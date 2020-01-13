Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXXI): Отложенные торговые запросы - открытие позиций по условиям

Содержание

Концепция

При проектировании функционала библиотеки была запланирована концепция торговли при помощи отложенных запросов, в которую входят два варианта работы — обработка ошибок торгового сервера и обычная отсылка торговых приказов по программно заданным условиям. В предыдущих статьях, начиная со статьи 26, мы шаг за шагом создали обработку ошибок торгового сервера при помощи отложенных запросов, которые позволяют обрабатывать повторение отсылки торговых приказов в случаях, когда для обработки ошибки требуется повторная отсылка приказа на сервер после исправления ошибочных параметров и некоторого ожидания.

Начиная с этой статьи, мы создадим функционал, позволяющий производить торговлю при помощи отложенных запросов по условию.

Вкратце, что это даст? Данный функционал библиотеки позволит пользователю самостоятельно программно создавать условия, при выполнении которых будет отсылаться торговый приказ на сервер.

Как пример:

При наступлении или превышении некоего времени, и при условии что цена стала ниже заданного значения, открыть позицию Buy (два условия по значениям свойств символа).

При превышении заданного размера прибыли закрыть часть позиции (одно условие по значению свойства аккаунта). При регистрации события закрытия позиции по стоплосс, открыть противоположную позицию (одно условие по значению свойства событий счёта).



Это всего три простых примера. Но условий и их комбинаций может быть достаточно много. На данном этапе мы будем разрабатывать контроль изменения свойств аккаунта, символа и событий, происходящих на текущем счёте. Условия из этих трёх списков можно будет задавать в любых их комбинациях.

И начнём с простого — с контроля изменений значений свойств символа и аккаунта. Контролем событий счёта и реакцией на них займёмся позже.



Чтобы объект-отложенный запрос мог работать как часть торговой логики (отсылка торговых приказов по условию), нам нужно добавить в этот объект дополнительные данные для хранения условий активации отложенного запроса и методы их контроля и обработки. Хранилищем таких данных у нас будет двумерный массив, в котором в первом измерении будет храниться номер условия (условий может быть сколь угодно), а во втором измерении — все данные условия, номер которого указан в первом измерении — тип источника условия (символ, аккаунт или событие), само условие (создадим перечисления для каждого из источников), метод сравнения (>,<,==,!=,>=,<=), контрольное значение отслеживаемого свойства и текущее его значение.

Контроль условий, заданных в объектах-отложенных запросах, будет производиться в таймере класса управления отложенными запросами, и из него же будут отсылаться "дождавшиеся своего часа" отложенные запросы на сервер — сразу после регистрации факта исполнения всех условий, прописанных в объекте-отложенном запросе.

Сегодня в рамках данной статьи мы создадим и проверим торговлю при помощи отложенных запросов — открытие позиций по условию. Отслеживаемых условий в тестовом советнике будет всего два — по значению цены и по значению времени. Условия можно будет задавать как отдельно (либо по значению цены, либо по значению времени), так и совместно (по значению цены и времени).







Подготовка данных

Начнём как обычно с добавления индексов новых сообщений библиотеки и текстов сообщений, соответствующих индексам.

В файле Datas.mqh впишем все необходимые индексы сообщений:

MSG_EVN_EVENT, MSG_EVN_TYPE,

...

MSG_ACC_ACCOUNT, MSG_ACC_PROP_LOGIN,

...

MSG_LIB_TEXT_REQUEST, MSG_LIB_TEXT_REQUEST_ACTIVATED, MSG_LIB_TEXT_REQUEST_DATAS, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_DATAS, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_CREATED, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_DELETED, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_GETTING_FAILED, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_FAILED_ADD_PARAMS, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_PRICE_CREATE,

...

MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_ACTUAL_EXPIRATION, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_NO_FREE_IDS, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_ACTIVATION_TERMS, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_CRITERION, MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_ADD_CRITERIONS, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Событие" , "Event" } , { "Тип события" , "Event's type" },

...

{ "Аккаунт" , "Account" } , { "Номер счёта" , "Account number" },

...

{ "Отложенный запрос #" , "Pending request #" }, { "Активирован отложенный запрос: #" , "Pending request activated: #" } , { "Параметры торгового запроса" , "Trade request parameters" }, { "Параметры отложенного торгового запроса" , "Pending trade request parameters" }, { "Создан отложенный запрос" , "Pending request created" }, { "Удалён в связи с окончанием времени его действия" , "Deleted due to expiration" }, { "Удалён в связи с его исполнением" , "Deleted due completed" }, { "Не удалось получить объект-отложенный запрос из списка" , "Failed to get pending request object from list" } , { "Не удалось добавить параметры активации запроса. Ошибка: " , "Failed to add request activation parameters. Error: " } , { "Цена в момент создания запроса" , "Price at time of request create" },

...

{ "Фактическое время жизни ордера" , "Actual of order lifetime" }, { "Нет свободных идентификаторов для создания отложенного запроса" , "No free IDs to create a pending request" } , { "Условия активации" , "Activation terms" } , { "Критерий" , "Criterion" } , { "Добавлены условия активации отложенного запроса" , "Pending request activation conditions added" } , };

Так как одним объектом-отложенным запросом будут обрабатываться контролируемые условия из совершенно разных источников (в данном случае — аккаунт, символ и события счёта, а дальше можем и ещё что-либо добавить), то для отслеживания срабатывания заданного условия активации отложенного запроса, нам нужно указывать источник данных, параметры которого мы отслеживаем. Ведь при отслеживании параметров аккаунта и символа, у них могут совпадать индексы свойств, но это будут совсем разные свойства. Чтобы не было никакой путаницы, мы и будем указывать источник данных, в котором отслеживаются значения его свойств.

В файле Defines.mqh напишем перечисление источников активации отложенных запросов:

enum ENUM_PEND_REQ_TYPE { PEND_REQ_TYPE_ERROR=PENDING_REQUEST_ID_TYPE_ERR, PEND_REQ_TYPE_REQUEST=PENDING_REQUEST_ID_TYPE_REQ, }; enum ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE { PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_ACCOUNT, PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL, PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_EVENT, }; enum ENUM_PEND_REQ_PROP_INTEGER {

И там же добавим перечисления возможных критериев, по которым будут активироваться отложенные запросы.

Для критериев активации по свойствам аккаунта, символа и событий будем использовать раздельные перечисления:

enum ENUM_PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_PROP { PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_EMPTY = MSG_LIB_PROP_NOT_SET, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_LEVERAGE = MSG_ACC_PROP_LEVERAGE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_LIMIT_ORDERS = MSG_ACC_PROP_LIMIT_ORDERS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_TRADE_ALLOWED = MSG_ACC_PROP_TRADE_ALLOWED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_TRADE_EXPERT = MSG_ACC_PROP_TRADE_EXPERT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_BALANCE = MSG_ACC_PROP_BALANCE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_CREDIT = MSG_ACC_PROP_CREDIT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_PROFIT = MSG_ACC_PROP_PROFIT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_EQUITY = MSG_ACC_PROP_EQUITY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN = MSG_ACC_PROP_MARGIN, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_FREE = MSG_ACC_PROP_MARGIN_FREE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_LEVEL = MSG_ACC_PROP_MARGIN_LEVEL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_INITIAL = MSG_ACC_PROP_MARGIN_INITIAL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE = MSG_ACC_PROP_MARGIN_MAINTENANCE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_ASSETS = MSG_ACC_PROP_ASSETS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_LIABILITIES = MSG_ACC_PROP_LIABILITIES, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED = MSG_ACC_PROP_COMMISSION_BLOCKED }; enum ENUM_PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_PROP { PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_EMPTY = MSG_LIB_PROP_NOT_SET, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BID = MSG_LIB_PROP_BID, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASK = MSG_LIB_PROP_ASK, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LAST = MSG_LIB_PROP_LAST, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_DEALS = MSG_SYM_PROP_SESSION_DEALS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS = MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS = MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUME = MSG_SYM_PROP_VOLUME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH = MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMELOW = MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TIME = MSG_SYM_PROP_TIME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SPREAD = MSG_SYM_PROP_SPREAD, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_START_TIME = MSG_SYM_PROP_START_TIME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_EXPIRATION_TIME = MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_TIME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = MSG_SYM_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = MSG_SYM_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BIDHIGH = MSG_SYM_PROP_BIDHIGH, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BIDLOW = MSG_SYM_PROP_BIDLOW, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASKHIGH = MSG_SYM_PROP_ASKHIGH, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASKLOW = MSG_SYM_PROP_ASKLOW, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LASTHIGH = MSG_SYM_PROP_LASTHIGH, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LASTLOW = MSG_SYM_PROP_LASTLOW, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUME_REAL = MSG_SYM_PROP_VOLUME_REAL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL = MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH_REAL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMELOW_REAL = MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW_REAL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_OPTION_STRIKE = MSG_SYM_PROP_OPTION_STRIKE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST = MSG_SYM_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE = MSG_SYM_PROP_TRADE_FACE_VALUE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE = MSG_SYM_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SWAP_LONG = MSG_SYM_PROP_SWAP_LONG, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SWAP_SHORT = MSG_SYM_PROP_SWAP_SHORT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_VOLUME = MSG_SYM_PROP_SESSION_VOLUME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_TURNOVER = MSG_SYM_PROP_SESSION_TURNOVER, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_INTEREST = MSG_SYM_PROP_SESSION_INTEREST, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME = MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME= MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_OPEN = MSG_SYM_PROP_SESSION_OPEN, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_CLOSE = MSG_SYM_PROP_SESSION_CLOSE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_AW = MSG_SYM_PROP_SESSION_AW, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT = MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN = MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX = MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX, }; enum ENUM_PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT { PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_EMPTY = MSG_LIB_PROP_NOT_SET, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_OPENED = MSG_EVN_STATUS_MARKET_POSITION, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED = MSG_EVN_STATUS_HISTORY_POSITION, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED = MSG_EVN_PENDING_ORDER_PLASED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED = MSG_EVN_PENDING_ORDER_REMOVED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = MSG_EVN_ACCOUNT_CREDIT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_CHARGE = MSG_EVN_ACCOUNT_CHARGE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION = MSG_EVN_ACCOUNT_CORRECTION, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_BONUS = MSG_EVN_ACCOUNT_BONUS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION = MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY = MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY = MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY = MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY = MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_INTEREST = MSG_EVN_ACCOUNT_INTEREST, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_BUY_CANCELLED = MSG_EVN_BUY_CANCELLED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_SELL_CANCELLED = MSG_EVN_SELL_CANCELLED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_DIVIDENT = MSG_EVN_DIVIDENT, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_DIVIDENT_FRANKED = MSG_EVN_DIVIDENT_FRANKED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_TAX = MSG_EVN_TAX, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = MSG_EVN_BALANCE_REFILL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = MSG_EVN_BALANCE_WITHDRAWAL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = MSG_EVN_ACTIVATED_PENDING, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL = MSG_EVN_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL = MSG_EVN_POSITION_OPENED_PARTIALLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_BY_POS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY_BY_POS, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_BY_SL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_BY_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY_BY_SL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP = MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY_BY_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET = MSG_EVN_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING = MSG_EVN_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL = MSG_EVN_POSITION_REVERSE_PARTIALLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET = MSG_EVN_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING = MSG_EVN_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE_SL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TP = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_SL_TP = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_SL_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_SL = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_SL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_TP = MSG_EVN_MODIFY_ORDER_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_POSITION_SL_TP = MSG_EVN_MODIFY_POSITION_SL_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_POSITION_SL = MSG_EVN_MODIFY_POSITION_SL, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_POSITION_TP = MSG_EVN_MODIFY_POSITION_TP, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOL_ADD_BY_MARKET_PARTIAL = MSG_EVN_REASON_ADD_PARTIALLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOL_ADD_BY_PENDING_PARTIAL = MSG_EVN_REASON_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER = MSG_EVN_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED, PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL= MSG_EVN_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, };

Значения констант перечислений приравнены к значениям констант текстовых сообщений соответствующих свойств символа, аккаунта и события. Это даст нам возможность при выводе сообщений в журнал в методах описания условий активации запроса не идентифицировать дополнительно принадлежность описываемой константы к символу, аккаунту или событию, а просто использовать индекс самой константы для вывода сообщения.



Используя три разных перечисления условий активации в итоге мы сможем задать любое сочетание констант из всех трёх перечислений для составления требуемого критерия активации отложенного запроса.

В файл сервисных функций DELib.mqh впишем функцию, возвращающую описание типа сравнения:

string ComparisonTypeDescription( const ENUM_COMPARER_TYPE type) { switch (( int )type) { case EQUAL : return " == " ; case MORE : return " > " ; case LESS : return " < " ; case EQUAL_OR_MORE : return " >= " ; case EQUAL_OR_LESS : return " <= " ; default : return " != " ; } }

Во многих файлах библиотеки были изменены наименования констант перечислений, в которых были прописаны строки "STOP_LOSS" и "TAKE_PROFIT". Теперь вхождения этих строк заменены на "SL" и "TP", соответственно.



Объект-отложенный запрос, создаваемый по запросу



Базовый объект абстрактного отложенного запроса теперь будет унаследован от базового объекта всех объектов библиотеки.

Подключим файл базового объекта всех объектов библиотеки к файлу класса CPendRequest и сделаем класс наследником базового объекта:



#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CPendRequest : public CBaseObj {

В приватной секции класса объявим массив для хранения данных по отслеживаемым свойствам критериев активации отложенного запроса:

class CPendRequest : public CBaseObj { private : MqlTradeRequest m_request; CPause m_pause; double m_activated_control[][ 5 ]; void CopyRequest( const MqlTradeRequest &request);

И там же — в приватной секции — напишем методы, возвращающие магик, идентификатор магика, заданный в настройках советника, и идентификаторы первой и второй групп.

А также объявим метод для возврата флага успешности проверки контролируемого свойства с его фактическим значением,

метод сравнения двух значений контролируемого свойства, и метод, возвращающий количество знаков после запятой у отслеживаемого свойства для корректного вывода значений в журнал:



ulong GetMagic( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_MAGIC); } ushort GetMagicID( void ) const { return CBaseObj::GetMagicID(( uint ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_MAGIC)); } uchar GetGroupID1( void ) const { return CBaseObj::GetGroupID1(( uint ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_MAGIC));} uchar GetGroupID2( void ) const { return CBaseObj::GetGroupID2(( uint ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_MAGIC));} bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsEqualByMode( const int mode, const double value ) const ; bool IsEqualByMode( const int mode, const long value ) const ; bool IsCompletedVolume( void ) const ; bool IsCompletedPrice( void ) const ; bool IsCompletedStopLimit( void ) const ; bool IsCompletedStopLoss( void ) const ; bool IsCompletedTakeProfit( void ) const ; bool IsCompletedTypeFilling( void ) const ; bool IsCompletedTypeTime( void ) const ; bool IsCompletedExpiration( void ) const ; bool IsComparisonCompleted( const uint index) const ; bool IsCompared( const double actual_value, const double control_value, const ENUM_COMPARER_TYPE compare) const ; int DigitsControlledValue( const uint index) const ; public :

Методы возврата идентификаторов магика и групп используют одноимённые методы родительского объекта CBaseObj, от которого мы теперь унаследовали объект базового абстрактного отложенного запроса.



В публичной секции класса в блоке методов для упрощённого доступа к свойствам объекта-запроса добавим объявления всех необходимых публичных методов, которые рассмотрим дальше:

MqlTradeRequest MqlRequest( void ) const { return this .m_request; } ENUM_PEND_REQ_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_PEND_REQ_STATUS) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS); } ENUM_PEND_REQ_TYPE TypeRequest( void ) const { return (ENUM_PEND_REQ_TYPE) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TYPE); } double PriceCreate( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_PRICE_CREATE); } ulong TimeCreate( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_CREATE); } ulong TimeActivate( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_ACTIVATE); } ulong WaitingMSC( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_WAITING); } uchar CurrentAttempt( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_CURRENT_ATTEMPT); } uchar TotalAttempts( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TOTAL); } uchar ID( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ID); } int Retcode( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_RETCODE); } ulong Order( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_ORDER); } ulong Position( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_POSITION); } ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS Action( void ) const { return ( ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_ACTION); } double ActualVolume( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_VOLUME); } double ActualPrice( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_PRICE); } double ActualStopLimit( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_STOPLIMIT); } double ActualSL( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_SL); } double ActualTP( void ) const { return this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_TP); } ENUM_ORDER_TYPE_FILLING ActualTypeFilling( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE_FILLING ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_TYPE_FILLING); } ENUM_ORDER_TYPE_TIME ActualTypeTime( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE_TIME ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_TYPE_TIME); } datetime ActualExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_EXPIRATION); } void SetPriceCreate( const double price) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_PRICE_CREATE,price); } void SetTimeCreate( const ulong time) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_CREATE,time); this .m_pause.SetTimeBegin(time); } void SetTimeActivate( const ulong time) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_ACTIVATE,time); } void SetWaitingMSC( const ulong miliseconds) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_WAITING,miliseconds); this .m_pause.SetWaitingMSC(miliseconds); } void SetCurrentAttempt( const uchar number) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_CURRENT_ATTEMPT,number); } void SetTotalAttempts( const uchar number) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_TOTAL,number); } void SetID( const uchar id) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ID,id); } void SetOrder( const ulong ticket) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_ORDER,ticket); } void SetPosition( const ulong ticket) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_POSITION,ticket); } void SetTypeRequest( const ENUM_PEND_REQ_TYPE type) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_TYPE,type); } void SetActualVolume( const double volume) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_VOLUME,volume); } void SetActualPrice( const double price) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_PRICE,price); } void SetActualStopLimit( const double price) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_STOPLIMIT,price); } void SetActualSL( const double price) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_SL,price); } void SetActualTP( const double price) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_TP,price); } void SetActualTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_TYPE_FILLING,type); } void SetActualTypeTime( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_TYPE_TIME,type); } void SetActualExpiration( const datetime expiration) { this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ACTUAL_EXPIRATION,expiration); } void SetNewActivationProperties( const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property, const double control_value, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type, const double actual_value); bool SetActivationProperty( const uint index, const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property); bool SetActivationComparerType( const uint index, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type); bool SetActivationControlValue( const uint index, const double value); bool SetActivationActualValue( const uint index, const double value); ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE GetActivationSource( const uint index) const ; int GetActivationProperty( const uint index) const ; ENUM_COMPARER_TYPE GetActivationComparerType( const uint index) const ; double GetActivationControlValue( const uint index) const ; double GetActivationActualValue( const uint index) const ; bool IsAllComparisonCompleted( void ) const ;

Метод SetTypeRequest() устанавливает свойству "тип отложенного запроса" переданный в метод тип. Типом может быть либо "отложенный запрос, созданный по коду ошибки", либо "отложенный запрос, созданный по запросу". Тип отложенного запроса устанавливается в объекте автоматически в конструкторе класса в зависимости от значения параметра "код ошибки". Если код равен нулю, то это отложенный запрос, созданный по запросу из программы. Таким образом, данный метод сейчас нигде не используется, и создан на случай, если вдруг понадобится оперативно извне сменить тип отложенного запроса (лично мне пока не получается придумать в этом надобность).



В блок методов, возвращающих описания свойств объекта-запроса, впишем объявления методов, возвращающих описания контролируемых свойств:



string GetPropertyDescription(ENUM_PEND_REQ_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_PEND_REQ_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_PEND_REQ_PROP_STRING property); string GetActivationPropertyDescription( const uint index) const ; string GetActivationComparerTypeDescription( const uint index) const ; string GetActivationControlValueDescription( const uint index) const ; string GetActivationActualValueDescription( const uint index) const ; uint GetActivationCriterionTotal( void ) const { return :: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); } string StatusDescription( void ) const ; string TypeRequestDescription( void ) const ; string IDDescription( void ) const ; string RetcodeDescription( void ) const ; string TimeCreateDescription( void ) const ; string TimeActivateDescription( void ) const ; string TimeWaitingDescription( void ) const ; string CurrentAttemptDescription( void ) const ; string TotalAttemptsDescription( void ) const ; string PriceCreateDescription( void ) const ; string TypeFillingActualDescription( void ) const ; string TypeTimeActualDescription( void ) const ; string ExpirationActualDescription( void ) const ; string VolumeActualDescription( void ) const ; string PriceActualDescription( void ) const ; string StopLimitActualDescription( void ) const ; string StopLossActualDescription( void ) const ; string TakeProfitActualDescription( void ) const ; string MqlReqActionDescription( void ) const ; string MqlReqMagicDescription( void ) const ; string MqlReqOrderDescription( void ) const ; string MqlReqSymbolDescription( void ) const ; string MqlReqVolumeDescription( void ) const ; string MqlReqPriceDescription( void ) const ; string MqlReqStopLimitDescription( void ) const ; string MqlReqStopLossDescription( void ) const ; string MqlReqTakeProfitDescription( void ) const ; string MqlReqDeviationDescription( void ) const ; string MqlReqTypeOrderDescription( void ) const ; string MqlReqTypeFillingDescription( void ) const ; string MqlReqTypeTimeDescription( void ) const ; string MqlReqExpirationDescription( void ) const ; string MqlReqCommentDescription( void ) const ; string MqlReqPositionDescription( void ) const ; string MqlReqPositionByDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); void PrintActivations( void ); virtual void PrintShort( void ){;} virtual string Header( void ){ return NULL ;} };

Метод GetActivationCriterionTotal() возвращает размер первого измерения массива данных условий активации, а иными словами — количество условий активации в объекте-отложенном запросе.



В конструкторе класса зададим массиву данных условий активации нулевой размер в первом измерении:

CPendRequest::CPendRequest( const ENUM_PEND_REQ_STATUS status, const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode) { this .CopyRequest(request); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dg=( int )DigitsLots( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_SYMBOL)); this .m_digits_lot=(dg== 0 ? 1 : dg); this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_ID,id); this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_RETCODE,retcode); this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_TYPE, this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_RETCODE)> 0 ? PEND_REQ_TYPE_ERROR : PEND_REQ_TYPE_REQUEST); this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_CREATE,time); this .SetProperty(PEND_REQ_PROP_PRICE_CREATE,price); this .m_pause.SetTimeBegin( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_CREATE)); this .m_pause.SetWaitingMSC( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_WAITING)); :: ArrayResize ( this .m_activated_control, 0 , 10 ); }

Размер массива данных условий активации будет изменяться автоматически при добавлении каждого очередного условия активации.



В методе, выводящем полный список данных объекта-отложенного запроса, после вывода всех его свойств добавим вывод списка условий активации:

void CPendRequest:: Print ( const bool full_prop= false ) { int header_code= ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS)==PEND_REQ_STATUS_OPEN ? MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_OPEN : this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS)==PEND_REQ_STATUS_CLOSE ? MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_CLOSE : this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS)==PEND_REQ_STATUS_SLTP ? MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_SLTP : this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS)==PEND_REQ_STATUS_PLACE ? MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_PLACE : this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS)==PEND_REQ_STATUS_REMOVE ? MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_REMOVE : this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_STATUS)==PEND_REQ_STATUS_MODIFY ? MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_MODIFY : WRONG_VALUE ); :: Print ( "============= \"" ,CMessage::Text(header_code), "\" =============" ); int beg= 0 , end=PEND_REQ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_PEND_REQ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_PEND_REQ_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=PEND_REQ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_PEND_REQ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_PEND_REQ_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=PEND_REQ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_PEND_REQ_PROP_STRING prop=(ENUM_PEND_REQ_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } this .PrintActivations(); :: Print ( "================== " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), ": \"" ,CMessage::Text(header_code), "\" ==================

" ); }

Реализация метода, выводящего в журнал данные условий активации отложенного запроса:

void CPendRequest::PrintActivations( void ) { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (range> 0 ) { :: Print ( "--- " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_ACTIVATION_TERMS), " ---" ); for ( int i= 0 ;i<range;i++) { ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source=(ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE) this .m_activated_control[i][ 0 ]; string type= ( source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_ACCOUNT ? CMessage::Text(MSG_ACC_ACCOUNT) : source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL) : source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_EVENT ? CMessage::Text(MSG_EVN_EVENT) : "" ); :: Print ( " - " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_CRITERION), " #" , string (i+ 1 ), ". " ,type, ": " , this .GetActivationPropertyDescription(i)); } } :: Print ( "" ); }

Метод для создания нового условия активации отложенного запроса в массиве данных условий активации:

void CPendRequest::SetNewActivationProperties( const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source , const int property , const double control_value , const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type , const double actual_value ) { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (:: ArrayResize ( this .m_activated_control,range+ 1 , 10 )== WRONG_VALUE ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_FAILED_ADD_PARAMS)); return ; } this .m_activated_control[range][ 0 ]=source; this .m_activated_control[range][ 1 ]=property; this .m_activated_control[range][ 2 ]=comparer_type; this .m_activated_control[range][ 3 ]=control_value; this .m_activated_control[range][ 4 ]=actual_value; }

В метод передаются источник данных активации, условие активации, контролируемое и фактическое значения условия активации, и метод сравнения.

Размер массива данных условий активации увеличивается на 1 и заполняются все необходимые данные в массиве значениями, переданными во входных параметрах метода. Данный метод нужно использовать только для добавления нового условия активации.



Для корректировки уже существующих в объекте-запросе условий его активации предназначены следующие методы:

bool CPendRequest::SetActivationProperty( const uint index, const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property) { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return false ; } this .m_activated_control[index][ 0 ]=source; this .m_activated_control[index][ 1 ]=property; return true ; } bool CPendRequest::SetActivationComparerType( const uint index, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type) { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return false ; } this .m_activated_control[index][ 2 ]=comparer_type; return true ; } bool CPendRequest::SetActivationControlValue( const uint index, const double value) { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return false ; } this .m_activated_control[index][ 3 ]=value; return true ; } bool CPendRequest::SetActivationActualValue( const uint index, const double value) { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return false ; } this .m_activated_control[index][ 4 ]=value; return true ; }

В метод установки контролируемого свойства SetActivationProperty() передаются индекс и два параметра условия — источник условия (символ, аккаунт или событие) и само условие активации (из соответствующих перечислений, рассмотренных выше), так как условие активации состоит из двух параметров — источник и тип изменения свойства. В остальные методы установки значений активации передаются только индекс и значение.



Индексом является номер условия активации. Если условие одно, то индекс должен быть нулевым. Если условий два, то индекс должен быть 0 или 1 в зависимости от того, какое по счёту условие хотим изменить, и т.д. При передаче индекса, выходящего за пределы размера первого измерения массива, выводится запись в журнал об ошибочном индексе и возвращается false.



Методы, возвращающие параметры условий активации:

ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE CPendRequest::GetActivationSource( const uint index) const { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return WRONG_VALUE ; } return (ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE) this .m_activated_control[index][ 0 ]; } int CPendRequest::GetActivationProperty( const uint index) const { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return WRONG_VALUE ; } return ( int ) this .m_activated_control[index][ 1 ]; } ENUM_COMPARER_TYPE CPendRequest::GetActivationComparerType( const uint index) const { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return WRONG_VALUE ; } return (ENUM_COMPARER_TYPE) this .m_activated_control[index][ 2 ]; } double CPendRequest::GetActivationControlValue( const uint index) const { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return EMPTY_VALUE ; } return this .m_activated_control[index][ 3 ]; } double CPendRequest::GetActivationActualValue( const uint index) const { int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (( int )index>range- 1 || range== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 4002 )); return EMPTY_VALUE ; } return this .m_activated_control[index][ 4 ]; }

Здесь всё аналогично установке свойств активации, за исключением того, что все свойства условий возвращаются по одному, поэтому в каждом методе достаточно передать только индекс запрашиваемого условия активации. В случае передачи неверного индекса, в журнал выводится запись об ошибочном индексе и для методов, возвращающих целочисленные значения возвращается -1, а для методов, возвращающих вещественные значения, возвращается EMPTY_VALUE.



Метод сравнения двух величин по заданному типу сравнения:

bool CPendRequest::IsCompared( const double actual_value , const double control_value , const ENUM_COMPARER_TYPE compare ) const { switch ( ( int )compare ) { case EQUAL : return (actual_value<control_value || actual_value>control_value ? false : true ); case NO_EQUAL : return (actual_value<control_value || actual_value>control_value ? true : false ); case MORE : return (actual_value>control_value ? true : false ); case LESS : return (actual_value<control_value ? true : false ); case EQUAL_OR_MORE : return (actual_value<control_value ? false : true ); case EQUAL_OR_LESS : return (actual_value>control_value ? false : true ); default : break ; } return false ; }

В метод передаётся текущее значение сравниваемого свойства, контрольная величина, с которой сравнивается текущее значение и тип сравнения.

В зависимости от типа сравнения, сравниваются значения текущего значения свойства с его контрольным значением и возвращается результат сравнения.



Метод, возвращающий флаг успешности сравнения условия активации по его индексу в массиве данных условий активации:

bool CPendRequest::IsComparisonCompleted( const uint index) const { if ( this .m_activated_control[index][ 1 ]==MSG_LIB_PROP_NOT_SET) return false ; ENUM_COMPARER_TYPE comparer=(ENUM_COMPARER_TYPE) this .m_activated_control[index][ 2 ]; return this .IsCompared( this .m_activated_control[index][ 4 ], this .m_activated_control[index][ 3 ],comparer); }

Метод возвращает флаг срабатывания одного из условий активации отложенного запроса. Во входном параметре метода передаётся индекс проверяемого условия в массиве данных условий активации. Сравнение производится рассмотренным выше методом IsCompared() и возвращается результат сравнения.



Метод, возвращающий флаг успешности проверки всех, созданных для объекта-запроса условий его активации:

bool CPendRequest::IsAllComparisonCompleted( void ) const { bool res= true ; int range=:: ArrayRange ( this .m_activated_control, 0 ); if (range== 0 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<range;i++) res &= this .IsComparisonCompleted(i); return res; }

Это универсальный метод, позволяющий проверить любой объект-отложенный запрос на наступление момента его активации.

Здесь в цикле по первому измерению массива данных условий активации при помощи метода IsComparisonCompleted() в результат проверки (переменную res) добавляется флаг успешности проверки соответствующего индексу цикла контролируемого свойства. По завершению цикла возвращается результат проверки всех условий. Если хоть одно из условий не выполнено или массив данных имеет нулевой размер в первом измерении, то результатом будет false.



Метод, возвращающий количество знаков после запятой для корректного вывода описания условия активации в журнал:

int CPendRequest::DigitsControlledValue( const uint index) const { int dg= 0 ; switch (( int ) this .m_activated_control[index][ 0 ]) { case PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_ACCOUNT : dg=( this .m_activated_control[index][ 1 ]<PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_BALANCE ? 0 : this .m_digits_currency); break ; case PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL : if ( ( this .m_activated_control[index][ 1 ]<PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_DEALS && this .m_activated_control[index][ 1 ]>PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_EMPTY) || this .m_activated_control[index][ 1 ]==PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_OPTION_STRIKE || this .m_activated_control[index][ 1 ]>PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME || ( this .m_activated_control[index][ 1 ]>PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL && this .m_activated_control[index][ 1 ]<PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUME_REAL) ) dg= this .m_digits; else if ( this .m_activated_control[index][ 1 ]>PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LASTLOW) { if ( ( this .m_activated_control[index][ 1 ]>PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_OPTION_STRIKE && this .m_activated_control[index][ 1 ]<PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_VOLUME) || this .m_activated_control[index][ 1 ]==PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_TURNOVER ) dg= this .m_digits_currency; else dg=( this .m_digits_lot== 0 ? 1 : this .m_digits_lot); } else dg= 0 ; break ; default : break ; } return dg; }

В методе проверяется источник активации, и уже в зависимости от источника проверяется условие активации. В зависимости от условия активации возвращается либо количество знаков после запятой в значении котировки символа, либо количество знаков после запятой в значении текущей валюты счёта, либо количество знаков после запятой в значении лота символа, либо ноль.



Метод, возвращающий текстовое описание контролируемого свойства:



string CPendRequest::GetActivationPropertyDescription( const uint index) const { ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source=(ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE) this .m_activated_control[index][ 0 ]; string value = ( source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_EVENT ? "" : ( this .m_activated_control[index][ 1 ]==MSG_LIB_PROP_NOT_SET ? "" : this .GetActivationComparerTypeDescription(index)+ this .GetActivationControlValueDescription(index) ) ); return ( source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_ACCOUNT ? CMessage::Text((ENUM_PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_PROP) this .m_activated_control[index][ 1 ])+ value : source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL ? CMessage::Text((ENUM_PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_PROP) this .m_activated_control[index][ 1 ])+ value : source==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_EVENT ? CMessage::Text((ENUM_PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT) this .m_activated_control[index][ 1 ])+ value : "" ); }

В метод передаётся индекс условия в массиве данных условий активации. По индексу получаем источник активации, и в зависимости от него получаем остальные текстовые описания, из которых составляем итоговый текст и возвращаем его.



Метод, возвращающий описание типа сравнения:

string CPendRequest::GetActivationComparerTypeDescription( const uint index) const { return ComparisonTypeDescription((ENUM_COMPARER_TYPE) this .m_activated_control[index][ 2 ]); }

Просто возвращает текстовое описание типа сравнения, записанного в массиве данных по индексу условия активации, переданного параметром в метод.



Метод, возвращающий описание значения контролируемого свойства в объекте-запросе:



string CPendRequest::GetActivationControlValueDescription( const uint index) const { return ( this .m_activated_control[index][ 3 ]!= EMPTY_VALUE ? ( this .m_activated_control[index][ 0 ] == PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL && this .m_activated_control[index][ 1 ] == PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TIME ? :: TimeToString (( ulong ) this .m_activated_control[index][ 3 ]) : :: DoubleToString ( this .m_activated_control[index][ 3 ], this .DigitsControlledValue(index) ) ) : "" ); }

В метод передаётся индекс условия.

Проверяется значение контролируемого свойства, записанное в массив по указанному индексу, и если оно не равно "пустому значению" ( EMPTY_VALUE), то проверяется условие и его тип. Если в итоге проверяется время символа, то возвращается текстовое описание времени,

иначе — текстовое описание целочисленного или вещественного значения с корректным количеством знаков после запятой.

Метод, возвращающий описание фактического значения контролируемого свойства в объекте-запросе:

string CPendRequest::GetActivationActualValueDescription( const uint index) const { return ( this .m_activated_control[index][ 4 ]!= EMPTY_VALUE ? ( this .m_activated_control[index][ 0 ]==PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL && this .m_activated_control[index][ 1 ]==PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TIME ? :: TimeToString (( ulong ) this .m_activated_control[index][ 4 ]) : :: DoubleToString ( this .m_activated_control[index][ 4 ], this .DigitsControlledValue(index)) ) : "" ); }

Метод идентичен предыдущему, за исключением того, что данные получаем по индексу 4 во втором измерении массива данных условий активации. Это все изменения в базовом объекте абстрактного отложенного торгового запроса.

Теперь внесём некоторые доработки в классы объектов-наследников базового объекта абстрактного запроса.



Так как теперь у нас реализованы два типа отложенных запросов — по коду ошибки и по запросу, то второй тип объектов не подразумевает наличия некоторых свойств — таких как код возврата сервера (здесь он всегда нулевой), время активации запроса (это время в запросах второго типа может задаваться как одно из условий активации запроса, и находится оно в этом случае в массиве данных условий активации отложенного торгового запроса), время ожидания (здесь совсем не используется) и номер текущей попытки (здесь даётся одна попытка, а далее уже будет работать как стандартный отсыл торгового приказа и его обработка по коду возврата торгового сервера).

В связи с этим внесём дополнение во все объекты-наследники базового объекта-отложенного запроса в их методы, возвращающие поддержание объектом целочисленных свойств, и впишем вызов метода, выводящего в журнал список условий активации отложенного запроса в метод PrintShort() каждого из объектов-наследников.

внесём такие изменения

bool CPendReqOpen::SupportProperty(ENUM_PEND_REQ_PROP_INTEGER property) { if ( ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TYPE)==PEND_REQ_TYPE_REQUEST && (property==PEND_REQ_PROP_RETCODE || property==PEND_REQ_PROP_TIME_ACTIVATE || property==PEND_REQ_PROP_WAITING || property==PEND_REQ_PROP_CURRENT_ATTEMPT ) ) || property==PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_ORDER || property==PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_POSITION || property==PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_POSITION_BY || property==PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_EXPIRATION || property==PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_TYPE_TIME ) return false ; return true ; }

В файлы объектов-наследников базового объекта абстрактного отложенного запроса PendReqOpen.mqh, PendReqClose.mqh, PendReqSLTP.mqh, PendReqPlace.mqh, PendReqRemove.mqh и PendReqModify.mqh(на примере класса CPendReqOpen):

Здесь проверяется что это объект, созданный по запросу, и если да, то исключаются свойства, озвученные выше.

void CPendReqOpen::PrintShort( void ) { string params= this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_SYMBOL)+ " " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_VOLUME), this .m_digits_lot)+ " " + OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_TYPE)); string price=CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_PRICE)+ " " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_PRICE), this .m_digits); string sl= this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_SL)> 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_SL)+ " " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_SL), this .m_digits) : "" ; string tp= this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_TP)> 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_TP)+ " " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_TP), this .m_digits) : "" ; string time= this .IDDescription()+ ", " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATED)+ " " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_CREATE)); string attempts=CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_ATTEMPTS)+ " " +( string ) this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TOTAL); string wait=CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_WAIT)+ " " +:: TimeToString ( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_WAITING)/ 1000 , TIME_SECONDS ); string end=CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_END)+ " " + TimeMSCtoString( this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TIME_CREATE)+ this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_WAITING)* this .GetProperty(PEND_REQ_PROP_TOTAL)); string message=CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_STATUS_OPEN)+ ": " + "

- " +params+ ", " +price+sl+tp+ "

- " +time+ ", " +attempts+ ", " +wait+ ", " +end; :: Print (message); this .PrintActivations(); }

Здесь мы убрали после строки "+end" добавление кода переноса на новую строку (+"

"), и после строки ::Print(message); добавили вызов метода, выводящего список условий активации. Если массив с условиями имеет нулевой размер (в объектах, созданных по коду ошибки), то метод PrintActivations() ничего не распечатывает кроме кода переноса на новую строку ("

"). В противном случае метод выводит полный список всех условий, записанных в массиве данных.

В некоторые эти классы были внесены незначительные "косметические" исправления, касающиеся только вывода в журнал, поэтому здесь на них останавливаться не будем — всё есть в прилагаемых к статье файлах, и можно ознакомиться с изменениями самостоятельно.

Теперь займёмся торговыми классами.

В основном торговом классе CTrading перенесём из приватной секции в защищённую три переменные-члены класса и метод GetFreeID():

private : CArrayInt m_list_errors; bool m_is_trade_disable; bool m_use_sound; uchar m_total_try; MqlTradeRequest m_request; ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS m_error_reason_flags; ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR m_err_handling_behavior;

Эти переменные и методы нужны в классе-наследнике, поэтому, чтобы он смог иметь к ним доступ, они должны находиться в защищённой секции (в публичной не нужны — доступ к ним извне запрещён). И добавим в защищённой секции класса метод, возвращающий флаг наличия рыночного ордера/позиции с идентификатором отложенного запроса.

В итоге защищённая секция класса выглядит так:

class CTrading : public CBaseObj { protected : CAccount *m_account; CSymbolsCollection *m_symbols; CMarketCollection *m_market; CHistoryCollection *m_history; CEventsCollection *m_events; CArrayObj m_list_request; uchar m_total_try; MqlTradeRequest m_request; ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS m_error_reason_flags; int GetFreeID( void ); bool IsPresentOrderByID( const uchar id); private :

Здесь цветом указаны переменные и методы, перенесённый из приватной секции, и определение нового метода.



В публичной секции класса впишем объявление метода, возвращающего указатель на объект-запрос по его идентификатору в списке, и объявление метода, возвращающего уровень логирования торгового объекта символа:



bool CreatePendingRequest( const ENUM_PEND_REQ_STATUS status, const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode, CSymbol *symbol_obj, COrder *order); CPendRequest *GetPendRequestByID( const uchar id); ENUM_LOG_LEVEL GetTradeObjLogLevel( const string symbol_name); };

За пределами тела класса напишем реализацию этих методов.

Реализация метода, возвращающего уровень логирования торгового объекта символа:

ENUM_LOG_LEVEL CTrading::GetTradeObjLogLevel( const string symbol_name) { CTradeObj *trade_obj= this .GetTradeObjBySymbol(symbol_name,DFUN); return ( trade_obj!= NULL ? trade_obj.GetLogLevel() : LOG_LEVEL_NO_MSG ); }

В метод передаётся наименование символа, уровень логирования торгового объекта которого нужно получить, получаем торговый объект из объекта-символа, и если объект получен, возвращаем уровень логирования этого объекта, иначе — возвращаем запрет логирования.



Реализация метода, возвращающего указатель на объект-запрос по идентификатору в списке:



CPendRequest* CTrading::GetPendRequestByID( const uchar id) { int index= this .GetIndexPendingRequestByID(id); if (index== WRONG_VALUE ) return NULL ; return this .m_list_request.At(index); }

В метод передаётся идентификатор запроса, затем получаем индекс объекта-отложенного запроса в списке по его идентификатору, и если объекта в списке нет, то возвращаем NULL, иначе — объект из списка по полученному его индексу в списке.



Реализация метода, возвращающего флаг наличия рыночного ордера/позиции с идентификатором отложенного запроса:

bool CTrading::IsPresentOrderByID( const uchar id) { CArrayObj *list= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,id,EQUAL); return (list== NULL ? false : list.Total()!= 0 ); }

В метод передаётся идентификатор отложенного запроса. Далее получаем список раночных ордеров/позиций, отфильтрованный по идентификатору отложенного запроса и его значению. Если список не получен или пуст (нет ордеров/позиций с искомым идентификатором), то возвращаем false, иначе — возвращаем true.



Дополним ещё одной проверкой метод, возвращающий номер свободного идентификатора:

int CTrading::GetFreeID( void ) { int id= WRONG_VALUE ; CPendRequest *element= new CPendRequest(); if (element== NULL ) return 0 ; for ( int i= 1 ;i< 256 ;i++) { element.SetID(( uchar )i); this .m_list_request.Sort(SORT_BY_PEND_REQ_ID); if ( this .m_list_request.Search(element)== WRONG_VALUE ) { if ( this .IsPresentOrderByID(( uchar )i)) continue ; id=i; break ; } } delete element; return id; }

Для чего нужна ещё одна проверка на то, что присутствует в рынке ордер/позиция с таким идентификатором? Дело в том, что если у нас есть активированный отложенный запрос, и по нему, например, открыта позиция, то этот запрос удаляется из списков отложенных запросов, и его идентификатор становится доступным для использования при создании новых отложенных запросов.

При создании нового отложенного запроса будет создан отложенный запрос с таким же идентификатором, по которому в данный момент есть открытая позиция. При наступлении условий активации этого нового отложенного запроса, проверяется наличие позиции с таким же идентификатором (а она есть — открыта по прошлому такому же идентификатору), и новый отложенный запрос просто удаляется — считается, что раз позиция с таким ID существует, значит запрос отработан. Т.е., запрос не пошлёт торговый приказ на сервер, а просто будет удалён.



Для избегания таких ситуаций есть пара выходов: каким-либо образом проводить дополнительную идентификацию на то, что это уже другой запрос с тем же идентификатором, что и у открытой позиции, либо просто проверять наличие позиции с таким ID при отсутствии отложенного запроса в списке с тем же ID.

Второй вариант мне показался менее затратным, хотя и таит в себе ограничение — невозможно использовать идентификатор со свободным ID до тех пор, пока не будет закрыта позиция с таким же идентификатором. Т.е., жёсткое ограничение на 255 позиций с разными идентификаторами отложенных запросов.



На этом доработка основного торгового класса завершена.



Теперь доработаем класс управления торговлей CTradingControl — класс-наследник основного торгового класса CTrading.

При создании класса управления отложенными запросами в прошлой статье, мы сделали обработку объектов отложенных запросов в таймере класса.

Так как там мы обрабатывали лишь один тип отложенных запросов — созданных по коду возврата сервера, то вполне достаточно было разместить весь код обработки в таймере класса.

Сегодня мы добавим обработку второго типа отложенных запросов — созданных по запросу из программы.

Соответственно, нам нужно будет сделать два обработчика — первый для запросов, созданных по коду ошибки, а второй — по запросу.

Поэтому мы поступим так: сделаем два обработчика объектов-отложенных запросов, разделённых по типу обрабатываемых запросов, а одинаковый код для обоих обработчиков оформим отдельным методом. Тогда для обработки обоих типов отложенных запросов нам достаточно будет в таймере проверять тип запроса и вызывать соответствующий обработчик.



Внесём в тело класса все необходимые дополнения, а далее разберём их:

class CTradingControl : public CTrading { private : void SetOrderActualProperties(CPendRequest *req_obj, const COrder *order); void OnPReqByErrCodeHandler(CPendRequest *req_obj, const int index); void OnPReqByRequestHandler(CPendRequest *req_obj, const int index); bool CheckPReqRelevance(CPendRequest *req_obj, const MqlTradeRequest &request, const int index); void RefreshControlActualDatas(CPendRequest *req_obj, const CSymbol *symbol); double GetActualDataAccount( const int property); double GetActualDataSymbol( const int property, const CSymbol *symbol); double GetActualDataEvent( const int property); public : CTradingControl *GetObject( void ) { return & this ; } virtual void OnTimer ( void ); CTradingControl(); template < typename SL, typename TP> int OpenPositionPending( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ); template < typename PS, typename PL, typename SL, typename TP> int PlaceOrderPending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, const string symbol, const PS price_stop, const PL price_limit= 0 , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= WRONG_VALUE , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ); bool SetNewActivationProperties( const uchar id, const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property, const double control_value, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type, const double actual_value); };

Так как теперь у нас появилась необходимость устанавливать в объект-отложенный запрос данные контролируемых параметров, а ранее для отслеживания срабатывания отложенного запроса мы также вписывали в объект-запрос актуальные данные ордера, которому соответствует данный запрос, то во избежание путаницы, переименуем метод установки актуальных данных ордера в объект-запрос из SetActualProperties() в SetOrderActualProperties().



Сегодня мы делаем только работу с открытием позиций при помощи отложенных запросов, поэтому метод создания отложенного запроса на установку отложенного ордера оставим за рамками данной статьи, и

рассмотрим метод создания отложенного запроса на открытие позиции:

template < typename SL, typename TP> int CTradingControl::OpenPositionPending( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { if ( this .IsTradingDisable()) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); return false ; } bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )type; ENUM_ACTION_TYPE action=(ENUM_ACTION_TYPE)order_type; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; trade_obj.SetResultRetcode( 10021 ); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } int id= this .GetFreeID(); if (id< 1 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_NO_FREE_IDS)); return false ; } this .m_request.volume=volume; this .m_request.deviation=(deviation== ULONG_MAX ? trade_obj.GetDeviation() : deviation); this .m_request.comment=(comment== NULL ? trade_obj.GetComment() : comment); this .m_request.type_filling=(type_filling> WRONG_VALUE ? type_filling : trade_obj.GetTypeFilling()); uint mn=(magic== ULONG_MAX ? ( uint )trade_obj.GetMagic() : ( uint )magic); this .SetPendReqID(( uchar )id,mn); if (group_id1> 0 ) this .SetGroupID1(group_id1,mn); if (group_id2> 0 ) this .SetGroupID2(group_id2,mn); this .m_request.magic=mn; this .m_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.symbol=symbol_obj.Name(); this .m_request.type=order_type; if ( this .CreatePendingRequest(PEND_REQ_STATUS_OPEN,( uchar )id, 1 , ulong (END_TIME-( ulong ):: TimeCurrent ()) , this .m_request, 0 ,symbol_obj, NULL )) return id; return WRONG_VALUE ; }

Метод представляет собой урезанную версию метода для открытия позиции из статьи 26 (и последующих статей) с созданием отложенного запроса в случае получения ошибки от торгового сервера. Достаточно подробно прокомментирован, и здесь останавливаться на его разборе подробно не будем.

В метод передаются все необходимые данные для открытия позиции, заполняются поля структуры торгового запроса и отправляются в метод создания отложенного запроса.

В итоге, при удачном создании отложенного запроса, возвращается идентификатор вновь созданного отложенного запроса, в противном случае возвращается -1.

В качестве задержки между повторными попытками здесь используется рассчитанное максимально-возможное время ожидания как разница между максимально-возможным временем в терминале и текущим временем. Таким образом время действия отложенного запроса будет максимально-возможным (до 31.12.3000 г.).

Метод, устанавливающий критерии активации отложенного запроса:

bool CTradingControl::SetNewActivationProperties( const uchar id, const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property, const double control_value, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type, const double actual_value) { CPendRequest *req_obj= this .GetPendRequestByID(id); if (req_obj== NULL ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_GETTING_FAILED)); return false ; } req_obj.SetNewActivationProperties(source,property,control_value,comparer_type,actual_value); return true ; }

В метод передаются идентификатор отложенного запроса, в который необходимо добавить новое условие его активации, источник активации запроса (символ, аккаунт или событие), условие активации, контрольное значение, тип сравнения и фактическое значение контролируемого для активации запроса свойства.

Затем получаем объект-отложенный запрос по переданному в метод идентификатору и создаём для него новое условие активации с переданными в метод параметрами.



Метод проверки актуальности отложенного запроса:

bool CTradingControl::CheckPReqRelevance(CPendRequest *req_obj, const MqlTradeRequest &request, const int index) { if ((req_obj.Action()== TRADE_ACTION_DEAL && req_obj.Position()== 0 ) || req_obj.Action()== TRADE_ACTION_PENDING ) { uchar id= this .GetPendReqID(( uint )request.magic); CArrayObj *list= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,id,EQUAL); if (:: CheckPointer (list)== POINTER_INVALID ) return false ; if (list.Total()> 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED)); this .m_list_request.Delete(index); return false ; } } else { CArrayObj *list= NULL ; if ((req_obj.Action()== TRADE_ACTION_DEAL && req_obj.Position()> 0 ) || req_obj.Action()== TRADE_ACTION_CLOSE_BY ) { list= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_TICKET,req_obj.Position(),EQUAL); if (:: CheckPointer (list)== POINTER_INVALID ) return false ; if (list.Total()== 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED)); this .m_list_request.Delete(index); return false ; } else { list= this .m_events.GetList(); if (list== NULL ) return false ; int events_total=list.Total(); for ( int j=events_total- 1 ; j> WRONG_VALUE ; j--) { CEvent *event=list.At(j); if (event== NULL ) continue ; if (event.TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL || event.TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS) { if (event.PositionID()==req_obj.Position()) { CArrayObj *list_orders= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_POSITION_ID,req_obj.Position(),EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) break ; COrder *order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); if (order== NULL ) break ; this .SetOrderActualProperties(req_obj,order); if (req_obj.GetProperty(PEND_REQ_PROP_MQL_REQ_VOLUME)==event.VolumeOrderExecuted()+event.VolumeOrderCurrent()) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED)); this .m_list_request.Delete(index); break ; } } } } if (:: CheckPointer (req_obj)== POINTER_INVALID ) return false ; } } if (req_obj.Action()== TRADE_ACTION_SLTP ) { list= this .m_events.GetList(); if (list== NULL ) return false ; int events_total=list.Total(); for ( int j=events_total- 1 ; j> WRONG_VALUE ; j--) { CEvent *event=list.At(j); if (event== NULL ) continue ; if (event.TypeEvent()>TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TP) { if (event.PositionID()==req_obj.Position()) { CArrayObj *list_orders= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_POSITION_ID,req_obj.Position(),EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) break ; COrder *order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); if (order== NULL ) break ; this .SetOrderActualProperties(req_obj,order); if (req_obj.IsCompleted()) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED)); this .m_list_request.Delete(index); break ; } } } } if (:: CheckPointer (req_obj)== POINTER_INVALID ) return false ; } if (req_obj.Action()== TRADE_ACTION_REMOVE ) { list= this .m_history.GetList(ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); if (:: CheckPointer (list)== POINTER_INVALID ) return false ; list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,req_obj.Order(),EQUAL); if (list.Total()> 0 ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED)); this .m_list_request.Delete(index); return false ; } } if (req_obj.Action()== TRADE_ACTION_MODIFY ) { list= this .m_events.GetList(); if (list== NULL ) return false ; int events_total=list.Total(); for ( int j=events_total- 1 ; j> WRONG_VALUE ; j--) { CEvent *event=list.At(j); if (event== NULL ) continue ; if (event.TypeEvent()>TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER && event.TypeEvent()<TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL_TP) { if (event.TicketOrderEvent()==req_obj.Order()) { CArrayObj *list_orders= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_TICKET,req_obj.Order(),EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) break ; COrder *order=list_orders.At( 0 ); if (order== NULL ) break ; this .SetOrderActualProperties(req_obj,order); if (req_obj.IsCompleted()) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_EXECUTED)); this .m_list_request.Delete(index); break ; } } } } } } return (:: CheckPointer (req_obj)== POINTER_INVALID ? false : true ); }

Данный метод проверяет факт исполнения отложенного запроса и удаляет его при подтверждении такого факта. Ранее этот код уже рассматривался нами в составе кода таймера класса управления торговлей. Сейчас же, в связи с тем, что мы разделяем обработку объектов-отложенных запросов на два обработчика по типам отложенных запросов, и этот код одинаков для обоих обработчиков, то мы его вынесли в отдельный метод и будем вызывать в каждом обработчике.



Обработчик отложенных запросов, созданных по коду ошибки:

void CTradingControl::OnPReqByErrCodeHandler(CPendRequest *req_obj, const int index) { MqlTradeRequest request=req_obj.MqlRequest(); CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(request.symbol); if (symbol_obj== NULL || !symbol_obj.RefreshRates()) return ; bool terminal_trade_allowed=:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED ); terminal_trade_allowed &=:: MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED ); if (req_obj.Retcode()== 10027 && terminal_trade_allowed) { if (req_obj.CurrentAttempt()<req_obj.TotalAttempts()+ 1 ) { req_obj.SetTimeCreate(req_obj.TimeCreate()-req_obj.WaitingMSC()); req_obj.SetCurrentAttempt( uchar (req_obj.CurrentAttempt()> 0 ? req_obj.CurrentAttempt()- 1 : 0 )); } } if (req_obj.CurrentAttempt()>req_obj.TotalAttempts() || req_obj.CurrentAttempt()>= UCHAR_MAX || ( long )symbol_obj.Time()> long (req_obj.TimeCreate()+req_obj.WaitingMSC()*(req_obj.TotalAttempts()+ 1 ))) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (req_obj.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_DELETED)); this .m_list_request.Delete(index); return ; } if (! this .CheckPReqRelevance(req_obj,request,index)) return ; req_obj.SetTimeActivate(req_obj.TimeCreate()+req_obj.WaitingMSC()*(req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); if (( long )symbol_obj.Time()<( long )req_obj.TimeActivate()) return ; req_obj.SetCurrentAttempt( uchar (req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_RE_TRY_N)+( string )req_obj.CurrentAttempt()+ ":" ); req_obj.PrintShort(); } switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : if (request.position== 0 ) this .OpenPosition(( ENUM_POSITION_TYPE )request.type,request.volume,request.symbol,request.magic,request.sl,request.tp,request.comment,request.deviation,request.type_filling); else this .ClosePosition(request.position,request.volume,request.comment,request.deviation); break ; case TRADE_ACTION_SLTP : this .ModifyPosition(request.position,request.sl,request.tp); break ; case TRADE_ACTION_CLOSE_BY : this .ClosePositionBy(request.position,request.position_by); break ; case TRADE_ACTION_PENDING : this .PlaceOrder(request.type,request.volume,request.symbol,request.price,request.stoplimit,request.sl,request.tp,request.magic,request.comment,request.expiration,request.type_time,request.type_filling); break ; case TRADE_ACTION_MODIFY : this .ModifyOrder(request.order,request.price,request.sl,request.tp,request.stoplimit,request.expiration,request.type_time,request.type_filling); break ; case TRADE_ACTION_REMOVE : this .DeleteOrder(request.order); break ; default : break ; } }

Этот код также рассматривалмя нами в составе таймера класса управления торговлей, и отличается лишь тем, что обработка проверки срабатывания запроса теперь вынесена в вызов соответствующего метода.



Обработчик отложенных запросов, созданных по запросу:



void CTradingControl::OnPReqByRequestHandler(CPendRequest *req_obj, const int index) { MqlTradeRequest request=req_obj.MqlRequest(); CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(request.symbol); if (symbol_obj== NULL || !symbol_obj.RefreshRates()) return ; if (! this .CheckPReqRelevance(req_obj,request,index)) return ; this .RefreshControlActualDatas(req_obj,symbol_obj); if (req_obj.IsAllComparisonCompleted()) { req_obj.SetCurrentAttempt( uchar (req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_ACTIVATED)+( string )req_obj.ID()+ ":" ); req_obj.PrintShort(); } switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : if (request.position== 0 ) this .OpenPosition(( ENUM_POSITION_TYPE )request.type,request.volume,request.symbol,request.magic,request.sl,request.tp,request.comment,request.deviation,request.type_filling); else this .ClosePosition(request.position,request.volume,request.comment,request.deviation); break ; case TRADE_ACTION_SLTP : this .ModifyPosition(request.position,request.sl,request.tp); break ; case TRADE_ACTION_CLOSE_BY : this .ClosePositionBy(request.position,request.position_by); break ; case TRADE_ACTION_PENDING : this .PlaceOrder(request.type,request.volume,request.symbol,request.price,request.stoplimit,request.sl,request.tp,request.magic,request.comment,request.expiration,request.type_time,request.type_filling); break ; case TRADE_ACTION_MODIFY : this .ModifyOrder(request.order,request.price,request.sl,request.tp,request.stoplimit,request.expiration,request.type_time,request.type_filling); break ; case TRADE_ACTION_REMOVE : this .DeleteOrder(request.order); break ; default : break ; } } }

Данный метод чуть проще предыдущего, так как для него требуется лишь проверка его срабатывания, и проверка наступления момента отсылки торгового приказа (срабатывание условий активации отложенного запроса).

В нём точно так же вызывается метод проверки срабатывания запроса, а далее уже контролируется срабатывание условий активации отложенного запроса, которые прописаны в его параметрах, и при подтверждении факта срабатывания всех условий, отсылается торговый приказ на сервер.



Метод, обновляющий актуальные значения контролируемых свойств в объектах-отложенных запросах:

void CTradingControl::RefreshControlActualDatas(CPendRequest *req_obj, const CSymbol *symbol) { if (req_obj.GetProperty(PEND_REQ_PROP_TYPE)==PEND_REQ_TYPE_ERROR) return ; double res= EMPTY_VALUE ; uint total=req_obj.GetActivationCriterionTotal(); for ( uint i= 0 ;i<total;i++) { ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source=req_obj.GetActivationSource(i); double value=req_obj.GetActivationActualValue(i),actual= EMPTY_VALUE ; switch (( int )source) { case PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_ACCOUNT : actual= this .GetActualDataAccount( req_obj.GetActivationProperty(i) ); req_obj.SetActivationActualValue(i,(actual!= EMPTY_VALUE ? actual : value)); break ; case PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL : actual= this .GetActualDataSymbol( req_obj.GetActivationProperty(i) ,symbol); req_obj.SetActivationActualValue(i,(actual!= EMPTY_VALUE ? actual : value)); break ; case PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_EVENT : actual= this .GetActualDataEvent( req_obj.GetActivationProperty(i) ); req_obj.SetActivationActualValue(i,(actual!= EMPTY_VALUE ? actual : value)); break ; default : break ; } } }

В методе получаем размер массива данных условий активации, проходим в цикле по всем условиям, в зависимости от источника условий активации, получаем фактические (текущие) данные из соответствующих коллекций и записываем их обратно в массив данных условий активации объекта-отложенного запроса.

Метод, возвращающий актуальные данные аккаунта:

double CTradingControl::GetActualDataAccount( const int property ) { switch (property) { case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_LEVERAGE : return ( double ) this .m_account.Leverage(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_LIMIT_ORDERS : return ( double ) this .m_account.LimitOrders(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_TRADE_ALLOWED : return ( double ) this .m_account.TradeAllowed(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_TRADE_EXPERT : return ( double ) this .m_account.TradeExpert(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_BALANCE : return this .m_account.Balance(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_CREDIT : return this .m_account.Credit(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_PROFIT : return this .m_account.Profit(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_EQUITY : return this .m_account.Equity(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN : return this .m_account.Margin(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_FREE : return this .m_account.MarginFree(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_LEVEL : return this .m_account.MarginLevel(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_INITIAL : return this .m_account.MarginInitial(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE : return this .m_account.MarginMaintenance(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_ASSETS : return this .m_account.Assets(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_LIABILITIES : return this .m_account.Liabilities(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED : return this .m_account.ComissionBlocked(); default : return EMPTY_VALUE ; } }

В зависимости от типа условия, в соответствии с перечислением типов условий аккаунта, возвращаем значение соответствующего свойства объекта-аккаунта.

Метод, возвращающий актуальные данные символа:

double CTradingControl::GetActualDataSymbol( const int property , const CSymbol *symbol ) { switch (property) { case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BID : return symbol.Bid(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASK : return symbol.Ask(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LAST : return symbol.Last(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_DEALS : return ( double )symbol.SessionDeals(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS : return ( double )symbol.SessionBuyOrders(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS : return ( double )symbol.SessionSellOrders(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUME : return ( double )symbol.Volume(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH : return ( double )symbol.VolumeHigh(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMELOW : return ( double )symbol.VolumeLow(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TIME : return ( double )symbol.Time()/ 1000 ; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SPREAD : return symbol.Spread(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_START_TIME : return ( double )symbol.StartTime(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_EXPIRATION_TIME : return ( double )symbol.ExpirationTime(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL : return symbol.TradeStopLevel(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL : return symbol.TradeFreezeLevel(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BIDHIGH : return symbol.BidHigh(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BIDLOW : return symbol.BidLow(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASKHIGH : return symbol.AskHigh(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASKLOW : return symbol.AskLow(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LASTHIGH : return symbol.LastHigh(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_LASTLOW : return symbol.LastLow(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUME_REAL : return symbol.VolumeReal(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL : return symbol.VolumeHighReal(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_VOLUMELOW_REAL : return symbol.VolumeLowReal(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_OPTION_STRIKE : return symbol.OptionStrike(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST : return symbol.TradeAccuredInterest(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE : return symbol.TradeFaceValue(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE : return symbol.TradeLiquidityRate(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SWAP_LONG : return symbol.SwapLong(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SWAP_SHORT : return symbol.SwapShort(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_VOLUME : return symbol.SessionVolume(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_TURNOVER : return symbol.SessionTurnover(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_INTEREST : return symbol.SessionInterest(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME : return symbol.SessionBuyOrdersVolume(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME : return symbol.SessionSellOrdersVolume(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_OPEN : return symbol.SessionOpen(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_CLOSE : return symbol.SessionClose(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_AW : return symbol.SessionAW(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT : return symbol.SessionPriceSettlement(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN : return symbol.SessionPriceLimitMin(); case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX : return symbol.SessionPriceLimitMax(); default : return EMPTY_VALUE ; } }

В зависимости от типа условия, в соответствии с перечислением типов условий символа, возвращаем значение соответствующего свойства объекта-символа, указатель на который передан в метод.

Метод, возвращающий актуальные данные события:

double CTradingControl::GetActualDataEvent( const int property ) { if ( this .m_events.IsEvent()) { ENUM_TRADE_EVENT event = this .m_events.GetLastTradeEvent(); switch (property) { case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_OPENED : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED : return event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED : return event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_CREDIT : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_CHARGE : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_BONUS : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_INTEREST : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_BUY_CANCELLED : return event ==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_SELL_CANCELLED : return event ==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_DIVIDENT : return event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_DIVIDENT_FRANKED : return event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_TAX : return event ==TRADE_EVENT_TAX; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL : return event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : return event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TP : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_SL_TP : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_SL_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_SL : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_SL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_ORDER_TP : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_POSITION_SL_TP : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_POSITION_SL : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_MODIFY_POSITION_TP : return event ==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TP; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOL_ADD_BY_MARKET_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_VOL_ADD_BY_PENDING_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER : return event ==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER; case PEND_REQ_ACTIVATE_BY_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL : return event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL; default : return EMPTY_VALUE; } } return EMPTY_VALUE; }

В зависимости от типа условия, и если на счёте на данный момент времени зарегестрирован факт нового события, получаем последнее событие на счёте, и в соответствии с перечислением типов условий события, возвращаем флаг равенства последнего события значению, контролируемому в объекте-отложенном запросе (возвращаем флаг произошедшего контролируемого события).

Таймер класса теперь стал намного компактнее:

void CTradingControl:: OnTimer ( void ) { int total= this .m_list_request.Total(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CPendRequest *req_obj= this .m_list_request.At(i); if (req_obj== NULL ) continue ; if (req_obj.TypeRequest()==PEND_REQ_TYPE_ERROR) this .OnPReqByErrCodeHandler(req_obj,i); else this .OnPReqByRequestHandler(req_obj,i); } }

Теперь в таймере класса только проверяем тип объекта-запроса, полученного из списка объектов-отложенных запросов, и в зависимости от его типа, вызываем соответствующий обработчик отложенных запросов, которые мы рассмотрели выше.

Если не вдаваться в детали, то это все доработки класса управления торговлей на данный момент.

В любом случае, всегда можно ознакомиться с полным кодом в прикреплённых к статье файлах

Внесём дополнения в публичную секцию класса основного объекта библиотеки CEngine.



Чтобы иметь возможность получать значения уровня логирования торговых объектов для вывода из них сообщений из программы, созданной на основе библиотеки, добавим метод получения уровня логирования торгового объекта по символу:



void TradingSetTotalTry( const uchar attempts) { this .m_trading.SetTotalTry(attempts); } ENUM_LOG_LEVEL TradingGetLogLevel( const string symbol_name) { return this .m_trading.GetTradeObjLogLevel(symbol_name); }

Метод возвращает результат работы метода класса управления торговлей GetTradeObjLogLevel().

Объявим методы создания отложенного запроса на открытие позиции Buy, на открытие позиции Sell, метод установки нового условия активации отложенного запроса, и напишем метод, возвращающий указатель на объект-отложенный запрос по его идентификатору:



bool DeleteOrder( const ulong ticket); template < typename SL, typename TP> int OpenBuyPending ( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ); template < typename SL, typename TP> int OpenSellPending ( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ); bool SetNewActivationProperties ( const uchar id, const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property, const double control_value, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type, const double actual_value); CPendRequest *GetPendRequestByID( const uchar id) { return this .m_trading.GetPendRequestByID(id); }

Метод GetPendRequestByID(), возвращающий указатель на объект-отложенный запрос, возвращает результат работы одноимённого метода класса управления торговлей.



Реализация метода создания отложенного запроса на открытие позиции Buy:

template < typename SL, typename TP> int CEngine::OpenBuyPending( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { return this .m_trading.OpenPositionPending( POSITION_TYPE_BUY ,volume,symbol,magic,sl,tp,group_id1,group_id2,comment,deviation,type_filling); }

Метод вызывает рассмотренный выше метод создания отложенного запроса на открытие позиции класса управления торговлей. В качестве типа открываемой позиции передаём в метод константу POSITION_TYPE_BUY, и остальные, переданные в метод, параметры будущей позиции.



Реализация метода создания отложенного запроса на открытие позиции Sell:

template < typename SL, typename TP> int CEngine::OpenSellPending( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { return this .m_trading.OpenPositionPending( POSITION_TYPE_SELL ,volume,symbol,magic,sl,tp,group_id1,group_id2,comment,deviation,type_filling); }

Метод вызывает рассмотренный выше метод создания отложенного запроса на открытие позиции класса управления торговлей. В качестве типа открываемой позиции передаём в метод константу POSITION_TYPE_SELL, и остальные, переданные в метод, параметры будущей позиции.

Реализация метода установки в объекте-отложенном запросе нового условия активации:

bool CEngine::SetNewActivationProperties( const uchar id, const ENUM_PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE source, const int property, const double control_value, const ENUM_COMPARER_TYPE comparer_type, const double actual_value) { return this .m_trading.SetNewActivationProperties(id,source,property,control_value,comparer_type,actual_value); }

Метод вызывает рассмотренный выше метод добавления нового условия активации в объект-отложенный запрос класса управления торговлей. И это все доработки библиотеки на сегодня.



Тестирование

Для тестирования торговли отложенными запросами на открытие позиций возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part31\ под новым именем TestDoEasyPart31.mq5.

Для проверки работы отложенных запросов по условиям мы сделаем дополнительные кнопки к торговой панели тестового советника. Кнопки будут обозначены как " P" — условие по цене, и как "T" — условие по времени. Отложенные запросы будут создаваться при нажатии на кнопку "Buy" или " Sell" при условии, что нажата одна из кнопок "P" или "T", или обе сразу. Если нажаты обе сразу, то это означает, что у отложенного запроса два условия активации — по значению цены и времени.

Также добавим два входных параметра для указания дистанции от текущей цены для задания контролируемой цены и количества баров текущего таймфрейма для задания времени срабатывания запроса.



Таким образом, если нажата кнопка Buy и включена соответствующая ей кнопка "P", то от текущей цены будет отложена дистанция ниже текущей цены на количество пунктов, заданных в настройках, и это значение будет установлено как контрольное для срабатывания отложенного запроса — когда цена станет равна или ниже рассчитанной, отложенный запрос сработает.

Если включена кнопка "", то к текущему времени будет добавлено время, рассчитанное как текущее время + время указанного количества баров текущего таймфрейма, и это время будет записано как контрольное для срабатывания отложенного запроса — когда текущее время станет равно или больше рассчитанного, отложенный запрос сработает.

Если нажаты обе кнопки "P" и "T", то для срабатывания отложенного запроса должны быть удовлетворены оба условия одновременно.



Для открытия позиции Sell, контролируемая цена будет рассчитываться как текущая цена + указанное количество пунктов в настройках. Т.е. для срабатывания отложенного запроса текущая цена должна стать выше той, которая была на момент создания отложенного запроса (на момент нажатия кнопки " Sell").



В блок входных параметров советника добавим дистанцию отступа контрольного значения цены активации запроса от текущей цены на момент создания запроса и количество баров задержки для задания времени активации отложенного запроса:



input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput bool InpUseSounds = true ;

В блок глобальных переменных советника добавим соответствующие переменные для хранения отступа цены активации и задержки в барах для задания времени активации отложенного запроса, а также флаги состояний кнопок отложенных запросов:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pending_buy; bool pending_buy_limit; bool pending_buy_stop; bool pending_buy_stoplimit; bool pending_close_buy; bool pending_close_buy2; bool pending_close_buy_by_sell; bool pending_sell; bool pending_sell_limit; bool pending_sell_stop; bool pending_sell_stoplimit; bool pending_close_sell; bool pending_close_sell2; bool pending_close_sell_by_buy; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing; uchar group1; uchar group2;

В обработчике OnInit() советника присвоим переменным корректные значения входных параметров и сбросим состояния кнопок отложенных запросов:



int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; distance_pending_request=(InpDistancePReq< 5 ? 5 : InpDistancePReq); bars_delay_pending_request=(InpBarsDelayPReq< 1 ? 1 : InpBarsDelayPReq); group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy(); if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) { ButtonState(butt_data[i].name+ "_PRICE" , false ); ButtonState(butt_data[i].name+ "_TIME" , false ); } engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); Sleep ( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Для дистанции цены активации отложенного запроса расстояние меньше пяти пунктов приравниваем к пяти пунктам, а для задержки в барах задаём минимальную задержку не менее одного бара текущего таймфрейма.

Кнопки включения работы отложенными запросами просто сбрасываем в неактивное состояние — советник тестовый, кнопки созданы лишь для проверки, и отслеживать их состояние для его сохранения мы не будем.

В функции создания кнопок панели добавим переменную, хранящую ширину новых кнопок и в ещё одном цикле создадим новые кнопки включения торговли отложенными запросами:

bool CreateButtons( const int shift_x= 20 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 82 ,offset= 2 , wpt= 14 ; int cx=offset+shift_x+wpt* 2 + 2 ,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 3 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 6 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 6 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } h= 18 ; offset= 2 ; cx=offset+shift_x; cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 3 *h+ 1 ; x=cx; y=cy; shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) { y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name+ "_PRICE" ,((i> 6 && i< 11 ) || i> 10 ? x+wpt* 2 +w* 2 + 5 : x),y,wpt,h, "P" ,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrChocolate : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text + " \"P\"" ); return false ; } if (!ButtonCreate(butt_data[i].name+ "_TIME" ,((i> 6 && i< 11 ) || i> 10 ? x+wpt* 2 +w* 2 + 5 +wpt+ 1 : x+wpt+ 1 ),y,wpt,h, "T" ,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrChocolate : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text + " \"T\"" ); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

В функции установки состояния кнопок (цвета активной кнопки) добавим установку цвета активных кнопок торговли отложенными запросами:



void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); if (name==butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name) { if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } if ( StringFind (name, "_PRICE" )> 0 || StringFind (name, "_TIME" )> 0 ) { if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'255,220,90' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } }

В функцию обработки нажатий кнопок добавим коды обработки нажатий кнопок работы отложенными запросами:

void PressButtonEvents( const string button_name) { bool comp_magic= true ; string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); group1=( uchar )Rand(); group2=( uchar )Rand(); uint magic=(comp_magic ? engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number,group1,group2) : magic_number); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { if (!pending_buy) engine.OpenBuy(lot, Symbol (),magic,stoploss,takeprofit); else { int id=engine.OpenBuyPending(lot, Symbol (),magic,stoploss,takeprofit); if (id> 0 ) { if (ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY)+ "_PRICE" )) { double ask= SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_ASK ); double control_value= NormalizeDouble (ask-distance_pending_request* SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ),( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS )); engine.SetNewActivationProperties(( uchar )id,PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL,PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_ASK,control_value,EQUAL_OR_LESS,ask); } if (ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY)+ "_TIME" )) { ulong control_time= TimeCurrent ()+bars_delay_pending_request* PeriodSeconds (); engine.SetNewActivationProperties(( uchar )id,PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL,PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TIME,control_time,EQUAL_OR_MORE, TimeCurrent ()); } } CPendRequest *req_obj=engine.GetPendRequestByID(( uchar )id); if (req_obj== NULL ) return ; if (engine.TradingGetLogLevel( Symbol ())>LOG_LEVEL_NO_MSG) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_ADD_CRITERIONS), " #" ,req_obj.ID(), ":" ); req_obj.PrintActivations(); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { if (!pending_buy_limit) engine.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic,TextByLanguage( "Отложенный BuyLimit" , "Pending order BuyLimit" )); else { } } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { if (!pending_buy_stop) engine.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic,TextByLanguage( "Отложенный BuyStop" , "Pending order BuyStop" )); else { } } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { if (!pending_buy_stoplimit) engine.PlaceBuyStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit,magic,TextByLanguage( "Отложенный BuyStopLimit" , "Pending order BuyStopLimit" )); else { } } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { if (!pending_sell) engine.OpenSell(lot, Symbol (),magic,stoploss,takeprofit); else { int id=engine.OpenSellPending(lot, Symbol (),magic,stoploss,takeprofit); if (id> 0 ) { if (ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL)+ "_PRICE" )) { double bid= SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_BID ); double control_value= NormalizeDouble (bid+distance_pending_request* SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ),( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS )); engine.SetNewActivationProperties(( uchar )id,PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL,PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_BID,control_value,EQUAL_OR_MORE,bid); } if (ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL)+ "_TIME" )) { ulong control_time= TimeCurrent ()+bars_delay_pending_request* PeriodSeconds (); engine.SetNewActivationProperties(( uchar )id,PEND_REQ_ACTIVATION_SOURCE_SYMBOL,PEND_REQ_ACTIVATE_BY_SYMBOL_TIME,control_time,EQUAL_OR_MORE, TimeCurrent ()); } } CPendRequest *req_obj=engine.GetPendRequestByID(( uchar )id); if (req_obj== NULL ) return ; if (engine.TradingGetLogLevel( Symbol ())>LOG_LEVEL_NO_MSG) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_PEND_REQUEST_ADD_CRITERIONS), " #" ,req_obj.ID(), ":" ); req_obj.PrintActivations(); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { if (!pending_sell_limit) engine.PlaceSellLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic,TextByLanguage( "Отложенный SellLimit" , "Pending order SellLimit" )); else { } } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { if (!pending_sell_stop) engine.PlaceSellStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic,TextByLanguage( "Отложенный SellStop" , "Pending order SellStop" )); else { } } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { if (!pending_sell_stoplimit) engine.PlaceSellStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit,magic,TextByLanguage( "Отложенный SellStopLimit" , "Pending order SellStopLimit" )); else { } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) engine.ClosePosition(( ulong )position.Ticket()); } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) engine.ClosePositionPartially(( ulong )position.Ticket(),position.Volume()/ 2.0 ); } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { if (engine.IsHedge()) { CArrayObj *list_buy= NULL , *list_sell= NULL ; CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return ; list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); if (list_buy== NULL ) return ; list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); if (list_sell== NULL ) return ; list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) engine.ClosePositionBy(( ulong )position_buy.Ticket(),( ulong )position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) engine.ClosePosition(( ulong )position.Ticket()); } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) engine.ClosePositionPartially(( ulong )position.Ticket(),position.Volume()/ 2.0 ); } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { if (engine.IsHedge()) { CArrayObj *list_buy= NULL , *list_sell= NULL ; CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return ; list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); if (list_sell== NULL ) return ; list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); if (list_buy== NULL ) return ; list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) engine.ClosePositionBy(( ulong )position_sell.Ticket(),( ulong )position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; engine.ClosePosition(( ulong )position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SYMBOL, Symbol (),EQUAL); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; engine.DeleteOrder(( ulong )order.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } if (button== EnumToString (BUTT_SET_STOP_LOSS)) { SetStopLoss(); } if (button== EnumToString (BUTT_SET_TAKE_PROFIT)) { SetTakeProfit(); } Sleep ( 100 ); if (button!= EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL) && StringFind (button, "_PRICE" )< 0 && StringFind (button, "_TIME" )< 0 ) ButtonState(button_name, false ); else { if (button== EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL)) { ButtonState(button_name, true ); trailing_on= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_BUY)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_BUY)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_buy= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_buy_limit= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_buy_stop= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_buy_stoplimit= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_close_buy= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_close_buy2= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_close_buy_by_sell= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_SELL)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_SELL)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_sell= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_sell_limit= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_sell_stop= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_sell_stoplimit= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_close_sell= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_close_sell2= true ; } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)+ "_PRICE" || button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, true ); pending_close_sell_by_buy= true ; } } ChartRedraw (); } else { if (button== EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL)) { ButtonState(button_name, false ); trailing_on= false ; } if (button== EnumToString (BUTT_BUY)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy_limit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy_limit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy_stop=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY_STOP)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy_stop=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY_STOP)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy_stoplimit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_buy_stoplimit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_buy=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_buy=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_buy2=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_buy2=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_buy_by_sell=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_buy_by_sell=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell_limit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell_limit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell_stop=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL_STOP)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell_stop=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL_STOP)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell_stoplimit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_sell_stoplimit=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_sell=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_sell=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_sell2=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_sell2=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)+ "_PRICE" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)+ "_PRICE" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_sell_by_buy=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)+ "_TIME" )); } if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)+ "_TIME" ) { ButtonState(button_name, false ); pending_close_sell_by_buy=(ButtonState(button_name) | ButtonState(prefix+ EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)+ "_PRICE" )); } ChartRedraw (); } }

Функция достаночно объёмная, но код подробно прокомментирован, и, как мне кажется, не нуждается в пояснениях. В любом случае все вопросы можно задать в обсуждении к статье.

Скомпилируем советник. По умолчанию отступ цены для отложенного запроса равен 50 пунктов, а задержка в барах равна пяти барам. Оставим эти настройки без изменений и запустим советник в тестере стратегий.

Включим кнопки активации отложенных запросов на открытие позиции Buy по цене и времени, после чего дождёмся срабатывания отложенных запросов.

Затем включим кнопку активации отложенных запросов на открытие позиции Sell только по времени и так же дождёмся срабатывания отложенного запроса:





Как видим из записей в журнале, отложенные запросы на покупку создаются, и им устанавливаются условия их активации. При достижении ценой и временем заданных условий оба отложенных запроса срабатывают и объекты отложенных запросов удаляются по причине их активации.

Затем мы создаём отложенный запрос на продажу и он срабатывает по прошествии пяти баров, а далее по результату открытия позиции запрос удаляется как исполненный.



Что дальше

В следующей статье продолжим развитие концепции торговли отложенными торговыми запросами и реализуем установку отложенных ордеров по условию.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии: