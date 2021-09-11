Графика в библиотеке DoEasy (Часть 82): Рефакторинг объектов библиотеки и коллекция графических объектов

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы начали интеграцию работы с графикой в объекты библиотеки. Каждый из объектов библиотеки у нас будет иметь свой экземпляр объекта управления графическими объектами, что позволит ему строить принадлежащие ему графические объекты (стандартные и на основе CCanvas).

Для интеграции графики в объекты библиотеки мы с прошлой статьи начали дорабатывать объект-бар — в него встроили класс управления графикой, и после отладки будем добавлять созданный и отлаженный механизм работы с графикой и в другие объекты.

И вот тут нас настигла необходимость доработать все объекты библиотеки. Нам необходимо сделать так, чтобы каждый объект имел свой уникальный идентификатор — Type(), по которому мы сможем определить что это за объект. Дело в том, что каждый объект библиотеки должен уметь создавать графические объекты, а графический объект должен знать, "кто" его создал. И вот после создания графического объекта любым объектом библиотеки, графический объект должен знать, кто его создал, иметь указатель на своего родителя, а родитель должен знать свои порождённые графические объекты и тоже иметь на них указатели.

В то же время, нам необходимо при создании графического объекта заносить его в единый список-коллекцию графических объектов. Для всех графических объектов нам необходимо новое свойство — принадлежность объекта. По нему мы сможем определять чем создан графический объект — программой или вручную в терминале. При этом, те объекты, которые мы создаём при помощи библиотеки из программы, будут заноситься в список сразу же при их создании. А вот графика, созданная терминалом (различные графические объекты, добавляемые на чарт вручную) должны отслеживаться классом-коллекцией графических объектов и добавляться в список или удаляться из него. При этом для них должны будут создаваться отдельные программные объекты класса графического объекта, чтобы наша программа могла управлять и ими.

Для этого в классе-коллекции графических объектов нам нужно будет создать отслеживание состояний всех открытых окон графиков в терминале — появление на них стандартных графических объектов, создание на их основе объектов библиотеки и занесение их в список-коллекцию. То же самое и для удаления стандартных графических объектов.

Таким образом, наша библиотека в итоге сможет взять под свой контроль все присутствующие на открытых графиках стандартные графические объекты. И далее — работать с ними как со своими, но не забывая, что они созданы вручную.

Не всё из описанного мы сегодня сможем сделать — это задел на несколько статей вперёд.

Но сегодня мы доработаем все объекты библиотеки — дадим им свои типы, и поработаем над классом коллекции графических объектов — организуем отслеживание создания новых/удаления существующих графических объектов на открытых графиках в терминале.



Доработка классов библиотеки

Начнём доработку с внесения новых макроподстановок и перечислений в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh. Нам необходимо добавить типы всех объектов библиотеки — чтобы эти значения записывать в свойство "тип" объекта сразу при его создании.

Но сначала добавим макроподстановки для указания параметров таймера коллекции графических объектов в конец списка параметров таймеров уже имеющихся коллекций:

#define COLLECTION_CHARTS_PAUSE ( 500 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID ( 9 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_ID ( 10 )





У нас уже прописаны в этом файле идентификаторы списков коллекций.

Логично продолжить этот список, но уже как идентификаторы типов объектов. Но так как мы и далее будем добавлять новые коллекции объектов, и список их идентификаторов будет расширяться, то нам нужно добавить некую метку, от значения которой начинаются значения типов объектов, и для них использовать значение этой метки как начальное:

#define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7784 ) #define COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID ( 0x7785 ) #define COLLECTION_CHARTS_ID ( 0x7786 ) #define COLLECTION_CHART_WND_ID ( 0x7787 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID ( 0x7788 ) #define COLLECTION_ID_LIST_END (COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID)

Именно значение этой метки + 1 у нас будет значением для первой константы перечисления типов объектов библиотеки, которое мы сейчас добавим:

#define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define NULL_COLOR ( 0x00FFFFFF ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_TEXT, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_QUAD, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_GEOMETRY, OBJECT_DE_TYPE_GANIMATIONS, OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSTD_VLINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_VLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_HLINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_HLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TREND = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_TREND , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRENDBYANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_TRENDBYANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CYCLES = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_CYCLES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROWED_LINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROWED_LINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_CHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_STDDEVCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_STDDEVCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_REGRESSION = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_REGRESSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_PITCHFORK = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_PITCHFORK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNLINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_GANNLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNFAN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_GANNFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNGRID = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_GANNGRID , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBO = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_FIBO , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOTIMES = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_FIBOTIMES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOFAN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_FIBOFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOARC = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_FIBOARC , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_FIBOCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EXPANSION = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_EXPANSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE5 = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ELLIOTWAVE5 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE3 = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ELLIOTWAVE3 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_RECTANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRIANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_TRIANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIPSE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ELLIPSE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_UP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_THUMB_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_THUMB_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_UP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_STOP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_STOP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_CHECK = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_CHECK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_LEFT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_RIGHT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_BUY , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_SELL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW_SELL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_ARROW , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TEXT = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_TEXT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BUTTON = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_BUTTON , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHART = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_CHART , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_BITMAP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_BITMAP_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EDIT = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_EDIT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EVENT = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_EVENT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL+ 1 + OBJ_RECTANGLE_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_BASE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_BASE_EXT, OBJECT_DE_TYPE_ACCOUNT, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_ORDER, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_BUY, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_BUY_MARKET, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SELL, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SELL_MARKET, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SNAPSHOT, OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SERIES, OBJECT_DE_TYPE_CHART, OBJECT_DE_TYPE_CHART_WND, OBJECT_DE_TYPE_CHART_WND_IND, OBJECT_DE_TYPE_EVENT, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_BALANCE, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_MODIFY, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_ORDER_PLASED, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_ORDER_REMOVED, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_POSITION_CLOSE, OBJECT_DE_TYPE_EVENT_POSITION_OPEN, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_ARROW, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_BAR, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_CALCULATE, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_CANDLE, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_FILLING, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_HISTOGRAMM, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_HISTOGRAMM2, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_LINE, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_SECTION, OBJECT_DE_TYPE_IND_BUFFER_ZIGZAG, OBJECT_DE_TYPE_INDICATOR, OBJECT_DE_TYPE_IND_DATA, OBJECT_DE_TYPE_IND_DATA_LIST, OBJECT_DE_TYPE_IND_AC, OBJECT_DE_TYPE_IND_AD, OBJECT_DE_TYPE_IND_ADX, OBJECT_DE_TYPE_IND_ADXW, OBJECT_DE_TYPE_IND_ALLIGATOR, OBJECT_DE_TYPE_IND_AMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_AO, OBJECT_DE_TYPE_IND_ATR, OBJECT_DE_TYPE_IND_BANDS, OBJECT_DE_TYPE_IND_BEARS, OBJECT_DE_TYPE_IND_BULLS, OBJECT_DE_TYPE_IND_BWMFI, OBJECT_DE_TYPE_IND_CCI, OBJECT_DE_TYPE_IND_CHAIKIN, OBJECT_DE_TYPE_IND_CUSTOM, OBJECT_DE_TYPE_IND_DEMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_DEMARKER, OBJECT_DE_TYPE_IND_ENVELOPES, OBJECT_DE_TYPE_IND_FORCE, OBJECT_DE_TYPE_IND_FRACTALS, OBJECT_DE_TYPE_IND_FRAMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_GATOR, OBJECT_DE_TYPE_IND_ICHIMOKU, OBJECT_DE_TYPE_IND_MA, OBJECT_DE_TYPE_IND_MACD, OBJECT_DE_TYPE_IND_MFI, OBJECT_DE_TYPE_IND_MOMENTUM, OBJECT_DE_TYPE_IND_OBV, OBJECT_DE_TYPE_IND_OSMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_RSI, OBJECT_DE_TYPE_IND_RVI, OBJECT_DE_TYPE_IND_SAR, OBJECT_DE_TYPE_IND_STDEV, OBJECT_DE_TYPE_IND_STOCH, OBJECT_DE_TYPE_IND_TEMA, OBJECT_DE_TYPE_IND_TRIX, OBJECT_DE_TYPE_IND_VIDYA, OBJECT_DE_TYPE_IND_VOLUMES, OBJECT_DE_TYPE_IND_WPR, OBJECT_DE_TYPE_MQL5_SIGNAL, OBJECT_DE_TYPE_ORDER_DEAL_POSITION, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_BALANCE, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_DEAL, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_ORDER_MARKET, OBJECT_DE_TYPE_HISTORY_ORDER_PENDING, OBJECT_DE_TYPE_MARKET_ORDER, OBJECT_DE_TYPE_MARKET_PENDING, OBJECT_DE_TYPE_MARKET_POSITION, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_POSITION_OPEN, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_POSITION_CLOSE, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_POSITION_SLTP, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_ORDER_PLACE, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_ORDER_REMOVE, OBJECT_DE_TYPE_PENDING_REQUEST_ORDER_MODIFY, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_BAR, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_PERIOD, OBJECT_DE_TYPE_SERIES_SYMBOL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_BONDS, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_CFD, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_COLLATERAL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_COMMODITY, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_COMMON, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_CRYPTO, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_CUSTOM, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_EXCHANGE, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FUTURES, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_EXOTIC, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_MAJOR, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_MINOR, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_FX_RUB, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_INDEX, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_INDICATIVE, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_METALL, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_OPTION, OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL_STOCKS, OBJECT_DE_TYPE_TICK, OBJECT_DE_TYPE_NEW_TICK, OBJECT_DE_TYPE_TICKSERIES, OBJECT_DE_TYPE_TRADE, };

Если изучить внимательно значения констант данного перечисления, то видно, что для типов объектов, соответствующих стандартным графическим объектам, мы используем значение предыдущей константы перечисления объектов библиотеки + 1 + значение стандартного перечисления для соответствующего графического объекта. А после завершения перечисления списков стандартных графических объектов мы продолжаем перечислять список типов объектов библиотеки, начиная от значения константы последнего графического объекта + 1:

OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_VLINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_VLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_HLINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_HLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TREND = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_TREND , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRENDBYANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_TRENDBYANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CYCLES = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_CYCLES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROWED_LINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROWED_LINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_CHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_STDDEVCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_STDDEVCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_REGRESSION = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_REGRESSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_PITCHFORK = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_PITCHFORK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNLINE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_GANNLINE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNFAN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_GANNFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_GANNGRID = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_GANNGRID , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBO = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_FIBO , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOTIMES = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_FIBOTIMES , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOFAN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_FIBOFAN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOARC = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_FIBOARC , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_FIBOCHANNEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_FIBOCHANNEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EXPANSION = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_EXPANSION , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE5 = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ELLIOTWAVE5 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIOTWAVE3 = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ELLIOTWAVE3 , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_RECTANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TRIANGLE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_TRIANGLE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ELLIPSE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ELLIPSE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_UP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_THUMB_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_THUMB_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_THUMB_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_UP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_UP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_DOWN = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_DOWN , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_STOP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_STOP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_CHECK = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_CHECK , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_LEFT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_RIGHT_PRICE = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_BUY , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_SELL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW_SELL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_ARROW , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_TEXT = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_TEXT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BUTTON = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_BUTTON , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_CHART = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_CHART , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_BITMAP , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_BITMAP_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_BITMAP_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EDIT = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_EDIT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_EVENT = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_EVENT , OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL = OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL + 1 + OBJ_RECTANGLE_LABEL , OBJECT_DE_TYPE_BASE = OBJECT_DE_TYPE_GSTD_RECTANGLE_LABEL+ 1 ,

Таким образом, те графические объекты библиотеки, которые созданы на основе стандартных графических объектов, имеют значение типа в соответствии со значением типа стандартного графического объекта, и этот тип может быть легко вычислен, а последующие типы продолжают получать значения выше значения константы последнего стандартного графического объекта и не вызывают никаких коллизий значений констант данного перечисления.



Далее. Нам нужно немного доработать списки свойств графических объектов, а именно — добавить перечисление принадлежности объекта программе или терминалу (как создан — программно или вручную) и вписать это свойство в перечисление целочисленных свойств графического объекта:

enum ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG { GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, GRAPH_OBJ_BELONG_TERMINAL, }; enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, }; enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, CANV_ELEMENT_PROP_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 22 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Соответственно, раз мы вписали новое свойство, то должны и увеличить общее количество этих свойств (с 21 до 22), а также нам нужно добавить сортировку по этому свойству в перечисление возможных критериев сортировки графических объектов:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BELONG, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHART_ID, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WND_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MOVABLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACTIVE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений библиотеки для коллекции графических объектов:

MSG_SHADOW_OBJ_IMG_SMALL_BLUR_LARGE, MSG_CHART_OBJ_COLLECTION_ERR_OBJ_ALREADY_EXISTS, MSG_CHART_OBJ_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CTRL_OBJ, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Ошибка! Размер изображения очень маленький или очень большое размытие" , "Error! Image size is very small or very large blur" }, { "Ошибка. Уже существует объект управления чартами с идентификатором чарта " , "Error. A chart control object already exists with chart id " } , { "Не удалось создать объект управления чартами с идентификатором чарта " , "Failed to create chart control object with chart id " } , };





Теперь нам необходимо в каждый значимый (не вспомогательный) объект библиотеки добавить указание его типа при создании. Вспомогательными объектами у нас являются объекты, необходимые для работы основного объекта, — таким объектам нет надобности назначать их типы — они не являются объектами для коллекций, а служат лишь для организации работы и упрощения расчётов в основных объектах библиотеки.

Многие объекты библиотеки являются наследниками базового объекта всех объектов библиотеки, и в нём уже есть переменная m_type, которая хранит значение типа объекта, и есть виртуальный метод Type(), возвращающий установленный в переменную тип объекта. Соответственно, нам достаточно будет в конструкторах его наследников указать значение переменной m_type, соответствующее типу объекта.

Так как мы ввели понятие принадлежности объекта, то определять эту принадлежность мы будем по наличию в имени графического объекта наименования программы. Для этого в базовом объекте всех объектов библиотеки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh создадим в защищённой секции класса новую переменную для хранения имени программы:

class CBaseObj : public CObject { protected : CGraphElmControl m_graph_elm; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; bool m_first_start; bool m_use_sound; bool m_available; int m_global_error; long m_chart_id_main; long m_chart_id; string m_name_program; string m_name; string m_folder_name; string m_sound_name; int m_type; public :

А в конструкторе класса укажем имя программы и тип объекта как базовый объект:

CBaseObj() : m_program(( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE )), m_name_program(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )) , m_global_error( ERR_SUCCESS ), m_log_level(LOG_LEVEL_ERROR_MSG), m_chart_id_main(:: ChartID ()), m_chart_id(:: ChartID ()), m_folder_name(DIRECTORY), m_sound_name( "" ), m_name( __FUNCTION__ ), m_type(OBJECT_DE_TYPE_BASE) , m_use_sound( false ), m_available( true ), m_first_start( true ) {} };

В этом же файле, вслед за классом базового объекта у нас написан и класс расширенного базового объекта для всех объектов библиотеки. Укажем в его конструкторе тип этого объекта как базовый-расширенный:

CBaseObjExt::CBaseObjExt() : m_hash_sum( 0 ),m_hash_sum_prev( 0 ), m_is_event( false ),m_event_code( WRONG_VALUE ), m_long_prop_total( 0 ), m_double_prop_total( 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BASE_EXT ; :: ArrayResize ( this .m_long_prop_event, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_double_prop_event, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_long_prop_event_prev, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_double_prop_event_prev, 0 , 100 ); :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .m_digits_currency=( #ifdef __MQL5__ ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif); this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_list_events_base.Clear(); this .m_list_events_base.Sort(); }

Для всех объектов библиотеки, являющихся наследниками этих двух классов (базового и базового расширенного), нам достаточно в их конструкторах указать тип объекта в переменной m_type.



Для объекта-аккаунта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Accounts\Account.mqh это будет выглядеть так (целиком конструктор):

CAccount::CAccount( void ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_ACCOUNT; this .SetControlDataArraySizeLong(ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = (:: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME )== "MetaTrader 5" ? 5 : 4 ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_FIFO_CLOSE] = ( #ifdef __MQL5__ :: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 2155 ? false : :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_FIFO_CLOSE ) #else false #endif ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); this .m_name=CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_ACCOUNT)+ " " +( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ ")" ; this .m_type=COLLECTION_ACCOUNT_ID; this .m_type_server=(:: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME )== "MetaTrader 5" ? 5 : 4 ); for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); }

Как видим всё, что нам нужно — это задать защищённой переменной m_type нужный тип объекта. В данном случае — это тип "аккаунт". Запись в эту переменную нового значение типа объекта, которая объявлена в классе базового объекта (и в нём же ей присвоен тип "базовый объект"), переопределит тип объекта с "базового" на "аккаунт". И теперь виртуальный метод Type(), возвращающий значение переменной m_type и так же реализованный в базовом объекте, будет возвращать значение переменной, переопределённое в конструкторе класса объекта-аккаунта.



Класс абстрактной заявки стакана цен в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh имеет два конструктора — по умолчанию и параметрический. В обоих конструкторах пропишем тип объекта.

В конструкторе по умолчанию:

bool IsEqual(CMarketBookOrd* compared_req) const ; CMarketBookOrd(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_ORDER; } protected : CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol); public :

и в параметрическом:

CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_ORDER; this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, 0 ); }

В наследниках класса абстрактной заявки стакана цен пропишем соответствующие типы объектов.

Заявка на покупку в стакане в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh:

class CMarketBookBuy : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuy( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd(MBOOK_ORD_STATUS_BUY,book_info,symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_BUY; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual string TypeDescription( void ); };

Заявка на покупку по рыночной цене в стакане в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh:

class CMarketBookBuyMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuyMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd(MBOOK_ORD_STATUS_BUY,book_info,symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_BUY_MARKET; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual string TypeDescription( void ); };

Заявка на продажу в стакане в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh:

class CMarketBookSell : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSell( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd(MBOOK_ORD_STATUS_SELL,book_info,symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SELL; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual string TypeDescription( void ); };

Заявка на продажу по рыночной цене в стакане в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh:

class CMarketBookSellMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSellMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd(MBOOK_ORD_STATUS_SELL,book_info,symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SELL_MARKET; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( const bool symbol= false ); virtual string TypeDescription( void ); };

Класс "Снимок стакана цен" в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookSnapshot.mqh имеет два конструктора — по умолчанию и параметрический. Соответственно, здесь нам нужно в обоих конструкторах указать тип объекта.

В конструкторе по умолчанию:

string Header( void ); virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); CMBookSnapshot(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SNAPSHOT; } CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]);

и в параметрическом:

CMBookSnapshot::CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]) : m_time(time) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SNAPSHOT; this .SetSymbol(symbol); this .m_list.Clear(); int total=:: ArraySize (book_array); this .m_volume_buy= this .m_volume_sell= 0 ; this .m_volume_buy_real= this .m_volume_sell_real= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; mbook_ord.SetTime( this .m_time); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (! this .m_list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; else { switch (mbook_ord.TypeOrd()) { case BOOK_TYPE_BUY : this .m_volume_buy+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_buy_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; case BOOK_TYPE_SELL : this .m_volume_sell+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_sell_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : this .m_volume_buy+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_buy_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : this .m_volume_buy+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_buy_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; default : break ; } } } }

Класс "Серия снимков стакана цен" также имеет два конструктора, и в обоих пропишем тип объекта.

По умолчанию:

virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); CMBookSeries(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SERIES; } CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 );

и в параметрическом:

CMBookSeries::CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) : m_symbol(symbol) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_BOOK_SERIES; this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); this .SetRequiredUsedDays(required); }





Класс абстрактного события в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\Event.mqh не является наследником ни базового объекта, ни расширенного базового объекта всех объектов библиотеки. Соответственно, в нём нет переменной m_type, нет виртуального метода Type(), возвращающего значение этой переменной (такой метод есть в базовом объекте CObject, от которого унаследован данный класс, но он возвращает 0 и должен быть переопределён в наследниках). Значит — нам необходимо добавить переменную и метод и прописать в конструкторах класса нужный тип для созданной переменной:

class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id_main; int m_type; int m_digits; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar(( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type;} void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event);

CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code),m_digits( 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT; this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_digits_acc= #ifdef __MQL4__ 2 #else ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #endif; this .m_chart_id_main=:: ChartID (); }

В наследниках объекта класса абстрактного события нам нужно указать в их конструкторах нужный тип объекта.

Класс события балансовой операции в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh:

class CEventBalanceOperation : public CEvent { public : CEventBalanceOperation( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_BALANCE,event_code,ticket) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT_BALANCE; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Класс события модификации отложенного ордера или позиции в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\EventModify.mqh:

class CEventModify : public CEvent { private : double m_price; string EventsMessage( void ); public : CEventModify( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MODIFY,event_code,ticket),m_price( 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT_MODIFY; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Класс события установки отложенного ордера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh:



class CEventOrderPlased : public CEvent { public : CEventOrderPlased( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT_ORDER_PLASED; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Класс события удаления отложенного ордера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh:



class CEventOrderRemoved : public CEvent { public : CEventOrderRemoved( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,event_code,ticket) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT_ORDER_REMOVED; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Класс события закрытия позиции в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\EventPositionClose.mqh:



class CEventPositionClose : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionClose( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT_POSITION_CLOSE; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Класс события открытия позиции в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh:



class CEventPositionOpen : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_EVENT_POSITION_OPEN; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };





Итак, мы видим, что все действия по доработке классов ранее созданных объектов заключаются в следующем:

Если объект является наследником базового или расширенного базового объекта всех объектов библиотеки, то нам необходимо в его конструкторах (по умолчанию и в параметрическом) указать тип объекта из перечисления ENUM_OBJECT_DE_TYPE, созданного нами выше в файле Defines.mqh.

Если объект не является наследником базового или расширенного базового объекта всех объектов библиотеки, то нам нужно добавить в защищённой секции класса переменную m_type, в которой будет храниться тип объекта, в публичной секции добавить виртуальный метод Type(), который будет возвращать значение переменной m_type, и в конструкторах класса (по умолчанию и в параметрическом) указать тип объекта из перечисления ENUM_OBJECT_DE_TYPE.



Все такие изменения уже внесены в файлы классов объектов библиотеки, и описывать здесь однотипные действия по доработке остальных классов библиотеки нет смысла.

Вот перечень доработанных классов в каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects:

Папка Chart : файлы ChartObj.mqh и ChartWnd.mqh;

: файлы ChartObj.mqh и ChartWnd.mqh; Папка Indicators : файлы Buffer.mqh, BufferArrow.mqh, BufferBars.mqh, BufferCalculate.mqh, BufferCandles.mqh, BufferFilling.mqh, BufferHistogram.mqh, BufferHistogram2.mqh, BufferLine.mqh, BufferSection.mqh, BufferZigZag.mqh, DataInd.mqh, IndicatorDE.mqh, SeriesDataInd.mqh;

Папка Standart : файлы IndAC.mqh, IndAD.mqh, IndADX.mqh, IndADXW.mqh, IndAlligator.mqh, IndAMA.mqh, IndAO.mqh, IndATR.mqh, IndBands.mqh, IndBears.mqh, IndBulls.mqh, IndBWMFI.mqh, IndCCI.mqh, IndChaikin.mqh, IndCustom.mqh, IndDEMA.mqh, IndDeMarker.mqh, IndEnvelopes.mqh, IndForce.mqh, IndFractals.mqh, IndFRAMA.mqh, IndGator.mqh, IndIchimoku.mqh, IndMA.mqh, IndMACD.mqh, IndMFI.mqh, IndMomentum.mqh, IndOBV.mqh, IndOsMA.mqh, IndRSI.mqh, IndRVI.mqh, IndSAR.mqh, IndStDev.mqh, IndStoch.mqh, IndTEMA.mqh, IndTRIX.mqh, IndVIDYA.mqh, IndVolumes.mqh, IndWPR.mqh;



: файлы Buffer.mqh, BufferArrow.mqh, BufferBars.mqh, BufferCalculate.mqh, BufferCandles.mqh, BufferFilling.mqh, BufferHistogram.mqh, BufferHistogram2.mqh, BufferLine.mqh, BufferSection.mqh, BufferZigZag.mqh, DataInd.mqh, IndicatorDE.mqh, SeriesDataInd.mqh; Папка : файлы IndAC.mqh, IndAD.mqh, IndADX.mqh, IndADXW.mqh, IndAlligator.mqh, IndAMA.mqh, IndAO.mqh, IndATR.mqh, IndBands.mqh, IndBears.mqh, IndBulls.mqh, IndBWMFI.mqh, IndCCI.mqh, IndChaikin.mqh, IndCustom.mqh, IndDEMA.mqh, IndDeMarker.mqh, IndEnvelopes.mqh, IndForce.mqh, IndFractals.mqh, IndFRAMA.mqh, IndGator.mqh, IndIchimoku.mqh, IndMA.mqh, IndMACD.mqh, IndMFI.mqh, IndMomentum.mqh, IndOBV.mqh, IndOsMA.mqh, IndRSI.mqh, IndRVI.mqh, IndSAR.mqh, IndStDev.mqh, IndStoch.mqh, IndTEMA.mqh, IndTRIX.mqh, IndVIDYA.mqh, IndVolumes.mqh, IndWPR.mqh; Папка MQLSignalBase : файл MQLSignal.mqh;



: файл MQLSignal.mqh; Папка Orders : файлы HistoryBalance.mqh, HistoryDeal.mqh, HistoryOrder.mqh, HistoryPending.mqh, MarketOrder.mqh, MarketPending.mqh, MarketPosition.mqh, Order.mqh;



: файлы HistoryBalance.mqh, HistoryDeal.mqh, HistoryOrder.mqh, HistoryPending.mqh, MarketOrder.mqh, MarketPending.mqh, MarketPosition.mqh, Order.mqh; Папка PendRequest : файлы PendReqClose.mqh, PendReqModify.mqh, PendReqOpen.mqh, PendReqPlace.mqh, PendReqRemove.mqh, PendReqSLTP.mqh, PendRequest.mqh;



: файлы PendReqClose.mqh, PendReqModify.mqh, PendReqOpen.mqh, PendReqPlace.mqh, PendReqRemove.mqh, PendReqSLTP.mqh, PendRequest.mqh; Папка Series : файлы Bar.mqh, SeriesDE.mqh, TimeSeriesDE.mqh;



: файлы Bar.mqh, SeriesDE.mqh, TimeSeriesDE.mqh; Папка Symbols : файлы Symbol.mqh, SymbolBonds.mqh, SymbolCFD.mqh, SymbolCollateral.mqh, SymbolCommodity.mqh, SymbolCommon.mqh, SymbolCrypto.mqh, SymbolCustom.mqh, SymbolExchange.mqh, SymbolFutures.mqh, SymbolFX.mqh, SymbolFXExotic.mqh, SymbolFXMajor.mqh, SymbolFXMinor.mqh, SymbolFXRub.mqh, SymbolIndex.mqh, SymbolIndicative.mqh, SymbolMetall.mqh, SymbolOption.mqh, SymbolStocks.mqh;



: файлы Symbol.mqh, SymbolBonds.mqh, SymbolCFD.mqh, SymbolCollateral.mqh, SymbolCommodity.mqh, SymbolCommon.mqh, SymbolCrypto.mqh, SymbolCustom.mqh, SymbolExchange.mqh, SymbolFutures.mqh, SymbolFX.mqh, SymbolFXExotic.mqh, SymbolFXMajor.mqh, SymbolFXMinor.mqh, SymbolFXRub.mqh, SymbolIndex.mqh, SymbolIndicative.mqh, SymbolMetall.mqh, SymbolOption.mqh, SymbolStocks.mqh; Папка Ticks : файлы DataTick.mqh, NewTickObj.mqh, TickSeries.mqh;



: файлы DataTick.mqh, NewTickObj.mqh, TickSeries.mqh; Папка Trade : файл TradeObj.mqh;



: файл TradeObj.mqh; Папка Graph: файлы Form.mqh, GCnvElement.mqh, GraphElmControl.mqh, ShadowObj.mqh;

Папка Animations: файлы Animations.mqh, Frame.mqh, FrameGeometry.mqh, FrameQuad.mqh, FrameText.mqh;



Все эти файлы можно посмотреть и изучить внесённые в них изменения в прикреплённых к статье файлах.

Мы упустили из перечня изменённых файлов один класс — это класс базового объекта всех графических объектов библиотеки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh. В него, помимо указания типа объекта, было добавлено свойство "Принадлежность программе/терминалу" — это нам необходимо для понимания, какой графический объект был создан программой, работающей под управлением библиотеки, а какой добавлен на график вручную в терминале:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include <Graphics\Graphic.mqh> class CGBaseObj : public CObject { private : protected : string m_name_prefix; string m_name; long m_chart_id; int m_subwindow; int m_shift_y; int m_type; bool m_visible; ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG m_belong; virtual bool ObjectToStruct( void ) { return true ; } virtual void StructToObject( void ){;} public : string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG Belong( void ) const { return this .m_belong; } void SetVisible( const bool flag) { long value=(flag ? OBJ_ALL_PERIODS : 0 ); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,value)) this .m_visible=flag; } bool IsVisible( void ) const { return this .m_visible; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } void SetBelong( const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong){ this .m_belong=belong; } CGBaseObj(); ~CGBaseObj(); }; CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y( 0 ),m_visible( false ), m_name_prefix(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ),m_belong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBASE; } CGBaseObj::~CGBaseObj() { }





Доработки, аналогичные внесённым в файлы классов объектов библиотеки, были внесены и в файлы классов коллекций объектов библиотеки в каталоге \MQL5\Include\DoEasy\Collections\.



Вот перечень файлов доработанных классов коллекций объектов:

AccountsCollection.mqh, BookSeriesCollection.mqh, BuffersCollection.mqh, ChartObjCollection.mqh, EventsCollection.mqh, HistoryCollection.mqh, IndicatorsCollection.mqh, MarketCollection.mqh, MQLSignalsCollection.mqh, ResourceCollection.mqh, SymbolsCollection.mqh, TickSeriesCollection.mqh, TimeSeriesCollection.mqh.



Эти файлы можно так же посмотреть и изучить внесённые в них изменения в прикреплённых к статье файлах.



Доработка классов библиотеки завершена.







Класс-коллекция графических объектов

В прошлой статье мы сделали заготовку класса-коллекции графических объектов библиотеки (файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh). Сегодня продолжим её развитие.

Нам необходимо сделать так, чтобы при создании любого графического объекта на любом из открытых графиков в терминале библиотека могла определить, что это за объект, добавлен он или удалён, и как он был создан — программно из библиотеки или вручную. Программно добавленные объекты не должны автоматически добавляться в коллекцию графических объектов библиотеки — они будут добавляться в список-коллекцию при их создании (это будем делать в последующих статьях). А вот графические объекты, добавляемые на график вручную, библиотека должна идентифицировать, создать для них графический объект (элемент) и добавить в список-коллекцию. При удалении графических объектов с графика наша библиотека должна делать то же самое — программные объекты будут удаляться из списка при их удалении, а те, которые удаляются вручную, их библиотека должна отследить и удалить соответствующий удалённому графическому объекту элемент из списка-коллекции.

Так как такой функционал превышает объём одной статьи, то делать всё будем последовательно. Сегодня создадим в классе-коллекции графических объектов отслеживание появления любого графического объекта на любом из графиков терминала. Не важно, как построен этот графический объект — программно из библиотеки или вручную — класс-коллекция отследит его появление на графике или его удаление с графика и напишет в журнале результат — сколько добавлено/удалено графических объектов с какого из графиков терминала. То есть на сегодня мы ограничимся лишь отслеживанием количества графических объектов на графиках и сообщениями в журнал об изменении этого количества.

Для того, чтобы получить количество графических объектов на графике, мы можем воспользоваться функцией ObjectsTotal(), возвращающей количество графических объектов указанного типа в указанном чарте и указанном в его подокне. Чтобы получить количество графических объектов любого типа на указанном чарте в любом его подокне (включая главное окно), нам нужно передать в функцию идентификатор нужного чарта, а остальные параметры оставить по умолчанию (-1). И мы получим количество всех объектов для этого графика, включая и его подокна.

Чтобы понять, сколько объектов стало добавлено в текущий момент, нам нужно знать, сколько их было ранее и сколько стало сейчас. Разница между этими двумя значениями и будет количеством добавленных объектов. Для этого нам необходимо иметь две переменные — с текущим количеством графических объектов на чарте и значение их количества на прошлой проверке. Если количество изменилось — проверить, что за объект был добавлен на график либо удалён с него.

И вот тут мы упираемся в сложность верного подсчёта этого количества. Если вернуться к описанию функции ObjectsTotal(), то будет понятно, что она возвращает количество объектов только для одного графика, а не для всех сразу. Соответственно — для каждого графика нам нужно иметь свои переменные для хранения текущего и прошлого количества графических объектов. А значит, и самое простое — это создать небольшой класс управления графическими объектами и иметь для каждого из открытых графиков в терминале свой экземпляр этого класса. Тогда для каждого из графиков мы легко сможем отслеживать изменения количества объектов независимо от других графиков.

Пропишем такой класс прямо в файле класса-коллекции графических объектов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Graph\Form.mqh" class CChartObjectsControl : public CObject { private : ENUM_TIMEFRAMES m_chart_timeframe; long m_chart_id; string m_chart_symbol; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_last_objects; int m_index_object; int m_delta_graph_obj; public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_chart_timeframe; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } string Symbol ( void ) const { return this .m_chart_symbol; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } int TotalObjects( void ) const { return this .m_total_objects; } int Delta( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } void Refresh( void ); CChartObjectsControl( void ) { this .m_chart_id=:: ChartID (); this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_index_object= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; } CChartObjectsControl( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_index_object= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CChartObjectsControl *obj_compared=node; return ( this . ChartID ()>obj_compared. ChartID () ? 1 : this . ChartID ()<obj_compared. ChartID () ? - 1 : 0 ); } }; void CChartObjectsControl::Refresh( void ) { this .m_total_objects=:: ObjectsTotal ( this . ChartID ()); int i= this .m_index_object; int delta= this .m_total_objects- this .m_last_objects; if (delta!= 0 ) { string txt= ", " +(delta> 0 ? "Added: " : "Deleted: " )+( string ) fabs (delta)+ " obj" ; Print (DFUN, "ChartID=" , this . ChartID (), ", " , this . Symbol (), ", " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()),txt); } this .m_delta_graph_obj=i- this .m_index_object; this .m_index_object=i; this .m_last_objects= this .m_total_objects; this .m_is_graph_obj_event=( bool ) this .m_delta_graph_obj; }

В общем-то тут всё понятно: есть свои переменные для хранения количества графических объектов "сейчас" и на прошлой проверке. Переменная для хранения текущего значения индекса цикла — чтобы не "гонять" каждый раз цикл от начала, мы запоминаем текущее значение индекса, и в следующий раз начинаем цикл не от начала, а от сохранённого значения. Так у нас устроены циклы для контроля ордеров, сделок и позиций, так же и здесь. Два конструктора — первый создаёт объект для текущего графика, второй — для указанного графика по его идентификатору. Метод Compare() сравнивает два объекта по идентификатору графика. Нужен для определения, что такой объект уже существует для графика с указанным идентификатором.

В методе Refresh() пока просто проверяем количество объектов сейчас и на прошлой проверке. Если количество изменилось — выводим об этом запись в журнал. В последующем сделаем цикл по объектам, начиная от индекса цикла, сохраняемого в переменной m_index_object, — чтобы отследить все новые объекты и создать объект-событие. Но уже сейчас индекс цикла сохраняется в переменной для последующего начала цикла для экономного расчёта — это задел на будущее.



Теперь, если в классе-коллекции создать такие объекты для каждого из открытых графиков в терминале, то мы сможем отслеживать изменение количества объектов для каждого графика независимо друг от друга.

Добавим в ранее созданный класс CGraphElementsCollection новые переменные и методы.

В приватной секции класса объявим список указателей на объекты управления чартами, переменную-флаг события добавления/удаления графического объекта на график, переменную для хранения количества объектов на всех открытых графиках и переменную для хранения общего количества добавленных/удалённых объектов на всех открытых графиках терминала:

class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_graph_obj; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj);

В той же секции объявим метод, возвращающий указатель на объект управления объектами указанного чарта, метод для создания нового объекта управления графическими объектами указанного чарта и добавления его в список и метод, обновляющий список графических объектов по идентификатору чарта:



bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); void RefreshByChartID( const long chart_id); public :

В публичной секции напишем метод, возвращающий флаг произошедшего изменения в списке графических объектов, объявим метод, создающий список объектов управления чартами, и два метода, обновляющие списки графических объектов на графиках терминала:

public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int NewObjects( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } CGraphElementsCollection(); virtual void Print( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); int CreateChartControlList( void ); void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); };

В конструкторе класса присвоим объекту его тип, списку указателей на объекты управления чартами установим флаг сортированного списка и очистим список, установим общее количество объектов на всех графиках равным нулю и сбросим флаг события коллекции графических объектов:

CGraphElementsCollection::CGraphElementsCollection() { this .m_type=COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID; :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); this .m_list_all_graph_obj.Type(COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID); this .m_list_all_graph_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); this .m_list_all_graph_obj.Clear(); this .m_list_charts_control.Sort(); this .m_list_charts_control.Clear(); this .m_total_objects= 0 ; this .m_is_graph_obj_event= false ; }

Рассмотрим реализацию объявленных методов.

Метод, создающий новый объект управления графическими объектами указанного чарта и добавляющий его в список:

CChartObjectsControl *CGraphElementsCollection::CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id) { CChartObjectsControl *obj= new CChartObjectsControl(chart_id); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CTRL_OBJ),( string )chart_id); return NULL ; } if (! this .m_list_charts_control.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; return NULL ; } return obj; }

Метод, возвращающий указатель на объект управления объектами указанного чарта:

CChartObjectsControl *CGraphElementsCollection::GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_charts_control.Total();i++) { CChartObjectsControl *obj= this .m_list_charts_control.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj. ChartID ()==chart_id) return obj; } return NULL ; }

Метод, создающий список объектов управления чартами:

int CGraphElementsCollection::CreateChartControlList( void ) { this .m_list_charts_control.Clear(); this .m_list_charts_control.Sort(); long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *chart_control= new CChartObjectsControl(chart_id); if (chart_control== NULL ) continue ; if ( this .m_list_charts_control.Search(chart_control)> WRONG_VALUE ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLLECTION_ERR_OBJ_ALREADY_EXISTS),( string )chart_id); delete chart_control; continue ; } if (! this .m_list_charts_control.Add(chart_control)) { CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete chart_control; continue ; } i++; } return this .m_list_charts_control.Total(); }

Метод, обновляющий список графических объектов по идентификатору чарта:

void CGraphElementsCollection::RefreshByChartID( const long chart_id) { CChartObjectsControl *obj=GetChartObjectCtrlObj(chart_id); if (obj== NULL ) obj= this .CreateChartObjectCtrlObj(chart_id); if (obj!= NULL ) obj.Refresh(); }

Метод, обновляющий список графических объектов на указанном чарте:

void CGraphElementsCollection::Refresh( const long chart_id) { CChartObjectsControl *obj=GetChartObjectCtrlObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; obj.Refresh(); }

Метод, обновляющий список всех графических объектов на всех открытых графиках терминала:



void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; this .RefreshByChartID(chart_id); i++; } }

Логика каждого из представленных методов подробно расписана в комментариях к методам. Надеюсь, в пояснениях не нуждается. В любом случае, всегда можно задать вопрос в обсуждении к статье.

Теперь нам нужно подключить созданную коллекцию графических объектов к главному объекту библиотеки CEngine для того, чтобы мы могли получить нормальный доступ к функционалу коллекции графических объектов из своих программ.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh в приватной секции класса объявим экземпляр класса-коллекции графических объектов, переменную-флаг события в списке графических объектов и объявим метод контроля за событиями графических объектов:



class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CMBookSeriesCollection m_book_series; CMQLSignalsCollection m_signals_mql5; CChartObjCollection m_charts; CGraphElementsCollection m_graph_objects; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; bool m_is_graph_obj_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; string m_name; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); void AccountEventsControl( void ); void GraphObjEventsControl( void ); void SymbolEventsControl( void ); void MarketWatchEventsControl( void ); COrder *GetLastMarketPending( void ); COrder *GetLastMarketOrder( void ); COrder *GetLastPosition( void ); COrder *GetPosition( const ulong ticket); COrder *GetLastHistoryPending( void ); COrder *GetLastHistoryOrder( void ); COrder *GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder *GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder *GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder *GetLastDeal( void ); ushort LongToUshortFromByte( const long source_value, const uchar index) const ; public :

В конструкторе класса создадим счётчик таймера коллекции графических объектов:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID,COLLECTION_TICKS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TICKS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID,COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP,COLLECTION_CHARTS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_ID,COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_STEP,COLLECTION_GRAPH_OBJ_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

В таймере класса впишем обработку таймера коллекции графических объектов:



void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7= this .m_list_counters.At(index); if (cnt7!= NULL ) { if (cnt7.IsTimeDone()) this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt8= this .m_list_counters.At(index); if (cnt8!= NULL ) { if (cnt8.IsTimeDone()) this .TickSeriesRefreshAllExceptCurrent(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt9= this .m_list_counters.At(index); if (cnt9!= NULL ) { if (cnt9.IsTimeDone()) this .ChartsRefreshAll(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt10= this .m_list_counters.At(index); if (cnt10!= NULL ) { if (cnt10.IsTimeDone()) this .GraphObjEventsControl(); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); this .IndicatorSeriesRefreshAll(); this .TickSeriesRefreshAll(); this .GraphObjEventsControl(); } }

За пределами тела класса напишем реализацию метода проверки событий графических объектов:

void CEngine::GraphObjEventsControl( void ) { this .m_graph_objects.Refresh(); this .m_is_graph_obj_event= this .m_graph_objects.IsEvent(); if ( this .m_is_graph_obj_event) { Print (DFUN, "Graph obj is event. NewObjects: " ,m_graph_objects.NewObjects()); } }

Здесь просто вызываем метод обновления всех открытых графиков терминала на предмет изменения количества графических объектов на них.



Все последующие строки метода после выделенной пока никак не обрабатываются — это мы будем реализовывать в последующих статьях. А пока — метод Refresh() класса-коллекции графических объектов будет поочерёдно вызывать методы поиска событий всех графиков посредством вызова соответствующих методов Refresh() объектов управления графическими объектами, рассмотренный нами выше, и этот метод (свой для каждого из открытых графиков) будет печатать в журнал записи об изменении количества графических объектов на соответствующем графике, что и протестируем сейчас.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part82\ под новым именем TestDoEasyPart82.mq5.



Здесь нам потребуется внести совсем немного изменений.



Впишем обработчик OnTimer(), вызывающий таймер библиотеки в случае, если работа не в тестере:



void OnTick () { } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (rates_data); }

В обработчике OnChartEvent() добавим запрет на вызов контекстного меню правой кнопки мышки в случае, если нажата клавиша Ctrl, и разрешение в случае, если клавиша отпущена — при её удержании мы создаём графические элементы из объекта-бара с описанием типа этого бара (это делали в прошлой статье), и немного увеличим ширину создаваемого объекта — чтобы в него полностью помещалось длинное описание бара ("Свеча с нулевым телом"):

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CForm *form= NULL ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int wnd= 0 ; if (!IsCtrlKeyPressed()) { list_forms.Clear(); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , true ); return ; } if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,wnd,time,price)) { int index= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,time); if (index== WRONG_VALUE ) return ; CBar *bar=engine.SeriesGetBar( Symbol (), Period (),index); if (bar== NULL ) return ; int x=( int )lparam,y=( int )dparam; if (! ChartTimePriceToXY ( ChartID (), 0 ,bar.Time(),(bar.Open()+bar.Close())/ 2.0 ,x,y)) return ; ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , false ); string name= "FormBar_" +( string )index; HideFormAllExceptOne(name); if (!IsPresentForm(name)) { form=bar.CreateForm(index,name,x,y, 114 , 16 ); if (form== NULL ) return ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( C'47,70,59' ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 2 , 2 ,clr, 200 , 3 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity()); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); if (!list_forms.Add(form)) { delete form; return ; } form.Done(); } if (form!= NULL ) { form.TextOnBG( 0 ,bar.BodyTypeDescription(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 - 1 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'7,28,21' ); form.Show(); } ChartRedraw (); } } }

И это все доработки, которые нам нужно было сделать в советнике.

Запустим его на графике одного символа (при этом открытых графиков должно быть больше одного), добавим графические объекты на каждый из графиков — в журнале будут выводиться об этом сообщения. Затем на каждом графике нажмём клавишу Delete — это удалит все выделенные графические объекты. И об этом также будут выведены сообщения в журнал:









Что дальше

В следующей статье продолжим работу над коллекцией графических объектов.



Хочется отметить, что у нас готовы далеко не все графические объекты, и переход к созданию коллекции графических объектов сделан не случайно — нам нужно будет хранить указатели на эти объекты в списке-коллекции для дальнейшего их развития. И займёмся ими после подготовки их коллекции.

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 73): Объект-форма графического элемента

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 74): Базовый графический элемент на основе класса CCanvas

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 75): Методы работы с примитивами и текстом в базовом графическом элементе

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 76): Объект Форма и предопределённые цветовые темы

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 77): Класс объекта Тень

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 78): Принципы анимации в библиотеке. Нарезка изображений

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 79): Класс объекта "Кадр анимации" и его объекты-наследники

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 80): Класс объекта "Кадр геометрической анимации"

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 81): Интегрируем графику в объекты библиотеки

