Графика в библиотеке DoEasy (Часть 79): Класс объекта "Кадр анимации" и его объекты-наследники

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы создали класс для сохранения и последующего восстановления части фона, находящегося под рисуемой фигурой. Сегодня продолжим эту концепцию и на её основе создадим несколько классов: базовый класс одного кадра анимации и его наследников — класс кадра текстовой анимации и класс прямоугольного кадра анимации.

Базовый класс будет содержать в себе общий набор свойств одного кадра анимации, в то время как его наследники будут иметь свои, присущие только им, методы для рисования фигур. Класс текстовой анимации будет позволять работать именно с текстами, а класс прямоугольного кадра анимации будет позволять создать один кадр анимации и рисовать в нём различные фигуры при помощи методов рисования, основанных на таких методах класса CCanvas.

Каждый созданный объект-форма будет иметь набор методов для рисования на своём холсте, что позволит оперативно создавать новые изображения на форме и управлять ими. Для того, чтобы мы могли удобно использовать инструментарий рисования в каждой форме, создадим общий класс, в котором будут находиться списки всех создаваемых текстовых и фигурных рисунков на этой форме (впоследствии будем добавлять новые методы анимации, и их списки тоже будут находиться в этом общем классе). Такая концепция позволит нам динамически создавать новые изображения и сохранять их в соответствующие их типу списки, а затем их можно будет быстро находить из объекта-формы и выводить на его фон. При этом такие объекты будут автоматически сохранять находящийся под ними фон формы, а при их удалении, изменении или перемещении — восстанавливать сохранённый фон.



Таким образом, сегодня мы немного переработаем созданные в предыдущих статьях классы рисования, разработаем класс базового объекта-кадра анимации и разработаем два класса его наследников — класс кадра текстовой анимации и класс прямоугольного кадра анимации. Создадим класс для хранения списков этих объектов-кадров и дадим возможность работы с ними из объекта-формы.







Доработка классов библиотеки

Для начала доработаем ранее созданные классы библиотеки. В файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем список типов кадров анимации и список типов рисуемых фигур в классе прямоугольного кадра анимации:

enum ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE { ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT, ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD, }; enum ENUM_FIGURE_TYPE { FIGURE_TYPE_PIXEL, FIGURE_TYPE_PIXEL_AA, FIGURE_TYPE_LINE_VERTICAL, FIGURE_TYPE_LINE_VERTICAL_THICK, FIGURE_TYPE_LINE_HORIZONTAL, FIGURE_TYPE_LINE_HORIZONTAL_THICK, FIGURE_TYPE_LINE, FIGURE_TYPE_LINE_AA, FIGURE_TYPE_LINE_WU, FIGURE_TYPE_LINE_THICK, FIGURE_TYPE_POLYLINE, FIGURE_TYPE_POLYLINE_AA, FIGURE_TYPE_POLYLINE_WU, FIGURE_TYPE_POLYLINE_SMOOTH, FIGURE_TYPE_POLYLINE_THICK, FIGURE_TYPE_POLYGON, FIGURE_TYPE_POLYGON_FILL, FIGURE_TYPE_POLYGON_AA, FIGURE_TYPE_POLYGON_WU, FIGURE_TYPE_POLYGON_SMOOTH, FIGURE_TYPE_POLYGON_THICK, FIGURE_TYPE_RECTANGLE, FIGURE_TYPE_RECTANGLE_FILL, FIGURE_TYPE_CIRCLE, FIGURE_TYPE_CIRCLE_FILL, FIGURE_TYPE_CIRCLE_AA, FIGURE_TYPE_CIRCLE_WU, FIGURE_TYPE_TRIANGLE, FIGURE_TYPE_TRIANGLE_FILL, FIGURE_TYPE_TRIANGLE_AA, FIGURE_TYPE_TRIANGLE_WU, FIGURE_TYPE_ELLIPSE, FIGURE_TYPE_ELLIPSE_FILL, FIGURE_TYPE_ELLIPSE_AA, FIGURE_TYPE_ELLIPSE_WU, FIGURE_TYPE_ARC, FIGURE_TYPE_PIE, };

Типы кадров анимации будем использовать для идентификации объектов-кадров анимации (текст ли это, рисуемая ли фигура, либо какой-то иной тип кадра анимации, которые далее будем делать в последующих статьях). Типы рисуемых фигур будут указывать нам на то, что именно рисуется в одном кадре прямоугольной анимации. Эти типы соответствуют имеющимся методам рисования в классе CCanvas (разделы "Доступ к данным", "Рисование примитивов", "Рисование закрашенных примитивов" и "Рисование примитивов с использованием сглаживания" в таблице методов класса).

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_PC_OBJ, MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_ALREADY_IN_LIST, MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_NOT_EXIST_LIST, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_FRAME, MSG_FORM_OBJECT_FRAME_ALREADY_IN_LIST, MSG_FORM_OBJECT_FRAME_NOT_EXIST_LIST, MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Отсутствует объект тени. Необходимо сначала его создать при помощи метода CreateShadowObj()" , "There is no shadow object. You must first create it using the CreateShadowObj () method" }, { "Не удалось создать новый объект для тени" , "Failed to create new object for shadow" }, { "Не удалось создать новый объект-копировщик пикселей" , "Failed to create new pixel copier object" }, { "В списке уже есть объект-копировщик пикселей с идентификатором " , "There is already a pixel copier object in the list with ID " }, { "В списке нет объекта-копировщика пикселей с идентификатором " , "No pixel copier object with ID " }, { "Не удалось создать новый объект-кадр анимации" , "Failed to create new animation frame object" }, { "В списке уже есть объект-кадр анимации с идентификатором " , "The list already contains an animation frame object with an ID " }, { "В списке нет объекта-кадра анимации с идентификатором " , "No animation frame object with ID " }, { "Ошибка! Размер изображения очень маленький или очень большое размытие" , "Error! Image size is very small or very large blur" },





В файл сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh впишем функции, возвращающие максимальное и минимальное значение в массиве:

template < typename T> bool ArrayMaximumValue( const string source, const T &array[],T &max_value) { if ( ArraySize (array)== 0 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return false ; } max_value= 0 ; int index= ArrayMaximum (array); if (index== WRONG_VALUE ) return false ; max_value=array[index]; return true ; } template < typename T> bool ArrayMinimumValue( const string source, const T &array[],T &min_value) { if ( ArraySize (array)== 0 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return false ; } min_value= 0 ; int index= ArrayMinimum (array); if (index== WRONG_VALUE ) return false ; min_value=array[index]; return true ; }

Функции возвращают максимальное или минимальное значение, находящееся в переданном в них по ссылке массиве, и имеют тип bool по той причине, что любое возвращаемое значение из функции как "ошибочное" может находиться в ячейках массива. Например, если при ошибке получения данных из массива возвращать -1 (как это делается во многих функциях), то такое значение может быть одним из тех, что записаны в массиве. При возврате верно найденного значения (-1) наша программа будет считать, что это ошибка. Это не верно. Поэтому, мы будем при ошибке возвращать false, а само найденное максимальное или минимальное значение в массиве будем записывать в переменную, передаваемую по ссылке в функцию. Если функция возвращает true, то в этой переменной будет храниться искомое значение. В переменной source в функцию передаётся название метода, из которого была вызвана эта функция, что позволит при ошибке вывести название того метода, из которого была вызвана эта функция, и текст сообщения об ошибке.



Туда же впишем функцию, возвращающую описание типа рисуемой фигуры:

string FigureTypeDescription( const ENUM_FIGURE_TYPE figure_type) { return ( StringSubstr ( EnumToString (figure_type), 12 )); }

Здесь переданный в функцию в формате перечисления тип преобразуется в строковое описание и уже из текстового представления типа извлекается подстрока с позиции 12-го символа для обрезания ненужного текста. Таким образом, например, тип фигуры FIGURE_TYPE_TRIANGLE будет преобразован в текст "FIGURE_TYPE_TRIANGLE" и из этого текста будет извлечена нужная подстрока, начинающаяся с 12-го символа "FIGURE_TYPE_TRIANGLE". В результате будет возвращена строка "TRIANGLE".



В прошлой статье, при создании методов копирования части фона в массив, мы определяли размер и координаты копируемого прямоугольника фона по размеру текста, который выводили на форму. Сегодня мы будем выводить не только тексты, но и рисунки. А их размеры уже не будут определяться по размеру текста. Поэтому нам нужно создать метод, определяющий координаты и размер копируемого прямоугольника части фона.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh класса графического элемента переименуем метод

void TextGetShiftXY ( const string text, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y);

Теперь этот метод будет называться GetShiftXYbyText() и объявим новый метод, возвращающий координаты и размер копируемой части изображения по указанному размеру относительно точки привязки объекта:

void GetShiftXYbyText( const string text, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y); void GetShiftXYbySize ( const int width, const int height, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y);

В конце листинга класса напишем их реализацию.

Метод, возвращающий смещения координат относительно точки привязки прямоугольника по размеру:

void CGCnvElement::GetShiftXYbySize( const int width, const int height, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y) { switch (anchor) { case TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP : shift_x= 0 ; shift_y= 0 ; break ; case TEXT_ANCHOR_LEFT_CENTER : shift_x= 0 ; shift_y=-height/ 2 ; break ; case TEXT_ANCHOR_LEFT_BOTTOM : shift_x= 0 ; shift_y=-height; break ; case TEXT_ANCHOR_CENTER_TOP : shift_x=-width/ 2 ; shift_y= 0 ; break ; case TEXT_ANCHOR_CENTER : shift_x=-width/ 2 ; shift_y=-height/ 2 ; break ; case TEXT_ANCHOR_CENTER_BOTTOM : shift_x=-width/ 2 ; shift_y=-height; break ; case TEXT_ANCHOR_RIGHT_TOP : shift_x=-width; shift_y= 0 ; break ; case TEXT_ANCHOR_RIGHT_CENTER : shift_x=-width; shift_y=-height/ 2 ; break ; case TEXT_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM : shift_x=-width; shift_y=-height; break ; default : shift_x= 0 ; shift_y= 0 ; break ; } }

Здесь: в зависимости от ширины и высоты копируемой области, а также в зависимости от переданной в метод точки привязки, рассчитываем смещения координат относительно точки привязки и записываем их в переменные, переданные по ссылке в метод.

Метод, возвращающий смещения координат относительно точки привязки текста:

void CGCnvElement::GetShiftXYbyText( const string text , const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y) { int tw= 0 ,th= 0 ; this .TextSize( text ,tw,th); this .GetShiftXYbySize(tw,th,anchor,shift_x,shift_y); }

Здесь: сначала определяем размеры текста, переданного в метод, а затем вызываем вышерассмотренный метод для определения смещения координат сохраняемой области изображения фона формы.



В прошлой статье мы разработали класс для копирования части изображения фона формы и последующего его восстановления из массива. Класс этот мы расположили в файле класса объекта-формы. Сегодня мы этот класс удалим из файла класса объекта-формы и переместим в новый файл нового создаваемого класса объекта-кадра (в который раз убеждаюсь, что классы лучше писать и хранить в отдельных файлах).

Итак, создадим базовый класс одного кадра анимации. Класс будет содержать в себе общие для всех своих наследников свойства.



Класс объекта "Кадр анимации"

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новую папку Animations\, а в ней — новый файл Frame.mqh класса CFrame.



К файлу класса должен быть подключен файл класса объекта-графического элемента:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GCnvElement.mqh"

Далее разместим удалённый из файла класса объекта-формы класс объекта-копировщика пикселей (его мы рассматривали в прошлой статье):



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GCnvElement.mqh" class CPixelCopier : public CObject { protected : CGCnvElement *m_element; uint m_array[]; int m_id; int m_x; int m_y; int m_w; int m_h; int m_wr; int m_hr; public : virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPixelCopier *obj_compared=node; return (mode== 0 ? ( this .ID()>obj_compared.ID() ? 1 : this .ID()<obj_compared.ID() ? - 1 : 0 ) : WRONG_VALUE ); } void SetElement(CGCnvElement *element) { this .m_element=element; } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetCoordX( const int value) { this .m_x=value; } void SetCoordY( const int value) { this .m_y=value; } void SetWidth( const int value) { this .m_w=value; } void SetHeight( const int value) { this .m_h=value; } int ID( void ) const { return this .m_id; } int CoordX( void ) const { return this .m_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_y; } int Width( void ) const { return this .m_w; } int Height( void ) const { return this .m_h; } int WidthReal( void ) const { return this .m_wr; } int HeightReal( void ) const { return this .m_hr; } bool CopyImgDataToArray( const uint x_coord, const uint y_coord, uint width, uint height); bool CopyImgDataToCanvas( const int x_coord, const int y_coord); CPixelCopier ( void ){;} CPixelCopier ( const int id, const int x, const int y, const int w, const int h, CGCnvElement *element) : m_id(id), m_x(x),m_y(y),m_w(w),m_wr(w),m_h(h),m_hr(h) { this .m_element=element; } ~CPixelCopier ( void ){;} }; bool CPixelCopier::CopyImgDataToArray( const uint x_coord, const uint y_coord, uint width, uint height) { int x1=( int )x_coord; int y1=( int )y_coord; if (x1> this .m_element.Width()- 1 || y1> this .m_element.Height()- 1 ) return false ; this .m_wr= int (width== 0 ? this .m_element.Width() : width); this .m_hr= int (height== 0 ? this .m_element.Height() : height); int x2= int (x1+ this .m_wr- 1 ); int y2= int (y1+ this .m_hr- 1 ); if (x2>= this .m_element.Width()- 1 ) x2= this .m_element.Width()- 1 ; if (y2>= this .m_element.Height()- 1 ) y2= this .m_element.Height()- 1 ; this .m_wr=x2-x1+ 1 ; this .m_hr=y2-y1+ 1 ; int size= this .m_wr* this .m_hr; if (:: ArrayResize ( this .m_array,size)!=size) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE, true ); return false ; } int n= 0 ; for ( int y=y1;y<y1+ this .m_hr;y++) { for ( int x=x1;x<x1+ this .m_wr;x++) { this .m_array[n]= this .m_element.GetCanvasObj().PixelGet(x,y); n++; } } return true ; } bool CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( const int x_coord, const int y_coord) { int size=:: ArraySize ( this .m_array); if (size== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY, true ); return false ; } int n= 0 ; for ( int y=y_coord;y<y_coord+ this .m_hr;y++) { for ( int x=x_coord;x<x_coord+ this .m_wr;x++) { this .m_element.GetCanvasObj().PixelSet(x,y, this .m_array[n]); n++; } } return true ; }

Единственное, что здесь (временно) изменено, это то, что мы закомментировали строки кода, которые должны копировать полностью весь ранее сохранённый рисунок формы. Здесь была допущена ошибка, и копировался фон не из массива объекта-формы, а прямо из графического ресурса, а там содержатся как раз все изменения, производимые с изображением фона формы. Для исправления ошибки нам необходимо будет после окночательного создания внешнего вида формы, сохранять его в специально-созданный для этого массив, в котором будет храниться копия оригинального изображения формы. Массив такой у нас есть, но пока ещё не созданы методы для сохранения изначального внешнего вида формы сразу после её создания. Для этого необходимо будет продумать и написать такие методы. Поэтому, пока таких методов у нас нет, мы закомментировали эти строки, и восстановление фона, имеющего размеры всей формы (а не её части), будет производиться в цикле восстановления части фона формы (т.е., не копированием одного массива в другой, а поэлементым заполнением фона формы из массива, в котором хранится сохранённая копия части изображения фона формы).



Далее — после листинга класса-копировщика пикселей, напишем тело класса объекта-кадра анимации:

class CFrame : public CPixelCopier { protected : ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE m_frame_figure_type; ENUM_TEXT_ANCHOR m_anchor_last; double m_x_last; double m_y_last; int m_shift_x_prev; int m_shift_y_prev; public : ENUM_TEXT_ANCHOR LastAnchor( void ) const { return this .m_anchor_last; } double LastX( void ) const { return this .m_x_last; } double LastY( void ) const { return this .m_y_last; } int LastShiftX( void ) const { return this .m_shift_x_prev; } int LastShiftY( void ) const { return this .m_shift_y_prev; } ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE FrameFigureType( void ) const { return this .m_frame_figure_type; } CFrame(); protected : CFrame( const int id, const int x, const int y, const string text, CGCnvElement *element); CFrame( const int id, const int x, const int y, const int w, const int h, CGCnvElement *element); };

Класс унаследован от класса объекта-копировщика пикселей, т.е., по сути — является им.



Все переменные и методы, объявленные в классе, описаны в комментариях. Так как этот класс будет базовым для других классов-кадров анимации, то здесь прописаны только все общие для наследников свойства и методы.

Переменные и методы, возвращающие последние координаты, смещения и точки привязки нужны для того, чтобы при восстановлении ранее сохранённой части изображения фона формы мы могли знать, в каких координатах находилась прошлая сохранённая часть изображения, — чтобы в эти же координаты с этими же смещениями относительно точки привязки разместить сохранённый фон, который был затёрт нарисованным поверх него изображением.

Класс имеет три конструктора:

публичный конструктор по умолчанию, защищённый конструктор объекта-текстового кадра, защищённый конструктор объекта-прямоугольного кадра.



Рассмотрим реализацию защищённых конструкторов.

Конструктор прямоугольных кадров:

CFrame::CFrame( const int id, const int x, const int y, const int w, const int h,CGCnvElement *element) : CPixelCopier(id,x,y,w,h,element) { this .m_frame_figure_type=ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD; this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last=x; this .m_y_last=y; this .m_shift_x_prev= 0 ; this .m_shift_y_prev= 0 ; }

В конструктор передаются: идентификатор создаваемого объекта-прямоугольного кадра, его координаты X и Y, ширина и высота кадра, а также в конструктор передаётся указатель на объект-графический элемент, из которого создаётся этот новый объект. Так как класс является наследником объекта-копировщика пикселей, то в списке инициализации конструктора передаём все необходимые параметры в конструктор базового класса, а ими как раз являются все свойства, передаваемые в аргументах конструктора.

В теле класса всем переменным-членам класса задаём параметры по умолчанию.



Конструктор текстовых кадров:



CFrame::CFrame( const int id, const int x, const int y, const string text, CGCnvElement *element) { int w= 0 ,h= 0 ; this .m_element=element; this .m_element.GetCanvasObj().TextSize(text,w,h); this .m_anchor_last= this .m_element.TextAnchor(); this .m_frame_figure_type=ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT; this .m_x_last=x; this .m_y_last=y; this .m_shift_x_prev= 0 ; this .m_shift_y_prev= 0 ; CPixelCopier::SetID(id); CPixelCopier::SetCoordX(x); CPixelCopier::SetCoordY(y); CPixelCopier::SetWidth(w); CPixelCopier::SetHeight(h); }

В конструктор передаются: идентификатор создаваемого объекта-текстового кадра, его координаты X и Y, текст и указатель на объект-графический элемент, из которого создаётся этот новый объект.

В теле класса сначала определяем размеры текста, затем устанавливаем значения по умолчанию переменным-членам класса и устанавливаем в родительский объект-копировщих пикселей идентификатор создаваемого объекта, его координаты и размер текста.



Создадим классы объектов-наследников класса объекта-кадра анимации.



Класс текстового кадра анимации

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\ создадим новый файл FrameText.mqh класса CFrameText.

К файлу должен быть подключен файл класса кадра анимации, а сам класс должен быть его наследником:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Frame.mqh" class CFrameText : public CFrame { private : public : bool TextOnBG( const string text, const int x, const int y, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, const color clr, const uchar opacity, bool redraw= false ); CFrameText() {;} CFrameText( const int id,CGCnvElement *element) : CFrame(id, 0 , 0 , "" ,element) {} };

Здесь мы видим один публичный метод для рисования текста на фоне объекта-формы и два конструктора — по умолчанию и параметрический.



В параметрический конструктор передаём идентификатор создаваемого объекта-кадра текстовой анимации и указатель на объект-графический элемент, из которого создаётся этот объект. В списке инициализации в родительский класс передаём идентификатор, переданный в аргументах конструктора, значения по умолчанию для координат и текста и указатель на графический элемент, тоже переданный в аргументах конструктора.

Метод, выводящий текст на фон с сохранением и восстановлением фона:

bool CFrameText::TextOnBG( const string text, const int x, const int y, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, const color clr, const uchar opacity, bool redraw= false ) { int w= 0 ,h= 0 ; this .m_element.TextSize(text,w,h); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize(w,h,anchor,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray(x+shift_x,y+shift_y,w,h)) return false ; this .m_element.Text(x,y,text,clr,opacity,anchor); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=anchor; this .m_x_last=x; this .m_y_last=y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду, ранее нами уже рассматривалась в прошлой статье при тестировании (аналогичная логика была прописана в обработчике OnChartEvent() тестового советника) и, надеюсь, здесь вопросов не возникнет. После того, как текст на форме нарисован, его точка привязки, координаты X и Y и размеры смещения относительно точки привязки записываются в переменные родительского класса — их значения будут использоваться для восстановления затёртого текстом фона изображения формы.

Теперь создадим второй класс-наследник объекта-кадра анимации.



Класс прямоугольного кадра анимации

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\ создадим новый файл FrameQuad.mqh класса CFrameQuad.

К файлу класса должен быть подключен файл родительского класса, и от него же он должен быть унаследован:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Frame.mqh" class CFrameQuad : public CFrame { private : double m_quad_x; double m_quad_y; uint m_quad_width; uint m_quad_height; public : CFrameQuad() {;} CFrameQuad( const int id,CGCnvElement *element) : CFrame(id, 0 , 0 , 0 , 0 ,element) { this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; }

В приватной секции класса объявим переменные-члены класса, в которых будем хранить координаты и размеры охватывающего нарисованную фигуру прямоугольника, — это как раз координаты и размер сохраняемой области рисунка части фона, затираемой рисуемой фигурой.



В параметрическом конструкторе передаются идентификатор создаваемого объекта и указатель на графический элемент, из которого создаётся этот объект. В списке инициализации конструктора в конструктор ролительского класса передаётся идентификатор, переданный в аргументах метода, параметры по умолчанию координат и размеров кадра и указатель на графический элемент. В теле конструктора устанавливаем точку привязки рисуемой фигуры как "сверху-слева" — это необходимо будет для расчёта смещения копируемой области. При таком значении точки привязки смещения координат по X и Y будут нулевыми.

Так как методов рисования в классе CCanvas достаточно много, то у нас в этом классе, в его публичной секции будут объявлены все соответствующие методы для рисования фигур на фоне объекта-формы с последующим восстановлением фона:

public : CFrameQuad() {;} CFrameQuad( const int id,CGCnvElement *element) : CFrame(id, 0 , 0 , 0 , 0 ,element) { this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; } bool SetPixelOnBG( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawLineVerticalOnBG( const int x, const int y1, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawLineHorizontalOnBG( const int x1, const int x2, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawLineOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawPolylineOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawPolygonOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawRectangleOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawCircleOnBG( const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawTriangleOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawEllipseOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawArcOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawPieOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const color fill_clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool FillOnBG( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint threshould= 0 , const bool redraw= false ); bool DrawRectangleFillOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawCircleFillOnBG( const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawTriangleFillOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawPolygonFillOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawEllipseFillOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool SetPixelAAOnBG( const double x, const double y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawLineAAOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawLineWuOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawLineThickOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawLineThickVerticalOnBG( const int x, const int y1, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawLineThickHorizontalOnBG( const int x1, const int x2, const int y, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolylineAAOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolylineWuOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolylineSmoothOnBG( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolylineThickOnBG( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolygonAAOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolygonWuOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolygonSmoothOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolygonThickOnBG( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawTriangleAAOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawTriangleWuOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawCircleAAOnBG( const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawCircleWuOnBG( const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawEllipseAAOnBG( const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawEllipseWuOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); };

Реализация всех этих методов, каждого по отдельности, будет похожа на реализацию других таких же методов рисования, но практически каждый из них будет иметь свои нюансы, присущие его методу рисования (размеры сохраняемой области могут отличаться в двух похожих методах рисования из-за особенностей каждого отдельного метода рисования).

Рассмотрим реализацию этих методов.



Метод, устанавливающий цвет точки с указанными координатами:

bool CFrameQuad::SetPixelOnBG( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height= 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.SetPixel(x,y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Логика метода достаточно подробно прокомментирована в коде. Поясню немного подробнее. Здесь мы сначала устанавливаем координаты X и Y левого-верхнего края прямоугольной области фона, которую нужно сохранить в массиве для последующего восстановления фона под нарисованной точкой. Так как это лишь точка (один пиксель изображения), то координаты сохраняемой области совпадают с координатами рисуемой точки, и размеры соответствуют размерам одного пикселя, т.е. 1 x 1.

Далее мы сначала проверяем, был ли ранее сохранён фон (по ненулевому размеру массива, в который этот фон сохраняется), и если фон ранее сохранялся, то сначала восстанавливаем ранее сохранённый фон объекта-формы (при этом координаты и размер восстанавливаемой области уже записаны в переменные класса). После успешного восстановления ранее сохранённого фона, сохраняем фон формы в новых координатах, в которых будет нарисована точка, и рисуем её. После чего сохраняем в переменных класса новые координаты, размеры сохраняемой области и смещения — для последующего восстановления фона, затёртого только что нарисованной точкой.



Метод, рисующий отрезок вертикальной линии:

bool CFrameQuad::DrawLineVerticalOnBG( const int x, const int y1, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineVertical(x,y1,y2,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь уже расчёт координат и размеров очерчивающего фигуру прямоугольника отличается от такого расчёта в предыдущем методе. И это естественно — здесь мы рисуем вертикальную линию шириной в один пиксель. А вот высота этой линии уже должна быть рассчитана как разница между максимальным и минимальным значениями двух Y-координат этой линии. Координата Y сохраняемой области должна соответствовать минимальному значению двух Y-координат (самая верхняя точка рисуемой линии).



Метод, рисующий отрезок горизонтальной линии:

bool CFrameQuad::DrawLineHorizontalOnBG( const int x1, const int x2, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=y; this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height= 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineHorizontal(x1,x2,y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь расчёт координат и размеров сохраняемой области похож на такой же расчёт в предыдущем методе, но с разницей, что это горизонтальная линия, и тут высота равна одному пикселю, а ширина и координата X сохраняемой области должны быть рассчитаны.



Метод, рисующий отрезок произвольной линии:



bool CFrameQuad::DrawLineOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLine(x1,y1,x2,y2,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь уже координаты и размер сохраняемой области рассчитываются от координат рисуемой линии.



Метод, рисующий ломаную линию:



bool CFrameQuad::DrawPolylineOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolyline(array_x,array_y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Тут расчёт координат и размеров сохраняемой области смысл имеет тот же, но отличается по исполнению от вышерассмотренных методов по причине, что для ломаной линии (как и для многих других фигур) координаты передаются не переменными, а в массивах — ведь тут заранее нельзя знать, сколько изломов будет у линии и сколько координат передавать в аргументах метода. Поэтому перед вызовом метода необходимо заполнить два массива с координатами X и соответствующим им координатам Y каждой точки излома линии.

В методе же мы получаем максимальные и минимальные значения из этих массивов при помощи ранее рассмотренной функции, возвращающей из переданного в неё массива минимальное или максимальное значение, записанное в массиве. И полученные значения используем для расчёта координат и размеров сохраняемой области фона формы.



Остальные методы рисования фигур без сглаживания (просто обратите внимание на расчёты координат и размеров сохраняемой области):

bool CFrameQuad::DrawPolygonOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; if ( this .m_quad_width== 0 ) this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; if ( this .m_quad_height== 0 ) this .m_quad_height= 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolygon(array_x,array_y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawRectangleOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawRectangle(x1,y1,x2,y2,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawCircleOnBG( const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { int rd=(r> 0 ? r : 1 ); this .m_quad_x=x-rd; this .m_quad_y=y-rd; double x2=x+rd; double y2=y+rd; if ( this .m_quad_x< 0 ) this .m_quad_x= 0 ; if ( this .m_quad_y< 0 ) this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= int (:: ceil (x2- this .m_quad_x)+ 1 ); this .m_quad_height= int (:: ceil (y2- this .m_quad_y)+ 1 ); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawCircle(x,y,rd,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_CENTER; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawTriangleOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (:: fmin (x1,x2),x3); this .m_quad_y=:: fmin (:: fmin (y1,y2),y3); int max_x=:: fmax (:: fmax (x1,x2),x3); int max_y=:: fmax (:: fmax (y1,y2),y3); this .m_quad_width= int (max_x- this .m_quad_x)+ 1 ; this .m_quad_height= int (max_y- this .m_quad_y)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawEllipseOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawEllipse(x1,y1,x2,y2,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawArcOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2)- 1 ; this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2)- 1 ; this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 2 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 2 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawArc(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPieOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const color fill_clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2)- 1 ; this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2)- 1 ; this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 2 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 2 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPie(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,clr,fill_clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }





Рассмотрим методы рисования закрашенных примитивов без сглаживания.

Метод, закрашивающий область:



bool CFrameQuad::FillOnBG( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint threshould= 0 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x= 0 ; this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= 0 ; this .m_quad_height= 0 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.Fill(x,y,clr,opacity,threshould); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Так как метод закрашивает произвольную замкнутую область, то размеры сохраняемой области заранее не узнать. Поэтому здесь должна быть сохранена вся форма. Для этого устанавливаем координаты и размеры в ноль. При таких значениях метод, сохраняющий прямоугольную область изображения, сохраняет в массив всё изображение фона формы.



Остальные методы рисования закрашенных примитивов — их расчёт координат и размеров сохраняемой области, совпадает с расчётом в аналогичных методах рисования простых несглаженных примитивов, рассмотренных нами выше. Просто посмотрим методы как есть:

bool CFrameQuad::DrawRectangleFillOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawRectangleFill(x1,y1,x2,y2,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawCircleFillOnBG( const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { int rd=(r> 0 ? r : 1 ); this .m_quad_x=x-rd; this .m_quad_y=y-rd; double x2=x+rd; double y2=y+rd; if ( this .m_quad_x< 0 ) this .m_quad_x= 0 ; if ( this .m_quad_y< 0 ) this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= int (:: ceil (x2- this .m_quad_x)+ 1 ); this .m_quad_height= int (:: ceil (y2- this .m_quad_y)+ 1 ); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawCircleFill(x,y,rd,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawTriangleFillOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (:: fmin (x1,x2),x3)- 1 ; this .m_quad_y=:: fmin (:: fmin (y1,y2),y3)- 1 ; int max_x=:: fmax (:: fmax (x1,x2),x3)+ 1 ; int max_y=:: fmax (:: fmax (y1,y2),y3)+ 1 ; this .m_quad_width= int (max_x- this .m_quad_x)+ 1 ; this .m_quad_height= int (max_y- this .m_quad_y)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawTriangleFill(x1,y1,x2,y2,x3,y3,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolygonFillOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolygonFill(array_x,array_y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawEllipseFillOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawEllipseFill(x1,y1,x2,y2,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }





Методы рисования примитивов со сглаживанием.

Метод, рисующий точку с использованием алгоритма сглаживания AntiAliasing:



bool CFrameQuad::SetPixelAAOnBG( const double x, const double y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=x- 1 ; if ( this .m_quad_x< 0 ) this .m_quad_x= 0 ; this .m_quad_y=y- 1 ; if ( this .m_quad_y< 0 ) this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= 3 ; this .m_quad_height= 3 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.SetPixelAA(x,y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь расчёт координат и размеров сохраняемой области отличается от такого расчёта в методе рисования точки без сглаживания. Сглаженная точка может располагаться на трёх смежных пикселях (всего 9, т.е, 3 x 3 пикселя), поэтому и размеры сохраняемой области должны иметь по три пикселя в высоту и ширину. Координаты X и Y, соответственно, должны быть на один пиксель левее и выше координат самой точки. Таким образом, очерчивающий точку прямоугольник сохраняемой области будет иметь запас в один пиксель со всех сторон от рисуемой точки для случая, если нарисованная точка будет размыта алгоритмом сглаживания и нарисована не на одном пикселе. Тем самым мы избавимся от неполного восстановления фона, затёртого нарисованной точкой со сглаживанием.



Метод, рисующий отрезок произвольной линии с использованием алгоритма сглаживания AntiAliasing:

bool CFrameQuad::DrawLineAAOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineAA(x1,y1,x2,y2,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Тестирование этого метода показало, что края нарисованной линии не оказываются размытыми, поэтому здесь расчёт размеров сохраняемой области совпадает с расчётом в методе рисования линии без сглаживания.



Метод, рисующий отрезок произвольной линии с использованием алгоритма сглаживания Wu:

bool CFrameQuad::DrawLineWuOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineWu(x1,y1,x2,y2,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь расчёт аналогичен предыдущему методу по той же причине.



Метод, рисующий отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания с предварительной фильтрацией:



bool CFrameQuad::DrawLineThickOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { int correct= int (:: ceil (( double )size/ 2.0 ))+ 1 ; this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2)-correct; this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2)-correct; this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 +correct* 2 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 +correct* 2 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineThick(x1,y1,x2,y2,size,clr,opacity,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

В этом методе расчёт сохраняемой области уже отличается от всех вышерассмотренных. Так как линия с таким алгоритмом сглаживания имеет задаваемую ширину и внешний вид её окончаний, то и ширина сохраняемой области должна учитывать размер (толщину) линии и её краёв (края линии могут быть закругленными, поэтому размер (длина) линии увеличивается на два радиуса закругления, т.е. на величину, заданную как толщина линии).



Метод, рисующий вертикальный отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания с предварительной фильтрацией:



bool CFrameQuad::DrawLineThickVerticalOnBG( const int x, const int y1, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { int correct_x=( int ):: ceil (( double )size/ 2.0 ); int correct_y=(end_style==LINE_END_BUTT ? 0 : correct_x); this .m_quad_x=x-correct_x; this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2)-correct_y; this .m_quad_width=size; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 +correct_y* 2 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineThickVertical(x,y1,y2,size,clr,opacity,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь расчёт такой же, как описано для предыдущего метода.



Остальные методы рисования сглаженных и других примитивов:

bool CFrameQuad::DrawLineThickHorizontalOnBG( const int x1, const int x2, const int y, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { int correct_y=( int ):: ceil (( double )size/ 2.0 ); int correct_x=(end_style==LINE_END_BUTT ? 0 : correct_y); this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2)-correct_x; this .m_quad_y=y-correct_y; this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 +correct_x* 2 ; this .m_quad_height=size; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawLineThickHorizontal(x1,x2,y,size,clr,opacity,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolylineAAOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolylineAA(array_x,array_y,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolylineWuOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolylineWu(array_x,array_y,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolylineSmoothOnBG( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_quad_x= 0 ; this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= this .m_element.Width(); this .m_quad_height= this .m_element.Height(); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolylineSmooth(array_x,array_y,size,clr,opacity,tension,step,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolylineThickOnBG( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { int correct= int (:: ceil (( double )size/ 2.0 ))+ 1 ; int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x-correct; this .m_quad_y=y-correct; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 +correct* 2 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 +correct* 2 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolylineThick(array_x,array_y,size,clr,opacity,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolygonAAOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; if ( this .m_quad_width== 0 ) this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; if ( this .m_quad_height== 0 ) this .m_quad_height= 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolygonAA(array_x,array_y,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolygonWuOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 ; if ( this .m_quad_width== 0 ) this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 ; if ( this .m_quad_height== 0 ) this .m_quad_height= 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolygonWu(array_x,array_y,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolygonSmoothOnBG( int &array_x[], int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_quad_x= 0 ; this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= this .m_element.Width(); this .m_quad_height= this .m_element.Height(); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolygonSmooth(array_x,array_y,size,clr,opacity,tension,step,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawPolygonThickOnBG( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { int correct= int (:: ceil (( double )size/ 2.0 ))+ 1 ; int x= 0 ,y= 0 ; if (!ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,x) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,y)) return false ; this .m_quad_x=x-correct; this .m_quad_y=y-correct; int max_x_value= 0 ,min_x_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,max_x_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_x,min_x_value)) return false ; int max_y_value= 0 ,min_y_value= 0 ; if (!ArrayMaximumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,max_y_value) || !ArrayMinimumValue(DFUN_ERR_LINE,array_y,min_y_value)) return false ; this .m_quad_width=(max_x_value-min_x_value)+ 1 +correct* 2 ; this .m_quad_height=(max_y_value-min_y_value)+ 1 +correct* 2 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawPolygonThick(array_x,array_y,size,clr,opacity,style,end_style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawTriangleAAOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_quad_x=:: fmin (:: fmin (x1,x2),x3); this .m_quad_y=:: fmin (:: fmin (y1,y2),y3); int max_x=:: fmax (:: fmax (x1,x2),x3); int max_y=:: fmax (:: fmax (y1,y2),y3); this .m_quad_width= int (max_x- this .m_quad_x)+ 1 ; this .m_quad_height= int (max_y- this .m_quad_y)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawTriangleAA(x1,y1,x2,y2,x3,y3,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawTriangleWuOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_quad_x=:: fmin (:: fmin (x1,x2),x3); this .m_quad_y=:: fmin (:: fmin (y1,y2),y3); int max_x=:: fmax (:: fmax (x1,x2),x3); int max_y=:: fmax (:: fmax (y1,y2),y3); this .m_quad_width= int (max_x- this .m_quad_x)+ 1 ; this .m_quad_height= int (max_y- this .m_quad_y)+ 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawTriangleWu(x1,y1,x2,y2,x3,y3,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawCircleAAOnBG( const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { double rd=(r> 0 ? r : 1 ); this .m_quad_x=x-rd; this .m_quad_y=y-rd; double x2=x+rd; double y2=y+rd; if ( this .m_quad_x< 0 ) this .m_quad_x= 0 ; if ( this .m_quad_y< 0 ) this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= int (:: ceil (x2- this .m_quad_x)+ 1 ); this .m_quad_height= int (:: ceil (y2- this .m_quad_y)+ 1 ); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawCircleAA(x,y,rd,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawCircleWuOnBG( const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { double rd=(r> 0 ? r : 1 ); this .m_quad_x=x-rd; this .m_quad_y=y-rd; double x2=x+rd; double y2=y+rd; if ( this .m_quad_x< 0 ) this .m_quad_x= 0 ; if ( this .m_quad_y< 0 ) this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= int (:: ceil (x2- this .m_quad_x)+ 1 ); this .m_quad_height= int (:: ceil (y2- this .m_quad_y)+ 1 ); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawCircleWu(x,y,rd,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawEllipseAAOnBG ( const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2)- 1 ; this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2)- 1 ; this .m_quad_width= int (:: ceil (:: fabs (x2-x1)))+ 1 ; this .m_quad_height= int (:: ceil (:: fabs (y2-y1)))+ 1 ; if ( this .m_quad_width< 3 ) this .m_quad_width= 3 ; if ( this .m_quad_height< 3 ) this .m_quad_height= 3 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawEllipseAA(x1,y1,x2,y2,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; } bool CFrameQuad::DrawEllipseWuOnBG ( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_quad_x=:: fmin (x1,x2); this .m_quad_y=:: fmin (y1,y2); this .m_quad_width=:: fabs (x2-x1)+ 1 ; if ( this .m_quad_width< 3 ) this .m_quad_width= 3 ; this .m_quad_height=:: fabs (y2-y1)+ 1 ; if ( this .m_quad_height< 3 ) this .m_quad_height= 3 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.DrawEllipseWu(x1,y1,x2,y2,clr,opacity,style); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Здесь у всех методов алгоритмы расчёта сохраняемой области фона примерно идентичны алгоритмам расчёта в вышерассмотренных методах.

Хочется уточнить, что в методах рисования эллипсов (DrawEllipseAAOnBG и DrawEllipseWuOnBG) если размер прямоугольника, внутри которого рисуется эллипс, меньше трёх пикселей, то фигура не рисуется. Поэтому здесь в расчётах стоит проверка на размер менее трёх пикселей. Что это — моё непонимание как рисуется эллипс, или так заложено в методы класса CCanvas, я пока не понял. Надеюсь, в дальнейшем разберусь.



Все нужные на сегодня классы объектов-кадров анимаций созданы.

Теперь нам необходимо создать класс, в котором мы сможем хранить создаваемые объекты-кадры анимаций, получать к ним доступ и управлять ими.



Класс будет содержать два (пока) списка для хранения создаваемых объектов анимационных кадров (текстовые и прямоугольные), иметь методы создания новых объектов и управления ими. В последствии в этом классе будут храниться все анимационные объекты, принадлежащие одной форме. Таким образом, у каждой формы будет свой набор анимационных объектов, которые можно будет динамически создавать и добавлять в список анимаций формы.



Класс анимаций формы

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\ создадим новый файл Animations.mqh класса CAnimations.



К файлу класса должны быть подключены только что созданные файлы классов-наследников базового объекта-кадра анимации, а сам класс должен быть наследником базового объекта стандартной библиотеки CObject:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "FrameText.mqh" #include "FrameQuad.mqh" class CAnimations : public CObject { }

В приватной секции класса объявим указатель на объект-графический элемент, из которого будут создаваться анимационные объекты, два списка для хранения двух типов объектов-кадров анимации и методы для возврата флага присутствия в списке указанного объекта и для возврата указателя на существующий объект-кадр анимации, либо предварительно его создающий при его отсутствии в списке:



class CAnimations : public CObject { private : CGCnvElement *m_element; CArrayObj m_list_frames_text; CArrayObj m_list_frames_quad; bool IsPresentFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id); CFrame *GetOrCreateFrame( const string soutce, const int id, const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const bool create_new); public :

Все методы рассмотрим далее.



В публичной секции класса объявим методы для создания и работы с объектами в списках и методы рисования примитивов с сохранением и восстановлением фона:

public : CAnimations(CGCnvElement *element); CAnimations(){;} CFrame *CreateNewFrameText( const int id); CFrame *CreateNewFrameQuad( const int id); CFrame *GetFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id); CArrayObj *GetListFramesText( void ) { return & this .m_list_frames_text; } CArrayObj *GetListFramesQuad( void ) { return & this .m_list_frames_quad; } bool TextOnBG( const int id, const string text, const int x, const int y, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, const color clr, const uchar opacity, const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool SetPixelOnBG( const int id, const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawLineVerticalOnBG( const int id, const int x, const int y1, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawLineHorizontalOnBG( const int id, const int x1, const int x2, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawLineOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawPolylineOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawPolygonOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawRectangleOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawCircleOnBG( const int id, const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawTriangleOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawEllipseOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawArcOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawPieOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const color fill_clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool FillOnBG( const int id, const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint threshould= 0 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawRectangleFillOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawCircleFillOnBG( const int id, const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawTriangleFillOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawPolygonFillOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawEllipseFillOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool SetPixelAAOnBG( const int id, const double x, const double y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawLineAAOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawLineWuOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawLineThickOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawLineThickVerticalOnBG( const int id, const int x, const int y1, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawLineThickHorizontalOnBG( const int id, const int x1, const int x2, const int y, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolylineAAOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolylineWuOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolylineSmoothOnBG( const int id, const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolylineThickOnBG( const int id, const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolygonAAOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolygonWuOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawPolygonSmoothOnBG( const int id, int &array_x[], int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawPolygonThickOnBG( const int id, const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawTriangleAAOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawTriangleWuOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawCircleAAOnBG( const int id, const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawCircleWuOnBG( const int id, const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawEllipseAAOnBG( const int id, const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawEllipseWuOnBG( const int id, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); };





Рассмотрим реализацию объявленных методов.

Параметрический конструктор:

CAnimations::CAnimations(CGCnvElement *element) { this .m_element=element; }

Здесь устанавливаем указателю m_element переданное в аргументах значение указателя на объект-графический элемент.



Метод, возвращающий указатель на объект-кадр анимации по типу и идентификатору:



CFrame *CAnimations::GetFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id) { CFrame *frame= NULL ; int total= ( frame_type==ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT ? this .m_list_frames_text.Total() : frame_type==ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD ? this .m_list_frames_quad.Total() : 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { switch (frame_type) { case ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT : frame= this .m_list_frames_text.At(i); break ; case ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD : frame= this .m_list_frames_quad.At(i); break ; default : break ; } if (frame== NULL ) continue ; if (frame.ID()==id) return frame; } return NULL ; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду и в дополнительных пояснениях не нуждается.

Метод, возвращающий флаг присутствия в списке объекта-кадра анимации с указанным типом и идентификатором:



bool CAnimations::IsPresentFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id) { return ( this .GetFrame(frame_type,id)!= NULL ); }

Метод возвращает bool-результат вызова вышерассмотренного метода GetFrame(). Если метод GetFrame() вернул результат не NULL (т.е., искомый объект есть в списке), то метод вернёт true, иначе — false.



Метод, создающий новый текстовый объект-кадр анимации:



CFrame *CAnimations::CreateNewFrameText( const int id) { if ( this .IsPresentFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT,id)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_ALREADY_IN_LIST),( string )id); return NULL ; } CFrame *frame= new CFrameText(id, this .m_element); if (frame== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_FRAME)); return NULL ; } if (! this .m_list_frames_text.Add(frame)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), " ID: " ,id); delete frame; return NULL ; } return frame; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду.

Метод, создающий новый прямоугольный объект-кадр анимации:



CFrame *CAnimations::CreateNewFrameQuad( const int id) { if ( this .IsPresentFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD,id)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_ALREADY_IN_LIST),( string )id); return NULL ; } CFrame *frame= new CFrameQuad(id, this .m_element); if (frame== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_FRAME)); return NULL ; } if (! this .m_list_frames_quad.Add(frame)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), " ID: " ,id); delete frame; return NULL ; } return frame; }

Метод идентичен вышерассмотренному, так же полностью прокомментирован и в дополнительных пояснениях не нуждается.

Метод, возвращающий указатель или создающий новый объект-кадр анимации:



CFrame *CAnimations::GetOrCreateFrame( const string source, const int id, const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const bool create_new) { CFrameQuad *frame_q= NULL ; CFrameText *frame_t= NULL ; switch (frame_type) { case ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT : frame_t= this .GetFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT,id); if (frame_t!= NULL ) return frame_t; if (!create_new) { :: Print (source,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_NOT_EXIST_LIST),( string )id); return NULL ; } return this .CreateNewFrameText(id); case ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD : frame_q= this .GetFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD,id); if (frame_q!= NULL ) return frame_q; if (!create_new) { :: Print (source,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_NOT_EXIST_LIST),( string )id); return NULL ; } return this .CreateNewFrameQuad(id); default : return NULL ; } }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Если нам необходимо работать с кадром анимации, то мы можем заранее его создать, получить на него указатель и управлять полученным объектом. Но если нам нужно динамически создавать объекты, то этот метод позволит при отсутствии объекта с указанным идентификатором сначала создать новый объект, а затем уже вернуть на него указатель. Таким образом можно организовать динамическое создание объектов "по ситуации", сразу же получить на него указатель и работать с ним.

Методы работы с объектами-кадрами анимаций.

Метод, выводящий текст на фон с сохранением и восстановлением фона:



bool CAnimations::TextOnBG( const int id, const string text, const int x, const int y, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, const color clr, const uchar opacity, const bool create_new= true , const bool redraw= false ) { CFrameText *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.TextOnBG(text,x,y,anchor,clr,opacity,redraw); }

В метод передаются идентификатор объекта, параметры выводимого текста (сам текст, координаты X и Y, точка привязки, цвет и непрозрачность), флаг необхоимости создать новый объект с указанным идентификатором в случае, если объекта с таким идентификатором нет в списке, и флаг перерисовки чарта.

Далее получаем указатель на требуемый объект (или создаём объект при его отсутствии). Если указатель получить не удалось, возвращаем false.

Если указатель получен, возвращаем результат работы метода TextOnBG() полученного объекта-кадра текстовой анимации.



Метод, устанавливающий цвет точки с указанными координатами:

bool CAnimations::SetPixelOnBG( const int id, const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ) { CFrameQuad *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.SetPixelOnBG(x,y,clr,opacity,redraw); }

Логика метода идентична логике вышерассмотренного метода. В метод передаются идентификатор объекта, координаты X и Y рисуемой фигуры, её цвет и непрозрачность, флаг необходимости создать новый объект с указанным идентификатором в случае, если объекта с таким идентификатором нет в списке, и флаг перерисовки чарта.

Далее получаем указатель на требуемый объект (или создаём объект при его отсутствии). Если указатель получить не удалось, возвращаем false.

Если указатель получен, возвращаем результат работы метода SetPixelOnBG() полученного объекта-прямоугольного кадра анимации.



Остальные методы рисования примитивов.



Логика остальных методов рисования фигур идентична логике вышерассмотренных методов. Просто посмотрим их листинг: