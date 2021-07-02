Графика в библиотеке DoEasy (Часть 78): Принципы анимации в библиотеке. Нарезка изображений

Содержание

Концепция

Любой графический интерфейс априори подразумевает наличие нестатичных изображений. Любые отображаемые данные, например, в таблицах, могут изменяться со временем, элементы графического интерфейса могут реагировать на взаимодействие с пользователем — они могут использовать различные визуальные эффекты и пр.

В нашей библиотеке мы тоже создадим методы для организации различных визуальных эффектов, а также наделим библиотеку возможностью работать со спрайтовой анимацией. Это анимация, основанная на использовании изменяющейся последовательности статичных изображений — покадрово, как на киноплёнке.

Класс CCanvas позволяет рисовать изображения на холсте. Из череды нарисованных и сохранённых в массивах изображений мы сможем построить некую последовательность, которая в итоге будет анимированным изображением. Но если мы будем просто поочерёдно рисовать на холсте каждое последующее изображение, то они будут просто накладываться друг на друга, что приведёт в итоге к хаотичному наложению пикселей разных изображений друг на друга, как, например, на этом изображении (здесь мы просто выводим текст в разных местах объекта-формы):





Чтобы такого не происходило, нам перед выводом текста на холст сначала нужно либо полностью стереть прошлое изображение, заново нарисовать фон, а затем уже вывести на него текст (так мы делали в одной из прошлых статей, где размещали текст в форме, отображающий способ привязки текста). Такая концепция имеет право на жизнь, но лишь до той поры, когда размер и сложность перерисовываемой заново формы невелики. Либо же мы можем использовать другой вариант — предварительно сохранить в памяти (в массиве) ту часть фона, на которую мы будем накладывать текст, наложить текст, затем — когда нужно переместить текст в новые координаты, затереть уже нарисованный текст ранее сохранённым изображением фона из массива (это восстановит фон), а затем уже нарисовать текст в новом месте (перед этим сохранив в массив часть фона того места, куда будем перемещать текст). Таким образом у нас будет постоянно запоминаться фон той части формы, куда будет накладываться изображение, а затем восстанавливаться, если изображение необходимо изменить.

Это минимальный элемент концепции спрайтовой анимации, которую мы будем организовывать в библиотеке:

Сохранение фона в нужных координатах Вывод изображения в эти координаты При перерисовке изображения — восстановление фона (который затрёт нарисованное изображение)



Для этого мы сегодня создадим небольшой класс, в котором будут храниться координаты изображения и его размеры, и в котором будет создан метод для сохранения в массив части изображения фона в этих координатах, и с указанными размерами этого изображения. Также нам потребуется второй метод, который будет восстанавливать сохранённый в массиве фон (при этом размеры и координаты уже будут сохранены в переменных класса при сохранении фона в массив).

Почему создаём именно класс, а не делаем два таких метода для объекта-формы? Тут всё просто: если там нужно вывести лишь один текст или одну анимированную картинку, то, да — достаточно будет лишь этих двух методов. Но если нам потребуется сделать вывод нескольких текстов в разные места формы, то здесь уже будет удобен класс — для каждого конкретного анимированного изображения у нас будут созданы свои экземпляры класса, которыми можно будет управлять по отдельности.

Такая концепция нам позволит рисовать что-либо по уже нарисованному изображению на фоне — мы будем сохранять не только фон, но и нарисованное на нём изображение, которое в свою очередь потом может быть удалено с фона.

На основе этой концепции мы в дальнейшем создадим класс для создания, хранения и вывода на объект-форму различных спрайтовых анимаций — каждый экземпляр класса будет содержать в себе последовательность изображений, которые можно будет динамически добавлять в список, управлять изображениями, и т.д.



Доработка классов библиотеки

Как обычно, в самом начале в файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений:

MSG_CHART_COLLECTION_TEXT_CHART_COLLECTION, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CHART_OBJ, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_ADD_CHART, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_CHARTS_MAX, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_OPENED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_CLOSED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_CHANGED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_TF_CHANGED, MSG_CHART_COLLECTION_CHART_SYMB_TF_CHANGED, MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY, MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ, MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_PC_OBJ, MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_ALREADY_IN_LIST, MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_NOT_EXIST_LIST, MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Коллекция чартов" , "Chart collection" }, { "Не удалось создать новый объект-чарт" , "Failed to create new chart object" }, { "Не удалось добавить объект-чарт в коллекцию" , "Failed to add chart object to collection" }, { "Нельзя открыть новый график, так как количество открытых графиков уже максимальное" , "You cannot open a new chart, since the number of open charts is already maximum" }, { "Открыт график" , "Open chart" }, { "Закрыт график" , "Closed chart" }, { "Изменён символ графика" , "Changed chart symbol" }, { "Изменён таймфрейм графика" , "Changed chart timeframe" }, { "Изменён символ и таймфрейм графика" , "Changed the symbol and timeframe of the chart" }, { "Ошибка! Пустой массив" , "Error! Empty array" }, { "Отсутствует объект тени. Необходимо сначала его создать при помощи метода CreateShadowObj()" , "There is no shadow object. You must first create it using the CreateShadowObj () method" }, { "Не удалось создать новый объект для тени" , "Failed to create new object for shadow" }, { "Не удалось создать новый объект-копировщик пикселей" , "Failed to create new pixel copier object" }, { "В списке уже есть объект-копировщик пикселей с идентификатором " , "There is already a pixel copier object in the list with ID " }, { "В списке нет объекта-копировщика пикселей с идентификатором " , "No pixel copier object with ID " }, { "Ошибка! Размер изображения очень маленький или очень большое размытие" , "Error! Image size is very small or very large blur" }, };





Так как впоследствии мы будем на готовых объектах-формах, унаследованных от объекта-графического элемента, или любых иных объектах графического интерфейса своих программ, рисовать какие-либо изображения или тексты, то нам необходимо всегда "иметь под рукой" изначальный внешний вид этого объекта для того, чтобы в любой момент мы могли его восстановить до изначального вида.

Конечно, можно его и заново перерисовать, но куда быстрее будет просто скопировать один массив в другой.

Для этого нам необходимо в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh класса объекта-графического элемента внести некоторые доработки и правки.

В защищённой секции класса объявим массив, в который будут сохраняться все пиксели изначально-созданного объекта (его внешний вид) сразу же после его создания, и метод, который будет сохранять графический ресурс экземпляра класса CCanvas в этот массив:

class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; uint m_data_array[]; bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); bool ResourceCopy( const string source); private :

Таким образом, жертвуя небольшим объёмом памяти, мы сможем при необходимости быстро восстановить внешний вид любого элемента интерфейса программы до его первоначального вида, просто скопировав один массив в другой.

Чтобы нам всегда знать в какие координаты был выведен последний нарисованный текст (что облегчит нам поиск координат, в которые нужно вписать изначальный фон, затёртый этим текстом), в приватной секции класса объявим две переменные для хранения координаты X и координаты Y последнего нарисованного текста:

long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; ENUM_TEXT_ANCHOR m_text_anchor; int m_text_x; int m_text_y; color m_color_bg; uchar m_opacity;





В публичной секции класса напишем метод, возвращающий указатель на текущий экземпляр класса, и объявим метод для сохранения изображения в указанный массив:

virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return false ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CGCnvElement *GetObject( void ) { return & this ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGCnvElement* compared_obj) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); CCanvas *GetCanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; } void SetFrequency( const ulong value ) { this .m_pause.SetWaitingMSC( value ); } bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); bool ImageCopy( const string source, uint &array[]);

Метод, позволяющий классу вернуть указатель на самого себя, потребуется нам для передачи указателя на этот класс в класс-копировщик пикселей, который будем рассматривать ниже, а метод, копирующий графический ресурс экземпляра CCanvas нам может потребоваться для быстрого копирования внешнего вида формы в нужный массив в программе, созданной на основе этой библиотеки.

В блок кода методов для работы с текстом добавим два метода для возврата координат X и Y последнего нарисованного текста:

ENUM_TEXT_ANCHOR TextAnchor( void ) const { return this .m_text_anchor; } int TextLastX( void ) const { return this .m_text_x; } int TextLastY( void ) const { return this .m_text_y; }

Методы просто возвращают значения соответствующих переменных.

Для того чтобы эти значения всегда были актуальными, в метод, выводящий текст текущим шрифтом, запишем в эти переменные координаты, передаваемые в аргументах метода:

void Text( int x , int y , string text, const color clr, const uchar opacity= 255 , uint alignment= 0 ) { this .m_text_anchor=(ENUM_TEXT_ANCHOR)alignment; this .m_text_x =x; this .m_text_y =y; this .m_canvas. TextOut (x,y,text,:: ColorToARGB (clr,opacity),alignment); }





У рисуемого текста могут быть девять точек привязки:





Например, если точка привязки текста находится справа-снизу (Right|Bottom), то это и будет начальной координатой XY. У нас же в библиотеке все начальные координаты соответствуют верхнему левому углу прямоугольника (Left|Top). И если мы сохраним изображение с начальными координатами текста, то текст будет находиться справа-снизу от сохраняемого изображения, что не даст нам правильно сохранить тот участок фона, на который будет наложен текст.



Поэтому нам необходимо рассчитывать смещения координат очерчивающего прямоугольника текста, где необходимо сохранить фон в массив для последующего его восстановления. А ширину и высоту будущего текста мы можем рассчитать заранее — перед рисованием текста. Достаточно лишь указать сам текст, и метод TextSize() класса CCanvas вернёт нам ширину и высоту очерчивающего прямоугольника.

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий смещения координат X и Y в зависимости от способа выравнивания текста:

void TextGetShiftXY( const string text, const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor, int &shift_x, int &shift_y); };

Метод будет рассмотрен далее.

В параметрическом конструкторе класса инициализируем координаты последнего нарисованного текста:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type=element_type; this .SetFont( "Calibri" , 8 ); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .m_color_bg=colour; this .m_opacity=opacity; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); } else { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .m_name); } }

В защищённом конструкторе класса точно так же инициализируем эти переменные:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type=element_type; this .SetFont( "Calibri" , 8 ); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .m_color_bg=NULL_COLOR; this .m_opacity= 0 ; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h, this .m_color_bg, this .m_opacity, false )) { ...

Теперь рассмотрим реализацию объявленных выше методов.



Реализация метода, сохраняющего изображение в массив:

bool CGCnvElement::ImageCopy( const string source, uint &array[]) { :: ResetLastError (); int w= 0 ,h= 0 ; if (!:: ResourceReadImage ( this .NameRes(),array,w,h)) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DATA_GRAPH_RES, true ); return false ; } return true ; }

В метод передаётся наименование метода или функции, из которых он был вызван (это необходимо для понимания, в каком месте программы произошла ошибка, если таковая будет иметься) и ссылка на массив, в который необходимо записать данные графического ресурса (пиксели изображения).

При помощи функции ResourceReadImage() считываем в массив данные созданного классом CCanvas графического ресурса, содержащего в себе изображение формы. Если произошла ошибка чтения ресурса, выводим об этом сообщение и возвращаем false. Если всё прошло успешно, возвращаем true, а в переданный в метод массив будут записаны все пиксели изображения, хранящегося в ресурсе.



Метод, сохраняющий графический ресурс в массив:

bool CGCnvElement::ResourceCopy( const string source) { return this .ImageCopy(DFUN, this .m_data_array ); }

Метод возвращает результат вызова вышерассмотренного метода. Т.е. ничем не отличается от него, кроме того, что тут данные графического ресурса записываются не в переданный по ссылке массив, а в объявленный нами ранее специальный массив для хранения копии изображения всего объекта-формы.



Метод, возвращающий смещения координат относительно точки привязки текста:

void CGCnvElement::TextGetShiftXY( const string text , const ENUM_TEXT_ANCHOR anchor , int &shift_x, int &shift_y) { int tw= 0 ,th= 0 ; this .TextSize(text,tw,th); switch (anchor) { case TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP : shift_x= 0 ; shift_y= 0 ; break ; case TEXT_ANCHOR_LEFT_CENTER : shift_x= 0 ; shift_y=-th/ 2 ; break ; case TEXT_ANCHOR_LEFT_BOTTOM : shift_x= 0 ; shift_y=-th; break ; case TEXT_ANCHOR_CENTER_TOP : shift_x=-tw/ 2 ; shift_y= 0 ; break ; case TEXT_ANCHOR_CENTER : shift_x=-tw/ 2 ; shift_y=-th/ 2 ; break ; case TEXT_ANCHOR_CENTER_BOTTOM : shift_x=-tw/ 2 ; shift_y=-th; break ; case TEXT_ANCHOR_RIGHT_TOP : shift_x=-tw; shift_y= 0 ; break ; case TEXT_ANCHOR_RIGHT_CENTER : shift_x=-tw; shift_y=-th/ 2 ; break ; case TEXT_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM : shift_x=-tw; shift_y=-th; break ; default : shift_x= 0 ; shift_y= 0 ; break ; } }

Здесь мы сначала получаем размеры текста, переданного в метод (размеры будут записаны в объявленные переменные), а затем просто рассчитываем, на сколько пикселей нужно сместить координату X и Y относительно начальных координат текста в зависимости от способа привязки текста, который передан в метод.



Теперь можно доработать класс объекта-тени. Так как мы только что добавили методы чтения графического ресурса и постоянный массив, в котором можем хранить копию графического ресурса, то напрашивается удаление лишних переменных, массивов и блоков кода из класса объекта-тени.



В файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh внесём доработки.



Из метода размытия по Гауссу удалим массив и ненужные переменные:

bool CShadowObj::GaussianBlur( const uint radius) { int n_nodes=( int )radius* 2 + 1 ; uint res_data[]; uint res_w= this .Width(); uint res_h= this .Height();

В блоке чтения данных графического ресурса заменим строки на вызов метода, написанного нами выше:



:: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage ( this .NameRes(),res_data,res_w,res_h)) { CMessage::OutByID(MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DATA_GRAPH_RES); return false ; }

if (!CGCnvElement::ResourceCopy(DFUN)) return false ;

Во всём коде вместо удалённых переменных res_w и res_h будем использовать методы класса объекта-графического элемента Width() и Height(), а вместо массива res_data будем использовать массив m_data_array, который как раз и служит теперь для хранения в нём копии графического ресурса.



В общем и целом, все доработки оказались лишь в замене ненужных и удалённых переменных на методы классов объекта-графического элемента:

bool CShadowObj::GaussianBlur( const uint radius) { int n_nodes=( int )radius* 2 + 1 ; if (!CGCnvElement::ResourceCopy(DFUN)) return false ; if (( int )radius>= this .Width() / 2 || ( int )radius>= this .Height() / 2 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE)); return false ; } int size=:: ArraySize ( this .m_data_array ); uchar a_h_data[],r_h_data[],g_h_data[],b_h_data[]; uchar a_v_data[],r_v_data[],g_v_data[],b_v_data[]; if (:: ArrayResize (a_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"a_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (r_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"r_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (g_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"g_h_data\"" ); return false ; } if ( ArrayResize (b_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"b_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (a_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"a_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (r_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"r_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (g_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"g_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (b_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"b_v_data\"" ); return false ; } double weights[]; if (! this .GetQuadratureWeights( 1 ,n_nodes,weights)) return false ; for ( int i= 0 ;i<size;i++) { a_h_data[i]=GETRGBA( this .m_data_array [i]); r_h_data[i]=GETRGBR( this .m_data_array [i]); g_h_data[i]=GETRGBG( this .m_data_array [i]); b_h_data[i]=GETRGBB( this .m_data_array [i]); } uint XY; double a_temp= 0.0 ,r_temp= 0.0 ,g_temp= 0.0 ,b_temp= 0.0 ; int coef= 0 ; int j=( int )radius; for ( int Y= 0 ;Y< this .Height() ;Y++) { for ( uint X=radius;X< this .Width() -radius;X++) { XY=Y* this .Width() +X; a_temp= 0.0 ; r_temp= 0.0 ; g_temp= 0.0 ; b_temp= 0.0 ; coef= 0 ; for ( int i=- 1 *j;i<j+ 1 ;i=i+ 1 ) { a_temp+=a_h_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_h_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_h_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_h_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_h_data[XY]=( uchar ):: round (a_temp); r_h_data[XY]=( uchar ):: round (r_temp); g_h_data[XY]=( uchar ):: round (g_temp); b_h_data[XY]=( uchar ):: round (b_temp); } for ( uint x= 0 ;x<radius;x++) { XY=Y* this .Width() +x; a_h_data[XY]=a_h_data[Y* this .Width() +radius]; r_h_data[XY]=r_h_data[Y* this .Width() +radius]; g_h_data[XY]=g_h_data[Y* this .Width() +radius]; b_h_data[XY]=b_h_data[Y* this .Width() +radius]; } for ( int x= int ( this .Width() -radius);x< this .Width() ;x++) { XY=Y* this .Width() +x; a_h_data[XY]=a_h_data[(Y+ 1 )* this .Width() -radius- 1 ]; r_h_data[XY]=r_h_data[(Y+ 1 )* this .Width() -radius- 1 ]; g_h_data[XY]=g_h_data[(Y+ 1 )* this .Width() -radius- 1 ]; b_h_data[XY]=b_h_data[(Y+ 1 )* this .Width() -radius- 1 ]; } } int dxdy= 0 ; for ( int X= 0 ;X< this .Width() ;X++) { for ( uint Y=radius;Y< this .Height() -radius;Y++) { XY=Y* this .Width() +X; a_temp= 0.0 ; r_temp= 0.0 ; g_temp= 0.0 ; b_temp= 0.0 ; coef= 0 ; for ( int i=- 1 *j;i<j+ 1 ;i=i+ 1 ) { dxdy=i*( int ) this .Width() ; a_temp+=a_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; r_temp+=r_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; g_temp+=g_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; b_temp+=b_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; coef++; } a_v_data[XY]=( uchar ):: round (a_temp); r_v_data[XY]=( uchar ):: round (r_temp); g_v_data[XY]=( uchar ):: round (g_temp); b_v_data[XY]=( uchar ):: round (b_temp); } for ( uint y= 0 ;y<radius;y++) { XY=y* this .Width() +X; a_v_data[XY]=a_v_data[X+radius* this .Width() ]; r_v_data[XY]=r_v_data[X+radius* this .Width() ]; g_v_data[XY]=g_v_data[X+radius* this .Width() ]; b_v_data[XY]=b_v_data[X+radius* this .Width() ]; } for ( int y= int ( this .Height() -radius);y< this .Height() ;y++) { XY=y* this .Width() +X; a_v_data[XY]=a_v_data[X+( this .Height() - 1 -radius)* this .Width() ]; r_v_data[XY]=r_v_data[X+( this .Height() - 1 -radius)* this .Width() ]; g_v_data[XY]=g_v_data[X+( this .Height() - 1 -radius)* this .Width() ]; b_v_data[XY]=b_v_data[X+( this .Height() - 1 -radius)* this .Width() ]; } } for ( int i= 0 ;i<size;i++) this .m_data_array [i]=ARGB(a_v_data[i],r_v_data[i],g_v_data[i],b_v_data[i]); for ( int X= 0 ;X< this .Width() ;X++) { for ( uint Y=radius;Y< this .Height() -radius;Y++) { XY=Y* this .Width() +X; this .m_canvas.PixelSet(X,Y, this .m_data_array [XY]); } } return true ; }

Теперь у нас всё готово для создания класса, объект которого будет нам позволять управлять рисованием любых графических элементов на холсте так, чтобы впоследствии мы могли легко восстановить тот фон изображения, на который был наложен новый рисунок. И это будет то звено, из которого далее мы сможем создать класс для работы со спрайтовой анимацией.





Класс для копирования и вставки частей изображения

Минимальным объектом в иерархии наследования, в котором мы сможем работать с анимацией, будет класс объекта-формы.

А так как класс для сохранения и восстановления части изображения будет небольшим, то мы разместим его прямо в файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh. Назовём класс копировщиком пикселей, что явно описывает его суть.



Каждый объект класса-копировщика пикселей будет иметь свой идентификатор, по которому можно будет определить, с каким рисунком работает данный объект, и обращаться к нужному объекту класса можно будет по его идентификатору так, чтобы раздельно работать с каждым анимированным объектом. Например, если нам нужно одновременно управлять и изменять три рисунка, два из которых — текст, а один — изображение, то при создании объекта-копировщика для каждого рисунка, достаточно присвоить им разные идентификаторы — текст1 = ID0, текст2 = ID1, изображение = ID2, и тогда в каждом из объектов будут храниться все остальные параметры для работы с ним, а именно:

массив пикселей, в который будет сохраняться та часть изображения фона, на которую накладывается рисунок,

координаты X и Y верхнего левого угла прямоугольной области части фона, на которую накладывается рисунок,



ширина и высота этой прямоугольной области,

и рассчитываемые ширина и высота этой области.



Рассчитываемые ширина и высота нам нужны для того, чтобы знать точно, какой ширины и высоты будет прямоугольная область копирования в случае, если этот прямоугольник выходит за пределы области формы, пиксели которой необходимо сохранить. И далее — при восстановлении фона, нам уже не нужно будет заново рассчитывать ширину и высоту реально скопированной прямоугольной области фона, а просто использовать уже рассчитанные значения, хранящиеся в переменных объекта.

В приватной секции класса объявим указатель на класс объекта-графического элемента (его мы будем передавать во вновь создаваемый объект класса-копировщика пикселей для того, чтобы мы могли использовать данные той формы, в которой создаём экземпляр объекта-копировщика), массив, в который будем записывать часть изображения формы, которую необходимо сохранять и восстанавливать, и все вышеописанные переменные:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GCnvElement.mqh" #include "ShadowObj.mqh" class CPixelCopier : public CObject { private : CGCnvElement *m_element; uint m_array[]; int m_id; int m_x; int m_y; int m_w; int m_h; int m_wr; int m_hr; public :

В публичной секции класса напишем метод для сравнения двух объектов-копировщиков, методы для установки и получения свойств объекта, конструкторы класса — по умолчанию и параметрический, и объявим два метода — для сохранения части фона и для его восстановления:



public : virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPixelCopier *obj_compared=node; return (mode== 0 ? ( this .ID()>obj_compared.ID() ? 1 : this .ID()<obj_compared.ID() ? - 1 : 0 ) : WRONG_VALUE); } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetCoordX( const int value ) { this .m_x= value ; } void SetCoordY( const int value ) { this .m_y= value ; } void SetWidth( const int value ) { this .m_w= value ; } void SetHeight( const int value ) { this .m_h= value ; } int ID( void ) const { return this .m_id; } int CoordX( void ) const { return this .m_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_y; } int Width( void ) const { return this .m_w; } int Height( void ) const { return this .m_h; } int WidthReal( void ) const { return this .m_wr; } int HeightReal( void ) const { return this .m_hr; } bool CopyImgDataToArray( const uint x_coord, const uint y_coord, uint width, uint height); bool CopyImgDataToCanvas( const int x_coord, const int y_coord); CPixelCopier ( void ){;} CPixelCopier ( const int id, const int x, const int y, const int w, const int h, CGCnvElement *element) : m_id(id), m_x(x),m_y(y),m_w(w),m_wr(w),m_h(h),m_hr(h) { this .m_element=element; } ~CPixelCopier ( void ){;} };

Рассмотрим методы подробнее.

Метод, сравнивающий два объекта-копировщика между собой:

virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPixelCopier *obj_compared=node; return (mode== 0 ? ( this .ID()>obj_compared.ID() ? 1 : this .ID()<obj_compared.ID() ? - 1 : 0 ) : WRONG_VALUE ); }

Здесь всё стандартно, как и в других классах библиотеки. Если режим сравнения (mode) равен 0 (по умолчанию), то сравниваются идентификаторы двух объектов — текущего и того, указатель на который передан в метод. Если идентификатор текущего объекта больше сравниваемого, то возвращается 1, если меньше — возвращается -1, при равенстве возвращается 0. Во всех иных случаях (если mode != 0) — возвращается -1. Т.е. данный метод на данный момент может сравнивать только идентификаторы объектов.

В параметрическом конструкторе класса, в его списке инициализации всем переменным-членам класса присваиваются значения, переданные в аргументах, а в теле класса переменной-указателю на класс объекта-графического элемента присваивается значение указателя, так же переданного в аргументах:

CPixelCopier ( const int id, const int x, const int y, const int w, const int h, CGCnvElement *element) : m_id(id), m_x(x),m_y(y),m_w(w),m_wr(w),m_h(h),m_hr(h) { this .m_element=element; }

Теперь вновь создаваемый объект-копировщик будет "знать", какой объект его создал, и будет иметь доступ к его методам и параметрам.

Метод, копирующий часть или всё изображение в массив:

bool CPixelCopier::CopyImgDataToArray( const uint x_coord, const uint y_coord, uint width, uint height) { int x1=( int )x_coord; int y1=( int )y_coord; if (x1> this .m_element.Width()- 1 || y1> this .m_element.Height()- 1 ) return false ; this .m_wr= int (width== 0 ? this .m_element.Width() : width); this .m_hr= int (height== 0 ? this .m_element.Height() : height); if (x1== 0 && y1== 0 && this .m_wr== this .m_element.Width() && this .m_hr== this .m_element.Height()) return this .m_element.ImageCopy(DFUN, this .m_array); int x2= int (x1+ this .m_wr- 1 ); int y2= int (y1+ this .m_hr- 1 ); if (x2>= this .m_element.Width()- 1 ) x2= this .m_element.Width()- 1 ; if (y2>= this .m_element.Height()- 1 ) y2= this .m_element.Height()- 1 ; this .m_wr=x2-x1+ 1 ; this .m_hr=y2-y1+ 1 ; int size= this .m_wr* this .m_hr; if (:: ArrayResize ( this .m_array,size)!=size) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE, true ); return false ; } int n= 0 ; for ( int y=y1;y<y1+ this .m_hr;y++) { for ( int x=x1;x<x1+ this .m_wr;x++) { this .m_array[n]= this .m_element.GetCanvasObj().PixelGet(x,y); n++; } } return true ; }

Каждая строчка метода подробно расписана в комментариях в коде. Вкратце: если начальные координаты копируемой области находятся за пределами формы, то копировать нечего — возвращаем false. Если начальные координаты копируемой области совпадают с координатами формы, а ширина и высота копируемой области либо равны нулю, либо совпадают с шириной и высотой формы, то копируем целиком всё изображение формы. Если же необходимо сохранить лишь часть изображения, то сначала рассчитываем копируемые ширину и высоту так, чтобы они не выходили за пределы формы, и далее копируем все пиксели изображения формы, попадающие в копируемую область.



Метод, копирующий часть или всё изображение из массива на канвас:

bool CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( const int x_coord, const int y_coord) { int size=:: ArraySize ( this .m_array); if (size== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY, true ); return false ; } int n= 0 ; for ( int y=y_coord;y<y_coord+ this .m_hr;y++) { for ( int x=x_coord;x<x_coord+ this .m_wr;x++) { this .m_element.GetCanvasObj().PixelSet(x,y, this .m_array[n]); n++; } } return true ; }

Логика метода так же подробно расписана в комментариях в коде. Здесь, в отличие от метода, сохраняющего часть изображения, нам уже нет необходимости рассчитывать координаты и размеры копируемой области — они все сохранены в переменных класса после работы первого метода. Здесь нам остаётся только в цикле по высоте скопировать каждую строчку восстанавливаемой области попиксельно на канвас, тем самым восстанавливая ту часть изображения, которая была сохранена прошлым методом.

Теперь нам необходимо сделать доступ к вновь написанному классу из класса объекта-формы.

Так как мы будем динамически создавать требуемое количество объектов-копировщиков, то в классе объекта-формы нам нужно объявить список таких объектов. Каждый вновь создаваемый объект-копировщик будет добавляться в этот список, из которого мы затем сможем получать указатели на требуемые объекты и работать с ними.

В приватной секции класса объявим такой список:

class CForm : public CGCnvElement { private : CArrayObj m_list_elements; CArrayObj m_list_pc_obj; CShadowObj *m_shadow_obj; color m_color_frame; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom;

Так как у нас не может быть нескольких объектов-копировщиков с одинаковыми идентификаторами, то нам нужен метод, который будет возвращать флаг наличия объекта в списке с указанным идентификатором. Объявим этот метод:

void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); bool IsPresentPC( const int id); public :

В публичной секции класса напишем метод, возвращающий указатель на текущий объект-форму и метод, возвращающий список объектов-копировщиков:

public : CForm( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm( const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm() { this .Initialize(); } ~CForm(); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CForm *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_elements; } CArrayObj *GetListPC( void ) { return & this .m_list_pc_obj; } CGCnvElement *GetShadowObj( void ) { return this .m_shadow_obj; }

Далее объявим метод, создающий новый объект-копировщик пикселей изображения:

CPixelCopier *CreateNewPixelCopier( const int id, const int x_coord, const int y_coord, const int width, const int height); void DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const color colour, const uchar opacity= 127 , const uchar blur= 4 );

Перед блоком кода с методами упрощённого доступа к свойствам объекта впишем блок кода для работы с пикселями изображения:

CPixelCopier *GetPixelCopier( const int id); bool ImageCopy( const int id, const uint x_coord, const uint y_coord, uint &width, uint &height); bool ImagePaste( const int id, const uint x_coord, const uint y_coord);

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Метод, возвращающий флаг присутствия в списке объекта-копировщика с указанным идентификатором:

bool CForm::IsPresentPC( const int id) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_pc_obj.Total();i++) { CPixelCopier *pc= this .m_list_pc_obj.At(i); if (pc== NULL ) continue ; if (pc.ID()==id) return true ; } return false ; }

Здесь мы в простом цикле по списку объектов-копировщиков получаем очередной объект и, если его идентификатор равен переданному в метод, — возвращаем true. По окончании цикла возвращаем false.



Метод, создающий новый объект-копировщик пикселей изображения:

CPixelCopier *CForm::CreateNewPixelCopier( const int id, const int x_coord, const int y_coord, const int width, const int height) { if ( this .IsPresentPC(id)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_ALREADY_IN_LIST),( string )id); return NULL ; } CPixelCopier *pc= new CPixelCopier(id,x_coord,y_coord,width,height,CGCnvElement::GetObject()); if (pc== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_PC_OBJ)); return NULL ; } if (! this .m_list_pc_obj.Add(pc)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), " ID: " ,id); delete pc; return NULL ; } return pc; }

Вся логика метода расписана в комментариях к коду и, надеюсь, вопросов не вызывает. В любом случае, все вопросы можно задать в обсуждении к статье.

Метод, возвращающий указатель на объект-копировщик пикселей по идентификатору:



CPixelCopier *CForm::GetPixelCopier( const int id) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_pc_obj.Total();i++) { CPixelCopier *pc=m_list_pc_obj.At(i); if (pc== NULL ) continue ; if (pc.ID()==id) return pc; } return NULL ; }

Здесь тоже всё просто: в цикле по списку объектов-копировщиков получаем указатель на очередной объект и, если его идентификатор совпадает с искомым, — возвращаем указатель. По окончании цикла возвращаем NULL — объект с указанным идентификатором не найден в списке.



Метод, копирующий часть или всё изображение в массив:

bool CForm::ImageCopy( const int id, const uint x_coord, const uint y_coord, uint &width, uint &height) { CPixelCopier *pc= this .GetPixelCopier(id); if (pc== NULL ) { pc= this .CreateNewPixelCopier(id,x_coord,y_coord,width,height); if (pc== NULL ) return false ; } return pc.CopyImgDataToArray(x_coord,y_coord,width,height); }

Здесь: получаем указатель на объект-копировщик по идентификатору. Если объект не найден — сообщаем об этом и возвращаем false. Если указатель на объект получен успешно, возвращаем результат работы метода CopyImgDataToArray() класса объекта-копировщика, рассмотренного нами выше.

Метод, копирующий часть или всё изображение из массива на канвас:

bool CForm::ImagePaste( const int id, const uint x_coord, const uint y_coord) { CPixelCopier *pc= this .GetPixelCopier(id); if (pc== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_PC_OBJ_NOT_EXIST_LIST),( string )id); return false ; } return pc.CopyImgDataToCanvas(x_coord,y_coord); }

Логика метода идентична вышерассмотренному за исключением того, что теперь мы не сохраняем область в массив, а восстанавливаем её из массива.

Для тестирования работы объекта-копировщика пикселей изображения у нас всё готово.







Тестирование

Нам необходимо протестировать и убедиться в том, что объект-копировщик пикселей правильно работает. В начале статьи была показана GIF-картинка, на которой наглядно видно, как каждое последующее изображение, нарисованное на фоне объекта-формы, накладывается на ранее нарисованные. Сейчас же нам необходимо при помощи копировщика пикселей сначала сохранить фон, на который будет наложен текст, и, перед тем как нарисовать новый текст (визуально переместить нарисованный текст на новое место), сначала восстановить фон, на котором нарисован текст (тем самым затерев его), затем сохранить часть изображения фона в новых координатах и вывести туда следующий текст. И так будем делать для каждого из девяти выводимых текстов, которые будут иметь разные точки привязки, и выводиться будут в те стороны формы, которые соответствуют точкам привязки текста. Тем самым мы ещё проверим правильность расчёта смещений координат сохраняемой части изображения под текстом.

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part78\ под новым именем TestDoEasyPart78.mq5.

Советник выводит три формы на график. В самой нижней форме рисуется фон с вертикальной градиентной заливкой. Здесь нарисуем ещё одну форму — четвёртую, и в ней сделаем тоже градиентную заливку, но уже горизонтальную. В эту форму и будем выводить тестируемые тексты.



В области глобальных переменных советника укажем на необходимость создания четырёх объектов-форм:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <DoEasy\Services\Select.mqh> #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 4 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CArrayObj list_forms; color array_clr[];

В обработчике OnInit() при создании форм будем рассчитывать координаты новой формы в зависимости от координат предыдущей. После создания каждой последующей формы вовсе не обязательно перерисовывать весь график целиком, поэтому удалим в указанных строчках передачу в методы обновления форм (ранее мы явно передавали значение true). Теперь это значение будем передавать в самом конце — после полного создания последней формы — в новом блоке кода для создания четвёртой формы:



int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; list_forms.Clear(); int total=FORMS_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int y= 40 ; if (i> 0 ) { CForm *form_prev=list_forms.At(i- 1 ); if (form_prev== NULL ) continue ; y=form_prev.BottomEdge()+ 10 ; } CForm *form= new CForm( "Form_0" +( string )(i+ 1 ), 300 ,y, 100 ,(i< 2 ? 70 : 30 )); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); uchar opacity=(i== 1 ? 250 : 255 ); if (i< 2 ) { ENUM_FORM_STYLE style=(ENUM_FORM_STYLE)i; ENUM_COLOR_THEMES theme=(ENUM_COLOR_THEMES)i; form.SetFormStyle(style,theme,opacity, true , false ); } if (i== 0 ) { form.DrawFieldStamp( 3 , 10 ,form.Width()- 6 ,form.Height()- 13 ,form.ColorBackground(),form.Opacity()); form.Update(); } if (i== 1 ) { form.DrawFieldStamp( 10 , 10 ,form.Width()- 20 ,form.Height()- 20 , clrWheat , 200 ); form.Update(); } if (i== 2 ) { form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity()); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Text(form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,TextByLanguage( "V-Градиент" , "V-Gradient" ), C'211,233,149' , 255 ,TEXT_ANCHOR_CENTER); form.Update(); } if (i== 3 ) { form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity(), false ); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); string text=TextByLanguage( "H-Градиент" , "H-Gradient" ); int text_x=form.Width()/ 2 ; int text_y=form.Height()/ 2 ; ENUM_TEXT_ANCHOR anchor=TEXT_ANCHOR_CENTER; int text_w= 0 ,text_h= 0 ; form.TextSize(text,text_w,text_h); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; form.TextGetShiftXY(text,anchor,shift_x,shift_y); if (form.ImageCopy( 0 ,text_x+shift_x,text_y+shift_y,text_w,text_h)) { form.Text(text_x,text_y,text, C'211,233,149' , 255 ,anchor); form.Update( true ); } } if (!list_forms.Add(form)) { delete form; continue ; } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь каждая строка кода создания новой формы подробно прокомментирована. Смысл в том, чтобы после создания формы и перед тем, как рисовать на ней текст, нам необходимо сохранить ту часть фона, на которой этот текст будет располагаться. А в последующем — уже в другом обработчике — мы сначала восстановим фон формы, затерев им текст, и уже потом будем выводить тексты в новые расположения, точно так же предварительно сохраняя фон под ними, и восстанавливая его при каждом новом перемещении текста на новые координаты.

И всё это мы будем делать в обработчике OnChartEvent() в новом блоке кода:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ))== 0 ) { int form_id=( int ) StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringLen (sparam)- 1 ))- 1 ; for ( int i= 0 ;i<list_forms.Total();i++) { CForm *form=list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; if (form_id== 3 && form.ID()== 3 ) { string text=TextByLanguage( "H-Градиент" , "H-Gradient" ); int text_w= 0 ,text_h= 0 ; form.TextSize(text,text_w,text_h); ENUM_TEXT_ANCHOR anchor=form.TextAnchor(); int text_x=form.TextLastX(); int text_y=form.TextLastY(); int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; form.TextGetShiftXY(text,anchor,shift_x,shift_y); static int n= 0 ; if (form.ImagePaste( 0 ,text_x+shift_x,text_y+shift_y)) { switch (n) { case 0 : anchor=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; text_x= 1 ; text_y= 1 ; break ; case 1 : anchor=TEXT_ANCHOR_CENTER_TOP; text_x=form.Width()/ 2 ; text_y= 1 ; break ; case 2 : anchor=TEXT_ANCHOR_RIGHT_TOP; text_x=form.Width()- 2 ; text_y= 1 ; break ; case 3 : anchor=TEXT_ANCHOR_LEFT_CENTER; text_x= 1 ; text_y=form.Height()/ 2 ; break ; case 4 : anchor=TEXT_ANCHOR_CENTER; text_x=form.Width()/ 2 ; text_y=form.Height()/ 2 ; break ; case 5 : anchor=TEXT_ANCHOR_RIGHT_CENTER; text_x=form.Width()- 2 ; text_y=form.Height()/ 2 ; break ; case 6 : anchor=TEXT_ANCHOR_LEFT_BOTTOM; text_x= 1 ; text_y=form.Height()- 2 ; break ; case 7 : anchor=TEXT_ANCHOR_CENTER_BOTTOM;text_x=form.Width()/ 2 ; text_y=form.Height()- 2 ; break ; case 8 : anchor=TEXT_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM; text_x=form.Width()- 2 ; text_y=form.Height()- 2 ; break ; default : anchor=TEXT_ANCHOR_CENTER; text_x=form.Width()/ 2 ; text_y=form.Height()/ 2 ; break ; } form.TextGetShiftXY(text,anchor,shift_x,shift_y); if (form.ImageCopy( 0 ,text_x+shift_x,text_y+shift_y,text_w,text_h)) { form.Text(text_x,text_y,text, C'211,233,149' , 255 ,anchor); form.Update(); } n++; if (n> 8 ) n= 0 ; } } } } } }

Здесь всё достаточно подробно расписано в комментариях к коду. Любые вопросы можно задать в обсуждении к статье.

Скомпилируем советник и запустим его на графике.

Пощёлкаем мышкой по нижней форме и убедимся, что всё работает, как и задумывалось:









Что дальше

В следующей статье продолжим развитие концепции анимации в библиотеке и начнём работать над спрайтовой анимацией.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

