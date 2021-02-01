Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 58): Zeitreihen der Datenpuffer von Indikatoren

Inhaltsverzeichnis

Konzept

Zum Abschluss des Themas Arbeit mit Zeitreihen organisieren wir das Speichern, Suchen und Sortieren von Daten, die in Indikatorpuffern gespeichert sind, was die weitere Durchführung der Analyse auf der Grundlage von Werten der Indikatoren ermöglicht, die auf der Basis der Bibliothek in Programmen erstellt werden sollen.

Das Konzept der Konstruktion von Indikatordaten-Zeitreihen ähnelt dem Konzept der Konstruktion von Zeitreihen-Kollektionen: für jeden Indikator wird eine Liste erstellt, um alle Daten aller seiner Puffer zu speichern. Die Menge der Daten in der Pufferliste des Indikators entspricht der Menge der Daten der entsprechenden Zeitreihe, auf der die Indikatoren berechnet wurden. Das allgemeine Konzept aller Kollektionsklassen der Bibliothek ermöglicht es, die benötigten Daten in der entsprechenden Kollektion leicht zu finden. Dementsprechend wird das Gleiche in der heute erstellten Klasse möglich sein.



Des Weiteren werde ich Klassen erstellen, um Analysen auf allen in der Bibliothek gespeicherten Daten durchzuführen. Damit wird ein sehr flexibles Werkzeug zur Verfügung stehen, mit dem statistische Untersuchungen zum umfassenden Vergleich beliebiger Daten der Bibliotheksbestände durchgeführt werden können.



Verbesserung der Bibliothek der Klasse

Die Kollektionsklasse der Indikatorpuffer wird automatisch die Daten aller erstellten Indikatoren auf dem aktuellen Balken aktualisieren; und wenn ein neuer Balken erscheint, wird sie neue Daten der Indikatorpuffer erstellen und sie in die Kollektion eintragen.

In der Datei NewBarObj.mqh haben wir bereits die Klasse "New bar", die für die Zeitreihen-Kollektion erstellt wurde.

Sie ist im Ordner für die Klasse der Zeitreihen im Bibliotheksverzeichnis \MQL5\Include\DoEasyPart57\Objects\Series\ gespeichert.

Jetzt ist es erforderlich, auch den neuen Balken in der Kollection-Klasse der Indikator-Pufferdaten zu verfolgen.

Verschieben wir sie deshalb in den Ordner der Servicefunktionen und Klassen der Bibliothek \MQL5\Include\DoEasy\Services\.

Löschen Sie die Datei an ihrem bisherigen Speicherort.



Da die Klasse "Timeseries" die Klasse "New bar" verwendet, muss der alte Pfad zu dieser Klasse in der "Timeseries"-Klassendatei \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh im einbindenden Dateiblock geändert werden:



#include "..\..\Services\Select.mqh" #include "NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh"

auf den neuen Pfad:

#include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh"

Tragen wir die neuen Nachrichtenindizes in die Datei \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh ein:

MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_ASK, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_BID, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_OPEN_BUY,

...

MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_BUFFER_VALUE, MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST, };

und die Nachrichtentexte entsprechend den neu hinzugefügten Indizes:

{ "Could not get Ask price. Error " }, { "Could not get Bid price. Error " }, { "Could not get time. Error " }, { "Failed to open a Buy position. Error " },

...

{ "Indicator buffer number" }, { "Indicator buffer value" }, { "The method is not intended for working with indicator programs" }, { "Failed to get indicator data timeseries" }, { "Failed to get the current data of the indicator buffer" }, { "Failed to create indicator data object" }, { "Failed to add indicator data object to the list" }, };

Da ich heute eine neue Kollection erstellen werde, legen wir Kollektions-ID dafür fest. Außerdem erstellen wir die Konstanten der Parameter des Timers für die neue Kollektion, da die Daten des Indikatorpuffers automatisch im Timer aktualisiert werden.

Trage wir die neuen Daten in die Datei \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh ein:

#define COLLECTION_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_ID ( 6 ) #define COLLECTION_IND_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID ( 7 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 )

Um die Pufferdaten des Indikators in ihrer Kollection zu suchen, müssen zusätzlich Daten nach Indikator-Handle gesucht werden (weil Daten mit diesem Indikator verbunden sind und es für die Suche nach Daten seltsam wäre, nicht die exakte ID ihrer Zugehörigkeit zum Indikator zu verwenden).

Zu den ganzzahligen Eigenschaften der Indikator-Daten eine neue Eigenschaft hinzufügen und die Anzahl dieser Daten von 5 auf 6 erhöhen:

enum ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER { IND_DATA_PROP_TIME = 0 , IND_DATA_PROP_PERIOD, IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE, IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM, IND_DATA_PROP_IND_ID, IND_DATA_PROP_IND_HANDLE, }; #define IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL ( 6 ) #define IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Da wir eine neue Integer-Eigenschaft hinzugefügt haben, fügen Sie diese zur Liste der möglichen Sortierkriterien hinzu, um nach dieser Eigenschaft suchen und sortieren zu können:

#define FIRST_IND_DATA_DBL_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_IND_DATA_STR_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP+IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL-IND_DATA_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_IND_DATA_MODE { SORT_BY_IND_DATA_TIME = 0 , SORT_BY_IND_DATA_PERIOD, SORT_BY_IND_DATA_INDICATOR_TYPE, SORT_BY_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, SORT_BY_IND_DATA_IND_ID, SORT_BY_IND_DATA_IND_HANDLE, SORT_BY_IND_DATA_BUFFER_VALUE = FIRST_IND_DATA_DBL_PROP, SORT_BY_IND_DATA_SYMBOL = FIRST_IND_DATA_STR_PROP, SORT_BY_IND_DATA_IND_NAME, SORT_BY_IND_DATA_IND_SHORTNAME, };

Die in der Kollection gespeicherten Indikatorpufferdaten werden von der Indikatorpufferdatenklasse dargestellt, die im vorherigen Artikel erstellt wurde.



Fügen wir nun (in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\DataInd.mqh) eine Installationsmethode des Indikator-Handles hinzu, dessen Pufferdaten im Objekt dieser Klasse gespeichert werden. Außerdem fügen Sie zum Klassenkonstruktor die Übergabe der Parameter des Indikator-Handles und der Werte seines Puffers hinzu. Dies ermöglicht die Einstellung der Werte dieser Parameter während der Erstellung des Objekts:

void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); void SetIndicatorType( const ENUM_INDICATOR type) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE,type); } void SetBufferNum( const int num) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,num); } void SetIndicatorID( const int id) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID,id); } void SetIndicatorHandle( const int handle) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_HANDLE,handle); } void SetBufferValue( const double value) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE,value); } void SetIndicatorName( const string name) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_NAME,name); } void SetIndicatorShortname( const string shortname) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME,shortname); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CDataInd* compared_data) const ; CDataInd(){;} CDataInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_handle , const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const double value );

Fügen wir dem Methodenblock für den vereinfachten Zugriff auf Objekteigenschaften eine Methode hinzu, die das Indikator-Handle zurückgibt, und benennen die Methode um, die den Wert der Indikator-Pufferdaten zurückgibt (früher hieß die Methode PriceValue()):

datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_TIME); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_PERIOD); } ENUM_INDICATOR IndicatorType( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE); } int BufferNum( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM); } int IndicatorID( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID); } int IndicatorHandle( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_HANDLE); } double BufferValue( void ) const { return this .GetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE); }

Legen Sie im Hauptteil des Klassenkonstruktors die Werte der neuen Eigenschaften fest, die ihm beim Erzeugen eines neuen Objekts übergeben werden sollen:



CDataInd::CDataInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_handle , const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const double value ) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID; this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS )+ 1 ; this .m_period_description=TimeframeDescription(timeframe); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,time); this .SetIndicatorType(ind_type); this .SetIndicatorHandle(ind_handle); this .SetBufferNum(buffer_num); this .SetIndicatorID(ind_id); this .SetBufferValue(value); }

Fügen wir den Codeblock für die Anzeige der Beschreibung des Indikator-Handles in der Methode hinzu, die die Beschreibung der Integer-Eigenschaften zurückgibt:

string CDataInd::GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { return ( property==IND_DATA_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==IND_DATA_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TIMEFRAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .m_period_description ) : property==IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .IndicatorTypeDescription() ) : property==IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Die Klasse der Zeitreihen für die Datenpuffer der Indikatoren

Alle Kollektionen in der Bibliothek werden auf Basis der Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf Instanzen der Klasse CObject und ihrer Nachkommen der Standardbibliothek erstellt. Die Kollection-Klasse der Indikatorpufferdaten wird nicht ausgeschlossen.



Diese Klasse wird es ermöglichen, Objekte von Pufferdaten eines Indikators in der Liste von CArrayObj-Objekten zu speichern, um Daten eines beliebigen Indikatorpuffers zu erhalten, die der Öffnungszeit des Zeitreihenbalkens entsprechen. Natürlich kann die Liste automatisch aktualisiert, durchsucht und nach den Eigenschaften der in ihr gespeicherten Objekte sortiert werden.

Erstellen wir im Ordner \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indikatoren\ eine neue Klasse CSeriesDataInd in der Datei SeriesDataInd.mqh.

Das Klassenobjekt muss vom Basisobjekt aller Objekte der Bibliothek CBaseObj abgeleitet sein.

Analysieren wir einen Klassenkörper mit allen seinen Variablen und Methoden:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "DataInd.mqh" class CSeriesDataInd : public CBaseObj { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; ENUM_INDICATOR m_ind_type; string m_symbol; string m_period_description; int m_ind_handle; int m_ind_id; int m_buffers_total; uint m_amount; uint m_required; uint m_bars; bool m_sync; CArrayObj m_list_data; CNewBarObj m_new_bar_obj; CDataInd *CreateNewDataInd( const int buffer_num, const datetime time, const double value); public : CSeriesDataInd *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_data; } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CDataInd *GetIndDataByTime( const int buffer_num, const datetime time); CDataInd *GetIndDataByBar( const int buffer_num, const uint shift); void SetSymbol( const string symbol); void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool SetRequiredUsedData( const uint required); void SetIndHandle( const int handle) { this .m_ind_handle=handle; } void SetIndID( const int id) { this .m_ind_id=id; } void SetIndBuffersTotal( const int total) { this .m_buffers_total=total; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } ulong AvailableUsedData( void ) const { return this .m_amount; } ulong RequiredUsedData( void ) const { return this .m_required; } ulong Bars ( void ) const { return this .m_bars; } int IndHandle( void ) const { return this .m_ind_handle; } int IndID( void ) const { return this .m_ind_id; } int IndBuffersTotal( void ) const { return this .m_buffers_total; } bool IsNewBar( const datetime time) { return this .m_new_bar_obj.IsNewBar(time); } bool IsNewBarManual( const datetime time) { return this .m_new_bar_obj.IsNewBarManual(time); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list_data.Total(); } void SaveNewBarTime( const datetime time) { this .m_new_bar_obj.SaveNewBarTime(time); } int Create( const uint required= 0 ); void Refresh( void ); double BufferValue( const int buffer_num, const datetime time); double BufferValue( const int buffer_num, const uint shift); CSeriesDataInd( void ){;} CSeriesDataInd( const int handle, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffers_total, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); };

Im Objekt sind bereits bekannte Methoden zu sehen, die allen Objekten der Bibliothek eigen sind, sowie ein Satz von Klassenvariablen zum Speichern von Objektparametern.

Deklarieren wir im 'public' Bereich der Klasse die Methoden für den vereinfachten Zugriff auf Objekteigenschaften und für deren Installation von außen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Implementierung der Klassenmethoden werfen.

Dem parametrischen Klassenkonstruktor werden alle Werte seiner Eigenschaften übergeben, die zur Erzeugung eines Objekts notwendig sind:

CSeriesDataInd::CSeriesDataInd( const int handle, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffers_total, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) : m_bars( 0 ), m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID; this .m_list_data.Clear(); this .m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe); this .m_sync= this .SetRequiredUsedData(required); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); this .m_ind_handle=handle; this .m_ind_type=ind_type; this .m_ind_id=ind_id; this .m_buffers_total=buffers_total; }

Für den Objektsatz ID der Zeitreihenkollektion der Indikatorpufferdaten wird die Liste gelöscht, in der Objekte der Klasse CDataInd gespeichert werden, und das Flag der sortierten Liste wird für die Liste gesetzt. Der optimalste Sortiermodus für diese Objekte ist die Sortierung nach Zeit: um die Übereinstimmung ihrer Position in der Liste mit der Position der Daten im physischen Puffer des Indikators zu gewährleisten.

Methoden zum Setzen eines Symbols und Zeitrahmens erfordern keine Kommentare:

void CSeriesDataInd::SetSymbol( const string symbol) { if ( this .m_symbol==symbol) return ; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void CSeriesDataInd::SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if ( this .m_timeframe==timeframe) return ; this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe); } void CSeriesDataInd::SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .SetSymbol(symbol); this .SetTimeframe(timeframe); }

Methode zur Einstellung der erforderlichen Menge an Indikatorpufferdaten:



bool CSeriesDataInd::SetRequiredUsedData( const uint required) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return false ; } this .m_required=(required< 1 ? SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT : required); datetime array[ 1 ]; :: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,array); this .m_bars=( uint ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_BARS_COUNT ); if ( this .m_bars> 0 ) { this .m_amount=(required== 0 ? :: fmin (SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT, this .m_bars) : :: fmin (required, this .m_bars)); return true ; } return false ; }

Um innerhalb von Indikatoren zu arbeiten, stehen bereits andere Klassen zur Verfügung, daher wird sofort der Typ des gestarteten Programms geprüft. Und wenn dies ein Indikator ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und false zurückgegeben. Die Arbeit einer ähnlichen Methode wurde bei der Erstellung von Zeitreihenklassen in Artikel 35 analysiert.



Eine Methode, die ein neues Indikator-Datenobjekt erzeugt:

CDataInd* CSeriesDataInd::CreateNewDataInd( const int buffer_num, const datetime time, const double value ) { CDataInd* data_ind= new CDataInd( this .m_ind_type, this .m_ind_handle, this .m_ind_id,buffer_num, this .m_symbol, this .m_timeframe,time, value ); return data_ind; }

Erzeugt ein neues Objekt der Klasse CDataInd und gibt den Zeiger auf das neu erzeugte Objekt zurück oder NULL für den Fall, dass ein Objekt nicht erzeugt wurde.



Die Methode zum Erzeugen der Indikator-Daten-Zeitreihenliste:

int CSeriesDataInd::Create( const uint required= 0 ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return false ; } if ( this .m_amount== 0 ) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return 0 ; } else if (required> 0 && this .m_amount!=required && required< this .m_bars) { if (! this .SetRequiredUsedData(required)) return 0 ; } double data[]; :: ArraySetAsSeries (data, true ); this .m_list_data.Clear(); this .m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); :: ResetLastError (); int err= ERR_SUCCESS ; for ( int i= 0 ;i< this .m_buffers_total;i++) { int copied=:: CopyBuffer ( this .m_ind_handle,i, 0 , this .m_amount,data); if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return 0 ; } for ( int j= 0 ;j<( int ) this .m_amount;j++) { :: ResetLastError (); datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe,j); if (time== 0 ) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME),CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); continue ; } CDataInd* data_ind=CreateNewDataInd(i,time,data[j]); if (data_ind== NULL ) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ), " " ,:: TimeToString (time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err) ); continue ; } if (! this .m_list_data.Add(data_ind)) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST), " " ,:: TimeToString (time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err) ); delete data_ind; continue ; } } } return this .m_list_data.Total(); }

Die gesamte Logik der Methode ist in ihrem Listing detailliert beschrieben. Die Methode kopiert Daten aus allen Indikatorpuffern in das Array. Auf diesen Daten erzeugt sie neue Indikator-Datenobjekte CDataInd und legt sie in die Kollection-Liste.



Die Methode zur Aktualisierung der Kollektionsliste der Indikatordaten:

void CSeriesDataInd::Refresh( void ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return ; } if (! this .m_available) return ; double data[ 1 ]; int err= ERR_SUCCESS ; :: ResetLastError (); datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 ); if (time== 0 ) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME),CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return ; } this .m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); if ( this .IsNewBarManual(time)) { for ( int i= 0 ;i< this .m_buffers_total;i++) { int copied=:: CopyBuffer ( this .m_ind_handle,i, 0 , 1 ,data); if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return ; } CDataInd* data_ind=CreateNewDataInd(i,time,data[ 0 ]); if (data_ind== NULL ) return ; if (! this .m_list_data.InsertSort(data_ind)) { delete data_ind; return ; } } if ( this .m_list_data.Total()>( int ) this .m_required) this .m_list_data.Delete( 0 ); this .SaveNewBarTime(time); } CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),IND_DATA_PROP_TIME,time,EQUAL); for ( int i= 0 ;i< this .m_buffers_total;i++) { CDataInd *data_ind= this .GetIndDataByTime(i,time); if (data_ind== NULL ) return ; int copied=:: CopyBuffer ( this .m_ind_handle,i, 0 , 1 ,data); if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return ; } data_ind.SetBufferValue(data[ 0 ]); } }

Die Logik der Methodenbedienung ist in ihrem Listing detailliert beschrieben. Die Methode aktualisiert die Daten aller Indikatorpuffer auf dem aktuellen Balken. Bei einem neuen Takt erzeugt sie neue Objekte für den aktuellen Takt und fügt sie der Kollektionsliste hinzu. Wenn die Größe der Kollection-Liste den erforderlichen Wert überschreitet, werden die ältesten Objekte aus der Liste entfernt.



Die Methode, die das Indikatordatenobjekt nach Zeit und Puffernummer zurückgibt:

CDataInd* CSeriesDataInd::GetIndDataByTime( const int buffer_num, const datetime time) { CArrayObj *list=GetList(IND_DATA_PROP_TIME,time,EQUAL); list=CSelect::ByIndicatorDataProperty(list,IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,buffer_num,EQUAL); return list.At( 0 ); }

Hier: Wir holen uns die Liste, die die Indikatordatenobjekte enthält, die der angegebenen Zeit entsprechen,

dann filtern wir die erhaltene Liste so, dass nur das Objekt des angegebenen Indikatorpuffers darin bleibt.

Die Liste wird nur ein Objekt enthalten. Geben wir es zurück.



Die Methode, die das Indikator-Datenobjekt nach Takt und Puffernummer zurückgibt:

CDataInd* CSeriesDataInd::GetIndDataByBar( const int buffer_num, const uint shift) { datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe,( int )shift); if (time== 0 ) return NULL ; return this .GetIndDataByTime(buffer_num,time); }

Hier: Wir holen uns die Eröffnungszeit des Balkens durch den angegebenen Index und geben dann des Objekts, das mit Hilfe der oben betrachteten Methode erhalten wurde zurück.



Die Methode, die Daten des angegebenen Indikatorpuffers nach Zeit zurückgibt:

double CSeriesDataInd::BufferValue( const int buffer_num, const datetime time) { CDataInd *data_ind= this .GetIndDataByTime(buffer_num,time); return (data_ind== NULL ? EMPTY_VALUE : data_ind.BufferValue()); }

Hier: Wir holen uns das Datenobjekt mit der Methode GetIndDataByTime() und geben den Pufferwert zurück, der in das Objekt geschrieben wurde oder einen "leerer Wert", wenn das Objekt nicht empfangen wurde.



Die Methode, die Daten des angegebenen Indikatorpuffers nach Taktindex zurückgibt:



double CSeriesDataInd::BufferValue( const int buffer_num, const uint shift) { CDataInd *data_ind= this .GetIndDataByBar(buffer_num,shift); return (data_ind== NULL ? EMPTY_VALUE : data_ind.BufferValue()); }

Hier: Wir holen uns das Datenobjekt mit der Methode GetIndDataByBar() und geben den Pufferwert zurück, der in das Objekt geschrieben wurde oder einen "leerer Wert", wenn das Objekt nicht empfangen wurde.



Alle im Programm erstellten Indikatoren werden in die in Artikel 54 angelegte Indikatorobjektsammlung verschoben. Jedes solche Objekt enthält alle Daten des Standard- oder nutzerdefinierten Indikators. Einige Daten müssen jedoch ergänzt werden. Damit immer bekannt ist, welche Anzahl von Puffern der durch das Objekt dieser Klasse zu beschreibende Indikator besitzt, muss ihm eine Variable zur Speicherung der Anzahl der Indikatorpuffer hinzugefügt werden. Dies ist insbesondere für benutzerdefinierte Indikatoren relevant, bei denen man die Anzahl der zu zeichnenden Puffer nicht im Voraus wissen kann. Außerdem muss ich die Kollektionsliste der Indikatorpuffer hinzufügen, die Klasse wird gerade erstellt. In solchem Fall wird das Indikatorobjekt auch Datenlisten von seinen allen Puffern speichern. Von ihnen können Daten zu jedem Balken jedes Indikatorpuffers empfangen werden.

Öffnen Sie die Klassendatei des Indikatorobjekts \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh und nehmen Sie alle notwendigen Verbesserungen darin vor:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" #include "..\..\Objects\Indicators\SeriesDataInd.mqh" class CIndicatorDE : public CBaseObj { protected : MqlParam m_mql_param[]; CSeriesDataInd m_series_data; private : long m_long_prop[INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[INDICATOR_PROP_STRING_TOTAL]; string m_ind_type_description; int m_buffers_total; int IndexProp(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) const { return ( int )property-INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL;} bool IsEqualMqlParams( MqlParam &struct1, MqlParam &struct2) const ; bool IsEqualMqlParamArrays( MqlParam &compared_struct[]) const ; protected : CIndicatorDE( ENUM_INDICATOR ind_type, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_STATUS status, ENUM_INDICATOR_GROUP group, string name, string shortname, MqlParam &mql_params[]); public : CIndicatorDE( void ){;} ~CIndicatorDE( void ); void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property); virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CIndicatorDE* compared_obj) const ; void SetGroup( const ENUM_INDICATOR_GROUP group) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP,group); } void SetEmptyValue( const double value) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE,value); } void SetName( const string name) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_NAME,name); } void SetShortName( const string shortname) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME,shortname); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_ID,id); } void SetBuffersTotal( const int buffers_total) { this .m_buffers_total=buffers_total; } ENUM_INDICATOR_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_STATUS) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_STATUS);} ENUM_INDICATOR_GROUP Group( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_GROUP) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_INDICATOR TypeIndicator( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TYPE); } int Handle( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_HANDLE); } int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_ID); } double EmptyValue( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_NAME); } string ShortName( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SYMBOL); } int BuffersTotal( void ) const { return this .m_buffers_total; } string GetTypeDescription( void ) const { return m_ind_type_description; } string GetStatusDescription( void ) const ; string GetGroupDescription( void ) const ; string GetTimeframeDescription( void ) const ; string GetEmptyValueDescription( void ) const ; string GetMqlParamDescription( const int index) const ; CSeriesDataInd *GetSeriesData( void ) { return & this .m_series_data; } void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} virtual void PrintParameters( void ) {;} double GetDataBuffer( const int buffer_num, const int index); double GetDataBuffer( const int buffer_num, const datetime time); };

Damit die Klasse das Objekt der Indikator-Datenerfassungsklasse sieht, habe ich deren Datei SeriesDataInd.mqh in den Abschnitt der eingeschlossenen Dateien aufgenommen.

Im geschützten Bereich der Klasse deklarieren wir das Objekt der Indikator-Datenerfassungsklasse m_series_data.

Die Variable m_buffers_total wird die Gesamtzahl der gezeichneten Indikatorpuffer speichern. Die Datenobjekte all dieser Puffer werden in der Kollektion der Indikatorpuffer gespeichert.



Die Methoden SetBuffersTotal() und BuffersTotal() setzen/liefern die Gesamtzahl der gezeichneten Indikatorpuffer.



Die Methode GetSeriesData() gibt einen Zeiger auf die Datensammlung der Indikatorpuffer zurück.







Öffnen Sie nun die Datei der Indikatorensammlungsklasse \MQL5\Include\DoEasy\Collections\IndicatorsCollection.mqh und fügen Sie ihr die notwendigen Verbesserungen hinzu.



Bei der Erstellung des Indikators wird das Objekt der abstrakten Indikatorklasse mit der Klärung aller Daten in Übereinstimmung mit dem Typ des erstellten Indikators erstellt. Dann wird dieses Indikatorobjekt zur Kollektionsliste hinzugefügt. In dem Moment, in dem das erstellte Indikatorobjekt mit der Methode AddIndicatorToList() zur Kollektion hinzugefügt wird, werden zusätzlich die notwendigen Parameter des Indikators für seine genaue Identifizierung gesetzt.

Fügen wir dieser Methode die Angabe der Anzahl der gezeichneten Indikatorpuffer und erforderliche Menge seiner Pufferdaten hinzu:

CIndicatorDE *CreateIndicator( const ENUM_INDICATOR ind_type, MqlParam &mql_param[], const string symbol_name= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ); int AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id, const int buffers_total , const uint required= 0 );

In der Methode zur Erstellung des nutzerdefinierten Indikators übergeben wir zusätzlich die Gesamtzahl seiner zu zeichnenden Puffer:

int CreateCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int buffers_total , ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]);

Wir deklarieren die Methode, die den Zeiger auf das Datenobjekt des Indikatorpuffers Zeitreihe nach angegebener Zeit zurückgibt, und die Methoden zur Erstellung, Aktualisierung und Rückgabe von Daten aus der Kollektionsliste der Indikatorpuffer:



CIndicatorDE *GetIndByID( const uint id); CDataInd *GetDataIndObj( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time); void Print ( void ); void PrintShort( void ); bool SeriesCreate(CIndicatorDE *indicator, const uint required= 0 ); bool SeriesCreateAll( const uint required= 0 ); void SeriesRefreshAll( void ); void SeriesRefresh( const int ind_id); double GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time); double GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const uint shift); CIndicatorsCollection(); };

In der Implementierung der Methode AddIndicatorToList() wird eine Anzahl von Indikatorpuffern gesetzt und eine Zeitreihe erstellt:



int CIndicatorsCollection::AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id, const int buffers_total, const uint required= 0 ) { if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; int index= this .Index(indicator); if (index!= WRONG_VALUE ) { delete indicator; indicator= this .m_list.At(index); } else { if (! this .m_list.Add(indicator)) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST)); delete indicator; return INVALID_HANDLE ; } } if (id> WRONG_VALUE && ! this .CheckID(id)) indicator.SetID(id); indicator.SetBuffersTotal(buffers_total); this .SeriesCreate(indicator,required); return indicator.Handle(); }

Da jetzt die Gesamtzahl der Indikatorpuffer auch an die Methode AddIndicatorToList() übergeben wird, muss in allen Methoden der Erstellung des Indikatorobjekts die Übergabe des Wertes der Pufferanzahl hinzugefügt werden. Für Standard-Indikatoren ist ihre genaue Anzahl bekannt, während für den benutzerdefinierten Indikator diese Anzahl in der Methode seiner Erstellung übergeben wird.

In allen solchen Klassenmethoden wurden bereits Änderungen vorgenommen. Betrachten wir nur einige von ihnen.

Methode der Erstellung des Indikators Accelerator Oscillator:

int CIndicatorsCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 0 ); CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_AC , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id , 1 ) ; }

Beim Aufruf der Methode zum Hinzufügen des Indikatorobjekts zur Kollektionsliste geben wir zusätzlich an, dass dieser Indikator einen gezeichneten Puffer hat.



Methode zur Erstellung des Indikators Average Directional Movement Index:



int CIndicatorsCollection::CreateADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int adx_period= 14 ) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 1 ); this .m_mql_param[ 0 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 0 ].integer_value=adx_period; CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_ADX , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id , 3 ) ; }

Beim Aufruf der Methode zum Hinzufügen des Indikatorobjekts zur Sammelliste geben wir zusätzlich an, dass dieser Indikator drei zu zeichnende Puffer hat.



Methode zur Erstellung eines benutzerdefinierten Indikators:



int CIndicatorsCollection::CreateCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int buffers_total , ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]) { CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_CUSTOM ,mql_param,symbol,timeframe); if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; indicator.SetGroup(group); return this .AddIndicatorToList(indicator,id, buffers_total ); }

In den Eingangsvariablen der Methode übergeben wir die Anzahl der zu zeichnenden Puffer des Indikators, während beim Aufruf der Methode zum Hinzufügen des Indikatorobjekts zur Sammelliste die Anzahl der gezeichneten Puffer angeben, die an die Methode übergeben werden.



Methode, die einen Zeiger auf das Datenobjekt des Indikatorpuffers Zeitreihe nach Zeit zurückgibt:

CDataInd *CIndicatorsCollection::GetDataIndObj( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time) { CIndicatorDE *indicator= this .GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return NULL ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data== NULL ) return NULL ; return buffers_data.GetIndDataByTime(buffer_num,time); }

Hier: Wir holen uns das Indikatorobjekt aus der Kollektion anhand seiner ID,

den Zeiger auf die Kollektionsliste seiner Pufferdaten

und geben die Daten des angegebenen Puffers nach der Öffnungszeit des Zeitreihenbalkens zurück.



Die Methode, die die Datenzeitreihen des angegebenen Indikators erzeugt:

bool CIndicatorsCollection::SeriesCreate( CIndicatorDE *indicator , const uint required= 0 ) { if (indicator== NULL ) return false ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data!= NULL ) { buffers_data.SetSymbolPeriod(indicator. Symbol (),indicator.Timeframe()); buffers_data.SetIndHandle(indicator.Handle()); buffers_data.SetIndID(indicator.ID()); buffers_data.SetIndBuffersTotal(indicator.BuffersTotal()); buffers_data.SetRequiredUsedData(required); } return (buffers_data!= NULL ? buffers_data.Create(required)> 0 : false ); }

Hier: Die Methode empfängt den Zeiger auf das Indikatorobjekt und die erforderliche Anzahl der erzeugten Balken der Indikatorpufferdaten.

Vom Indikatorobjekt erhalten wir den Zeiger auf seine Pufferdatenkollektion,

setzen alle notwendigen Parameter der Datensammlung und

geben das Ergebnis der Erstellung der angeforderten Anzahl von Indikatorpufferdaten zurück.



Die Methode, die alle verwendeten Zeitreihen aller Indikatoren der Kollektion erstellt:

bool CIndicatorsCollection::SeriesCreateAll( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<m_list.Total();i++) { CIndicatorDE *indicator=m_list.At(i); if (! this .SeriesCreate(indicator,required)) res&= false ; } return res; }

Hier: In der Schleife durch die Gesamtzahl der Indikatorobjekte in der Kollektion holen wir uns den Zeiger auf ein weiteres Indikatorobjekt holen und wir addieren zur Variablen res das Ergebnis der Erstellung der Zeitreihe ihrer Pufferdaten mit der oben betrachteten Methode. Nach Abschluss der Schleife geben wir den Wert der Variablen res zurück. Wenn nicht mindestens eine Pufferdaten-Zeitreihe erstellt wurde, hat diese Variable den Wert false.



Update-Methode für Pufferdaten aller Sammelindikatoren:

void CIndicatorsCollection::SeriesRefreshAll( void ) { for ( int i= 0 ;i<m_list.Total();i++) { CIndicatorDE *indicator=m_list.At(i); if (indicator== NULL ) continue ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data== NULL ) continue ; buffers_data.Refresh(); } }

Hier: In der Schleife durch die Gesamtzahl der Indikatorobjekte in der Kollektion holen wir uns den Zeiger auf ein weiteres Indikatorobjekt holen, den Zeiger auf sein Datenobjekt der Pufferzeitreihe holen und aktualisieren die Zeitreihe mit der Methode Refresh().



Aktualisierungsmethode für die Pufferdaten des angegebenen Indikators:

void CIndicatorsCollection::SeriesRefresh( const int ind_id ) { CIndicatorDE *indicator= this .GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data== NULL ) return ; buffers_data.Refresh(); }

Die Methode erhält die ID des gewünschten Indikators. Mit der Methode GetIndByID() erhalten wir den Zeiger auf den gewünschten Indikator, erhalten dessen Zeitreihenobjekt der Pufferdaten und aktualisieren die Zeitreihe mit der Methode Refresh().



Methoden, die den Wert des angegebenen Puffers des angegebenen Indikators nach Zeit oder Balkenindex zurückgeben:



double CIndicatorsCollection::GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time) { CIndicatorDE *indicator=GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return EMPTY_VALUE ; CSeriesDataInd *series=indicator.GetSeriesData(); return (series!= NULL && series.DataTotal()> 0 ? series.BufferValue(buffer_num,time) : EMPTY_VALUE ); } double CIndicatorsCollection::GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const uint shift) { CIndicatorDE *indicator=GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return EMPTY_VALUE ; CSeriesDataInd *series=indicator.GetSeriesData(); return (series!= NULL && series.DataTotal()> 0 ? series.BufferValue(buffer_num,shift) : EMPTY_VALUE ); }

Die Methoden sind bis auf die Tatsache, dass an die erste die Öffnungszeit des Balkens übergeben wird, während an die zweite der Balkenindex übergeben wird, identisch zueinander.

Wir erhalten den Zeiger auf den benötigten Indikator in der Kollektion, den Zeiger auf sein Objekt der Kollektion der Pufferdaten und geben den Wert des angegebenen Puffers mit Hilfe der überladenen Methode BufferValue() zurück.



Um Bibliotheksklassen mit der "Außenwelt" zu verbinden, wird die Hauptbibliotheksklasse CEngine verwendet. Sie befindet sich in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh, in der sich die Methoden für den Zugriff auf alle Bibliotheksmethoden aus Programmen befinden.

fügen wir die Methoden für die Behandlung von Kollektionen von Indikatorpufferdaten hinzu

CIndicatorsCollection *GetIndicatorsCollection( void ) { return & this .m_indicators; } CArrayObj *GetListIndicators( void ) { return this .m_indicators.GetList(); } bool IndicatorSeriesCreateAll( void ) { return this .m_indicators.SeriesCreateAll();} void IndicatorSeriesRefreshAll( void ) { this .m_indicators.SeriesRefreshAll(); } void IndicatorSeriesRefresh( const int ind_id) { this .m_indicators.SeriesRefresh(ind_id);} double IndicatorGetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time) { return this .m_indicators.GetBufferValue(ind_id,buffer_num,time); } double IndicatorGetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const uint shift) { return this .m_indicators.GetBufferValue(ind_id,buffer_num,shift); }

Zum 'public' Klassenabschnitt

Alle diese Methoden rufen entsprechende Methoden auf, die der oben genannten Kollektion der Indikatoren hinzugefügt wurden.

Im Klassenkonstruktor erstellen wir einen neuen Timer für die Aktualisierung der Kollektionen der Indikatorpufferdaten:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

In Timer der Klasse fügen wir die Codeblöcke für die Arbeit mit Zeitreihen von Indikatorpufferdaten nach Zeit und nach Tick (im Tester) hinzu:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7= this .m_list_counters.At(index); if (cnt7!= NULL ) { if (cnt7.IsTimeDone()) this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } }

Dies sind alle Verbesserungen für den Moment.







Tests

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und

speichern ihn in dem neuen Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part58\ unter dem neuen Namen TestDoEasyPart58.mq5.



Wir führen die Tests auf die gleiche Weise durch wie im vorherigen EA: vier Indikatoren, von denen zwei Standardindikatoren und zwei benutzerdefinierte Indikatoren sind.



Der Unterschied besteht darin, dass ich im vorherigen EA Objekte aller Klassen sofort darin erstellt habe, während ich jetzt die Objekte der Pufferdaten-Kollektion-Klassen der erstellten Indikatoren verwenden werde und welche Objekte in der Bibliothek erstellt wurden.

Aus dem globalen Bereich entfernen wir die Zeiger auf die Indikator-Datenobjekte:



CDataInd *data_ma1_0= NULL ; CDataInd *data_ma1_1= NULL ; CDataInd *data_ma2_0= NULL ; CDataInd *data_ma2_1= NULL ; CDataInd *data_ama1_0= NULL ; CDataInd *data_ama1_1= NULL ; CDataInd *data_ama2_0= NULL ; CDataInd *data_ama2_1= NULL ;

In OnInit() des EAs fügen wir die Anzahl der Puffer der angelegten benutzerdefinierten Indikatoren hinzu:

ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1 , 1 , INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2 , 1 , INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2);

In OnDeinit() des EAs entfernen wir die angelegten Indikatorobjekte:



void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); if ( CheckPointer (data_ma1_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma1_0; if ( CheckPointer (data_ma1_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma1_1; if ( CheckPointer (data_ma2_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma2_0; if ( CheckPointer (data_ma2_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma2_1; if ( CheckPointer (data_ama1_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama1_0; if ( CheckPointer (data_ama1_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama1_1; if ( CheckPointer (data_ama2_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama2_0; if ( CheckPointer (data_ama2_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama2_1; engine. OnDeinit (); }

Im Vergleich zum vorherigen EA ist OnTick() jetzt viel kürzer geworden:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } double ma1_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(MA1, 0 , 0 ), ma1_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(MA1, 0 , 1 ); double ma2_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(MA2, 0 , 0 ), ma2_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(MA2, 0 , 1 ); double ama1_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA1, 0 , 0 ), ama1_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA1, 0 , 1 ); double ama2_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA2, 0 , 0 ), ama2_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA2, 0 , 1 ); Comment ( "ma1(1)=" , DoubleToString (ma1_value1, 6 ), ", ma1(0)=" , DoubleToString (ma1_value0, 6 ), " " , "ma2(1)=" , DoubleToString (ma2_value1, 6 ), ", ma2(0)=" , DoubleToString (ma2_value0, 6 ), ",

" , "ama1(1)=" , DoubleToString (ama1_value1, 6 ), ", ama1(0)=" , DoubleToString (ama1_value0, 6 ), " " , "ama1(1)=" , DoubleToString (ama2_value1, 6 ), ", ama1(0)=" , DoubleToString (ama2_value0, 6 ) ); if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart, indem Sie in den Einstellungen festlegen, dass nur das aktuelle Symbol und der aktuelle Zeitrahmen verwendet werden. In den Kommentaren des Charts werden die Daten des ersten und des nullten (aktuellen) Balkens aller erstellten Indikatoren angezeigt:





Dieselben Indikatoren mit denselben Einstellungen werden zur besseren Übersichtlichkeit auf dem Chart dargestellt - die Indikatordaten in den Kommentaren auf dem Chart und im Datenfenster (Strg+D) stimmen überein und die Werte auf dem aktuellen Balken werden aktualisiert.



Was kommt als Nächstes?

Der folgende Artikel beginnt mit den Vorbereitungen für die Erstellung von Klassen zur Handhabung von Ticks und Markttiefe.



Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion sind unten angehängt, zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5. Sie können sie herunterladen und alles testen.

Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen im Kommentarteil dieses Artikels.

