Графика в библиотеке DoEasy (Часть 80): Класс объекта "Кадр геометрической анимации"

Содержание

Концепция

Продолжаем работать над классами, предназначенными для рисования на холсте формы. Мы уже создали классы кадров анимаций, которые позволяют нарисовать один анимационный кадр в заданной области холста, при этом предварительно сохранив фон, на который накладывается рисунок, — чтобы впоследствии можно было восстановить фон при удалении или изменении рисунка. Из этих кадров, заранее созданных, можно будет в дальнейшем составить анимационные последовательности для быстрой смены кадров. Впрочем, и сам отдельный кадр тоже позволяет делать анимации прямо внутри его пространства.

Сегодня мы немного оптимизируем ранее созданные коды этих классов — будем придерживаться концепции, что если есть повторяющиеся участки кода, то всю их логику можно (да и нужно) оформить в отдельную функцию/метод и использовать его вызов. Тем самым код станет более читаемым и уменьшится его объём.

Помимо этой оптимизации, мы создадим класс объекта кадра геометрической анимации. Что это значит?

Для построения различных многоугольников у нас есть уже достаточно методов, но всё же, если нам необходимо нарисовать правильный многоугольник, то куда проще воспользоваться геометрией, чем вручную высчитывать координаты его вершин (а далее мы, может быть, добавим и другие геометрические фигуры, координаты вершин которых можно рассчитать при помощи формул, а не задавать их вручную).



Из Википедии:



Правильный многоугольник — выпуклый многоугольник, у которого равны все стороны и все углы между смежными сторонами (например):

Правильный восьмиугольник

Любой правильный многоугольник можно вписать внутрь окружности. Такая окружность называется описанной — окружность, описывающая многоугольник, при этом все вершины многоугольника лежат на линии окружности.

Описанная окружность



Есть ещё понятие вписанной окружности — это окружность, вписанная в многоугольник, где все грани многоугольника лежат на линии окружности



Вписанная окружность



Такие многоугольники мы рассматривать не будем за исключением квадрата, в который будет вписана окружность, в которой в свою очередь мы будем рисовать правильный многоугольник.



Таким образом, у нас будет прямоугольник (точнее — квадрат), в который вписана окружность, а в эту окружность вписан правильный многоугольник. Квадрат будет представлять собой кадр анимации — его координаты верхнего левого угла и размер (длина) его сторон. В окружность же, диаметр которой будет равен длине стороны квадрата кадра анимации, мы будем вписывать многоугольник, вершины которого будут лежать на линии окружности.

То есть нам для создания правильного многоугольника не нужно будет самостоятельно создавать массивы его координат, а достаточно будет указать нужное количество вершин, координаты левого верхнего угла и длину сторон квадрата.







Доработка классов библиотеки

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индекс нового сообщения:

MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY, MSG_CANV_ELEMENT_ERR_ARRAYS_NOT_MATCH,

и текст сообщения, соответствующий вновь добавленному индексу:

{ "Ошибка! Пустой массив" , "Error! Empty array" }, { "Ошибка! Массив-копия ресурса не совпадает с оригиналом" , "Error! Array-copy of the resource does not match the original" } ,





Так как выравнивание (угол привязки) кадров анимации теперь у нас завязаны не только на текстовые кадры анимаций, но и на все остальные — прямоугольные, геометрические, которые будем сегодня создавать, и все новые последующие, то решено было немного изменить название перечисления и его констант — чтобы они не были привязаны к тексту, а именно к кадрам.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении углов привязки заменим вхождение текста "TEXT" на текст "FRAME":

enum ENUM_ FRAME _ANCHOR { FRAME _ANCHOR_LEFT_TOP = 0 , FRAME _ANCHOR_CENTER_TOP = 1 , FRAME _ANCHOR_RIGHT_TOP = 2 , FRAME _ANCHOR_LEFT_CENTER = 4 , FRAME _ANCHOR_CENTER = 5 , FRAME _ANCHOR_RIGHT_CENTER = 6 , FRAME _ANCHOR_LEFT_BOTTOM = 8 , FRAME _ANCHOR_CENTER_BOTTOM = 9 , FRAME _ANCHOR_RIGHT_BOTTOM = 10 , };

В перечисление типов кадров анимаций добавим новый тип — кадр анимаций геометрических фигур:

enum ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE { ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT, ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD, ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY, };

а в список типов рисуемых фигур добавим закрашенную область, которую мы забыли сделать в прошлых статьях:

enum ENUM_FIGURE_TYPE { FIGURE_TYPE_PIXEL, FIGURE_TYPE_PIXEL_AA, FIGURE_TYPE_LINE_VERTICAL, FIGURE_TYPE_LINE_VERTICAL_THICK, FIGURE_TYPE_LINE_HORIZONTAL, FIGURE_TYPE_LINE_HORIZONTAL_THICK, FIGURE_TYPE_LINE, FIGURE_TYPE_LINE_AA, FIGURE_TYPE_LINE_WU, FIGURE_TYPE_LINE_THICK, FIGURE_TYPE_POLYLINE, FIGURE_TYPE_POLYLINE_AA, FIGURE_TYPE_POLYLINE_WU, FIGURE_TYPE_POLYLINE_SMOOTH, FIGURE_TYPE_POLYLINE_THICK, FIGURE_TYPE_POLYGON, FIGURE_TYPE_POLYGON_FILL, FIGURE_TYPE_POLYGON_AA, FIGURE_TYPE_POLYGON_WU, FIGURE_TYPE_POLYGON_SMOOTH, FIGURE_TYPE_POLYGON_THICK, FIGURE_TYPE_RECTANGLE, FIGURE_TYPE_RECTANGLE_FILL, FIGURE_TYPE_CIRCLE, FIGURE_TYPE_CIRCLE_FILL, FIGURE_TYPE_CIRCLE_AA, FIGURE_TYPE_CIRCLE_WU, FIGURE_TYPE_TRIANGLE, FIGURE_TYPE_TRIANGLE_FILL, FIGURE_TYPE_TRIANGLE_AA, FIGURE_TYPE_TRIANGLE_WU, FIGURE_TYPE_ELLIPSE, FIGURE_TYPE_ELLIPSE_FILL, FIGURE_TYPE_ELLIPSE_AA, FIGURE_TYPE_ELLIPSE_WU, FIGURE_TYPE_ARC, FIGURE_TYPE_PIE, FIGURE_TYPE_FILL, };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh поменяем название массива для хранения копии графического ресурса на более "говорящее" — просто по причине, что я сам путался в названиях массивов, пытаясь определить, какой же из них предназначен именно для хранения копии изначально созданной формы, и удалим из защищённой секции класса метод, сохраняющий графический ресурс в массив:

class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; uint m_duplicate_res[]; bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); bool ResourceCopy( const string source); private :

Заменим в листинге класса (а лучше сразу во всех файлах библиотеки) вхождения строк "TEXT_ANCHOR" на строки "FRAME_ANCHOR". Чтобы найти все вхождения во всех файлах библиотеки, достаточно нажать комбинацию клавиш Shift+Ctrl+H и в открывшемся окне ввести такие критерии поиска и замены:





Естественно, в поле "Folder:" путь должен быть указан с учётом расположения вашего редактора.



В публичной секции класса объявим методы для сохранения графического ресурса в массив и восстановления ресурса из массива, и напишем методы для обновления канваса и метод, возвращающий размер массива-копии графического ресурса:

public : void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)];} string GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)];} virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return false ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CGCnvElement *GetObject( void ) { return & this ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGCnvElement* compared_obj) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); bool ResourceStamp( const string source); virtual bool Reset( void ); bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); CCanvas *GetCanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; } void SetFrequency( const ulong value ) { this .m_pause.SetWaitingMSC( value ); } void CanvasUpdate( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Update(redraw); } uint DuplicateResArraySize( void ) { return ::ArraySize( this .m_duplicate_res); } bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); bool ImageCopy( const string source, uint &array[]); uint ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorLightness( const color colour, const double change_value); uint ChangeColorSaturation( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorSaturation( const color colour, const double change_value); protected :

Бывший метод ResourceCopy() теперь называется ResourceStamp():

bool CGCnvElement::ResourceStamp( const string source) { return this .ImageCopy(DFUN, this .m_duplicate_res); }

Метод, восстанавливающий графический ресурс из массива:

bool CGCnvElement::Reset( void ) { int size=:: ArraySize ( this .m_duplicate_res); if (size== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return false ; } if ( this .m_canvas.Width()* this .m_canvas.Height()!=size) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_ARRAYS_NOT_MATCH); return false ; } int n= 0 ; for ( int y= 0 ;y< this .m_canvas.Height();y++) { for ( int x= 0 ;x< this .m_canvas.Width();x++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y, this .m_duplicate_res[n]); n++; } } this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Логика метода описана в комментариях к коду. Вкратце — проверяем размер массива-копии ресурса, и если он пустой, или размер копии не совпадает с оригиналом, — сообщаем об ошибке в журнал и уходим из метода. Далее попиксельно копируем из массива-копии все данные на канвас.

Так как мы поменяли название массива-копии ресурса и метода, сохраняющего графический ресурс в этот массив, то нам необходимо внести исправления в файл класса объекта-тени \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh.



Исправления касаются только метода GaussianBlur():

bool CShadowObj::GaussianBlur( const uint radius) { int n_nodes=( int )radius* 2 + 1 ; if ( !CGCnvElement::ResourceStamp(DFUN) ) return false ; if (( int )radius>= this .Width()/ 2 || ( int )radius>= this .Height()/ 2 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE)); return false ; } int size=:: ArraySize ( this .m_duplicate_res ); uchar a_h_data[],r_h_data[],g_h_data[],b_h_data[]; uchar a_v_data[],r_v_data[],g_v_data[],b_v_data[]; if (:: ArrayResize (a_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"a_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (r_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"r_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (g_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"g_h_data\"" ); return false ; } if ( ArrayResize (b_h_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"b_h_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (a_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"a_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (r_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"r_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (g_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"g_v_data\"" ); return false ; } if (:: ArrayResize (b_v_data,size)==- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); :: Print (DFUN_ERR_LINE, ": \"b_v_data\"" ); return false ; } double weights[]; if (! this .GetQuadratureWeights( 1 ,n_nodes,weights)) return false ; for ( int i= 0 ;i<size;i++) { a_h_data[i]=GETRGBA( this .m_duplicate_res[i] ); r_h_data[i]=GETRGBR( this .m_duplicate_res[i] ); g_h_data[i]=GETRGBG( this .m_duplicate_res[i] ); b_h_data[i]=GETRGBB( this .m_duplicate_res[i] ); } uint XY; double a_temp= 0.0 ,r_temp= 0.0 ,g_temp= 0.0 ,b_temp= 0.0 ; int coef= 0 ; int j=( int )radius; for ( int Y= 0 ;Y< this .Height();Y++) { for ( uint X=radius;X< this .Width()-radius;X++) { XY=Y* this .Width()+X; a_temp= 0.0 ; r_temp= 0.0 ; g_temp= 0.0 ; b_temp= 0.0 ; coef= 0 ; for ( int i=- 1 *j;i<j+ 1 ;i=i+ 1 ) { a_temp+=a_h_data[XY+i]*weights[coef]; r_temp+=r_h_data[XY+i]*weights[coef]; g_temp+=g_h_data[XY+i]*weights[coef]; b_temp+=b_h_data[XY+i]*weights[coef]; coef++; } a_h_data[XY]=( uchar ):: round (a_temp); r_h_data[XY]=( uchar ):: round (r_temp); g_h_data[XY]=( uchar ):: round (g_temp); b_h_data[XY]=( uchar ):: round (b_temp); } for ( uint x= 0 ;x<radius;x++) { XY=Y* this .Width()+x; a_h_data[XY]=a_h_data[Y* this .Width()+radius]; r_h_data[XY]=r_h_data[Y* this .Width()+radius]; g_h_data[XY]=g_h_data[Y* this .Width()+radius]; b_h_data[XY]=b_h_data[Y* this .Width()+radius]; } for ( int x= int ( this .Width()-radius);x< this .Width();x++) { XY=Y* this .Width()+x; a_h_data[XY]=a_h_data[(Y+ 1 )* this .Width()-radius- 1 ]; r_h_data[XY]=r_h_data[(Y+ 1 )* this .Width()-radius- 1 ]; g_h_data[XY]=g_h_data[(Y+ 1 )* this .Width()-radius- 1 ]; b_h_data[XY]=b_h_data[(Y+ 1 )* this .Width()-radius- 1 ]; } } int dxdy= 0 ; for ( int X= 0 ;X< this .Width();X++) { for ( uint Y=radius;Y< this .Height()-radius;Y++) { XY=Y* this .Width()+X; a_temp= 0.0 ; r_temp= 0.0 ; g_temp= 0.0 ; b_temp= 0.0 ; coef= 0 ; for ( int i=- 1 *j;i<j+ 1 ;i=i+ 1 ) { dxdy=i*( int ) this .Width(); a_temp+=a_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; r_temp+=r_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; g_temp+=g_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; b_temp+=b_h_data[XY+dxdy]*weights[coef]; coef++; } a_v_data[XY]=( uchar ):: round (a_temp); r_v_data[XY]=( uchar ):: round (r_temp); g_v_data[XY]=( uchar ):: round (g_temp); b_v_data[XY]=( uchar ):: round (b_temp); } for ( uint y= 0 ;y<radius;y++) { XY=y* this .Width()+X; a_v_data[XY]=a_v_data[X+radius* this .Width()]; r_v_data[XY]=r_v_data[X+radius* this .Width()]; g_v_data[XY]=g_v_data[X+radius* this .Width()]; b_v_data[XY]=b_v_data[X+radius* this .Width()]; } for ( int y= int ( this .Height()-radius);y< this .Height();y++) { XY=y* this .Width()+X; a_v_data[XY]=a_v_data[X+( this .Height()- 1 -radius)* this .Width()]; r_v_data[XY]=r_v_data[X+( this .Height()- 1 -radius)* this .Width()]; g_v_data[XY]=g_v_data[X+( this .Height()- 1 -radius)* this .Width()]; b_v_data[XY]=b_v_data[X+( this .Height()- 1 -radius)* this .Width()]; } } for ( int i= 0 ;i<size;i++) this .m_duplicate_res[i] =ARGB(a_v_data[i],r_v_data[i],g_v_data[i],b_v_data[i]); for ( int X= 0 ;X< this .Width();X++) { for ( uint Y=radius;Y< this .Height()-radius;Y++) { XY=Y* this .Width()+X; this .m_canvas.PixelSet(X,Y, this .m_duplicate_res[XY] ); } } return true ; }





Доработаем класс объекта-кадра анимации в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\Frame.mqh.



В защищённой секции класса объявим метод для записи значений координат и смещения очерчивающего прямоугольника как прошлые — для последующего их использования, и напишем виртуальный метод для сохранения и восстановления фона под изображением:

class CFrame : public CPixelCopier { protected : ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE m_frame_figure_type; ENUM_FRAME_ANCHOR m_anchor_last; double m_x_last; double m_y_last; int m_shift_x_prev; int m_shift_y_prev; void SetLastParams( const double quad_x, const double quad_y, const int shift_x, const int shift_y, const ENUM_FRAME_ANCHOR anchor=FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); virtual bool SaveRestoreBG( void ) { return false ; } public :

Все эти методы — результат оптимизации кода методов рисования фигур в классах, написанных нами в предыдущих статьях.

Виртуальный метод здесь просто возвращает false и должен быть реализован в классах-наследниках (если его реализация во всех наследуемых классах окажется одинаковой, то сделаем этот метод не виртуальным, и только в этом классе). Метод SetLastParams() рассмотрим чуть позже.



В публичной секции класса напишем метод для обнуления массива пикселей:

public : void ResetArray( void ) { :: ArrayResize ( this .m_array, 0 ); } ENUM_FRAME_ANCHOR LastAnchor( void ) const { return this .m_anchor_last; } double LastX( void ) const { return this .m_x_last; } double LastY( void ) const { return this .m_y_last; } int LastShiftX( void ) const { return this .m_shift_x_prev; } int LastShiftY( void ) const { return this .m_shift_y_prev; } ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE FrameFigureType( void ) const { return this .m_frame_figure_type; } CFrame(); protected :

Метод просто устанавливает размер массива пикселей в нулевое значение. Это необходимо для того, чтобы корректно обрабатывать изменение размеров очерчивающего прямоугольника, так как в методе, сохраняющем фон для последующего его восстановления сначала проверяется размер этого массива, и если он нулевой, то фон сохраняется, в противном случае считается, что фон ранее сохранён при корректных значениях координат и размеров сохраняемой области. Соответственно, если мы меняем рисуемую фигуру, то массив необходимо сбросить в ноль — иначе фон под новым рисунком сохранён не будет, а потом ещё и восстановится совсем другой фон из совсем другой области (сохранённый ранее — до изменения размеров, координат и вида рисуемой фигуры).

В защищённой секции класса объявим конструктор для класса — кадра анимации геометрических фигур, который сегодня будем создавать и тестировать:

protected : CFrame( const int id, const int x, const int y, const string text, CGCnvElement *element); CFrame( const int id, const int x, const int y, const int w, const int h, CGCnvElement *element); CFrame( const int id, const int x, const int y, const int len, CGCnvElement *element); };

В конструктор класса, по аналогии с ранее созданными другими наследуемыми классами, будем передавать идентификатор объекта, координаты X и Y верхнего левого угла кадра, длину сторон квадратного кадра и указатель на графический элемент, из которого производится создание нового объекта.



Реализация конструктора объекта-кадра геометрической анимации:

CFrame::CFrame( const int id, const int x, const int y, const int len,CGCnvElement *element) : CPixelCopier(id,x,y,len,len,element) { this .m_frame_figure_type=ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY; this .m_anchor_last=FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last=x; this .m_y_last=y; this .m_shift_x_prev= 0 ; this .m_shift_y_prev= 0 ; }

В списке инициализации передаём все необходимые параметры в конструктор родительского класса, а в теле класса записываем тип фигуры как ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY, добавленный нами сегодня в список типов кадров анимации. Остальные параметры инициализируются аналогично ранее рассмотренным конструкторам классов текстовой и прямоугольной анимации.

Метод, записывающий координаты и смещение очерчивающего прямоугольника как прошлые:

void CFrame::SetLastParams( const double quad_x, const double quad_y, const int shift_x, const int shift_y, const ENUM_FRAME_ANCHOR anchor=FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP) { this .m_anchor_last=anchor; this .m_x_last=quad_x; this .m_y_last=quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; }

В этот метод перенесён постоянно повторяющийся участок кода из методов рисования фигур с сохранением и восстановлением фона формы, рассмотренных нами в предыдущих статьях.

Доработаем классы-наследники класса CFrame.

Откроем файл класса прямоугольной анимации \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\FrameQuad.mqh и внесём в него необходимые изменения.



В приватной секции класса объявим две переменные для хранения смещений координат очерчивающего прямоугольника и объявим виртуальный метод для сохранения и восстановления фона под рисунком:

class CFrameQuad : public CFrame { private : double m_quad_x; double m_quad_y; uint m_quad_width; uint m_quad_height; int m_shift_x; int m_shift_y; virtual bool SaveRestoreBG( void ); public :

В публичной секции класса дополним реализацию параметрического конструктора — теперь в его теле будут инициализироваться все переменные класса (ранее они не были инициализированы, что неверно):

public : CFrameQuad() {;} CFrameQuad( const int id,CGCnvElement *element) : CFrame(id, 0 , 0 , 0 , 0 ,element) { this .m_anchor_last=FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_quad_x= 0 ; this .m_quad_y= 0 ; this .m_quad_width= 0 ; this .m_quad_height= 0 ; this .m_shift_x= 0 ; this .m_shift_y= 0 ; }

Посмотрим, какими у нас были методы рисования с сохранением/восстановлением фона на примере метода рисования точки:

bool CFrameQuad::SetPixelOnBG( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height= 1 ; int shift_x= 0 ,shift_y= 0 ; this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP,shift_x,shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } if (!CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+shift_x), int ( this .m_quad_y+shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height)) return false ; this .m_element.SetPixel(x,y,clr,opacity); this .m_element.Update(redraw); this .m_anchor_last=TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_x_last= this .m_quad_x; this .m_y_last= this .m_quad_y; this .m_shift_x_prev=shift_x; this .m_shift_y_prev=shift_y; return true ; }

Выделенные цветом участки кода мы теперь можем заменить новыми, написанными сегодня, методами. Так теперь будет выглядеть этот метод:

bool CFrameQuad::SetPixelOnBG( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_quad_x=x; this .m_quad_y=y; this .m_quad_width= 1 ; this .m_quad_height= 1 ; if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.SetPixel(x,y,clr,opacity); this .SetLastParams( this .m_quad_x, this .m_quad_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; }

Как видим, замена указанных участков кода на вызов новых методов значительно укоротила код и сделала его более читаемым. Идентичные изменения проведены во всех методах рисования фигур с сохранением и восстановлением фона. Так как методов много, и во всех них сделаны одинаковые изменения, то не будем рассматривать их полный список — с ними можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах.

Остановимся лишь на методах рисования эллипсов. Как вы помните, мы в прошлой статье не рисовали эллипсы, так как в CCanvas есть место потенициального деления на ноль. Это происходит в случае, если в метод переданы одинаковые координаты x1 и x2 или y1 и y2 прямоугольника, в котором рисуется эллипс. Поэтому в таком случае нам необходимо скорректировать значения одинаковых координат в случае, если они равны:

bool CFrameQuad::DrawEllipseAAOnBG( const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { double xn1=:: fmin (x1,x2); double xn2=:: fmax (x1,x2); double yn1=:: fmin (y1,y2); double yn2=:: fmax (y1,y2); if (xn2==xn1) xn2=xn1+ 0.1 ; if (yn2==yn1) yn2=yn1+ 0.1 ; this .m_quad_x=xn1- 1 ; this .m_quad_y=yn1- 1 ; this .m_quad_width= int (:: ceil ((xn2-xn1)+ 1 ))+ 2 ; this .m_quad_height= int (:: ceil ((yn2-yn1)+ 1 ))+ 2 ; if ( this .m_quad_width< 3 ) this .m_quad_width= 3 ; if ( this .m_quad_height< 3 ) this .m_quad_height= 3 ; if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawEllipseAA(xn1,yn1,xn2,yn2,clr,opacity,style); this .SetLastParams( this .m_quad_x, this .m_quad_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; }

bool CFrameQuad::DrawEllipseWuOnBG( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { double xn1=:: fmin (x1,x2); double xn2=:: fmax (x1,x2); double yn1=:: fmin (y1,y2); double yn2=:: fmax (y1,y2); if (xn2==xn1) xn2=xn1+ 0.1 ; if (yn2==yn1) yn2=yn1+ 0.1 ; this .m_quad_x=xn1- 1 ; this .m_quad_y=yn1- 1 ; this .m_quad_width= int (:: ceil ((xn2-xn1)+ 1 ))+ 2 ; this .m_quad_height= int (:: ceil ((yn2-yn1)+ 1 ))+ 2 ; if ( this .m_quad_width< 3 ) this .m_quad_width= 3 ; if ( this .m_quad_height< 3 ) this .m_quad_height= 3 ; if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawEllipseWu(( int )xn1,( int )yn1,( int )xn2,( int )yn2,clr,opacity,style); this .SetLastParams( this .m_quad_x, this .m_quad_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; }

Метод, сохраняющий и восстанавливающий фон под рисунком:

bool CFrameQuad::SaveRestoreBG( void ) { this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_quad_width, this .m_quad_height,FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP, this .m_shift_x, this .m_shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } return CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_quad_x+ this .m_shift_x), int ( this .m_quad_y+ this .m_shift_y), this .m_quad_width, this .m_quad_height); }

В метод просто перенесён постоянно повторяющийся блок кода из методов рисования фигур с сохранением и восстановлением фона.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\FrameText.mqh у нас минимальные изменения — просто заменим в двух местах кода строки "ENUM_TEXT_ANCHOR" на "ENUM_FRAME_ANCHOR":

class CFrameText : public CFrame { private : public : bool TextOnBG( const string text, const int x, const int y, const ENUM_FRAME_ANCHOR anchor, const color clr, const uchar opacity, bool redraw= false ); CFrameText() {;} CFrameText( const int id,CGCnvElement *element) : CFrame(id, 0 , 0 , "" ,element) {} }; bool CFrameText::TextOnBG( const string text, const int x, const int y, const ENUM_FRAME_ANCHOR anchor, const color clr, const uchar opacity, bool redraw= false ) {





Класс объекта кадра геометрической анимации

Класс объекта кадра геометрической анимации по своей логике не будет особо отличаться от двух своих предшественников — объектов кадров текстовой и прямоугольной анимации. Нам лишь необходимо будет создать метод, рассчитывающий координаты вершин многоугольника на окружности в зависимости от количества вершин многоугольника:

Формулы расчёта декартовых координат правильного многоугольника:



Пусть xc и yc — координаты центра, а R — радиус описанной вокруг правильного многоугольника окружности, ϕ0 — угловая координата первой вершины относительно центра, тогда декартовы координаты вершин правильного n-угольника определяются формулами:







где i принимает значения от 0 до n−1

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\ создадим новый файл FrameGeometry.mqh класса CFrameGeometry.

К файлу должен быть подключен файл класса объекта-кадра анимации, и от него же класс должен быть унаследован:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Frame.mqh" class CFrameGeometry : public CFrame { }

Рассмотрим определение тела класса целиком, где в приватной секции объявлены все переменные класса и виртуальный метод для сохранения и восстановления фона под рисунком (метод рассматривался нами выше в контексте класса объекта прямоугольной анимации, и является просто переносом повторяющихся блоков кода из методов рисования фигур из предыдущих статей). Также в приватной секции объявлен метод для расчёта координат правильного многоугольника.

В публичной секции класса расположены конструкторы (по умолчанию и параметрический) и методы рисования правильных многоугольников — простых, закрашенных и со сглаживанием:

class CFrameGeometry : public CFrame { private : double m_square_x; double m_square_y; uint m_square_length; int m_shift_x; int m_shift_y; int m_array_x[]; int m_array_y[]; virtual bool SaveRestoreBG( void ); void CoordsNgon( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle); public : CFrameGeometry() {;} CFrameGeometry( const int id,CGCnvElement *element) : CFrame(id, 0 , 0 , 0 , 0 ,element) { :: ArrayResize ( this .m_array_x, 0 ); :: ArrayResize ( this .m_array_y, 0 ); this .m_anchor_last=FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP; this .m_square_x= 0 ; this .m_square_y= 0 ; this .m_square_length= 0 ; this .m_shift_x= 0 ; this .m_shift_y= 0 ; } ~CFrameGeometry() { :: ArrayFree ( this .m_array_x); :: ArrayFree ( this .m_array_y); } bool DrawNgonOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawNgonFillOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ); bool DrawNgonAAOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawNgonWuOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawNgonSmoothOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawNgonThickOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); };

Рассмотрим реализацию некоторых методов класса.

Метод, рисующий правильный многоугольник:

bool CFrameGeometry::DrawNgonOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_square_x=coord_x- 1 ; this .m_square_y=coord_y- 1 ; this .m_square_length=len+ 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawPolygon( this .m_array_x, this .m_array_y,clr,opacity); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; }

Как видим, всё, чем отличается этот метод от похожих методов рисования многоугольников из предыдущих классов (класс прямоугольного кадра анимации), — это то, что сюда не передаются заранее подготовленные массивы координат вершин многоугольника, а передаются количество вершин многоугольника и координаты верхнего левого угла квадратного кадра, в котором будет рисоваться многоугольник, и уже в самом методе вызывается метод, рассчитывающий координаты вершин многоугольника по количеству его вершин, координат, радиуса окружности и угла вращения, в котором заполняются массивы координат вершин X и Y. И далее просто рисуется соответствующий методу многоугольник при помощи класса CCanvas.



Для сравнения — такой же метод, рисующий закрашенный многоугольник:

bool CFrameGeometry::DrawNgonFillOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_square_x=coord_x- 1 ; this .m_square_y=coord_y- 1 ; this .m_square_length=len+ 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element. DrawPolygonFill ( this .m_array_x, this .m_array_y,clr,opacity); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; }

Отличие от первого метода — лишь вызов метода рисования закрашенного многоугольника.



Остальные методы практически идентичны двум вышерассмотренным, за исключением некоторых особенностей расчёта координат очерчивающего прямоугольника для рисования многоугольника с заданной толщиной линии — там нужно учитывать при расчёте координат и размеров очерчивающего прямоугольника значение толщины рисуемой линии.

Остальные методы рисования правильных многоугольников:

bool CFrameGeometry::DrawNgonFillOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false ) { this .m_square_x=coord_x- 1 ; this .m_square_y=coord_y- 1 ; this .m_square_length=len+ 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawPolygonFill( this .m_array_x, this .m_array_y,clr,opacity); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; } bool CFrameGeometry::DrawNgonAAOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_square_x=coord_x- 1 ; this .m_square_y=coord_y- 1 ; this .m_square_length=len+ 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawPolygonAA( this .m_array_x, this .m_array_y,clr,opacity,style); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; } bool CFrameGeometry::DrawNgonWuOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_square_x=coord_x- 1 ; this .m_square_y=coord_y- 1 ; this .m_square_length=len+ 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawPolygonWu( this .m_array_x, this .m_array_y,clr,opacity,style); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; } bool CFrameGeometry::DrawNgonSmoothOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_square_x=coord_x- 1 ; this .m_square_y=coord_y- 1 ; this .m_square_length=len+ 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawPolygonSmooth( this .m_array_x, this .m_array_y,size,clr,opacity,tension,step,style,end_style); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; } bool CFrameGeometry::DrawNgonThickOnBG( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { int correct= int (:: ceil (( double )size/ 2.0 ))+ 1 ; this .m_square_x=coord_x-correct; this .m_square_y=coord_y-correct; this .m_square_length=len+correct* 2 ; this .CoordsNgon(N,coord_x,coord_y,len,angle); if (! this .SaveRestoreBG()) return false ; this .m_element.DrawPolygonThick( this .m_array_x, this .m_array_y,size,clr,opacity,style,end_style); this .SetLastParams( this .m_square_x, this .m_square_y, this .m_shift_x, this .m_shift_y); this .m_element.Update(redraw); return true ; }





Виртуальный метод, сохраняющий и восстанавливающий фон под рисунком:

bool CFrameGeometry::SaveRestoreBG( void ) { this .m_element.GetShiftXYbySize( this .m_square_length, this .m_square_length,FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP, this .m_shift_x, this .m_shift_y); if (:: ArraySize ( this .m_array)> 0 ) { if (!CPixelCopier::CopyImgDataToCanvas( int ( this .m_x_last+ this .m_shift_x_prev), int ( this .m_y_last+ this .m_shift_y_prev))) return false ; } return CPixelCopier::CopyImgDataToArray( int ( this .m_square_x+ this .m_shift_x), int ( this .m_square_y+ this .m_shift_y), this .m_square_length, this .m_square_length); }

Это перенесённый повторяющийся блок кода из методов рисования фигур из прошлой статьи.

Метод, рассчитывающий координаты правильного многоугольника, вписанного в окружность:

void CFrameGeometry::CoordsNgon( const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle) { int n=(N< 3 ? 3 : N); :: ArrayResize ( this .m_array_x,n); :: ArrayResize ( this .m_array_y,n); double R=( double )len/ 2.0 ; double xc=coord_x+R; double yc=coord_y+R; double grad=angle* M_PI / 180.0 ; for ( int i= 0 ; i<n; i++) { double a= 2.0 * M_PI *i/n+grad; double xi=xc+R*:: cos (a); double yi=yc+R*:: sin (a); this .m_array_x[i]= int (:: floor (xi)); this .m_array_y[i]= int (:: floor (yi)); } }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду, формулы расчёта декартовых координат многоугольника:





Оставим метод для самостоятельного изучения — думаю, вопросов возникнуть не должно. В любом случае, их всегда можно задать в обсуждении статьи.

Класс объекта-кадра геометрической анимации готов.

Теперь нам необходимо дать к нему доступ из внешней программы и возожность оперативно создавать объекты этого класса.



Все вновь создаваемые объекты кадров анимаций у нас хранятся в собственных списках в классе CAnimations.

Внесём в файл класса \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Animations\Animations.mqh необходимые доработки.



Подключим к файлу класса файл только что созданного класса объекта кадра геометрической анимации и в приватной секции класса объявим список, в котором будут храниться все вновь созданные объекты этого класса:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "FrameText.mqh" #include "FrameQuad.mqh" #include "FrameGeometry.mqh" class CAnimations : public CObject { private : CGCnvElement *m_element; CArrayObj m_list_frames_text; CArrayObj m_list_frames_quad; CArrayObj m_list_frames_geom; bool IsPresentFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id); CFrame *GetOrCreateFrame( const string source, const int id, const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const bool create_new); public :

В публичной секции класса объявим метод для создания нового объекта кадра геометрической анимации и напишем метод, возвращающий указатель на список этих объектов:



public : CAnimations(CGCnvElement *element); CAnimations(){;} CFrame *CreateNewFrameText( const int id); CFrame *CreateNewFrameQuad( const int id); CFrame *CreateNewFrameGeometry( const int id); CFrame *GetFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id); CArrayObj *GetListFramesText( void ) { return & this .m_list_frames_text; } CArrayObj *GetListFramesQuad( void ) { return & this .m_list_frames_quad; } CArrayObj *GetListFramesGeometry( void ) { return & this .m_list_frames_geom; }

Далее — объявим методы для рисования правильных многоугольников:



bool DrawNgonOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawNgonFillOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ); bool DrawNgonAAOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawNgonWuOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ); bool DrawNgonSmoothOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); bool DrawNgonThickOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND); };





Все вхождения строки "ENUM_TEXT_ANCHOR" в листинге класса должны быть заменены на строку "ENUM_FRAME_ANCHOR".



В методе, возвращающем объект-кадр анимации по типу и идентификатору, впишем обработку нового типа объекта-кадра анимации:

CFrame *CAnimations::GetFrame( const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const int id) { CFrame *frame= NULL ; int total= ( frame_type==ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT ? this .m_list_frames_text.Total() : frame_type==ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD ? this .m_list_frames_quad.Total() : frame_type==ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY ? this .m_list_frames_geom.Total() : 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { switch (frame_type) { case ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT : frame= this .m_list_frames_text.At(i); break ; case ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD : frame= this .m_list_frames_quad.At(i); break ; case ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY : frame= this .m_list_frames_geom.At(i); break ; default : break ; } if (frame== NULL ) continue ; if (frame.ID()==id) return frame; } return NULL ; }

Метод, создающий новый объект-кадр геометрической анимации:

CFrame *CAnimations::CreateNewFrameGeometry( const int id) { if ( this .IsPresentFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,id)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_ALREADY_IN_LIST),( string )id); return NULL ; } CFrame *frame= new CFrameGeometry(id, this .m_element); if (frame== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_FRAME)); return NULL ; } if (! this .m_list_frames_geom.Add(frame)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), " ID: " ,id); delete frame; return NULL ; } return frame; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду.

В методе, возвращающем или создающем новый объект-кадр анимации, впишем обработку нового типа кадра анимации:

CFrame *CAnimations::GetOrCreateFrame( const string source, const int id, const ENUM_ANIMATION_FRAME_TYPE frame_type, const bool create_new) { CFrameQuad *frame_q= NULL ; CFrameText *frame_t= NULL ; CFrameGeometry *frame_g= NULL ; switch (frame_type) { case ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT : frame_t= this .GetFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_TEXT,id); if (frame_t!= NULL ) return frame_t; if (!create_new) { :: Print (source,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_NOT_EXIST_LIST),( string )id); return NULL ; } return this .CreateNewFrameText(id); case ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD : frame_q= this .GetFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_QUAD,id); if (frame_q!= NULL ) return frame_q; if (!create_new) { :: Print (source,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_NOT_EXIST_LIST),( string )id); return NULL ; } return this .CreateNewFrameQuad(id); case ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY : frame_g= this .GetFrame(ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,id); if (frame_g!= NULL ) return frame_g; if (!create_new) { :: Print (source,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_FRAME_NOT_EXIST_LIST),( string )id); return NULL ; } return this .CreateNewFrameGeometry(id); default : return NULL ; } }

Здесь точно так же вся логика полностью расписана в комментариях к коду.



В самом конце листинга класса впишем реализацию методов рисования правильных многоугольников:

bool CAnimations::DrawNgonOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ) { CFrameGeometry *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.DrawNgonOnBG(N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,redraw); } bool CAnimations::DrawNgonFillOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ) { CFrameGeometry *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.DrawNgonFillOnBG(N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,redraw); } bool CAnimations::DrawNgonAAOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { CFrameGeometry *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.DrawNgonAAOnBG(N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,redraw,style); } bool CAnimations::DrawNgonWuOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { CFrameGeometry *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.DrawNgonWuOnBG(N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,redraw,style); } bool CAnimations::DrawNgonSmoothOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { CFrameGeometry *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY,create_new); if (frame== NULL ) return false ; return frame.DrawNgonSmoothOnBG(N,coord_x,coord_y,len,angle,size,clr,opacity,tension,step,redraw,style,end_style); } bool CAnimations::DrawNgonThickOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { CFrameGeometry *frame= this .GetOrCreateFrame(DFUN,id,ANIMATION_FRAME_TYPE_GEOMETRY, create_new ); if (frame== NULL ) return false ; return frame.DrawNgonThickOnBG(N,coord_x,coord_y,len,angle,size,clr,opacity,redraw,style,end_style); }

Логика всех этих методов абсолютно идентична, поэтому рассмотрим на примере последнего метода.

Как видим, здесь всё просто: сначала либо получаем из списка уже созданный объект-кадр геометрической анимации, либо создаём его при его отсутствии в списке и в случае, если флаг создания нового объекта установлен, если объект получить или создать не удалось — возвращаем false.

Иначе — возвращаем результат вызова одноимённого метода класса объекта-кадра геометрической анимации, полученного из списка или вновь созданного.







Теперь доработаем класс объекта-формы в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh.

Все вхождения строки "ENUM_TEXT_ANCHOR" в листинге класса должны быть заменены на "ENUM_FRAME_ANCHOR".



В приватной секции класса объявим методы для сброса в ноль размеров массивов пикселей трёх классов кадров анимаций:

class CForm : public CGCnvElement { private : CArrayObj m_list_elements; CAnimations *m_animations; CShadowObj *m_shadow_obj; color m_color_frame; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom; void Initialize( void ); void ResetArrayFrameT( void ); void ResetArrayFrameQ( void ); void ResetArrayFrameG( void );

Это нам необходимо для корректной работы методов сохранения и восстановления фона формы, где рисуются фигуры (обсуждали выше).

В публичной секции класса напишем метод для фиксации внешнего вида формы и объявим виртуальный метод, восстанавливающий графический ресурс из массива:



void DrawFieldStamp( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity); void Done( void ) { CGCnvElement::CanvasUpdate( false ); CGCnvElement::ResourceStamp(DFUN); } virtual bool Reset( void );

Для чего нам нужен метод фиксации внешнего вида формы?

Например: мы создали форму, нарисовали на ней все необходимые неизменяемые элементы. Теперь нам нужно скопировать созданный внешний вид формы в массив-копию графического ресурса — чтобы при необходимости можно было вернуть изначальный вид формы. Ведь всё, что мы рисуем на форме, — все эти изменения отображаются именно в графическом ресурсе, и чтобы можно было не перерисовывать всю форму заново, нам нужно просто хранить копию изначально созданной формы в специальном массиве, откуда мы всегда сможем восстановить изначальный внешний вид, что собственно и делает метод Reset().



В публичной секции класса напишем методы рисования правильных многоугольников:

bool DrawNgonOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.DrawNgonOnBG(id,N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,create_new,redraw) : false ); } bool DrawNgonFillOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false ) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.DrawNgonFillOnBG(id,N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,create_new,redraw) : false ); } bool DrawNgonAAOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.DrawNgonAAOnBG(id,N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,create_new,redraw,style) : false ); } bool DrawNgonWuOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= UINT_MAX ) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.DrawNgonWuOnBG(id,N,coord_x,coord_y,len,angle,clr,opacity,create_new,redraw,style) : false ); } bool DrawNgonSmoothOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.DrawNgonSmoothOnBG(id,N,coord_x,coord_y,len,angle,size,clr,opacity,tension,step,create_new,redraw,style,end_style) : false ); } bool DrawNgonThickOnBG( const int id, const int N, const int coord_x, const int coord_y, const int len, const double angle, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const bool create_new= true , const bool redraw= false , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.DrawNgonThickOnBG(id,N,coord_x,coord_y,len,angle,size,clr,opacity,create_new,redraw,style,end_style) : false ); }

Все методы идентичны и возвращают результат вызова соответствующих методов экземпляра класса CAnimations, рассмотренных нами выше.



За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Три метода, сбрасывающих размеры массивов трёх объектов-кадров анимаций:



void CForm::ResetArrayFrameT( void ) { if ( this .m_animations== NULL ) return ; CArrayObj *list= this .m_animations.GetListFramesText(); if (list== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CFrameText *frame=list.At(i); if (frame== NULL ) continue ; frame.ResetArray(); } } void CForm::ResetArrayFrameQ( void ) { if ( this .m_animations== NULL ) return ; CArrayObj *list= this .m_animations.GetListFramesQuad(); if (list== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CFrameQuad *frame=list.At(i); if (frame== NULL ) continue ; frame.ResetArray(); } } void CForm::ResetArrayFrameG( void ) { if ( this .m_animations== NULL ) return ; CArrayObj *list= this .m_animations.GetListFramesGeometry(); if (list== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CFrameGeometry *frame=list.At(i); if (frame== NULL ) continue ; frame.ResetArray(); } }

Все методы идентичны друг другу:

Если объекта класса CAnimation не существует — уходим из метода — у данного объекта нет никаких анимаций.

Получаем указатель на список соответствующих методу кадров анимаций. В цикле по полученному списку получаем указатель на очередной объект-кадр анимации и сбрасываем его массив пикселей в ноль.



Метод, восстанавливающий ресурс из массива:

bool CForm::Reset( void ) { CGCnvElement::Reset(); this .ResetArrayFrameQ(); this .ResetArrayFrameT(); this .ResetArrayFrameG(); return true ; }

Сначала вызываем метод родительского класса, восстанавливающий графический ресурс из массива-копии, а затем обнуляем массивы пикселей всех объектов-кадров анимаций — чтобы после восстановления внешнего вида формы, мы смогли заново скопировать фон в нужных координатах и размере сохраняемой области фона.



Итак, у нас всё готово для тестирования рисования правильных многоугольников на форме.







Тестирование

Для тестирования возьмём тестовый советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part80\ под новым именем TestDoEasyPart80.mq5.



Как будем тестировать? Если помните, то в прошлой статье мы рисовали фигуры на объекте-форме при нажатии клавиш клавиатуры. Сегодня сделаем точно так же. Просто переназначим кнопки, при нажатии на которые рисовались многоугольники, которым динамически задавались координаты и размеры. Сегодня мы также будем динамически менять координаты кадра анимации по оси X и количество вершин рисуемого многоугольника (от 3 до 10).



При нажатии на клавишу " Y " будет рисоваться несглаженный правильный многоугольник,

" будет рисоваться несглаженный правильный многоугольник, При нажатии на клавишу " U " будет рисоваться несглаженный закрашенный многоугольник,



" будет рисоваться несглаженный закрашенный многоугольник, При нажатии на клавишу " I " будет рисоваться правильный многоугольник, сглаженный алгоритмом AntiAlliasing (AA),



" будет рисоваться правильный многоугольник, сглаженный алгоритмом AntiAlliasing (AA), При нажатии на клавишу " O " будет рисоваться правильный многоугольник, сглаженный алгоритмом У Сяолиня (Xiaolin Wu),

" будет рисоваться правильный многоугольник, сглаженный алгоритмом У Сяолиня (Xiaolin Wu), При нажатии на клавишу " P " будет рисоваться правильный многоугольник заданной толщины, сглаженный двумя алгоритмами сглаживания (Smooth),

" будет рисоваться правильный многоугольник заданной толщины, сглаженный двумя алгоритмами сглаживания (Smooth), При нажатии на клавишу " A " будет рисоваться правильный многоугольник заданной толщины с использованием сглаживания с предварительной фильтрацией (Thick),

" будет рисоваться правильный многоугольник заданной толщины с использованием сглаживания с предварительной фильтрацией (Thick), На клавишу "." назначим рисование закрашенной области — по сути это будет заливка всей формы заданным цветом.



Далее — при каждом щелчке по форме будет изменяться координата X рисуемого кадра и увеличиваться на 1 количество вершин рисуемого многоугольника.

Все вхождения подстроки "TEXT_ANCHOR" заменим на подстроку "FRAME_ANCHOR".



В обработчике OnInit() советника после создания каждой формы зафиксируем её внешний вид:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; list_forms.Clear(); int total=FORMS_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int y= 40 ; if (i> 0 ) { CForm *form_prev=list_forms.At(i- 1 ); if (form_prev== NULL ) continue ; y=form_prev.BottomEdge()+ 10 ; } CForm *form= new CForm( "Form_0" +( string )(i+ 1 ), 300 ,y, 100 ,(i< 2 ? 70 : 30 )); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); uchar opacity=(i== 1 ? 250 : 255 ); if (i< 2 ) { ENUM_FORM_STYLE style=(ENUM_FORM_STYLE)i; ENUM_COLOR_THEMES theme=(ENUM_COLOR_THEMES)i; form.SetFormStyle(style,theme,opacity, true , false ); } if (i== 0 ) { form.DrawFieldStamp( 3 , 10 ,form.Width()- 6 ,form.Height()- 13 ,form.ColorBackground(),form.Opacity()); form.Done(); } if (i== 1 ) { form.DrawFieldStamp( 10 , 10 ,form.Width()- 20 ,form.Height()- 20 , clrWheat , 200 ); form.Done(); } if (i== 2 ) { form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity()); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Done(); form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "V-Градиент" , "V-Gradient" ),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , false ); } if (i== 3 ) { form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity(), false ); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Done(); form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "H-Градиент" , "H-Gradient" ),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); } if (!list_forms.Add(form)) { delete form; continue ; } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





В обработчике OnChartEvent() в блоке обработки нажатий клавиш впишем вызов метода восстановления внешнего вида формы и сброса массивов пикселей объектов-кадров в ноль:



if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { figure_type=FigureType(lparam); if (figure_type!=figure_type_prev) { figure=FigureTypeDescription(figure_type); for ( int i= 0 ;i<list_forms.Total();i++) { CForm *form=list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; if (form.ID()== 2 ) { nx1=ny1=nx2=ny2=nx3=ny3=nx4=ny4=nx5=ny5= 0 ; form.Reset(); form.TextOnBG( 0 ,figure,form.TextLastX(),form.TextLastY(),form.TextAnchor(), C'211,233,149' , 255 , false , true ); } } figure_type_prev=figure_type; } }

В функцию FigureType() впишем обработку клавиши "." :

ENUM_FIGURE_TYPE FigureType( const long key_code) { switch (( int )key_code) { case 49 : return FIGURE_TYPE_PIXEL; case 50 : return FIGURE_TYPE_PIXEL_AA; case 51 : return FIGURE_TYPE_LINE_VERTICAL; case 52 : return FIGURE_TYPE_LINE_VERTICAL_THICK; case 53 : return FIGURE_TYPE_LINE_HORIZONTAL; case 54 : return FIGURE_TYPE_LINE_HORIZONTAL_THICK; case 55 : return FIGURE_TYPE_LINE; case 56 : return FIGURE_TYPE_LINE_AA; case 57 : return FIGURE_TYPE_LINE_WU; case 48 : return FIGURE_TYPE_LINE_THICK; case 81 : return FIGURE_TYPE_POLYLINE; case 87 : return FIGURE_TYPE_POLYLINE_AA; case 69 : return FIGURE_TYPE_POLYLINE_WU; case 82 : return FIGURE_TYPE_POLYLINE_SMOOTH; case 84 : return FIGURE_TYPE_POLYLINE_THICK; case 89 : return FIGURE_TYPE_POLYGON; case 85 : return FIGURE_TYPE_POLYGON_FILL; case 73 : return FIGURE_TYPE_POLYGON_AA; case 79 : return FIGURE_TYPE_POLYGON_WU; case 80 : return FIGURE_TYPE_POLYGON_SMOOTH; case 65 : return FIGURE_TYPE_POLYGON_THICK; case 83 : return FIGURE_TYPE_RECTANGLE; case 68 : return FIGURE_TYPE_RECTANGLE_FILL; case 70 : return FIGURE_TYPE_CIRCLE; case 71 : return FIGURE_TYPE_CIRCLE_FILL; case 72 : return FIGURE_TYPE_CIRCLE_AA; case 74 : return FIGURE_TYPE_CIRCLE_WU; case 75 : return FIGURE_TYPE_TRIANGLE; case 76 : return FIGURE_TYPE_TRIANGLE_FILL; case 90 : return FIGURE_TYPE_TRIANGLE_AA; case 88 : return FIGURE_TYPE_TRIANGLE_WU; case 67 : return FIGURE_TYPE_ELLIPSE; case 86 : return FIGURE_TYPE_ELLIPSE_FILL; case 66 : return FIGURE_TYPE_ELLIPSE_AA; case 78 : return FIGURE_TYPE_ELLIPSE_WU; case 77 : return FIGURE_TYPE_ARC; case 188 : return FIGURE_TYPE_PIE; case 190 : return FIGURE_TYPE_FILL; default : return FIGURE_TYPE_PIXEL; } }

В функции FigureProcessing() сделаем массивы координат динамическими:

void FigureProcessing(CForm *form, const ENUM_FIGURE_TYPE figure_type) { int array_x[]; int array_y[]; switch (figure_type) {

и там, где необходимо в методы классов передавать массивы координат, будем устанавливать размеры этих массивов:

case FIGURE_TYPE_POLYLINE : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y+ny1; coordX2=coordX1+nx2* 8 ; coordY2=coordY1; coordX3=coordX2; coordY3=coordY2+ny3* 2 ; coordX4=coordX1; coordY4=coordY3; coordX5=coordX1; coordY5=coordY1; ArrayResize (array_x, 5 ); ArrayResize (array_y, 5 ); array_x[ 0 ]=coordX1; array_x[ 1 ]=coordX2; array_x[ 2 ]=coordX3; array_x[ 3 ]=coordX4; array_x[ 4 ]=coordX5; array_y[ 0 ]=coordY1; array_y[ 1 ]=coordY2; array_y[ 2 ]=coordY3; array_y[ 3 ]=coordY4; array_y[ 4 ]=coordY5;

...

case FIGURE_TYPE_POLYLINE_AA : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y+ny1; coordX2=coordX1+nx2* 8 ; coordY2=coordY1; coordX3=coordX2; coordY3=coordY2+ny3* 2 ; coordX4=coordX1; coordY4=coordY3; coordX5=coordX1; coordY5=coordY1; ArrayResize (array_x, 5 ); ArrayResize (array_y, 5 ); array_x[ 0 ]=coordX1; array_x[ 1 ]=coordX2; array_x[ 2 ]=coordX3; array_x[ 3 ]=coordX4; array_x[ 4 ]=coordX5; array_y[ 0 ]=coordY1; array_y[ 1 ]=coordY2; array_y[ 2 ]=coordY3; array_y[ 3 ]=coordY4; array_y[ 4 ]=coordY5;

...

case FIGURE_TYPE_POLYLINE_WU : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y+ny1; coordX2=coordX1+nx2* 8 ; coordY2=coordY1; coordX3=coordX2; coordY3=coordY2+ny3* 2 ; coordX4=coordX1; coordY4=coordY3; coordX5=coordX1; coordY5=coordY1; ArrayResize (array_x, 5 ); ArrayResize (array_y, 5 ); array_x[ 0 ]=coordX1; array_x[ 1 ]=coordX2; array_x[ 2 ]=coordX3; array_x[ 3 ]=coordX4; array_x[ 4 ]=coordX5; array_y[ 0 ]=coordY1; array_y[ 1 ]=coordY2; array_y[ 2 ]=coordY3; array_y[ 3 ]=coordY4; array_y[ 4 ]=coordY5;

...

case FIGURE_TYPE_POLYLINE_SMOOTH : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y+ny1; coordX2=coordX1+nx2* 8 ; coordY2=coordY1; coordX3=coordX2; coordY3=coordY2+ny3* 2 ; coordX4=coordX1; coordY4=coordY3; coordX5=coordX1; coordY5=coordY1; ArrayResize (array_x, 5 ); ArrayResize (array_y, 5 ); array_x[ 0 ]=coordX1; array_x[ 1 ]=coordX2; array_x[ 2 ]=coordX3; array_x[ 3 ]=coordX4; array_x[ 4 ]=coordX5; array_y[ 0 ]=coordY1; array_y[ 1 ]=coordY2; array_y[ 2 ]=coordY3; array_y[ 3 ]=coordY4; array_y[ 4 ]=coordY5;

...

case FIGURE_TYPE_POLYLINE_THICK : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y+ny1; coordX2=coordX1+nx2* 8 ; coordY2=coordY1; coordX3=coordX2; coordY3=coordY2+ny3* 2 ; coordX4=coordX1; coordY4=coordY3; coordX5=coordX1; coordY5=coordY1; ArrayResize (array_x, 5 ); ArrayResize (array_y, 5 ); array_x[ 0 ]=coordX1; array_x[ 1 ]=coordX2; array_x[ 2 ]=coordX3; array_x[ 3 ]=coordX4; array_x[ 4 ]=coordX5; array_y[ 0 ]=coordY1; array_y[ 1 ]=coordY2; array_y[ 2 ]=coordY3; array_y[ 3 ]=coordY4; array_y[ 4 ]=coordY5;





Там, где у нас были коды обработки нажатий клавиш для рисования многоугольников, напишем новую обработку — теперь в этих местах будем вызывать методы рисования правильных многоугольников:

case FIGURE_TYPE_POLYGON : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y; coordX2= 3 +nx2* 4 ; coordY2= 3 +ny2; coordX3= 0 ; if (coordX2>form.Height()* 2 ) { nx2= 0 ; coordX2= 3 ; } if (coordX1>form.Width()- 1 ) { nx1= 0 ; coordX1=-coordX2; } if (coordY2> 16 ) { ny2= 0 ; coordY2= 3 ; } if (coordX3> 360 ) { nx3= 0 ; coordX3= 0 ; } form.DrawNgonOnBG( 0 ,coordY2,coordX1,coordY1,coordX2,( double )coordX3, clrAliceBlue ); nx1++; ny1++; nx2++; ny2++; nx3++; break ; case FIGURE_TYPE_POLYGON_FILL : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y; coordX2= 3 +nx2* 4 ; coordY2= 3 +ny2; coordX3= 0 ; if (coordX2>form.Height()* 2 ) { nx2= 0 ; coordX2= 3 ; } if (coordX1>form.Width()- 1 ) { nx1= 0 ; coordX1=-coordX2; } if (coordY2> 16 ) { ny2= 0 ; coordY2= 3 ; } if (coordX3> 360 ) { nx3= 0 ; coordX3= 0 ; } form.DrawNgonFillOnBG( 0 ,coordY2,coordX1,coordY1,coordX2,( double )coordX3, clrLightCoral ); nx1++; ny1++; nx2++; ny2++; nx3++; break ; case FIGURE_TYPE_POLYGON_AA : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y; coordX2= 3 +nx2* 4 ; coordY2= 3 +ny2; coordX3= 0 ; if (coordX2>form.Height()* 2 ) { nx2= 0 ; coordX2= 3 ; } if (coordX1>form.Width()- 1 ) { nx1= 0 ; coordX1=-coordX2; } if (coordY2> 16 ) { ny2= 0 ; coordY2= 3 ; } if (coordX3> 360 ) { nx3= 0 ; coordX3= 0 ; } form.DrawNgonAAOnBG( 0 ,coordY2,coordX1,coordY1,coordX2,( double )coordX3, clrLightCyan ); nx1++; ny1++; nx2++; ny2++; nx3++; break ; case FIGURE_TYPE_POLYGON_WU : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y; coordX2= 3 +nx2* 4 ; coordY2= 3 +ny2; coordX3= 0 ; if (coordX2>form.Height()* 2 ) { nx2= 0 ; coordX2= 3 ; } if (coordX1>form.Width()- 1 ) { nx1= 0 ; coordX1=-coordX2; } if (coordY2> 16 ) { ny2= 0 ; coordY2= 3 ; } if (coordX3> 360 ) { nx3= 0 ; coordX3= 0 ; } form.DrawNgonWuOnBG( 0 ,coordY2,coordX1,coordY1,coordX2,( double )coordX3, clrLightGoldenrod ); nx1++; ny1++; nx2++; ny2++; nx3++; break ; case FIGURE_TYPE_POLYGON_SMOOTH : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y; coordX2= 3 +nx2* 4 ; coordY2= 3 +ny2; coordX3= 0 ; if (coordX2>form.Height()* 2 ) { nx2= 0 ; coordX2= 3 ; } if (coordX1>form.Width()- 1 ) { nx1= 0 ; coordX1=-coordX2; } if (coordY2> 16 ) { ny2= 0 ; coordY2= 3 ; } if (coordX3> 360 ) { nx3= 0 ; coordX3= 0 ; } form.DrawNgonSmoothOnBG( 0 ,coordY2,coordX1,coordY1,coordX2,( double )coordX3, 3 , clrLightGreen , 255 , 0.5 , 10.0 , true , false , STYLE_SOLID ,LINE_END_BUTT); nx1++; ny1++; nx2++; ny2++; nx3++; break ; case FIGURE_TYPE_POLYGON_THICK : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y; coordX2= 3 +nx2* 4 ; coordY2= 3 +ny2; coordX3= 0 ; if (coordX2>form.Height()* 2 ) { nx2= 0 ; coordX2= 3 ; } if (coordX1>form.Width()- 1 ) { nx1= 0 ; coordX1=-coordX2; } if (coordY2> 16 ) { ny2= 0 ; coordY2= 3 ; } if (coordX3> 360 ) { nx3= 0 ; coordX3= 0 ; } form.DrawNgonThickOnBG( 0 ,coordY2,coordX1,coordY1,coordX2,( double )coordX3, 5 , clrLightSalmon , 255 , true , false , STYLE_SOLID ,LINE_END_BUTT); nx1++; ny1++; nx2++; ny2++; nx3++; break ;

Тут код прокомментирован, и должно быть всё достаточно понятно. В любом случае можно задать вопрос в обсуждении к статье.

Не забудем в самом конце функции добавить обработку нажатия клавиши "." для заливки формы цветом:

case FIGURE_TYPE_FILL : coordX1=START_X+nx1; coordY1=START_Y+ny1; form.FillOnBG( 0 ,coordX1,coordY1, clrLightSteelBlue , 255 , 10 ); break ; default : break ; } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике символа.



После запуска понажимаем на клавиши, на которые назначили рисование правильных многоугольников и заодно — заливку области цветом:







Что ж, всё работает как и задумывалось. Один нюанс: фигуры получаются не очень-то ровными ... Самый удачный, на мой взгляд, вид получается у многоугольников с алгоритмом сглаживания Wu. При заливке мы можем регулировать степень (порог) заливки цветом, указывая нужное значение параметра threshould:

form.FillOnBG( 0 ,coordX1,coordY1, clrLightSteelBlue , 255 , 10 );





Что дальше

В следующей статье продолжим работу над анимациями и с объектом-формой.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

