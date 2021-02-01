Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 58): Zeitreihen der Datenpuffer von Indikatoren
Inhaltsverzeichnis
- Konzept
- Verbesserung der Bibliothek der Klasse
- Die Klasse der Zeitreihen für die Datenpuffer der Indikatoren
- Tests
- Was kommt als Nächstes?
Konzept
Zum Abschluss des Themas Arbeit mit Zeitreihen organisieren wir das Speichern, Suchen und Sortieren von Daten, die in Indikatorpuffern gespeichert sind, was die weitere Durchführung der Analyse auf der Grundlage von Werten der Indikatoren ermöglicht, die auf der Basis der Bibliothek in Programmen erstellt werden sollen.
Das Konzept der Konstruktion von Indikatordaten-Zeitreihen ähnelt dem Konzept der Konstruktion von Zeitreihen-Kollektionen: für jeden Indikator wird eine Liste erstellt, um alle Daten aller seiner Puffer zu speichern. Die Menge der Daten in der Pufferliste des Indikators entspricht der Menge der Daten der entsprechenden Zeitreihe, auf der die Indikatoren berechnet wurden. Das allgemeine Konzept aller Kollektionsklassen der Bibliothek ermöglicht es, die benötigten Daten in der entsprechenden Kollektion leicht zu finden. Dementsprechend wird das Gleiche in der heute erstellten Klasse möglich sein.
Des Weiteren werde ich Klassen erstellen, um Analysen auf allen in der Bibliothek gespeicherten Daten durchzuführen. Damit wird ein sehr flexibles Werkzeug zur Verfügung stehen, mit dem statistische Untersuchungen zum umfassenden Vergleich beliebiger Daten der Bibliotheksbestände durchgeführt werden können.
Verbesserung der Bibliothek der Klasse
Die Kollektionsklasse der Indikatorpuffer wird automatisch die Daten aller erstellten Indikatoren auf dem aktuellen Balken aktualisieren; und wenn ein neuer Balken erscheint, wird sie neue Daten der Indikatorpuffer erstellen und sie in die Kollektion eintragen.
In der Datei NewBarObj.mqh haben wir bereits die Klasse "New bar", die für die Zeitreihen-Kollektion erstellt wurde.
Sie ist im Ordner für die Klasse der Zeitreihen im Bibliotheksverzeichnis \MQL5\Include\DoEasyPart57\Objects\Series\ gespeichert.
Jetzt ist es erforderlich, auch den neuen Balken in der Kollection-Klasse der Indikator-Pufferdaten zu verfolgen.
Verschieben wir sie deshalb in den Ordner der Servicefunktionen und Klassen der Bibliothek \MQL5\Include\DoEasy\Services\.
Löschen Sie die Datei an ihrem bisherigen Speicherort.
Da die Klasse "Timeseries" die Klasse "New bar" verwendet, muss der alte Pfad zu dieser Klasse in der "Timeseries"-Klassendatei \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh im einbindenden Dateiblock geändert werden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh" //+------------------------------------------------------------------+
auf den neuen Pfad:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh" //+------------------------------------------------------------------+
Tragen wir die neuen Nachrichtenindizes in die Datei \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh ein:
MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_ASK, // Failed to get Ask price. Error MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_BID, // Failed to get Bid price. Error MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME, // Failed to get time. Error MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_OPEN_BUY, // Failed to open Buy position. Error
...
//--- CDataInd MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, // Indicator buffer number MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_BUFFER_VALUE, // Indicator buffer value //--- CSeriesDataInd MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS, // The method is not intended to handle indicator programs MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA, // Failed to get indicator data timeseries MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA, // Failed to get current data of indicator buffer MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ, // Failed to create indicator data object MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST, // Failed to add indicator data object to list }; //+------------------------------------------------------------------+
und die Nachrichtentexte entsprechend den neu hinzugefügten Indizes:
{"Could not get Ask price. Error "}, {"Could not get Bid price. Error "}, {"Could not get time. Error "}, {"Failed to open a Buy position. Error "},
...
{"Indicator buffer number"}, {"Indicator buffer value"}, {"The method is not intended for working with indicator programs"}, {"Failed to get indicator data timeseries"}, {"Failed to get the current data of the indicator buffer"}, {"Failed to create indicator data object"}, {"Failed to add indicator data object to the list"}, }; //+---------------------------------------------------------------------+
Da ich heute eine neue Kollection erstellen werde, legen wir Kollektions-ID dafür fest. Außerdem erstellen wir die Konstanten der Parameter des Timers für die neue Kollektion, da die Daten des Indikatorpuffers automatisch im Timer aktualisiert werden.
Trage wir die neuen Daten in die Datei \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh ein:
//--- Parameters of the timeseries collection timer #define COLLECTION_TS_PAUSE (64) // Timeseries collection timer pause in milliseconds #define COLLECTION_TS_COUNTER_STEP (16) // Timeseries timer counter increment #define COLLECTION_TS_COUNTER_ID (6) // Timeseries timer counter ID //--- Parameters of the timer of indicator data timeseries collection #define COLLECTION_IND_TS_PAUSE (64) // Pause of the timer of indicator data timeseries collection in milliseconds #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP (16) // Increment of indicator data timeseries timer counter #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID (7) // ID of indicator data timeseries timer counter //--- Collection list IDs #define COLLECTION_HISTORY_ID (0x777A) // Historical collection list ID #define COLLECTION_MARKET_ID (0x777B) // Market collection list ID #define COLLECTION_EVENTS_ID (0x777C) // Event collection list ID #define COLLECTION_ACCOUNT_ID (0x777D) // Account collection list ID #define COLLECTION_SYMBOLS_ID (0x777E) // Symbol collection list ID #define COLLECTION_SERIES_ID (0x777F) // Timeseries collection list ID #define COLLECTION_BUFFERS_ID (0x7780) // Indicator buffer collection list ID #define COLLECTION_INDICATORS_ID (0x7781) // Indicator collection list ID #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID (0x7782) // Indicator data collection list ID
Um die Pufferdaten des Indikators in ihrer Kollection zu suchen, müssen zusätzlich Daten nach Indikator-Handle gesucht werden (weil Daten mit diesem Indikator verbunden sind und es für die Suche nach Daten seltsam wäre, nicht die exakte ID ihrer Zugehörigkeit zum Indikator zu verwenden).
Zu den ganzzahligen Eigenschaften der Indikator-Daten eine neue Eigenschaft hinzufügen und die Anzahl dieser Daten von 5 auf 6 erhöhen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Integer properties of indicator data | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER { IND_DATA_PROP_TIME = 0, // Start time of indicator data bar period IND_DATA_PROP_PERIOD, // Indicator data period (timeframe) IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE, // Indicator type IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM, // Indicator data buffer number IND_DATA_PROP_IND_ID, // Indicator ID IND_DATA_PROP_IND_HANDLE, // Indicator handle }; #define IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL (6) // Total number of indicator data integer properties #define IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP (0) // Number of indicator data properties not used in sorting //+------------------------------------------------------------------+
Da wir eine neue Integer-Eigenschaft hinzugefügt haben, fügen Sie diese zur Liste der möglichen Sortierkriterien hinzu, um nach dieser Eigenschaft suchen und sortieren zu können:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Possible criteria for indicator data sorting | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_IND_DATA_DBL_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_IND_DATA_STR_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP+IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL-IND_DATA_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_IND_DATA_MODE { //--- Sort by integer properties SORT_BY_IND_DATA_TIME = 0, // Sort by bar period start time of indicator data SORT_BY_IND_DATA_PERIOD, // Sort by indicator data period (timeframe) SORT_BY_IND_DATA_INDICATOR_TYPE, // Sort by indicator type SORT_BY_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, // Sort by indicator data buffer number SORT_BY_IND_DATA_IND_ID, // Sort by indicator ID SORT_BY_IND_DATA_IND_HANDLE, // Sort by indicator handle //--- Sort by real properties SORT_BY_IND_DATA_BUFFER_VALUE = FIRST_IND_DATA_DBL_PROP, // Sort by indicator data value //--- Sort by string properties SORT_BY_IND_DATA_SYMBOL = FIRST_IND_DATA_STR_PROP, // Sort by indicator data symbol SORT_BY_IND_DATA_IND_NAME, // Sort by indicator name SORT_BY_IND_DATA_IND_SHORTNAME, // Sort by indicator short name }; //+------------------------------------------------------------------+
Die in der Kollection gespeicherten Indikatorpufferdaten werden von der Indikatorpufferdatenklasse dargestellt, die im vorherigen Artikel erstellt wurde.
Fügen wir nun (in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\DataInd.mqh) eine Installationsmethode des Indikator-Handles hinzu, dessen Pufferdaten im Objekt dieser Klasse gespeichert werden. Außerdem fügen Sie zum Klassenkonstruktor die Übergabe der Parameter des Indikator-Handles und der Werte seines Puffers hinzu. Dies ermöglicht die Einstellung der Werte dieser Parameter während der Erstellung des Objekts:
//--- Set (1) symbol, timeframe and time for the object, (2) indicator type, (3) number of buffers, (4) number of data buffer, //--- (5) ID, (6) handle, (7) data value, (8) name, (9) indicator short name void SetSymbolPeriod(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const datetime time); void SetIndicatorType(const ENUM_INDICATOR type) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE,type); } void SetBufferNum(const int num) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,num); } void SetIndicatorID(const int id) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID,id); } void SetIndicatorHandle(const int handle) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_HANDLE,handle); } void SetBufferValue(const double value) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE,value); } void SetIndicatorName(const string name) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_NAME,name); } void SetIndicatorShortname(const string shortname) { this.SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME,shortname); } //--- Compare CDataInd objects with each other by all possible properties (for sorting the lists by a specified property of data object ) virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; //--- Compare CDataInd objects with each other by all properties (to search equal objects) bool IsEqual(CDataInd* compared_data) const; //--- Constructors CDataInd(){;} CDataInd(const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_handle, const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const double value);
Fügen wir dem Methodenblock für den vereinfachten Zugriff auf Objekteigenschaften eine Methode hinzu, die das Indikator-Handle zurückgibt, und benennen die Methode um, die den Wert der Indikator-Pufferdaten zurückgibt (früher hieß die Methode PriceValue()):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Methods of simplified access to object properties | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Return (1) bar period start time, (2) timeframe, (3) indicator type, //--- (4) number of buffers, (5) buffer number, (6) ID, (7) indicator handle datetime Time(void) const { return (datetime)this.GetProperty(IND_DATA_PROP_TIME); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe(void) const { return (ENUM_TIMEFRAMES)this.GetProperty(IND_DATA_PROP_PERIOD); } ENUM_INDICATOR IndicatorType(void) const { return (ENUM_INDICATOR)this.GetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE); } int BufferNum(void) const { return (ENUM_INDICATOR)this.GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM); } int IndicatorID(void) const { return (ENUM_INDICATOR)this.GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID); } int IndicatorHandle(void) const { return (ENUM_INDICATOR)this.GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_HANDLE); } //--- Return the value of indicator buffer data double BufferValue(void) const { return this.GetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE); }
Legen Sie im Hauptteil des Klassenkonstruktors die Werte der neuen Eigenschaften fest, die ihm beim Erzeugen eines neuen Objekts übergeben werden sollen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CDataInd::CDataInd(const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_handle, const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const double value) { this.m_type=COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID; this.m_digits=(int)::SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS)+1; this.m_period_description=TimeframeDescription(timeframe); this.SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,time); this.SetIndicatorType(ind_type); this.SetIndicatorHandle(ind_handle); this.SetBufferNum(buffer_num); this.SetIndicatorID(ind_id); this.SetBufferValue(value); } //+------------------------------------------------------------------+
Fügen wir den Codeblock für die Anzeige der Beschreibung des Indikator-Handles in der Methode hinzu, die die Beschreibung der Integer-Eigenschaften zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return description of object's integer property | //+------------------------------------------------------------------+ string CDataInd::GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { return ( property==IND_DATA_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) ) : property==IND_DATA_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TIMEFRAME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.m_period_description ) : property==IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TYPE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.IndicatorTypeDescription() ) : property==IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_HANDLE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+
Die Klasse der Zeitreihen für die Datenpuffer der Indikatoren
Alle Kollektionen in der Bibliothek werden auf Basis der Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf Instanzen der Klasse CObject und ihrer Nachkommen der Standardbibliothek erstellt. Die Kollection-Klasse der Indikatorpufferdaten wird nicht ausgeschlossen.
Diese Klasse wird es ermöglichen, Objekte von Pufferdaten eines Indikators in der Liste von CArrayObj-Objekten zu speichern, um Daten eines beliebigen Indikatorpuffers zu erhalten, die der Öffnungszeit des Zeitreihenbalkens entsprechen. Natürlich kann die Liste automatisch aktualisiert, durchsucht und nach den Eigenschaften der in ihr gespeicherten Objekte sortiert werden.
Erstellen wir im Ordner \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indikatoren\ eine neue Klasse CSeriesDataInd in der Datei SeriesDataInd.mqh.
Das Klassenobjekt muss vom Basisobjekt aller Objekte der Bibliothek CBaseObj abgeleitet sein.
Analysieren wir einen Klassenkörper mit allen seinen Variablen und Methoden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SeriesDataInd.mqh | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/en/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Necessary for mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "DataInd.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| “Indicator data list” class | //+------------------------------------------------------------------+ class CSeriesDataInd : public CBaseObj { private: ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; // Timeframe ENUM_INDICATOR m_ind_type; // Indicator type string m_symbol; // Symbol string m_period_description; // Timeframe string description int m_ind_handle; // Indicator handle int m_ind_id; // Indicator ID int m_buffers_total; // Number of indicator buffers uint m_amount; // Amount of applied timeseries data uint m_required; // Required amount of applied timeseries data uint m_bars; // Number of bars in history by symbol and timeframe bool m_sync; // Synchronized data flag CArrayObj m_list_data; // Indicator data list CNewBarObj m_new_bar_obj; // "New bar" object //--- Create a new indicator data object, return pointer to it CDataInd *CreateNewDataInd(const int buffer_num,const datetime time,const double value); public: //--- Return (1) oneself, (2) the full list of indicator data CSeriesDataInd *GetObject(void) { return &this; } CArrayObj *GetList(void) { return &this.m_list_data; } //--- Return the list of indicator data by selected (1) double, (2) integer and (3) string property fitting a compared condition CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByIndicatorDataProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByIndicatorDataProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByIndicatorDataProperty(this.GetList(),property,value,mode); } //--- Return indicator data object by (1) time, (2) bar number and buffer number CDataInd *GetIndDataByTime(const int buffer_num,const datetime time); CDataInd *GetIndDataByBar(const int buffer_num,const uint shift); //--- Set (1) symbol, (2) timeframe, (3) symbol and timeframe, (4) amount of applied timeseries data, //--- (5) handle, (6) ID, (7) number of indicator buffers void SetSymbol(const string symbol); void SetTimeframe(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void SetSymbolPeriod(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool SetRequiredUsedData(const uint required); void SetIndHandle(const int handle) { this.m_ind_handle=handle; } void SetIndID(const int id) { this.m_ind_id=id; } void SetIndBuffersTotal(const int total) { this.m_buffers_total=total; } //--- Return (1) symbol, (2) timeframe, number of (3) used and (4) requested timeseries data, //--- (5) number of bars in timeseries, (6) handle, (7) ID, (8) number of indicator buffers string Symbol(void) const { return this.m_symbol; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe(void) const { return this.m_timeframe; } ulong AvailableUsedData(void) const { return this.m_amount; } ulong RequiredUsedData(void) const { return this.m_required; } ulong Bars(void) const { return this.m_bars; } int IndHandle(void) const { return this.m_ind_handle; } int IndID(void) const { return this.m_ind_id; } int IndBuffersTotal(void) const { return this.m_buffers_total; } bool IsNewBar(const datetime time) { return this.m_new_bar_obj.IsNewBar(time); } bool IsNewBarManual(const datetime time) { return this.m_new_bar_obj.IsNewBarManual(time); } //--- Return real list size int DataTotal(void) const { return this.m_list_data.Total(); } //--- Save the new bar time during the manual time management void SaveNewBarTime(const datetime time) { this.m_new_bar_obj.SaveNewBarTime(time); } //--- (1) Create, (2) update the indicator data list int Create(const uint required=0); void Refresh(void); //--- Return data of specified indicator buffer by (1) open time, (2) bar index double BufferValue(const int buffer_num,const datetime time); double BufferValue(const int buffer_num,const uint shift); //--- Constructors CSeriesDataInd(void){;} CSeriesDataInd(const int handle, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffers_total, const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const uint required=0); }; //+------------------------------------------------------------------+
Im Objekt sind bereits bekannte Methoden zu sehen, die allen Objekten der Bibliothek eigen sind, sowie ein Satz von Klassenvariablen zum Speichern von Objektparametern.
Deklarieren wir im 'public' Bereich der Klasse die Methoden für den vereinfachten Zugriff auf Objekteigenschaften und für deren Installation von außen.
Lassen Sie uns einen Blick auf die Implementierung der Klassenmethoden werfen.
Dem parametrischen Klassenkonstruktor werden alle Werte seiner Eigenschaften übergeben, die zur Erzeugung eines Objekts notwendig sind:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Parametric constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CSeriesDataInd::CSeriesDataInd(const int handle, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffers_total, const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const uint required=0) : m_bars(0), m_amount(0),m_required(0),m_sync(false) { //--- To the object set indicator data collection list ID this.m_type=COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID; //--- Clear the list and set for it the flag of the list sorted by time this.m_list_data.Clear(); this.m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); //--- Set values for all object variables this.SetSymbolPeriod(symbol,timeframe); this.m_sync=this.SetRequiredUsedData(required); this.m_period_description=TimeframeDescription(this.m_timeframe); this.m_ind_handle=handle; this.m_ind_type=ind_type; this.m_ind_id=ind_id; this.m_buffers_total=buffers_total; } //+------------------------------------------------------------------+
Für den Objektsatz ID der Zeitreihenkollektion der Indikatorpufferdaten wird die Liste gelöscht, in der Objekte der Klasse CDataInd gespeichert werden, und das Flag der sortierten Liste wird für die Liste gesetzt. Der optimalste Sortiermodus für diese Objekte ist die Sortierung nach Zeit: um die Übereinstimmung ihrer Position in der Liste mit der Position der Daten im physischen Puffer des Indikators zu gewährleisten.
Methoden zum Setzen eines Symbols und Zeitrahmens erfordern keine Kommentare:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Set a symbol | //+------------------------------------------------------------------+ void CSeriesDataInd::SetSymbol(const string symbol) { if(this.m_symbol==symbol) return; this.m_symbol=(symbol==NULL || symbol=="" ? ::Symbol() : symbol); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set a timeframe | //+------------------------------------------------------------------+ void CSeriesDataInd::SetTimeframe(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if(this.m_timeframe==timeframe) return; this.m_timeframe=(timeframe==PERIOD_CURRENT ? (ENUM_TIMEFRAMES)::Period() : timeframe); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set a symbol and timeframe | //+------------------------------------------------------------------+ void CSeriesDataInd::SetSymbolPeriod(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this.SetSymbol(symbol); this.SetTimeframe(timeframe); } //+------------------------------------------------------------------+
Methode zur Einstellung der erforderlichen Menge an Indikatorpufferdaten:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Set the amount of necessary data | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSeriesDataInd::SetRequiredUsedData(const uint required) { //--- If this is indicator program - report and leave if(this.m_program==PROGRAM_INDICATOR) { ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return false; } //--- Set the necessary amount of data - if less than 1 is passed use by default (1000), or else - the passed value this.m_required=(required<1 ? SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT : required); //--- Launch download of historical data (relevant for the “cold” start) datetime array[1]; ::CopyTime(this.m_symbol,this.m_timeframe,0,1,array); //--- Set the number of available timeseries bars this.m_bars=(uint)::SeriesInfoInteger(this.m_symbol,this.m_timeframe,SERIES_BARS_COUNT); //--- If succeeded to set the number of available history bars, set the amount of data in the list: if(this.m_bars>0) { //--- if zero 'required' value is passed, //--- use either the default value (1000 bars) or the number of available history bars - the least one of them //--- if non-zero 'required' value is passed, //--- use either the 'required' value or the number of available history bars - the least one of them this.m_amount=(required==0 ? ::fmin(SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT,this.m_bars) : ::fmin(required,this.m_bars)); return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+
Um innerhalb von Indikatoren zu arbeiten, stehen bereits andere Klassen zur Verfügung, daher wird sofort der Typ des gestarteten Programms geprüft. Und wenn dies ein Indikator ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und false zurückgegeben. Die Arbeit einer ähnlichen Methode wurde bei der Erstellung von Zeitreihenklassen in Artikel 35 analysiert.
Eine Methode, die ein neues Indikator-Datenobjekt erzeugt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create a new indicator data object, return the pointer | //+------------------------------------------------------------------+ CDataInd* CSeriesDataInd::CreateNewDataInd(const int buffer_num,const datetime time,const double value) { CDataInd* data_ind=new CDataInd(this.m_ind_type,this.m_ind_handle,this.m_ind_id,buffer_num,this.m_symbol,this.m_timeframe,time,value); return data_ind; } //+------------------------------------------------------------------+
Erzeugt ein neues Objekt der Klasse CDataInd und gibt den Zeiger auf das neu erzeugte Objekt zurück oder NULL für den Fall, dass ein Objekt nicht erzeugt wurde.
Die Methode zum Erzeugen der Indikator-Daten-Zeitreihenliste:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create indicator data timeseries list | //+------------------------------------------------------------------+ int CSeriesDataInd::Create(const uint required=0) { //--- If this is indicator program - report and leave if(this.m_program==PROGRAM_INDICATOR) { ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return false; } //--- If the required history depth is not set for the list yet, //--- display the appropriate message and return zero, if(this.m_amount==0) { ::Print(DFUN,this.m_symbol," ",TimeframeDescription(this.m_timeframe),": ",CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return 0; } //--- otherwise, if the passed 'required' value exceeds zero and is not equal to the one already set, //--- while the passed ‘required’ value is less than the available bar number, //--- set the new value of the required history depth for the list else if(required>0 && this.m_amount!=required && required<this.m_bars) { //--- If failed to set a new value, return zero if(!this.SetRequiredUsedData(required)) return 0; } //--- For the data[] array we are to receive historical data to, //--- set the flag of direction like in the timeseries, //--- clear the list of indicator data objects and set the flag of sorting by timeseries bar time double data[]; ::ArraySetAsSeries(data,true); this.m_list_data.Clear(); this.m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); ::ResetLastError(); int err=ERR_SUCCESS; //--- In a loop by the number of indicator data buffers for(int i=0;i<this.m_buffers_total;i++) { //--- Get historical data of i buffer of indicator to data[] array starting from the current bar in the amount of m_amount, //--- if failed to get data, display the appropriate message and return zero int copied=::CopyBuffer(this.m_ind_handle,i,0,this.m_amount,data); if(copied<1) { err=::GetLastError(); ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA)," ",this.m_symbol," ",TimeframeDescription(this.m_timeframe),". ", CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),": ",CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return 0; } //--- In the loop by amount of required data for(int j=0;j<(int)this.m_amount;j++) { //--- Get time of j bar ::ResetLastError(); datetime time=::iTime(this.m_symbol,this.m_timeframe,j); //--- If failed to get time //--- display the appropriate message with the error description in the journal and move on to the next loop iteration by data (j) if(time==0) { err=::GetLastError(); ::Print( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME),CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); continue; } //--- If failed to create a new indicator data object from i buffer //--- display the appropriate message with the error description in the journal and move on to the next loop iteration by data (j) CDataInd* data_ind=CreateNewDataInd(i,time,data[j]); if(data_ind==NULL) { err=::GetLastError(); ::Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ)," ",::TimeToString(time),". ", CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),": ",CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err) ); continue; } //--- If failed to add a new indicator data object to list //--- display the appropriate message with the error description in the journal, remove data object //--- and move on to the next loop iteration by data if(!this.m_list_data.Add(data_ind)) { err=::GetLastError(); ::Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST)," ",::TimeToString(time),". ", CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),": ",CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err) ); delete data_ind; continue; } } } //--- Return the size of the created list of indicator data objects return this.m_list_data.Total(); } //+------------------------------------------------------------------+
Die gesamte Logik der Methode ist in ihrem Listing detailliert beschrieben. Die Methode kopiert Daten aus allen Indikatorpuffern in das Array. Auf diesen Daten erzeugt sie neue Indikator-Datenobjekte CDataInd und legt sie in die Kollection-Liste.
Die Methode zur Aktualisierung der Kollektionsliste der Indikatordaten:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update indicator data timeseries list and data | //+------------------------------------------------------------------+ void CSeriesDataInd::Refresh(void) { //--- If this is indicator program - report and leave if(this.m_program==PROGRAM_INDICATOR) { ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return; } //--- If indicator data timeseries is not used, exit if(!this.m_available) return; double data[1]; //--- Get the current bar time int err=ERR_SUCCESS; ::ResetLastError(); datetime time=::iTime(this.m_symbol,this.m_timeframe,0); //--- If failed to get time //--- display the appropriate message with the error description in the journal and exit if(time==0) { err=::GetLastError(); ::Print( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME),CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return; } //--- Set the flag of sorting the data list by time this.m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); //--- If a new bar is present on a symbol and period if(this.IsNewBarManual(time)) { //--- create new indicator data objects by the number of buffers and add them to the list end for(int i=0;i<this.m_buffers_total;i++) { //--- Get data of the current bar of indicator’s i buffer to data[] array, //--- if failed to get data, display the appropriate message and exit int copied=::CopyBuffer(this.m_ind_handle,i,0,1,data); if(copied<1) { err=::GetLastError(); ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA)," ",this.m_symbol," ",TimeframeDescription(this.m_timeframe),". ", CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),": ",CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return; } //--- Create a new data object of indicator’s i buffer CDataInd* data_ind=CreateNewDataInd(i,time,data[0]); if(data_ind==NULL) return; //--- If the created object was not added to the list - remove this object and exit from the method if(!this.m_list_data.InsertSort(data_ind)) { delete data_ind; return; } } //--- if the size of indicator data timeseries has ecxeeded the requested number of bars, remove the earliest data object if(this.m_list_data.Total()>(int)this.m_required) this.m_list_data.Delete(0); //--- save the new bar time as the previous one for the subsequent new bar check this.SaveNewBarTime(time); } //--- Get the list of indicator data objects by the time of current bar start CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorDataProperty(this.GetList(),IND_DATA_PROP_TIME,time,EQUAL); //--- In the loop, by the number of indicator buffers get indicator data objects from the list by loop index for(int i=0;i<this.m_buffers_total;i++) { //--- If failed to get object from the list - exit CDataInd *data_ind=this.GetIndDataByTime(i,time); if(data_ind==NULL) return; //--- Copy data of indicator’s i buffer from current bar int copied=::CopyBuffer(this.m_ind_handle,i,0,1,data); if(copied<1) { err=::GetLastError(); ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA)," ",this.m_symbol," ",TimeframeDescription(this.m_timeframe),". ", CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),": ",CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return; } //--- Add received value of indicator’s i buffer to indicator data object data_ind.SetBufferValue(data[0]); } } //+------------------------------------------------------------------+
Die Logik der Methodenbedienung ist in ihrem Listing detailliert beschrieben. Die Methode aktualisiert die Daten aller Indikatorpuffer auf dem aktuellen Balken. Bei einem neuen Takt erzeugt sie neue Objekte für den aktuellen Takt und fügt sie der Kollektionsliste hinzu. Wenn die Größe der Kollection-Liste den erforderlichen Wert überschreitet, werden die ältesten Objekte aus der Liste entfernt.
Die Methode, die das Indikatordatenobjekt nach Zeit und Puffernummer zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return indicator data object by time and buffer number | //+------------------------------------------------------------------+ CDataInd* CSeriesDataInd::GetIndDataByTime(const int buffer_num,const datetime time) { CArrayObj *list=GetList(IND_DATA_PROP_TIME,time,EQUAL); list=CSelect::ByIndicatorDataProperty(list,IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,buffer_num,EQUAL); return list.At(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: Wir holen uns die Liste, die die Indikatordatenobjekte enthält, die der angegebenen Zeit entsprechen,
dann filtern wir die erhaltene Liste so, dass nur das Objekt des angegebenen Indikatorpuffers darin bleibt.
Die Liste wird nur ein Objekt enthalten. Geben wir es zurück.
Die Methode, die das Indikator-Datenobjekt nach Takt und Puffernummer zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return indicator data object by bar and buffer number | //+------------------------------------------------------------------+ CDataInd* CSeriesDataInd::GetIndDataByBar(const int buffer_num,const uint shift) { datetime time=::iTime(this.m_symbol,this.m_timeframe,(int)shift); if(time==0) return NULL; return this.GetIndDataByTime(buffer_num,time); } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: Wir holen uns die Eröffnungszeit des Balkens durch den angegebenen Index und geben dann des Objekts, das mit Hilfe der oben betrachteten Methode erhalten wurde zurück.
Die Methode, die Daten des angegebenen Indikatorpuffers nach Zeit zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return data of specified indicator buffer by time | //+------------------------------------------------------------------+ double CSeriesDataInd::BufferValue(const int buffer_num,const datetime time) { CDataInd *data_ind=this.GetIndDataByTime(buffer_num,time); return(data_ind==NULL ? EMPTY_VALUE : data_ind.BufferValue()); } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: Wir holen uns das Datenobjekt mit der Methode GetIndDataByTime() und geben den Pufferwert zurück, der in das Objekt geschrieben wurde oder einen "leerer Wert", wenn das Objekt nicht empfangen wurde.
Die Methode, die Daten des angegebenen Indikatorpuffers nach Taktindex zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return data of specified indicator buffer by bar index | //+------------------------------------------------------------------+ double CSeriesDataInd::BufferValue(const int buffer_num,const uint shift) { CDataInd *data_ind=this.GetIndDataByBar(buffer_num,shift); return(data_ind==NULL ? EMPTY_VALUE : data_ind.BufferValue()); } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: Wir holen uns das Datenobjekt mit der Methode GetIndDataByBar() und geben den Pufferwert zurück, der in das Objekt geschrieben wurde oder einen "leerer Wert", wenn das Objekt nicht empfangen wurde.
Alle im Programm erstellten Indikatoren werden in die in Artikel 54 angelegte Indikatorobjektsammlung verschoben. Jedes solche Objekt enthält alle Daten des Standard- oder nutzerdefinierten Indikators. Einige Daten müssen jedoch ergänzt werden. Damit immer bekannt ist, welche Anzahl von Puffern der durch das Objekt dieser Klasse zu beschreibende Indikator besitzt, muss ihm eine Variable zur Speicherung der Anzahl der Indikatorpuffer hinzugefügt werden. Dies ist insbesondere für benutzerdefinierte Indikatoren relevant, bei denen man die Anzahl der zu zeichnenden Puffer nicht im Voraus wissen kann. Außerdem muss ich die Kollektionsliste der Indikatorpuffer hinzufügen, die Klasse wird gerade erstellt. In solchem Fall wird das Indikatorobjekt auch Datenlisten von seinen allen Puffern speichern. Von ihnen können Daten zu jedem Balken jedes Indikatorpuffers empfangen werden.
Öffnen Sie die Klassendatei des Indikatorobjekts \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh und nehmen Sie alle notwendigen Verbesserungen darin vor:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Ind.mqh | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/en/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Necessary for mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" #include "..\..\Objects\Indicators\SeriesDataInd.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Abstract indicator class | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorDE : public CBaseObj { protected: MqlParam m_mql_param[]; // Array of indicator parameters CSeriesDataInd m_series_data; // Timeseries object of indicator buffer data private: long m_long_prop[INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL]; // Integer properties double m_double_prop[INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL]; // Real properties string m_string_prop[INDICATOR_PROP_STRING_TOTAL]; // String properties string m_ind_type_description; // Indicator type description int m_buffers_total; // Total number of indicator buffers //--- Return the index of the array the buffer's (1) double and (2) string properties are actually located at int IndexProp(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) const { return(int)property-INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) const { return(int)property-INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL;} //--- Comare (1) structures MqlParam, (2) array of structures MqlParam between each other bool IsEqualMqlParams(MqlParam &struct1,MqlParam &struct2) const; bool IsEqualMqlParamArrays(MqlParam &compared_struct[]) const; protected: //--- Protected parametric constructor CIndicatorDE(ENUM_INDICATOR ind_type, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_STATUS status, ENUM_INDICATOR_GROUP group, string name, string shortname, MqlParam &mql_params[]); public: //--- Default constructor CIndicatorDE(void){;} //--- Destructor ~CIndicatorDE(void); //--- Set buffer's (1) integer, (2) real and (3) string property void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property,double value) { this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property,string value) { this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value; } //--- Return buffer’s (1) integer, (2) real and (3) string property from the properties array long GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) const { return this.m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]; } //--- Return description of buffer's (1) integer, (2) real and (3) string property string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property); //--- Return the flag of the buffer supporting the property virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) { return true; } //--- Compare CIndicatorDE objects by all possible properties (for sorting the lists by a specified indicator object property) virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; //--- Compare CIndicatorDE objects by all properties (to search equal indicator objects) bool IsEqual(CIndicatorDE* compared_obj) const; //--- Set indicator’s (1) group, (2) empty value of buffers, (3) name, (4) short name, (5) ID void SetGroup(const ENUM_INDICATOR_GROUP group) { this.SetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP,group); } void SetEmptyValue(const double value) { this.SetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE,value); } void SetName(const string name) { this.SetProperty(INDICATOR_PROP_NAME,name); } void SetShortName(const string shortname) { this.SetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME,shortname); } void SetID(const int id) { this.SetProperty(INDICATOR_PROP_ID,id); } void SetBuffersTotal(const int buffers_total) { this.m_buffers_total=buffers_total; } //--- Return indicator’s (1) status, (2) group, (3) timeframe, (4) type, (5) handle, (6) ID, //--- (7) empty value of buffers, (8) name, (9) short name, (10) symbol, (11) number of buffers ENUM_INDICATOR_STATUS Status(void) const { return (ENUM_INDICATOR_STATUS)this.GetProperty(INDICATOR_PROP_STATUS);} ENUM_INDICATOR_GROUP Group(void) const { return (ENUM_INDICATOR_GROUP)this.GetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe(void) const { return (ENUM_TIMEFRAMES)this.GetProperty(INDICATOR_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_INDICATOR TypeIndicator(void) const { return (ENUM_INDICATOR)this.GetProperty(INDICATOR_PROP_TYPE); } int Handle(void) const { return (int)this.GetProperty(INDICATOR_PROP_HANDLE); } int ID(void) const { return (int)this.GetProperty(INDICATOR_PROP_ID); } double EmptyValue(void) const { return this.GetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE); } string Name(void) const { return this.GetProperty(INDICATOR_PROP_NAME); } string ShortName(void) const { return this.GetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME); } string Symbol(void) const { return this.GetProperty(INDICATOR_PROP_SYMBOL); } int BuffersTotal(void) const { return this.m_buffers_total; } //--- Return description of (1) type, (2) status, (3) group, (4) timeframe, (5) empty value of indicator, (6) parameter of m_mql_param array string GetTypeDescription(void) const { return m_ind_type_description; } string GetStatusDescription(void) const; string GetGroupDescription(void) const; string GetTimeframeDescription(void) const; string GetEmptyValueDescription(void) const; string GetMqlParamDescription(const int index) const; //--- Return indicator data timeseries CSeriesDataInd *GetSeriesData(void) { return &this.m_series_data; } //--- Display the description of indicator object properties in the journal (full_prop=true - all properties, false - supported ones only) void Print(const bool full_prop=false); //--- Display (1) a short description, (2) description of indicator object parameters in the journal (implementation in the descendants) virtual void PrintShort(void) {;} virtual void PrintParameters(void) {;} //--- Return data of specified buffer from specified bar (1) by index, (2) by bar time double GetDataBuffer(const int buffer_num,const int index); double GetDataBuffer(const int buffer_num,const datetime time); }; //+------------------------------------------------------------------+
Damit die Klasse das Objekt der Indikator-Datenerfassungsklasse sieht, habe ich deren Datei SeriesDataInd.mqh in den Abschnitt der eingeschlossenen Dateien aufgenommen.
Im geschützten Bereich der Klasse deklarieren wir das Objekt der Indikator-Datenerfassungsklasse m_series_data.
Die Variable m_buffers_total wird die Gesamtzahl der gezeichneten Indikatorpuffer speichern. Die Datenobjekte all dieser Puffer werden in der Kollektion der Indikatorpuffer gespeichert.
Die Methoden SetBuffersTotal() und BuffersTotal() setzen/liefern die Gesamtzahl der gezeichneten Indikatorpuffer.
Die Methode GetSeriesData() gibt einen Zeiger auf die Datensammlung der Indikatorpuffer zurück.
Öffnen Sie nun die Datei der Indikatorensammlungsklasse \MQL5\Include\DoEasy\Collections\IndicatorsCollection.mqh und fügen Sie ihr die notwendigen Verbesserungen hinzu.
Bei der Erstellung des Indikators wird das Objekt der abstrakten Indikatorklasse mit der Klärung aller Daten in Übereinstimmung mit dem Typ des erstellten Indikators erstellt. Dann wird dieses Indikatorobjekt zur Kollektionsliste hinzugefügt. In dem Moment, in dem das erstellte Indikatorobjekt mit der Methode AddIndicatorToList() zur Kollektion hinzugefügt wird, werden zusätzlich die notwendigen Parameter des Indikators für seine genaue Identifizierung gesetzt.
Fügen wir dieser Methode die Angabe der Anzahl der gezeichneten Indikatorpuffer und erforderliche Menge seiner Pufferdaten hinzu:
//--- (1) Create, (2) add to collection list a new indicator object and set an ID for it CIndicatorDE *CreateIndicator(const ENUM_INDICATOR ind_type,MqlParam &mql_param[],const string symbol_name=NULL,const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT); int AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator,const int id,const int buffers_total,const uint required=0);
In der Methode zur Erstellung des nutzerdefinierten Indikators übergeben wir zusätzlich die Gesamtzahl seiner zu zeichnenden Puffer:
int CreateCustom(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const int id,const int buffers_total, ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]);
Wir deklarieren die Methode, die den Zeiger auf das Datenobjekt des Indikatorpuffers Zeitreihe nach angegebener Zeit zurückgibt, und die Methoden zur Erstellung, Aktualisierung und Rückgabe von Daten aus der Kollektionsliste der Indikatorpuffer:
//--- Return (1) indicator object by its ID, (2) the data object of indicator buffer timeseries by time CIndicatorDE *GetIndByID(const uint id); CDataInd *GetDataIndObj(const uint ind_id,const int buffer_num,const datetime time); //--- Display (1) the complete and (2) short collection description in the journal void Print(void); void PrintShort(void); //--- Create (1) timeseries of specified indicator data, (2) all timeseries used of all collection indicators bool SeriesCreate(CIndicatorDE *indicator,const uint required=0); bool SeriesCreateAll(const uint required=0); //--- Update buffer data of all indicators void SeriesRefreshAll(void); void SeriesRefresh(const int ind_id); //--- Return by bar (1) time, (2) number the value of the buffer specified by indicator ID double GetBufferValue(const uint ind_id,const int buffer_num,const datetime time); double GetBufferValue(const uint ind_id,const int buffer_num,const uint shift); //--- Constructor CIndicatorsCollection(); }; //+------------------------------------------------------------------+
In der Implementierung der Methode AddIndicatorToList() wird eine Anzahl von Indikatorpuffern gesetzt und eine Zeitreihe erstellt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Add a new indicator object to collection list | //+------------------------------------------------------------------+ int CIndicatorsCollection::AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator,const int id,const int buffers_total,const uint required=0) { //--- If invalid indicator is passed to the object - return INVALID_HANDLE if(indicator==NULL) return INVALID_HANDLE; //--- If such indicator is already in the list int index=this.Index(indicator); if(index!=WRONG_VALUE) { //--- Remove the earlier created object, get indicator object from the list and return indicator handle delete indicator; indicator=this.m_list.At(index); } //--- If indicator object is not in the list yet else { //--- If failed to add indicator object to the list - display a corresponding message, //--- remove object and return INVALID_HANDLE if(!this.m_list.Add(indicator)) { ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST)); delete indicator; return INVALID_HANDLE; } } //--- If indicator is successfully added to the list or is already there... //--- If indicator with specified ID (not -1) is not in the list - set ID if(id>WRONG_VALUE && !this.CheckID(id)) indicator.SetID(id); //--- Set the total number of buffers and create data timeseries of all indicator buffers indicator.SetBuffersTotal(buffers_total); this.SeriesCreate(indicator,required); //--- Return handle of a new indicator added to the list return indicator.Handle(); } //+------------------------------------------------------------------+
Da jetzt die Gesamtzahl der Indikatorpuffer auch an die Methode AddIndicatorToList() übergeben wird, muss in allen Methoden der Erstellung des Indikatorobjekts die Übergabe des Wertes der Pufferanzahl hinzugefügt werden. Für Standard-Indikatoren ist ihre genaue Anzahl bekannt, während für den benutzerdefinierten Indikator diese Anzahl in der Methode seiner Erstellung übergeben wird.
In allen solchen Klassenmethoden wurden bereits Änderungen vorgenommen. Betrachten wir nur einige von ihnen.
Methode der Erstellung des Indikators Accelerator Oscillator:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create a new indicator object Accelerator Oscillator | //| and place it to the collection list | //+------------------------------------------------------------------+ int CIndicatorsCollection::CreateAC(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const int id) { //--- AC indicator possesses no parameters - resize the array of parameter structures ::ArrayResize(this.m_mql_param,0); //--- Create indicator object CIndicatorDE *indicator=this.CreateIndicator(IND_AC,this.m_mql_param,symbol,timeframe); //--- Return indicator handle received as a result of adding the object to collection list return this.AddIndicatorToList(indicator,id,1); } //+------------------------------------------------------------------+
Beim Aufruf der Methode zum Hinzufügen des Indikatorobjekts zur Kollektionsliste geben wir zusätzlich an, dass dieser Indikator einen gezeichneten Puffer hat.
Methode zur Erstellung des Indikators Average Directional Movement Index:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create new indicator object | //| Average Directional Movement Index | //| and place it to the collection list | //+------------------------------------------------------------------+ int CIndicatorsCollection::CreateADX(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const int id,const int adx_period=14) { //--- Add required indicator parameters to the array of parameter structures ::ArrayResize(this.m_mql_param,1); this.m_mql_param[0].type=TYPE_INT; this.m_mql_param[0].integer_value=adx_period; //--- Create indicator object CIndicatorDE *indicator=this.CreateIndicator(IND_ADX,this.m_mql_param,symbol,timeframe); //--- Return indicator handle received as a result of adding the object to collection list return this.AddIndicatorToList(indicator,id,3); } //+------------------------------------------------------------------+
Beim Aufruf der Methode zum Hinzufügen des Indikatorobjekts zur Sammelliste geben wir zusätzlich an, dass dieser Indikator drei zu zeichnende Puffer hat.
Methode zur Erstellung eines benutzerdefinierten Indikators:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create a new object - custom indicator | //| and place it to the collection list | //+------------------------------------------------------------------+ int CIndicatorsCollection::CreateCustom(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,const int id, const int buffers_total, ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]) { //--- Create indicator object CIndicatorDE *indicator=this.CreateIndicator(IND_CUSTOM,mql_param,symbol,timeframe); if(indicator==NULL) return INVALID_HANDLE; //--- Set a group for indicator object indicator.SetGroup(group); //--- Return indicator handle received as a result of adding the object to collection list return this.AddIndicatorToList(indicator,id,buffers_total); } //+------------------------------------------------------------------+
In den Eingangsvariablen der Methode übergeben wir die Anzahl der zu zeichnenden Puffer des Indikators, während beim Aufruf der Methode zum Hinzufügen des Indikatorobjekts zur Sammelliste die Anzahl der gezeichneten Puffer angeben, die an die Methode übergeben werden.
Methode, die einen Zeiger auf das Datenobjekt des Indikatorpuffers Zeitreihe nach Zeit zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return data object of indicator buffer timeseries by time | //+------------------------------------------------------------------+ CDataInd *CIndicatorsCollection::GetDataIndObj(const uint ind_id,const int buffer_num,const datetime time) { CIndicatorDE *indicator=this.GetIndByID(ind_id); if(indicator==NULL) return NULL; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if(buffers_data==NULL) return NULL; return buffers_data.GetIndDataByTime(buffer_num,time); } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: Wir holen uns das Indikatorobjekt aus der Kollektion anhand seiner ID,
den Zeiger auf die Kollektionsliste seiner Pufferdaten
und geben die Daten des angegebenen Puffers nach der Öffnungszeit des Zeitreihenbalkens zurück.
Die Methode, die die Datenzeitreihen des angegebenen Indikators erzeugt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create data timeseries of the specified indicator | //+------------------------------------------------------------------+ bool CIndicatorsCollection::SeriesCreate(CIndicatorDE *indicator,const uint required=0) { if(indicator==NULL) return false; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if(buffers_data!=NULL) { buffers_data.SetSymbolPeriod(indicator.Symbol(),indicator.Timeframe()); buffers_data.SetIndHandle(indicator.Handle()); buffers_data.SetIndID(indicator.ID()); buffers_data.SetIndBuffersTotal(indicator.BuffersTotal()); buffers_data.SetRequiredUsedData(required); } return(buffers_data!=NULL ? buffers_data.Create(required)>0 : false); } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: Die Methode empfängt den Zeiger auf das Indikatorobjekt und die erforderliche Anzahl der erzeugten Balken der Indikatorpufferdaten.
Vom Indikatorobjekt erhalten wir den Zeiger auf seine Pufferdatenkollektion,
setzen alle notwendigen Parameter der Datensammlung und
geben das Ergebnis der Erstellung der angeforderten Anzahl von Indikatorpufferdaten zurück.
Die Methode, die alle verwendeten Zeitreihen aller Indikatoren der Kollektion erstellt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create all timeseries used of all collection indicators | //+------------------------------------------------------------------+ bool CIndicatorsCollection::SeriesCreateAll(const uint required=0) { bool res=true; for(int i=0;i<m_list.Total();i++) { CIndicatorDE *indicator=m_list.At(i); if(!this.SeriesCreate(indicator,required)) res&=false; } return res; } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: In der Schleife durch die Gesamtzahl der Indikatorobjekte in der Kollektion holen wir uns den Zeiger auf ein weiteres Indikatorobjekt holen und wir addieren zur Variablen res das Ergebnis der Erstellung der Zeitreihe ihrer Pufferdaten mit der oben betrachteten Methode. Nach Abschluss der Schleife geben wir den Wert der Variablen res zurück. Wenn nicht mindestens eine Pufferdaten-Zeitreihe erstellt wurde, hat diese Variable den Wert false.
Update-Methode für Pufferdaten aller Sammelindikatoren:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update buffer data of all indicators | //+------------------------------------------------------------------+ void CIndicatorsCollection::SeriesRefreshAll(void) { for(int i=0;i<m_list.Total();i++) { CIndicatorDE *indicator=m_list.At(i); if(indicator==NULL) continue; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if(buffers_data==NULL) continue; buffers_data.Refresh(); } } //+------------------------------------------------------------------+
Hier: In der Schleife durch die Gesamtzahl der Indikatorobjekte in der Kollektion holen wir uns den Zeiger auf ein weiteres Indikatorobjekt holen, den Zeiger auf sein Datenobjekt der Pufferzeitreihe holen und aktualisieren die Zeitreihe mit der Methode Refresh().
Aktualisierungsmethode für die Pufferdaten des angegebenen Indikators:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update buffer data of the specified indicator | //+------------------------------------------------------------------+ void CIndicatorsCollection::SeriesRefresh(const int ind_id) { CIndicatorDE *indicator=this.GetIndByID(ind_id); if(indicator==NULL) return; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if(buffers_data==NULL) return; buffers_data.Refresh(); } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methode erhält die ID des gewünschten Indikators. Mit der Methode GetIndByID() erhalten wir den Zeiger auf den gewünschten Indikator, erhalten dessen Zeitreihenobjekt der Pufferdaten und aktualisieren die Zeitreihe mit der Methode Refresh().
Methoden, die den Wert des angegebenen Puffers des angegebenen Indikators nach Zeit oder Balkenindex zurückgeben:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return buffer value by bar time | //| specified by indicator ID | //+------------------------------------------------------------------+ double CIndicatorsCollection::GetBufferValue(const uint ind_id,const int buffer_num,const datetime time) { CIndicatorDE *indicator=GetIndByID(ind_id); if(indicator==NULL) return EMPTY_VALUE; CSeriesDataInd *series=indicator.GetSeriesData(); return(series!=NULL && series.DataTotal()>0 ? series.BufferValue(buffer_num,time) : EMPTY_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return by bar number the buffer value | //| specified by indicator ID | //+------------------------------------------------------------------+ double CIndicatorsCollection::GetBufferValue(const uint ind_id,const int buffer_num,const uint shift) { CIndicatorDE *indicator=GetIndByID(ind_id); if(indicator==NULL) return EMPTY_VALUE; CSeriesDataInd *series=indicator.GetSeriesData(); return(series!=NULL && series.DataTotal()>0 ? series.BufferValue(buffer_num,shift) : EMPTY_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methoden sind bis auf die Tatsache, dass an die erste die Öffnungszeit des Balkens übergeben wird, während an die zweite der Balkenindex übergeben wird, identisch zueinander.
Wir erhalten den Zeiger auf den benötigten Indikator in der Kollektion, den Zeiger auf sein Objekt der Kollektion der Pufferdaten und geben den Wert des angegebenen Puffers mit Hilfe der überladenen Methode BufferValue() zurück.
Um Bibliotheksklassen mit der "Außenwelt" zu verbinden, wird die Hauptbibliotheksklasse CEngine verwendet. Sie befindet sich in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh, in der sich die Methoden für den Zugriff auf alle Bibliotheksmethoden aus Programmen befinden.Zum 'public' Klassenabschnitt fügen wir die Methoden für die Behandlung von Kollektionen von Indikatorpufferdaten hinzu:
//--- Return (1) the indicator collection, (2) the indicator list from the collection CIndicatorsCollection *GetIndicatorsCollection(void) { return &this.m_indicators; } CArrayObj *GetListIndicators(void) { return this.m_indicators.GetList(); } //--- Create all timeseries used of all collection indicators bool IndicatorSeriesCreateAll(void) { return this.m_indicators.SeriesCreateAll();} //--- Update buffer data of all indicators void IndicatorSeriesRefreshAll(void) { this.m_indicators.SeriesRefreshAll(); } void IndicatorSeriesRefresh(const int ind_id) { this.m_indicators.SeriesRefresh(ind_id);} //--- Return the value of the specified buffer by (1) time, (2) number of the bar specified by indicator ID double IndicatorGetBufferValue(const uint ind_id,const int buffer_num,const datetime time) { return this.m_indicators.GetBufferValue(ind_id,buffer_num,time); } double IndicatorGetBufferValue(const uint ind_id,const int buffer_num,const uint shift) { return this.m_indicators.GetBufferValue(ind_id,buffer_num,shift); }
Alle diese Methoden rufen entsprechende Methoden auf, die der oben genannten Kollektion der Indikatoren hinzugefügt wurden.
Im Klassenkonstruktor erstellen wir einen neuen Timer für die Aktualisierung der Kollektionen der Indikatorpufferdaten:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CEngine::CEngine() : m_first_start(true), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event(WRONG_VALUE), m_last_symbol_event(WRONG_VALUE), m_global_error(ERR_SUCCESS) { this.m_is_hedge=#ifdef __MQL4__ true #else bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) #endif; this.m_is_tester=::MQLInfoInteger(MQL_TESTER); this.m_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE); this.m_name=::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); this.m_list_counters.Sort(); this.m_list_counters.Clear(); this.CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this.CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this.CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this.CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this.CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this.CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this.CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); ::ResetLastError(); #ifdef __MQL5__ if(!::EventSetMillisecondTimer(TIMER_FREQUENCY)) { ::Print(DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),(string)::GetLastError()); this.m_global_error=::GetLastError(); } //---__MQL4__ #else if(!this.IsTester() && !::EventSetMillisecondTimer(TIMER_FREQUENCY)) { ::Print(DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),(string)::GetLastError()); this.m_global_error=::GetLastError(); } #endif //--- } //+------------------------------------------------------------------+
In Timer der Klasse fügen wir die Codeblöcke für die Arbeit mit Zeitreihen von Indikatorpufferdaten nach Zeit und nach Tick (im Tester) hinzu:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine timer | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::OnTimer(SDataCalculate &data_calculate) { //--- If this is not a tester, work with collection events by timer if(!this.IsTester()) { //--- Timer of the collections of historical orders and deals, as well as of market orders and positions int index=this.CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1=this.m_list_counters.At(index); if(cnt1!=NULL) { //--- If unpaused, work with the order, deal and position collections events if(cnt1.IsTimeDone()) this.TradeEventsControl(); } //--- Account collection timer index=this.CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2=this.m_list_counters.At(index); if(cnt2!=NULL) { //--- If unpaused, work with the account collection events if(cnt2.IsTimeDone()) this.AccountEventsControl(); } //--- Timer 1 of the symbol collection (updating symbol quote data in the collection) index=this.CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3=this.m_list_counters.At(index); if(cnt3!=NULL) { //--- If the pause is over, update quote data of all symbols in the collection if(cnt3.IsTimeDone()) this.m_symbols.RefreshRates(); } //--- Timer 2 of the symbol collection (updating all data of all symbols in the collection and tracking symbl and symbol search events in the market watch window) index=this.CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4=this.m_list_counters.At(index); if(cnt4!=NULL) { //--- If the pause is over if(cnt4.IsTimeDone()) { //--- update data and work with events of all symbols in the collection this.SymbolEventsControl(); //--- When working with the market watch list, check the market watch window events if(this.m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this.MarketWatchEventsControl(); } } //--- Trading class timer index=this.CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5=this.m_list_counters.At(index); if(cnt5!=NULL) { //--- If unpaused, work with the list of pending requests if(cnt5.IsTimeDone()) this.m_trading.OnTimer(); } //--- Timeseries collection timer index=this.CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6=this.m_list_counters.At(index); if(cnt6!=NULL) { //--- If the pause is over, work with the timeseries list (update all except the current one) if(cnt6.IsTimeDone()) this.SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } //--- Timer of timeseries collection of indicator buffer data index=this.CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7=this.m_list_counters.At(index); if(cnt7!=NULL) { //--- If the pause is over, work with the timeseries list of indicator data (update all except for the current one) if(cnt7.IsTimeDone()) this.IndicatorSeriesRefreshAll(); } } //--- If this is a tester, work with collection events by tick else { //--- work with events of collections of orders, deals and positions by tick this.TradeEventsControl(); //--- work with events of collections of accounts by tick this.AccountEventsControl(); //--- update quote data of all collection symbols by tick this.m_symbols.RefreshRates(); //--- work with events of all symbols in the collection by tick this.SymbolEventsControl(); //--- work with the list of pending orders by tick this.m_trading.OnTimer(); //--- work with the timeseries list by tick this.SeriesRefresh(data_calculate); //--- work with the timeseries list of indicator buffers by tick this.IndicatorSeriesRefreshAll(); } } //+------------------------------------------------------------------+
Dies sind alle Verbesserungen für den Moment.
Tests
Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und
speichern ihn in dem neuen Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part58\ unter dem neuen Namen TestDoEasyPart58.mq5.
Wir führen die Tests auf die gleiche Weise durch wie im vorherigen EA: vier Indikatoren, von denen zwei Standardindikatoren und zwei benutzerdefinierte Indikatoren sind.
Der Unterschied besteht darin, dass ich im vorherigen EA Objekte aller Klassen sofort darin erstellt habe, während ich jetzt die Objekte der Pufferdaten-Kollektion-Klassen der erstellten Indikatoren verwenden werde und welche Objekte in der Bibliothek erstellt wurden.
Aus dem globalen Bereich entfernen wir die Zeiger auf die Indikator-Datenobjekte:
//--- Pointers to indicator data objects CDataInd *data_ma1_0=NULL; CDataInd *data_ma1_1=NULL; CDataInd *data_ma2_0=NULL; CDataInd *data_ma2_1=NULL; CDataInd *data_ama1_0=NULL; CDataInd *data_ama1_1=NULL; CDataInd *data_ama2_0=NULL; CDataInd *data_ama2_1=NULL; //+------------------------------------------------------------------+
In OnInit() des EAs fügen wir die Anzahl der Puffer der angelegten benutzerdefinierten Indikatoren hinzu:
//--- Create indicators ArrayResize(param_ma1,4); //--- Name of indicator 1 param_ma1[0].type=TYPE_STRING; param_ma1[0].string_value="Examples\\Custom Moving Average.ex5"; //--- Calculation period param_ma1[1].type=TYPE_INT; param_ma1[1].integer_value=13; //--- Horizontal shift param_ma1[2].type=TYPE_INT; param_ma1[2].integer_value=0; //--- Smoothing method param_ma1[3].type=TYPE_INT; param_ma1[3].integer_value=MODE_SMA; //--- Create indicator 1 engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom(NULL,PERIOD_CURRENT,MA1,1,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize(param_ma2,5); //--- Name of indicator 2 param_ma2[0].type=TYPE_STRING; param_ma2[0].string_value="Examples\\Custom Moving Average.ex5"; //--- Calculation period param_ma2[1].type=TYPE_INT; param_ma2[1].integer_value=13; //--- Horizontal shift param_ma2[2].type=TYPE_INT; param_ma2[2].integer_value=0; //--- Smoothing method param_ma2[3].type=TYPE_INT; param_ma2[3].integer_value=MODE_SMA; //--- Calculation price param_ma2[4].type=TYPE_INT; param_ma2[4].integer_value=PRICE_OPEN; //--- Create indicator 2 engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom(NULL,PERIOD_CURRENT,MA2,1,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2);
In OnDeinit() des EAs entfernen wir die angelegten Indikatorobjekte:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Remove EA graphical objects by an object name prefix ObjectsDeleteAll(0,prefix); Comment(""); //--- Remove created data objects of MA indicators if(CheckPointer(data_ma1_0)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ma1_0; if(CheckPointer(data_ma1_1)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ma1_1; if(CheckPointer(data_ma2_0)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ma2_0; if(CheckPointer(data_ma2_1)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ma2_1; //--- Remove created data objects of AMA indicators if(CheckPointer(data_ama1_0)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ama1_0; if(CheckPointer(data_ama1_1)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ama1_1; if(CheckPointer(data_ama2_0)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ama2_0; if(CheckPointer(data_ama2_1)==POINTER_DYNAMIC) delete data_ama2_1; //--- Deinitialize library engine.OnDeinit(); } //+------------------------------------------------------------------+
Im Vergleich zum vorherigen EA ist OnTick() jetzt viel kürzer geworden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Handle the NewTick event in the library engine.OnTick(rates_data); //--- If work in tester if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { engine.OnTimer(rates_data); // Work in timer PressButtonsControl(); // Button press control engine.EventsHandling(); // Work with events } //--- Get indicator values by their IDs from data collections of their buffers from bars 0 and 1 double ma1_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(MA1,0,0), ma1_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(MA1,0,1); double ma2_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(MA2,0,0), ma2_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(MA2,0,1); double ama1_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA1,0,0), ama1_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA1,0,1); double ama2_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA2,0,0), ama2_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA2,0,1); //--- Display the values of indicator buffers to comment on the chart from data objects Comment ( "ma1(1)=",DoubleToString(ma1_value1,6),", ma1(0)=",DoubleToString(ma1_value0,6)," ", "ma2(1)=",DoubleToString(ma2_value1,6),", ma2(0)=",DoubleToString(ma2_value0,6),", \n", "ama1(1)=",DoubleToString(ama1_value1,6),", ama1(0)=",DoubleToString(ama1_value0,6)," ", "ama1(1)=",DoubleToString(ama2_value1,6),", ama1(0)=",DoubleToString(ama2_value0,6) ); //--- If the trailing flag is set if(trailing_on) { TrailingPositions(); // Trailing positions TrailingOrders(); // Trailing of pending orders } } //+------------------------------------------------------------------+
Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart, indem Sie in den Einstellungen festlegen, dass nur das aktuelle Symbol und der aktuelle Zeitrahmen verwendet werden. In den Kommentaren des Charts werden die Daten des ersten und des nullten (aktuellen) Balkens aller erstellten Indikatoren angezeigt:
Dieselben Indikatoren mit denselben Einstellungen werden zur besseren Übersichtlichkeit auf dem Chart dargestellt - die Indikatordaten in den Kommentaren auf dem Chart und im Datenfenster (Strg+D) stimmen überein und die Werte auf dem aktuellen Balken werden aktualisiert.
Was kommt als Nächstes?
Der folgende Artikel beginnt mit den Vorbereitungen für die Erstellung von Klassen zur Handhabung von Ticks und Markttiefe.
Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion sind unten angehängt, zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5. Sie können sie herunterladen und alles testen.
Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen im Kommentarteil dieses Artikels.
Frühere Artikel dieser Serie:
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 35): das Balkenobjekt und die Liste der Zeitreihen eines Symbols
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 36): Objekt der Zeitreihe für alle verwendeten Symbolzeitrahmen
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 37): Kollektion von Zeitreihen - Datenbank der Zeitreihen nach Symbolen und Zeitrahmen
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 38): Kollektion von Zeitreihen - Aktualisierungen in Echtzeit und Datenzugriff aus dem Programm
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 40): Bibliotheksbasierte Indikatoren - Aktualisierung der Daten in Echtzeit
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 41): Beispiel eines Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Indikators
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 42): Abstrakte Objektklasse der Indikatorpuffer
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 43): Klassen der Objekte von Indikatorpuffern
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 44): Kollektionsklasse der Objekte von Indikatorpuffern
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 45): Puffer für Mehrperiodenindikator
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 46): Mehrperioden-Multisymbol-Indikatorpuffer
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 47): Standardindikatoren für mehrere Symbole und Perioden
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 48): Mehrperioden-Multisymbol-Indikatoren mit einem Puffer in einem Unterfenster
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 49): Standardindikatoren mit mehreren Puffern für mehrere Symbole und Perioden
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 50): Verschieben der Standardindikatoren für mehrere Symbole und Perioden
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 51): Zusammengesetzte Standardindikatoren für mehrere Symbole und Perioden
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 52): Plattformübergreifende Eigenschaft für Standardindikatoren mit einem Puffer für mehrere Symbole und Perioden
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 53): Abstrakte Basisklasse der Indikatoren
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 54): Abgeleitete Klassen des abstrakten Basisindikators
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 55): Die Kollektionsklasse der Indikatoren
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 56): Nutzerdefiniertes Indikatorobjekt, das die Daten von Indikatorobjekten aus der Kollektion holt
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 57): Das Datenobjekt der Indikatorpuffer
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/8787
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Was hält Sie davon ab, sich zu melden und diese Medaille selbst in Empfang zu nehmen?
Ich habe keinen Anspruch darauf. Du sollst sie haben. Du verdienst sie ;)
Ich habe keinen Anspruch. Lass es dich haben. Du verdienst es ;)
Ich danke dir. Ich will es nicht. Wir werden es anderen überlassen.
Es ist schade, aber es gibt keine starke Seite der MT5-Programmiergemeinschaft wie die gegenseitige Verbesserung des Codes und die Schaffung von Hilfe für öffentliche Arbeiten. Diejenigen, die Hilfe schreiben, zum Beispiel, verbessern immer ihr Verständnis des Codes.
Vielleicht ist es das Beste! Ich denke, ich werde noch alle Artikel des DoEasy-Zyklus lesen. Ich habe Artikel 34 erreicht, ich werde Ihnen sagen, dass es immer noch ein witziges coboeuvre)) ist. Pohodu Lesen denken, dass es schlecht ist, dass es kein Diagramm der Konstruktion, diese Software Kunst, aber ich denke, vielleicht für das Beste, dass Sie brauchen, um ein wenig zu denken.
Schlussfolgerungen aus den Artikeln sind sehr viel, vor allem für Amateur-Programmierer, die die meisten Händler novadais. Danke! Ich hoffe, es wird mehr sein.
Scheiße, warum fragt jeder nach diesem Zertifikat? Es gibt eine Hilfe für SB, na und? Ich benutze sie nur, wenn ich den genauen Namen einer Methode vergessen habe, das geht etwas schneller, als die Klassenbeschreibung zu öffnen).
In SB gibt es bei Zeitreihen eine Methode, die die Puffergröße ändert. Ohne sie istdie Arbeit mit Zeitreihen eingeschränkt, und in der Hilfe steht kein Wort darüber, auch nicht über Standardwerte.
Warum also eine so mangelhafte Hilfe, wenn es einen Code gibt.
Auf jeden Fall sollte man, um ernsthaft damit zu arbeiten, den Code durchgehen, angefangen bei den Schnittstellen und weiterführend.
Also lenken Sie Artyom nicht mit der Hilfe ab, lassen Sie ihn tun, was er kann).
Scheiße, warum fragen alle immer wieder nach diesem Zertifikat? Es gibt eine Hilfe für SB, na und? Ich benutze sie nur, wenn ich den spezifischen Namen einer Methode vergessen habe, das geht schneller als die Klassenbeschreibung zu öffnen).
In SB gibt es bei Zeitreihen eine Methode, die die Puffergröße ändert. Ohne sie istdie Arbeit mit Zeitreihen eingeschränkt, und in der Hilfe steht kein Wort darüber, auch nicht über Standardwerte.
Warum also eine so mangelhafte Hilfe, wenn es einen Code gibt.
Auf jeden Fall sollte man, um ernsthaft damit zu arbeiten, den Code durchgehen, angefangen bei den Schnittstellen und weiterführend.
Also lenken Sie Artyom nicht mit der Hilfe ab, lassen Sie ihn tun, was er tun kann)
Die Arbeit ist noch groß und es ist notwendig, ein Zertifikat und eine Registrierung auf gitHub zu haben.