кроме того, тень необходимо накладывать на лежащие под ней объекты — пересчитывать слияние цветов и прозрачности в местах наложения тени на объекты и попиксельно перерисовывать тот фон, на который ложится тень от объекта. В случае же использования отдельного объекта для тени, нам этого уже делать не придётся — у нарисованной на отдельном объекте тени будет уже иметься свой цвет и прозрачность, которые будут накладываться на низлежащие объекты без нашего участия — за нас это рассчитает терминал.

Несомненно, у способа рисовать тени прямо на канвасе формы есть свои преимущества, но всё же мы выберем второй вариант из-за достаточной простоты его реализации и управления им. В первой реализации объекта-тени мы будем использовать метод размытия по Гауссу при помощи библиотеки численного анализа ALGLIB. Некоторые моменты её использования для построения теней были описаны в статье "Изучаем класс CCanvas. Сглаживание и тени", написанной Владимиром Карпутовым. Возьмём на вооружение описанные в его статье методы размытия по Гауссу.



Объект тени будет представлять собой новый класс, унаследованный от класса объекта графического элемента точно так же, как мы создавали объект-форму — все эти объекты являются наследниками базового графического элемента, как и многие последующие. В объекте-форме мы создадим методы для быстрого создания объекта тени и для изменения его свойств. Ну, и по обыкновению, доработаем уже написанные классы библиотеки.



Доработка классов библиотеки

Начнём с внесения в файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh индексов новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ,

...

MSG_CHART_COLLECTION_TEXT_CHART_COLLECTION, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CHART_OBJ, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_ADD_CHART, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_CHARTS_MAX, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_OPENED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_CLOSED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_CHANGED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_TF_CHANGED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_TF_CHANGED, MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ, MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE, };

и напишем тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось изменить размер массива рисуемых буферов" , "Failed to resize drawing buffers array" }, { "Не удалось изменить размер массива цветов" , "Failed to resize color array" }, { "Не удалось изменить размер массива " , "Failed to resize array " } , { "Не удалось добавить объект-буфер в список" , "Failed to add buffer object to list" }, { "Не удалось создать объект \"Индикаторный буфер\"" , "Failed to create object \"Indicator buffer\"" },

...

{ "Коллекция чартов" , "Chart collection" }, { "Не удалось создать новый объект-чарт" , "Failed to create new chart object" }, { "Не удалось добавить объект-чарт в коллекцию" , "Failed to add chart object to collection" }, { "Нельзя открыть новый график, так как количество открытых графиков уже максимальное" , "You cannot open a new chart, since the number of open charts is already maximum" }, { "Открыт график" , "Open chart" }, { "Закрыт график" , "Closed chart" }, { "Изменён символ графика" , "Changed chart symbol" }, { "Изменён таймфрейм графика" , "Changed chart timeframe" }, { "Изменён символ и таймфрейм графика" , "Changed the symbol and timeframe of the chart" }, { "Отсутствует объект тени. Необходимо сначала его создать при помощи метода CreateShadowObj()" , "There is no shadow object. You must first create it using the CreateShadowObj () method" }, { "Не удалось создать новый объект для тени" , "Failed to create new object for shadow" }, { "Ошибка! Размер изображения очень маленький или очень большое размытие" , "Error! Image size is very small or very large blur" }, };

В прошлой статье мы для рисования тени оставляли пустое пространство вокруг объекта-формы размером в пять пикселей с каждой стороны. Как оказалось, для нормального размытия по Гауссу нам нужно большее пространство. Эмпирическим путём выявил, что при радиусе размытия в 4 пикселя нам необходимо оставить с каждой из сторон по 16 пикселей пустого пространства. Меньшее количество пикселей при размытии приводит к появлению артефактов (загрязнений фона где тень уже полностью прозрачна и фактически отсутствует) по краям канваса, на котором рисуется тень.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем размер свободного пространства по умолчанию для тени равным 16 (вместо ранее 5):

#define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define NULL_COLOR ( 0x00FFFFFF ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 )

А в перечисление типов графических элементов добавим новый тип — Объект тени:



enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, };

При создании нового объекта для тени будем указывать именно этот тип, что позволит в дальнейшем быстро выбирать все объекты-тени и производить с ними различные манипуляции одновременно.

Так как сегодня будем создавать объект тени, то у него будут свои свойства, влияющие на внешний вид тени, отбрасываемой объектом-формой.

Внесём эти параметры в настройки стилей форм в файле \MQL5\Include\DoEasy\GraphINI.mqh:

enum ENUM_FORM_STYLE_PARAMS { FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_BLUR, FORM_STYLE_DARKENING_COLOR_FOR_SHADOW, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_X_SHIFT, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_Y_SHIFT, }; #define TOTAL_FORM_STYLE_PARAMS ( 9 ) int array_form_style[TOTAL_FORM_STYLES][TOTAL_FORM_STYLE_PARAMS]= { { 3 , 3 , 3 , 3 , 80 , 4 , 80 , 2 , 2 , }, { 4 , 4 , 4 , 4 , 80 , 4 , 80 , 2 , 2 , }, };

Размытие тени — параметр будет задавать радиус размытия изображения.

Затемнённость цвета тени формы — параметр будет указывать, на сколько пунктов необходимо затемнить цвет тени. Этот параметр важен для случая, если цвет тени будет зависеть от цвета фона графика. В этом случае цвет фона графика преобразуется в серый и затем затемняется на указанную здесь величину.

Смещения тени по осям X и Y указывают насколько тень будет смещена относительно центра объекта, её отбрасывающего. Ноль указывает на тень вокруг объекта. Положительные величины — на смещение тени вправо-вниз относительно объекта, отрицательные — на смещение тени влево-вверх.

Соответственно, раз мы изменили количество параметров, нам необходимо явно на это указать. Впишем новое количество 9 вместо бывшего ранее 5.



И внесём ещё один параметр в настройки цветовых схем — это "Цвет очерчивающего прямоугольника формы".

Для более чёткого отображения форм мы дорисуем вокруг формы его рамку (не путать с рамкой формы) — простой прямоугольник, своим цветом выделяющий форму на внешнем фоне. Вот цвет этого прямоугольника и будет задаваться в этой настройке.



enum ENUM_COLOR_THEME_COLORS { COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG, COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME, COLOR_THEME_COLOR_FORM_RECT_OUTER, COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW, }; #define TOTAL_COLOR_THEME_COLORS ( 4 ) color array_color_themes[TOTAL_COLOR_THEMES][TOTAL_COLOR_THEME_COLORS]= { { C'134,160,181' , C'134,160,181' , clrDimGray , clrGray , }, { C'181,196,196' , C'181,196,196' , clrGray , clrGray , }, };





Доработаем класс графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.



В публичной секции класса у нас есть метод ChangeColorLightness(), изменяющий на указанную величину яркость (Lightness) цвета.

В метод передаётся цвет, который нужно поменять, в формате ARGB. Это не всегда удобно, поэтому объявим перегруженный метод, в который будем передавать цвет в формате color и непрозрачность:

bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); uint ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorLightness( const color colour, const uchar opacity, const double change_value);

Также нам потребуются методы для изменения насыщенности цвета. Например, чтобы из любого цвета сделать серый цвет, нам необходимо его составляющую Saturation (S в форматах HSL, HSI, HSV, HSB) сместить влево — к нулю. Таким образом, цвет станет полностью ненасыщенным — будет оттенком серого, что нам и нужно для рисования тени.

Объявим два перегруженных метода, изменяющих насыщенность цвета:

uint ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorLightness( const color colour, const double change_value); uint ChangeColorSaturation( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorSaturation( const color colour, const double change_value); protected :

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Метод, изменяющий насыщенность ARGB-цвета на указанную величину:

uint CGCnvElement::ChangeColorSaturation( const uint clr, const double change_value) { if (change_value== 0.0 ) return clr; double a=GETRGBA(clr); double r=GETRGBR(clr); double g=GETRGBG(clr); double b=GETRGBB(clr); double h= 0 ,s= 0 ,l= 0 ; CColors::RGBtoHSL(r,g,b,h,s,l); double ns=s+change_value* 0.01 ; if (ns> 1.0 ) ns= 1.0 ; if (ns< 0.0 ) ns= 0.0 ; CColors::HSLtoRGB(h,ns,l,r,g,b); return ARGB(a,r,g,b); }

Здесь: раскладываем, полученный как uint-значение цвет, на составляющие — альфа-канал, красный, зелёный и синий.

При помощи метода RGBtoHSL() класса CColors, описанного в статье 75, переводим RGB-цвет в цветовую модель HSL, в которой нам нужна его составляющая S — насыщенность цвета. Далее рассчитываем новую насыщенность, просто прибавляя к значению насыщенности цвета значение, переданное в метод и умноженное на 0.01. Полученный результат проверяем на предмет выхода из диапазона допустимых значений (от 0 до 1) и опять же при помощи класса CColors и его метода HSLtoRGB преобразуем составляющие цвета H, новое S и L в формат RGB.

Возвращаем полученный RGB-цвет с добавлением альфа-канала исходного цвета.

Для чего мы умножаем на 0.01 значение, на которое нужно изменить насыщенность, передаваемое в метод? Просто для удобства. Так как в цветовой модели HSL значения составляющих меняются в диапазоне от 0 до 1, то во-первых — удобнее передавать эти значения в величинах, кратным 100 (1 вместо 0.01, 10 вместо 0.1, 100 вместо 1), а во-вторых — у нас в стилях форм, где могут быть значения изменения насыщенности цвета для каких-либо форм или текстов, все значения записываются целочисленными величинами, и эта причина куда весомее первой.

Метод, изменяющий насыщенность COLOR-цвета на указанную величину:

color CGCnvElement::ChangeColorSaturation( const color colour, const double change_value) { if (change_value== 0.0 ) return colour; uint clr=:: ColorToARGB (colour , 0 ) ; double r=GETRGBR(clr); double g=GETRGBG(clr); double b=GETRGBB(clr); double h= 0 ,s= 0 ,l= 0 ; CColors::RGBtoHSL(r,g,b,h,s,l); double ns=s+change_value* 0.01 ; if (ns> 1.0 ) ns= 1.0 ; if (ns< 0.0 ) ns= 0.0 ; CColors::HSLtoRGB(h,ns,l,r,g,b); return CColors::RGBToColor(r,g,b); }

Метод по логике похож на вышерассмотренный. Разница лишь в том, что здесь нам параметр непрозрачности нужен лишь для преобразования цвета и его непрозрачности в ARGB-цвет и более нигде альфа-канал не используется. Поэтому при преобразовании мы его можем не учитывать и передать ноль. Далее из ARGB-цвета извлекаем составляющие R, G и B, преобразуем их в цветовую модель HSL, компоненту S корректируем на переданную в метод величину, преобразуем HSL модель обратно в RGB и возвращаем RGB-модель цвета, преобразованную в цвет в формате color.



Метод, изменяющий яркость COLOR-цвета на указанную величину:



color CGCnvElement::ChangeColorLightness( const color colour, const double change_value) { if (change_value== 0.0 ) return colour; uint clr=:: ColorToARGB (colour, 0 ); double r=GETRGBR(clr); double g=GETRGBG(clr); double b=GETRGBB(clr); double h= 0 ,s= 0 ,l= 0 ; CColors::RGBtoHSL(r,g,b,h,s,l); double nl=l+change_value* 0.01 ; if (nl> 1.0 ) nl= 1.0 ; if (nl< 0.0 ) nl= 0.0 ; CColors::HSLtoRGB(h,s,nl,r,g,b); return CColors::RGBToColor(r,g,b); }

Метод идентичен вышерассмотренному за исключением того, что здесь мы меняем компоненту L цветовой модели HSL.

И, так как во всех рассмотренных методах мы умножаем величину, на которую нужно изменить составляющую цвета, на 0.01, то нам нужно внести правку в метод, изменяющий яркость ARGB-цвета на указанную величину, написанный нами ранее:

uint CGCnvElement::ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value) { if (change_value== 0.0 ) return clr; double a=GETRGBA(clr); double r=GETRGBR(clr); double g=GETRGBG(clr); double b=GETRGBB(clr); double h= 0 ,s= 0 ,l= 0 ; CColors::RGBtoHSL(r,g,b,h,s,l); double nl=l+change_value * 0.01 ; if (nl> 1.0 ) nl= 1.0 ; if (nl< 0.0 ) nl= 0.0 ; CColors::HSLtoRGB(h,s,nl,r,g,b); return ARGB(a,r,g,b); }

В публичной секции класса, в блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта у нас объявлен метод, устанавливающий флаг необходимости использовать тень для формы. Но по какой-то причине нет реализации этого метода. Исправим это упущение:

void SetMovable( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,flag); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,flag); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,id); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,number); } void SetShadow( const bool flag) { this .m_shadow=flag; }

Все объекты-формы, которые мы сделали на данный момент, хоть и имеют некое подобие трёхмерности за счёт добавляемых на них рамок с бликами на освещённых гранях и затемнением на неосвещённых, что создаёт иллюзию объёмности, но этого для оформления будет маловато. Пойдём дальше и добавим возможность делать фон с иллюзией объёмности. Для этого нам потребуется градиентная заливка фона минимум двумя цветами — от более тёмного к более светлому. Достаточно небольшого изменения яркости исходного цвета и плавного перетекания исходного цвета к осветлённому, плюс тень, и внешний вид формы "заиграет новыми красками":





У нас уже реализованы ранее два метода очистки формы и заполнения её цветом. Для заливки фона градиентным цветом объявим ещё один метод Erase():

void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient= true , const bool cycle= false , const bool redraw= false ); void Erase( const bool redraw= false ); void Update( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Update(redraw); }

За пределами тела класса напишем его реализацию:

void CGCnvElement::Erase(color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient= true , const bool cycle= false , const bool redraw= false ) { int size=::ArraySize(colors); if (size< 2 ) { if (size== 0 ) { this .Erase(redraw); return ; } this .Erase(colors[ 0 ],opacity,redraw); return ; } color out []; int total=(vgradient ? this .Height() : this .Width()); CColors::Gradient(colors, out ,total,cycle); total=::ArraySize( out ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { switch (vgradient) { case false : DrawLineVertical(i, 0 , this .Height()- 1 , out [i],opacity); break ; default : DrawLineHorizontal( 0 , this .Width()- 1 ,i, out [i],opacity); break ; } } this .Update(redraw); }

Вся логика метода описана в комментариях в листинге. В метод передаётся заполненный массив цветов, значение непрозрачности, флаг вертикального градиента (если true, то заливка будет осуществляться сверху-вниз, если false — то слева-направо), флаг зацикливания (если установлен, то заливка завершится тем же цветом, с которого началась) и флаг необходимости перерисовать канвас после заливки. Для получения массива цветов используется метод Gradient() класса CColors.

Изменения и дополнения классов библиотеки мы закончили. Теперь напишем новый класс для объекта-тени, который будет наследником класса объекта графического элемента.





Класс объекта тени

В каталоге графических объектов библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новый файл ShadowObj.mqh класса CShadowObj.



К файлу должен быть подключен файл класса графического элемента и файл библиотеки численного анализа ALGLIB. Класс должен быть унаследован от класса объекта графического элемента:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GCnvElement.mqh" #include <Math\Alglib\alglib.mqh> class CShadowObj : public CGCnvElement { }

В приватной секции класса объявим переменные для хранения цвета и непрозрачности тени и методы для работы класса:



class CShadowObj : public CGCnvElement { private : color m_color_shadow; uchar m_opacity_shadow; bool GaussianBlur( const uint radius); bool GetQuadratureWeights( const double mu0, const int n, double &weights[]); void DrawShadowFigureRect( const int w, const int h); public :

Здесь метод DrawShadowFigureRect() рисует неразмытую фигуру по размерам объекта-формы, отбрасывающего тень, рисуемую данным объектом.

Метод GetQuadratureWeights() при помощи библиотеки ALGLIB рассчитывает и возвращает массив весовых коэффициентов, использующихся для размытия фигуры, нарисованной методом DrawShadowFigureRect().

Размытие же этой фигуры осуществляется методом GaussianBlur().

Все методы будем рассматривать далее.



В публичной секции класса объявим параметрический конструктор, методы, возвращающие флаги поддержания свойств объекта (пока оба метода возвращают true), метод для рисования тени, и напишем методы упрощённого доступа к свойствам объекта-тени:



public : CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } void DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value); void SetColorShadow( const color colour) { this .m_color_shadow=colour; } color ColorShadow( void ) const { return this .m_color_shadow; } void SetOpacityShadow( const uchar opacity) { this .m_opacity_shadow=opacity; } uchar OpacityShadow( void ) const { return this .m_opacity_shadow; } };





Рассмотрим подробнее устройство методов класса.

Параметрический конструктор:

CShadowObj::CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement( GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGCnvElement::SetColorBackground( clrNONE ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity_shadow= 127 ; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation(ChartColorBackground(),- 100 ); this .m_color_shadow=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray, 255 ,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .m_visible= true ; CGCnvElement::Erase(); }

В конструктор передаётся идентификатор графика, номер подокна, на которых создаётся объект тени, имя объекта, его координаты верхнего левого угла и размеры. В списке инициализации в защищённый конструктор класса графического элемента передаём тип элемента — объект-тень и остальные параметры, переданные в аргументах метода.



В теле конструктора устанавливаем отсутствующий цвет фона объекта, полную его прозрачность и флаг неактивности объекта (объект-тень не должен никак реагировать на внешние воздействия на него). Непрозрачность рисуемой на канвасе тени по умолчанию устанавливаем равной 127 — это полупрозрачная тень. Затем рассчитываем цвет тени по умолчанию. Это будет цвет фона графика, затемнённый на 50 единиц из ста возможных. Здесь мы сначала преобразуем цвет фона графика в серый оттенок, а затем этот полученный цвет затемняем. Объект, на котором рисуется тень, в свою очередь не должен её отбрасывать, поэтому устанавливаем для него флаг тени в false, флаг видимости объекта ставим в true и очищаем канвас.

Метод, рисующий тень объекта:

void CShadowObj::DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value) { int w= this .Width()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .DrawShadowFigureRect(w,h); int radius=(blur_value>OUTER_AREA_SIZE/ 4 ? OUTER_AREA_SIZE/ 4 : blur_value); if (! this .GaussianBlur(radius)) return ; CGCnvElement::Move( this .CoordX()+shift_x, this .CoordY()+shift_y); CGCnvElement::Update(); }

Вся логика метода расписана в комментариях к коду. Метод сначала рисует на канвасе обычный, закрашенный цветом тени, прямоугольник. Ширина и высота этого прямоугольника рассчитываются таким образом, чтобы он был размером с объект-форму, которая отбрасывает эту тень. Далее размываем методом Гаусса нарисованный прямоугольник, смещаем объект тени на указанное смещение относительно объекта-формы, эту тень отбрасывающего, и обновляем канвас объекта-тени.

Метод, рисующий форму тени объекта:

void CShadowObj::DrawShadowFigureRect( const int w, const int h) { CGCnvElement::DrawRectangleFill(OUTER_AREA_SIZE,OUTER_AREA_SIZE,OUTER_AREA_SIZE+w- 1 ,OUTER_AREA_SIZE+h- 1 , this .m_color_shadow, this .m_opacity_shadow); CGCnvElement::Update(); }

Здесь: рисуем прямоугольник в координатах X и Y, равных значению константы OUTER_AREA_SIZE. Вторая координата X и Y рассчитывается как отступ от первой координаты + ширина (высота) минус 1. После рисования фигуры канвас обновляется.

Метод, осуществляющий размытие нарисованной фигуры по Гауссу:

bool CShadowObj::GaussianBlur( const uint radius) { int n_nodes=( int )radius* 2 + 1 ; uint res_data[]; uint res_w= this .Width(); uint res_h= this .Height(); :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage ( this .NameRes(),res_data,res_w,res_h)) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DATA_GRAPH_RES); return false ; } if (radius>=res_w/ 2 || radius>=res_h/ 2 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE)); return false ; } int size=:: ArraySize (res_data); uchar a_h_data[],r_h_data[],g_h_data[],b_h_data[]; uchar a_v_data[],r_v_data[],g_v_data[],b_v_data[]; if (:: ArrayResize (a_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"a_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (r_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"r_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (g_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"g_h_data\"" ); return false ; } if ( ArrayResize (b_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"b_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (a_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"a_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (r_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"r_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (g_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"g_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (b_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"b_v_data\"" ); return false ; } double weights[]; if (! this .GetQuadratureWeights( 1 ,n_nodes,weights)) return false ; for ( int i= 0 ;i<size;i++) { a_h_data[i]=GETRGBA(res_data[i]); r_h_data[i]=GETRGBR(res_data[i]); g_h_data[i]=GETRGBG(res_data[i]); b_h_data[i]=GETRGBB(res_data[i]); } uint XY; double a_temp= 0.0 ,r_temp= 0.0 ,g_temp= 0.0 ,b_temp= 0.0 ; int coef= 0 ; int j=( int )radius; for ( uint Y= 0 ;Y<res_h;Y++) { for ( uint X=radius;X<res_w-radius;X++) { XY=Y*res_w+X; a_temp= 0.0 ; r_temp= 0.0 ; g_temp= 0.0 ; b_temp= 0.0 ; coef= 0 ; for ( int i=- 1 *j;i<j+ 1 ;i=i+ 1 ) { a_temp+=a_h_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_h_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_h_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_h_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_h_data[XY]=( uchar ):: round (a_temp); r_h_data[XY]=( uchar ):: round (r_temp); g_h_data[XY]=( uchar ):: round (g_temp); b_h_data[XY]=( uchar ):: round (b_temp); } for ( uint x= 0 ;x<radius;x++) { XY=Y*res_w+x; a_h_data[XY]=a_h_data[Y*res_w+radius]; r_h_data[XY]=r_h_data[Y*res_w+radius]; g_h_data[XY]=g_h_data[Y*res_w+radius]; b_h_data[XY]=b_h_data[Y*res_w+radius]; } for ( uint x=res_w-radius;x<res_w;x++) { XY=Y*res_w+x; a_h_data[XY]=a_h_data[(Y+ 1 )*res_w-radius- 1 ]; r_h_data[XY]=r_h_data[(Y+ 1 )*res_w-radius- 1 ]; g_h_data[XY]=g_h_data[(Y+ 1 )*res_w-radius- 1 ]; b_h_data[XY]=b_h_data[(Y+ 1 )*res_w-radius- 1 ]; } } int dxdy= 0 ; for ( uint X= 0 ;X<res_w;X++) { for ( uint Y=radius;Y<res_h-radius;Y++) { XY=Y*res_w+X; a_temp= 0.0 ; r_temp= 0.0 ; g_temp= 0.0 ; b_temp= 0.0 ; coef= 0 ; for ( int i=- 1 *j;i<j+ 1 ;i=i+ 1 ) { dxdy=i*( int )res_w; a_temp+=a_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; r_temp+=r_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; g_temp+=g_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; b_temp+=b_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; coef++; } a_v_data[XY]=( uchar ):: round (a_temp); r_v_data[XY]=( uchar ):: round (r_temp); g_v_data[XY]=( uchar ):: round (g_temp); b_v_data[XY]=( uchar ):: round (b_temp); } for ( uint y= 0 ;y<radius;y++) { XY=y*res_w+X; a_v_data[XY]=a_v_data[X+radius*res_w]; r_v_data[XY]=r_v_data[X+radius*res_w]; g_v_data[XY]=g_v_data[X+radius*res_w]; b_v_data[XY]=b_v_data[X+radius*res_w]; } for ( uint y=res_h-radius;y<res_h;y++) { XY=y*res_w+X; a_v_data[XY]=a_v_data[X+(res_h- 1 -radius)*res_w]; r_v_data[XY]=r_v_data[X+(res_h- 1 -radius)*res_w]; g_v_data[XY]=g_v_data[X+(res_h- 1 -radius)*res_w]; b_v_data[XY]=b_v_data[X+(res_h- 1 -radius)*res_w]; } } for ( int i= 0 ;i<size;i++) res_data[i]=ARGB(a_v_data[i],r_v_data[i],g_v_data[i],b_v_data[i]); for ( uint X= 0 ;X<res_w;X++) { for ( uint Y=radius;Y<res_h-radius;Y++) { XY=Y*res_w+X; CGCnvElement::GetCanvasObj().PixelSet(X,Y,res_data[XY]); } } return true ; }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Подробнее об этом можно прочитать в статье, из которой метод был взят.

Метод, возвращающий массив весовых коэффициентов:

bool CShadowObj::GetQuadratureWeights( const double mu0, const int n, double &weights[]) { CAlglib alglib; double alp[]; double bet[]; :: ArrayResize (alp,n); :: ArrayResize (bet,n); :: ArrayInitialize (alp, 1.0 ); :: ArrayInitialize (bet, 1.0 ); double out_x[]; int info= 0 ; alglib.GQGenerateRec(alp,bet,mu0,n,info,out_x,weights); if (info!= 1 ) { string txt=(info==- 3 ? "internal eigenproblem solver hasn't converged" : info==- 2 ? "Beta[i]<=0" : "incorrect N was passed" ); :: Print ( "Call error in CGaussQ::GQGenerateRec: " ,txt); return false ; } return true ; }

Метод рассчитывает при помощи библиотеки численного анализа ALGLIB весовые коэффициенты размытия и записывает их в массив weights, передаваемый в него по ссылке. Подробнее о методе можно прочитать в этом разделе статьи.



На этом создание первой версии класса объекта тени завершено.

Теперь нам нужно сделать возможность быстро создавать и рисовать тень прямо из объекта-формы.



Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh класса объекта-формы и внесём в него необходимые доработки.

Чтобы класс объекта-формы видел класс объекта-тени, подключим к нему файл только что созданного класса тени:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GCnvElement.mqh" #include "ShadowObj.mqh"

Из приватной секции класса удалим переменную, хранящую цвет тени формы:



color m_color_shadow;

Теперь цвет тени хранится в классе объекта тени.



Наш объект-форма в итоге будет позволять прямо внутри себя создавать новые объекты графических элементов и присоединять их к своему списку зависимых объектов. Т.е. эти вновь создаваемые объекты будут полностью зависеть от объекта-формы и ему же принадлежать. Объект-форма сможет ими управлять. Для создания таких объектов потребуется создавать и их имя, которое должно в себе содержать имя объекта-формы с припиской собственного имени в конце. Для этого в приватную секцию класса добавим метод, создающий имя зависимого объекта:

void Initialize( void ); string CreateNameDependentObject( const string base_name) const { return :: StringSubstr ( this .NameObj(),:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ))+ 1 )+ "_" +base_name; }

В прошлой статье, при описании объекта-формы, мы уже делали такое создание имени для объекта:

... извлекаем из имени объекта его окончание (имя состоит из имени программы и имени объекта при его создании). Нам нужно извлечь имя объекта при его создании и добавить к нему имя, переданное в метод.

Таким образом из, например, такого имени "Имя_программы_Форма01" мы извлекаем подстроку "Форма01" и добавляем к этой строке имя, переданное в метод. Если мы создаём объект тени и передаём имя "Тень", то имя объекта получится "Форма01_ Тень ", а окончательное имя созданного объекта будет таким: "Имя_программы_Форма01_Тень" ...



Теперь же это будет делаться в отдельном методе, так как потребуется не единожды.

И там же, в приватной секции, объявим метод для создания объекта-тени:

CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); public :

Из публичной секции класса удалим объявление этого метода:

bool CreateNewElement( const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CreateShadow( const uchar opacity);

Теперь этот метод не будет доступен публично, и в него дополнительно будет передаваться цвет тени наряду с её непрозрачностью.



Публичный метод, рисующий тень объекта теперь тоже будет иметь больше аргументов:

bool CreateNewElement( const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const color colour, const uchar opacity= 127 , const uchar blur= 4 );

Это сделано для того, чтобы мы могли вместо предварительного создания объекта-тени, и уже следом её отрисовки, сразу же вызывать метод рисования тени. Тут логика проста — если мы вызываем метод рисования тени, значит она нам нужна. И если мы ещё не создавали объект тени, то новый метод сначала создаст этот объект, а затем нарисует на нём тень и отобразит это на экране.

В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта удалим реализацию методов установки и возврата цвета тени:



void SetColorFrame( const color colour) { this .m_color_frame=colour; } color ColorFrame( void ) const { return this .m_color_frame; } void SetColorShadow( const color colour) { this .m_color_shadow=colour; } color ColorShadow( void ) const { return this .m_color_shadow; }

Теперь эти методы будут вынесены за пределы тела класса (там нужна проверка на наличие объекта-тени), а здесь останется только их объявление, плюс допишем сюда же и объявление методов установки и возврата непрозрачности тени:

void SetColorFrame( const color colour) { this .m_color_frame=colour; } color ColorFrame( void ) const { return this .m_color_frame; } void SetColorShadow( const color colour); color ColorShadow( void ) const ; void SetOpacityShadow( const uchar opacity); uchar OpacityShadow( void ) const ; };

В методе создания нового графического элемента заменим эти строки

int pos=:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); string pref=:: StringSubstr (NameObj(),pos+ 1 ); string name=pref+ "_" +obj_name;

вызовом метода создания имени зависимого объекта:

CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

После создания объекта-тени ему необходимо сразу же установить параметры по умолчанию.

Для этого немного доработаем метод создания объекта-тени:



void CForm::CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity) { if (! this .m_shadow || this .m_shadow_obj!= NULL ) return ; int x= this .CoordX()-OUTER_AREA_SIZE; int y= this .CoordY()-OUTER_AREA_SIZE; int w= this .Width()+OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()+OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .m_shadow_obj= new CShadowObj( this . ChartID (), this .SubWindow(), this .CreateNameDependentObject( "Shadow" ),x,y,w,h); if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ)); return ; } this .m_shadow_obj.SetID( this .ID()); this .m_shadow_obj.SetNumber(- 1 ); this .m_shadow_obj.SetOpacityShadow(opacity); this .m_shadow_obj.SetColorShadow(colour); this .m_shadow_obj.SetMovable( true ); this .m_shadow_obj.SetActive( false ); this .m_shadow_obj.SetVisible( false ); this .BringToTop(); }

Доработаем метод, рисующий тень так, чтобы при отсутствии объекта-тени он сначала создавался, а затем на нём рисовалась тень:

void CForm::DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const color colour, const uchar opacity= 127 , const uchar blur= 4 ) { if (! this .m_shadow) return ; if ( this .m_shadow_obj== NULL ) this .CreateShadowObj(colour,opacity); if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) { this .m_shadow_obj.DrawShadow(shift_x,shift_y,blur); this .m_shadow_obj.SetVisible( true ); this .BringToTop(); } }

Логика метода расписана в комментариях к коду и никаких затруднений вызывать не должна.

В методе, устанавливающим цветовую схему, добавим проверку флага использования тени и наличия созданного объекта-тени прежде, чем устанавливать объекту тени цвет её рисования:



void CForm::SetColorTheme( const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity) { this .SetOpacity(opacity); this .SetColorBackground(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG]); this .SetColorFrame(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME]); if ( this .m_shadow && this .m_shadow_obj!= NULL ) this .SetColorShadow(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]); }

В метод, устанавливающий стиль формы, добавим новый входной параметр, указывающий на то, что необходимо использовать цвет фона графика для создания цвета тени, а также допишем в него рисование тени:

void CForm::SetFormStyle( const ENUM_FORM_STYLE style, const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity, const bool shadow= false , const bool use_bg_color= true , const bool redraw= false ) { this .m_shadow=shadow; this .m_frame_width_top=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP]; this .m_frame_width_bottom=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM]; this .m_frame_width_left=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT]; this .m_frame_width_right=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT]; this .CreateShadowObj( clrNONE ,( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY]); this .SetColorTheme(theme,opacity); color clr=array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation(ChartColorBackground(),- 100 ); color color_shadow=CGCnvElement::ChangeColorLightness(( use_bg_color ? gray : clr),- fabs (array_form_style[style][FORM_STYLE_DARKENING_COLOR_FOR_SHADOW])); this .SetColorShadow(color_shadow); int shift_x=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_X_SHIFT]; int shift_y=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_Y_SHIFT]; this .DrawShadow(shift_x,shift_y,color_shadow, this .OpacityShadow(),( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_BLUR]); this .Erase( this .ColorBackground(), this .Opacity()); switch (style) { case FORM_STYLE_BEVEL : this .DrawFormFrame( this .m_frame_width_top, this .m_frame_width_bottom, this .m_frame_width_left, this .m_frame_width_right, this .ColorFrame(), this .Opacity(),FRAME_STYLE_BEVEL); break ; default : this .DrawFormFrame( this .m_frame_width_top, this .m_frame_width_bottom, this .m_frame_width_left, this .m_frame_width_right, this .ColorFrame(), this .Opacity(),FRAME_STYLE_FLAT); break ; } this .DrawRectangle( 0 , 0 ,Width()- 1 ,Height()- 1 ,array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_RECT_OUTER], this .Opacity()); }

Логика метода расписана в комментариях. Вкратце: сначала создаём объект тени. После установки цветовой палитры рассчитываем нужный цвет для рисования тени. Если флаг использования цвета фона установлен, то для рисования тени будем использовать цвет фона графика, преобразованный в монохромный и затемнённый на величину параметра затемнения, записанную в стиле формы в файле GraphINI.mqh. Если флаг не установлен, то используем затемнённый тем же способом цвет, установленный в цветовых схемах форм в файле GraphINI.mqh. Далее вызываем метод рисования тени, который нарисует тень только в том случае, если установлен флаг использования тени у объекта-формы.

Во всех методах, где используется осветление/затемнение рамок форм, заменим значения, указанные в вещественных числах

for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y), - 0.05 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ), - 0.07 )); }

на соответствующие им целочисленные значения, но в сто раз большие (мы в методах, вызываемых в этих строках, вписали деление переданной в них величины на 100):

for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y), - 5 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ), - 7 )); }

Это уже сделано во всех методах, где требовалось заменить эти значения, и здесь повторять однотипные изменения мы не будем — с кодами можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах.

Метод, устанавливающий цвет тени формы:

void CForm::SetColorShadow( const color colour) { if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT)); return ; } this .m_shadow_obj.SetColorShadow(colour); }

Здесь мы сначала проверяем существование объекта-тени, и лишь при его наличии устанавливаем ему цвет тени. В противном случае выводим сообщение в журнал об отсутствии объекта-тени и предложении сначала его создать.

Метод, возвращающий цвет тени формы:

color CForm::ColorShadow( void ) const { if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT)); return clrNONE ; } return this .m_shadow_obj.ColorShadow(); }

Здесь точно так же сначала проверяем существование объекта, и лишь затем возвращаем из него цвет тени.

Методы установки и возврата непрозрачности тени:

void CForm::SetOpacityShadow( const uchar opacity) { if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT)); return ; } this .m_shadow_obj.SetOpacityShadow(opacity); } uchar CForm::OpacityShadow( void ) const { if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT)); return 0 ; } return this .m_shadow_obj.OpacityShadow(); }

Эти методы идентичны по своей логике двум вышерассмотренным.



У нас всё готово для тестирования создания объекта-тени для форм.







Тестирование

Проверим создание теней для объектов-форм. Две формы будут созданы с параметрами, записанными в стилях форм и цветовых схемах (всё, как мы делали в прошлой статье), а третью форму создадим "вручную", что будет ещё одним примером того, как нарисовать свою форму. Так как объекты тени для форм рисуются уже после создания самой формы, то проверим, какой из объектов реагирует на щелчок мышки по нему: если объект-форма будет выше объекта, на котором нарисована её тень, то щелчок по форме выведет имя именно формы в журнал. Если же объект тени всё же будет выше формы, то в журнале мы увидим имя объекта тени формы.

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part77\ под новым именем TestDoEasyPart77.mq5.



В список входных параметров советника добавим настройку, позволяющую выбрать какой использовать цвет для тени — цвет фона графика, или заданный цвет, который можно указать в следующем входном параметре. В список глобальных переменных добавим массив, в котором будут храниться цвета для заливки формы градиентом:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <DoEasy\Services\Select.mqh> #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 3 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CArrayObj list_forms; color array_clr[];

В обработчике OnInit() допишем создание третьего объекта-формы:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; list_forms.Clear(); int total=FORMS_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *form= new CForm( "Form_0" +( string )(i+ 1 ), 300 , 40 +(i* 80 ), 100 ,(i< 2 ? 70 : 30 )); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); uchar opacity=(i== 1 ? 250 : 255 ); if (i< 2 ) { ENUM_FORM_STYLE style=(ENUM_FORM_STYLE)i; ENUM_COLOR_THEMES theme=(ENUM_COLOR_THEMES)i; form.SetFormStyle(style,theme,opacity, true , false ); } if (i== 0 ) { form.DrawFieldStamp( 3 , 10 ,form.Width()- 6 ,form.Height()- 13 ,form.ColorBackground(),form.Opacity()); form.Update( true ); } if (i== 1 ) { form.DrawFieldStamp( 10 , 10 ,form.Width()- 20 ,form.Height()- 20 , clrWheat , 200 ); form.Update( true ); } if (i== 2 ) { form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS, 255 ,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity()); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Text(form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,TextByLanguage( "V-Градиент" , "V-Gradient" ), C'211,233,149' , 255 ,TEXT_ANCHOR_CENTER); form.Update( true ); } if (!list_forms.Add(form)) { delete form; continue ; } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Вся логика создания формы написана в комментариях к коду. Это ещё один пример, как можно создавать свои объекты-формы.

В обработчике OnChartEvent() впишем вывод в журнал имени графического объекта при щелчке по нему:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Print (sparam); } }

Скомпилируем советник, запустим его на графике и поменяем настройки тени, заданные по умолчанию:





К сожалению, GIF-изображение не позволяет увидеть всю палитру цветов.

Вот так выглядит форма с градиентным фоном в PNG-формате изображения:





При щелчке по каждой из форм в журнал выводятся имена форм, а не их объектов-теней:

TestDoEasyPart77_Form_01 TestDoEasyPart77_Form_02 TestDoEasyPart77_Form_03

Это говорит нам о том, что объект-тень после его создания из объекта-формы всё равно перемещается на задний план, чтобы "не мешать" работе с формой, его создавшей.



Что дальше

В следующей статье продолжим развитие класса объекта-формы и начнём постепенно "оживлять" наши, пока ещё статичные, картинки.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 73): Объект-форма графического элемента

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 74): Базовый графический элемент на основе класса CCanvas

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 75): Методы работы с примитивами и текстом в базовом графическом элементе

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 76): Объект Форма и предопределённые цветовые темы

