Введение

В данной статье рассматривается пример написания игры "Змейка" на MQL5.

Создание игр в 5-ой версии языка MQL стало возможным, в первую очередь, благодаря обработке событий, в том числе пользовательских. Поддержка же объектно-ориентированного программирования значительно упрощает проектирование такого рода программ, делает код более понятным, снижает в нем число ошибок.

Из статьи вы узнаете особенности обработки событий, возникающих при работе с графиком, примеры работы со стандартной библиотекой MQL5, а также способы циклического вызова функций через определенное время для проведения каких-либо расчетов.

Описание игры



Выбор "Змейки" в качестве примера игры на MQL5 связан, в первую очередь, с простотой ее реализации. Каждый, кто в той или иной мере увлекался программированием, способен написать данную игру.

Согласно Википедии:

Snake (Питон, Удав, Змейка) - компьютерная игра, возникшая в середине или конце 1970-х. Игрок управляет длинным, тонким существом, напоминающим змею, которое ползает по плоскости (как правило, ограниченной стенками), собирая еду (или другие предметы), избегая столкновения с собственным хвостом и краями игрового поля. В некоторых вариантах на поле присутствуют дополнительные препятствия. Каждый раз, когда змея съедает кусок пищи, она становится длиннее, что постепенно усложняет игру. Игрок управляет направлением движения головы змеи (обычно 4 направления: вверх, вниз, влево, вправо), а хвост змеи движется следом. Игрок не может остановить движение змеи.



В данной реализации на MQL5 игра будет иметь ряд ограничений и особенностей.

Количество уровней равно 6 (от 0 до 5). В каждом уровне доступно 5 жизней. При использовании всех жизней, а также при прохождении всех уровней, происходит переход на начальный уровень. Возможно создание собственных уровней. Скорость змейки и ее максимальная длина одинаковы на каждом уровне.

Область игры состоит из четырех элементов:

Заголовок игры. Используется для позиционирования области игры на графике. Перемещая заголовок, перемещаются все элементы игры.

Игровое поле. Представляет собой массив (таблицу) клеток размеров 20x20. Каждая клетка имеет размер 20x20 пикселей. На игровом поле располагаются: Змейка. Состоит как минимум из трех последовательно расположенных элементов - голова, тело, хвост. Голова может перемещаться влево, вправо, вверх и вниз. Все остальные элементы змейки перемещаются вслед за ее головой.

Препятствие. Представляет собой черный прямоугольник, при столкновении с которым головы змейки, текущий уровень перезапускается, а количество жизней уменьшается на одну.

Предмет "еда". Ягодка, при столкновении с которой размер змейки увеличивается, а точнее увеличивается ее тело. Съев 12 предметов, происходит переход на следующий уровень. Информационная панель (панель состояния игры). Состоит из трех элементов: Level. Показывает текущий уровень.

Food left over. Показывает, сколько осталось съесть ягод.

Lives. Показывает количество доступных жизней. Панель управления. Состоит из трех кнопок: Кнопка "Start". Запускает текущий уровень.

Кнопка "Pause". Приостанавливает игру.

Кнопка "Stop". Останавливает игру, при этом происходит переход на начальный уровень.

Все перечисленные элементы можно увидеть на рисунке 1:





Рисунок 1. Элементы игры "Змейка"



Заголовок игры представляет собой объект типа "Кнопка". Все элементы игрового поля - объекты типа "Графическая метка". Информационная панель состоит их трех объектов типа "Поле ввода", панель управления из трех объектов "Кнопка". Все объекты позиционируются заданием расстояния по осям X и Y в пикселах относительно верхнего левого угла графика.

Стоит отметить, что края игрового поля не представляют препятствие для змейки. Заходя, например, за левую границу, змейка появляется справа. Это можно видеть на рисунке 2:





Рисунок 2. Прохождение змейки через края игрового поля



Голова змейки и ее хвост, в отличие от тела, могут быть повернуты. Направление головы задается направлением движения змейки или положением ее соседнего элемента. Направление хвоста - только положением соседнего элемента.

Если, например, соседний элемент хвоста находится слева от него, то хвост повернут влево. Немного иначе можно сказать насчет головы. Голова повернута влево, если ее соседний элемент находится справа. Примеры направления головы и хвоста можно увидеть на рисунках ниже. Обратите внимание на поворот головы и хвоста относительно их соседних элементов.









Голова и хвост направлены влево Голова и хвост направлены вправо Голова и хвост направлены вниз Голова и хвост направлены вверх

Перемещение змейки осуществляется в три этапа:



Перемещение головы на одну клетку вправо, влево, вверх или вниз в зависимости от направления. Перемещение последнего элемента тела змейки на предыдущее место головы. Перемещение хвоста змейки на предыдущее место последнего элемента тела.

Если змейка съедает предмет, то перемещение хвоста не происходит. Вместо этого создается новый элемент тела, который перемещается на предыдущее место последнего элемента тела.

На рисунках ниже можно увидеть пример перемещения змейки влево.









Исходное положение Перемещение головы на одну клетку влево Перемещение последнего элемента тела

на предыдущее место головы Перемещение хвоста на предыдущее место

последнего элемента тела

Теоретическая часть



Далее будут рассмотрены те средства и приемы, которые используются при написании игры.

Стандартная библиотека

Для манипулирования (создания, перемещения, удаления) однотипными объектами игры (например, клетками игрового поля, элементами змейки) удобно использовать массивы таких объектов. Организацию таких массивов и объектов можно осуществить, используя классы стандартной библиотеки MQL5.

Стандартная библиотека MQL5 позволяет облегчить написание программ. При написании игры будем пользоваться следующими классами данной библиотеки:

Для того чтобы воспользоваться классами из стандартной библиотеки необходимо подключить их директивой:

#include <путь_к_файлу_с_описанием_классов>

Например, для подключения CChartObjectButton необходимо написать:

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Пути к файлам можно найти в справочнике.

При работе с классами из стандартной библиотеки важно понимать, что некоторые из них наследуют друг друга. Например, CChartObjectButton наследует CChartObjectEdit, в свою очередь CChartObjectEdit наследует CChatObjectLabel и т.д. Это означает, что классу-наследнику доступны свойства и методы класса-родителя.

Чтобы понять преимущества использования в программах классов стандартной библиотеки, рассмотрим пример, в котором создадим кнопку двумя способами (без использования и с использованием классов).

Пример без использования классов:

ObjectCreate ( 0 , "button" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , "button" , OBJPROP_TEXT , "Button text" ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XSIZE , 100 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YSIZE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YDISTANCE , 10 );

Пример с использованием классов:

CChartObjectButton *button; //создаем объект класса CChartObjectButton и присваиваем указатель на него переменной button button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" );

Как видно, работать с классами проще. Кроме того, объекты классов можно хранить в массивах и легко их обрабатывать.

Методы и свойства классов элементов управления хорошо и понятно описаны в справочнике по стандартной библиотеке.

Для организации массива объектов будем использовать класс CArrayObj из стандартной библиотеки, избавляющий пользователя от многих рутинных операций (например, изменение размера массива при добавлении нового элемента, уничтожение всех объектов в массиве и др.).

Особенности класса CArrayObj

Класс CArrayObj позволяет организовать динамический массив указателей на объекты класса CObject. CObject является родительским классом всех классов стандартной библиотеки. Это означает, что мы можем создать динамический массив указателей на объекты любого класса стандартной библиотеки. Если необходимо создать динамический массив объектов своего класса, то ему следует наследовать CObject.

В следующем примере компилятор не выдаст ошибки, т.к. пользовательский класс является наследником CObject:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

В следующем случае компилятор выдаст ошибку, т.к. my_obj не является указателем на объект класса CObject или класса, наследующего CObject:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

При написании игры будут использоваться следующие методы класса CArrayObj:

Add. Добавляет элемент в конец массива.

Insert. Вставляет элемент в указанную позицию массива.

Detach. Изымает элемент из указанной позиции (элемент удаляется из массива).

Totat. Получает количество элементов в массиве.

At. Получает элемент из указанной позиции (элемент не удаляется из массива).

Далее приведен пример работы с классом CArrayObj

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { public : char s; }; void MyPrint(CArrayObj *array_obj) { CMyClass *my_obj; for ( int i= 0 ;i<array_obj.Total();i++) { my_obj=array_obj.At(i); printf ( "%C" ,my_obj.s); } } int OnInit () { //создаем указатель на объект класса CArrayObj CArrayObj *array_obj= new CArrayObj(); //объявляем указатель на объект класса CMyClass CMyClass *my_obj; for ( int i= 'a' ;i<= 'c' ;i++) { //создаем объект класса CMyClass my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= char (i); //добавляем объект класса CMyClass в конец динамического массива array_obj array_obj.Add(my_obj); } MyPrint(array_obj); //создаем новый объект класса CMyClass my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= 'd' ; //вставляем в первую позицию массива новый элемент array_obj.Insert(my_obj, 1 ); MyPrint(array_obj); my_obj=array_obj.Detach( 2 ); MyPrint(array_obj); //удаляем динамический массив и все объекты, чьи указатели хранятся в нем delete array_obj; return ( 0 ); }

В данном примере в функции OnInit создается динамический массив из трех элементов. Вывод содержимого массива осуществляется вызовом функции MyPrint.

После заполнения массива с помощью метода Add, его содержимое можно представить, как {a,b,c}.

После применения метода Insert содержимое массива можно представить, как {a,d,b,c}.

Наконец, после применения метода Detach массив будет выглядеть, как {a,d,c}.

При применения оператора delete к переменной array_obj вызывается деструктор класса CArrayObj, который удаляет не только массив array_obj, но и объекты, чьи указатели в нем хранятся. Чтобы этого не произошло, перед применением команды delete необходимо установить флаг управления памятью класса CArrayObj в значение false. Данный флаг устанавливается методом FreeMode.

Таким образом, если нет необходимости при удалении динамического массива удалять объекты, указатели на которые в нем хранятся, необходимо написать так:

array_obj.FreeMode(false); delete array_obj;

Обработка событий



При возникновении множества событий, они накапливаются в очереди, откуда последовательно поступают в функцию обработки событий.

Для обработки событий, возникающих при работе с графиком, а также пользовательских событий, в MQL5 имеется функция OnChartEvent. Каждое событие имеет идентификатор и параметры, которые передаются функции OnChartEvent.

OnChartEvent вызывается только тогда, когда поток выполнения находится вне всех остальных функций программы. Таким образом, в следующем примере OnChartEvent никогда не получит управление.

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); while (true) { //код, требующий периодического выполнения } } int OnInit () { MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

Бесконечный цикл while не дает потоку выполнения программы выйти из функции MyFunction. Функция OnChartEvent не может получить управление. Таким образом, нажатие на созданную кнопку не приводит к вызову Alert.

Периодическое выполнение кода с возможностью обработки событий

В игре для перемещения змейки через определенный интервал времени необходим периодический вызов функции перемещения с возможностью обработки событий. Но как было показано выше, бесконечный цикл приводит к тому, что функция OnChartEvent не вызывается, и обработка событий становится невозможной.

В связи с этим необходимо придумать другой способ периодического выполнения кода.

Использование OnTimer



В языке MQL5 есть специальная функция OnTimer, которая периодически вызывается через заранее установленное количество секунд. Для это используется команда EventSetTimer.

Тогда предыдущий пример можно переписать так:

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { MyFunction(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

В функции OnInit создается кнопка и задается период вызова функции OnTimer, равный одной секунде. Каждую секунду происходит вызов функции OnTimer, из которой вызывается код (функция MyFunction), требующий периодических расчетов.

Но стоит обратить внимание на то, что период вызова OnTimer кратен секундам. Поэтому для вызова функции через определенное количество миллисекунд необходим другой способ. Этот способ заключается в применении пользовательских событий.

Использование пользовательских событий



Пользовательское событие генерируется функцией EventChartCustom, в параметрах которой задается идентификатор события и его параметры. Возможно задание до 65536 идентификаторов пользовательских событий - от 0 до 65535. При вызове функции EventChartCustom компилятор MQL5 автоматически добавляет к идентификатору константу CHARTEVENT_CUSTOM для того, чтобы отличать пользовательские события от других видов событий. Таким образом, реальный диапазон идентификаторов пользовательских событий - от CHARTEVENT_CUSTOM до CHARTEVENT_CUSTOM+65535 (CHARTEVENT_CUSTOM_LAST).

Ниже приведен пример периодического вызова функции MyFunction с использованием пользовательских событий:

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { Sleep ( 200 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM ) MyFunction(); }

В данном примере перед выходом из функции MyFunction происходит задержка в 200 мс (время периодического вызова данной функции) и генерируется пользовательское событие. Функция OnChartEvent обрабатывает очередь событий, и когда встречается пользовательское, снова вызывает функцию MyFunction. Таким образом реализуется периодический вызов функции MyFunction, при этом возможный период вызова кратен миллисекундам.

Практическая часть



Далее будет рассмотрен непосредственно пример написания игры "Змейка".

Определение констант и карты уровней



Карта уровней располагается в отдельном включаемом (заголовочном) файле "Snake.mqh" и представляет собой трехмерный массив game_level[6][20][20]. Каждый элемент массива представляет собой двумерный массив - описание отдельного уровня. Если элемент данного массива равен 9, то это препятствие. Если элемент равен 1, 2 или 3, то это соответственно, голова, тело или хвост змеи, задающие ее начальное положение на игровом поле. В массив level можно добавить новые уровни или изменить существующие.

Также в файле "Snake.mqh" определены константы, используемые для написания игры. Переопределив, например, константы SPEED_SNAKE и MAX_LENGTH_SNAKE, можно увеличить/уменьшить скорость змейки и ее максимальную длину в каждом уровне. Все константы содержат после себя комментарии.

#property copyright "Roman Martynyuk" #property link "http://www.mql5.com" #include <VirtualKeys.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> #define CRASH_NO 0 #define CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE 1 #define CRASH_FOOD 2 #define DIRECTION_LEFT 0 #define DIRECTION_UP 1 #define DIRECTION_RIGHT 2 #define DIRECTION_DOWN 3 #define COUNT_COLUMNS ArrayRange( game_level, 2 ) #define COUNT_ROWS ArrayRange( game_ level, 1 ) #define COUNT_LEVELS ArrayRange( game_ level, 0 ) #define START_POS_X 0 #define START_POS_Y 0 #define SQUARE_WIDTH 20 #define SQUARE_HEIGHT 20 #define IMG_FILE_NAME_SQUARE "\\Images\\Games\\Snake\\square.bmp" #define IMG_FILE_NAME_OBSTACLE "\\Images\\Games\\Snake\\obstacle.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\head_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP "\\Images\\Games\\Snake\\head_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\head_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN "\\Images\\Games\\Snake\\head_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY "\\Images\\Games\\Snake\\body.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP "\\Images\\Games\\Snake\\tail_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN "\\Images\\Games\\Snake\\tail_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_FOOD "\\Images\\Games\\Snake\food.bmp" #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_%u_%u" #define OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME "snake_obstacle_%u_%u" #define SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME "snake_element_%u" #define FOOD_BMP_LABEL_NAME "snake_food_%u" #define LEVEL_EDIT_NAME "snake_level_edit" #define LEVEL_EDIT_TEXT "Level: %u of %u" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME "snake_food_available_edit" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT "Food left over: %u" #define LIVES_EDIT_NAME "snake_lives_edit" #define LIVES_EDIT_TEXT "Lives: %u" #define START_GAME_BUTTON_NAME "snake_start_game_button" #define START_GAME_BUTTON_TEXT "Start" #define PAUSE_GAME_BUTTON_NAME "snake_pause_game_button" #define PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT "Pause" #define STOP_GAME_BUTTON_NAME "snake_stop_game_button" #define STOP_GAME_BUTTON_TEXT "Stop" #define CONTROL_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define CONTROL_HEIGHT 40 #define CONTROL_BACKGROUND C'240,240,240' #define CONTROL_COLOR Black #define STATUS_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define STATUS_HEIGHT 40 #define STATUS_BACKGROUND LemonChiffon #define STATUS_COLOR Black #define HEADER_BUTTON_NAME "snake_header_button" #define HEADER_BUTTON_TEXT "Snake" #define HEADER_WIDTH COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 #define HEADER_HEIGHT 40 #define HEADER_BACKGROUND BurlyWood #define HEADER_COLOR Black #define COUNT_FOOD 3 #define LIVES_SNAKE 5 #define SPEED_SNAKE 100 #define MAX_LENGTH_SNAKE 15 #define MAX_LEVEL COUNT_LEVELS- 1 int game_level[][ 20 ][ 20 ]= { { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } };

Обратим внимание, например, на определение константы #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_%u_%u". Мы будем создавать игровое поле. Каждая клетка игрового поля представляет собой графическую метку, которая должна иметь уникальное имя. Этой константой определяется строка, задающая имя клетки, а точнее это строка задает формат имени клетки. %u - спецификация формата, говорящая что на ее месте должно быть беззнаковое целое число.

Если при создании графической метки, указать ее имя, как StringFormat(SQUARE_BMP_LABEL_NAME,1,0), то оно будет равно "snake_square_1_0".

Классы



Для написания игры определены два пользовательских класса, которые находятся в главном файле игры "Snake.mq5".

Класс CChartFieldElement:

class CChartFieldElement: public CChartObjectBmpLabel { private : int pos_x,pos_y; public : int GetPosX(){ return pos_x;} int GetPosY(){ return pos_y;} void SetPos( int val_pos_x, int val_pos_y) { pos_x=(val_pos_x==- 1 )?COUNT_COLUMNS- 1 :((val_pos_x==COUNT_COLUMNS)? 0 :val_pos_x); pos_y=(val_pos_y==- 1 )?COUNT_ROWS- 1 :((val_pos_y==COUNT_ROWS)? 0 :val_pos_y); } void Move( int start_pos_x, int start_pos_y) { X_Distance(start_pos_x+pos_x*SQUARE_WIDTH-pos_x+(SQUARE_WIDTH-X_Size())/ 2 ); Y_Distance(start_pos_y+pos_y*SQUARE_HEIGHT-pos_y+(SQUARE_HEIGHT-Y_Size())/ 2 ); } };

Класс CChartFiledElement наследует класс CChartObjectBmpLabel, таким образом дополняя его. Все объекты игрового поля, такие как клетка, препятствие, голова, тело и хвост змейки, а также предмет "еда" являются объектами данного класса. Свойства pos_x и pos_y - условные координаты элементов на игровом поле, т.е. номер строки и столбца, где будет расположен элемент. Метод SetPos устанавливает данные координаты. Метод Move преобразует условные координаты в расстояние по оси X и Y в пикселах и перемещает элемент. Для этого вызываются методы X_Distance и YDistance класса CChartObjectBmpLabel.

Класс CSnakeGame:

class CSnakeGame { private : CArrayObj *square_obj_arr; CArrayObj *control_panel_obj_arr; CArrayObj *status_panel_obj_arr; CArrayObj *obstacle_obj_arr; CArrayObj *food_obj_arr; CArrayObj *snake_element_obj_arr; CChartObjectButton *header; int direction; int current_lives; int current_level; int header_left; int header_top; public : void CSnakeGame() { current_lives=LIVES_SNAKE; current_level= 0 ; header_left=START_POS_X; header_top=START_POS_Y; } void SetHeaderPos( int val_header_left, int val_header_top) { header_left=val_header_left; header_top=val_header_top; }; void SetDirection( int d){direction=d;} int GetDirection(){ return direction;} void CreateHeader(); void DeleteHeader(); void CreateField(); void FieldMoveOnChart(); void DeleteField(); void CreateObstacle(); void ObstacleMoveOnChart(); void DeleteObstacle(); void CreateSnake(); void SnakeMoveOnChart(); void SnakeMoveOnField(); void SetTrueSnake(); int Check(); void DeleteSnake(); void CreateFood(); void FoodMoveOnChart(); void FoodMoveOnField( int food_num); void DeleteFood(); void CreateControlPanel(); void ControlPanelMoveOnChart(); void DeleteControlPanel(); void CreateStatusPanel(); void StatusPanelMoveOnChart(); void DeleteStatusPanel(); void AllMoveOnChart(); void Init(); void Deinit(); void StartGame(); void PauseGame(); void StopGame(); void ResetGame(); void NextLevel(); };

Класс CSnakeGame является главным классом игры и содержит поля и методы, осуществляющие создание, перемещение и удаление элементов игры. Как видно в начале класса объявлены поля для организации динамических массивов указателей на соответствующие элементы игры. Например, в поле snake_element_obj_arr будут храниться указатели на элементы змейки. Нулевой индекс массива snake_element_obj_arr будет представлять собой голову змейки, а последний - ее хвост. Зная это, можно легко манипулировать змейкой на игровом поле.

Далее будут определены все методы класса CSnakeGame. Методы реализованы на основе теории, данной в "Теоретической части" этой статьи.

Управление заголовком

void CSnakeGame::CreateHeader( void ) { header= new CChartObjectButton; //создаем заголовок header.Create( 0 ,HEADER_BUTTON_NAME, 0 ,header_left,header_top,HEADER_WIDTH,HEADER_HEIGHT); header.BackColor(HEADER_BACKGROUND); header.Color(HEADER_COLOR); header.Description(HEADER_BUTTON_TEXT); header.Selectable( true ); } void CSnakeGame::DeleteHeader( void ) { delete header; }

Управление игровым полем



void CSnakeGame::CreateField() { int i,j; CChartFieldElement *square_obj; square_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) { //создаем клетку игрового поля square_obj= new CChartFieldElement(); square_obj.Create( 0 , StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); square_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SQUARE); square_obj.SetPos(j,i); //добавляем клетку в массив square_obj_arr square_obj_arr.Add(square_obj); } FieldMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FieldMoveOnChart() { CChartFieldElement *square_obj; int i; i= 0 ; //перебираем все элементы массива клеток square_obj_arr while ((square_obj=square_obj_arr.At(i))!= NULL ) { //перемещаем i-ую клетку square_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteField() { delete square_obj_arr; ChartRedraw (); }

Управление препятствиями



void CSnakeGame::CreateObstacle() { int i,j; CChartFieldElement *obstacle_obj; obstacle_obj_arr= new CArrayObj(); //просматриваем массив level for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) //если обнаружено препятствие if (game_level[current_level][i][j]== 9 ) { //создаем препятствие obstacle_obj= new CChartFieldElement(); obstacle_obj.Create( 0 , StringFormat (OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); obstacle_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_OBSTACLE); obstacle_obj.SetPos(j,i); //добавляем препятствие в массив препятствий obstacle_obj_arr obstacle_obj_arr.Add(obstacle_obj); } ObstacleMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ObstacleMoveOnChart() { CChartFieldElement *obstacle_obj; int i; i= 0 ; //перебираем массив препятствий while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!= NULL ) { //перемещаем i-ое препятствие obstacle_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteObstacle() { delete obstacle_obj_arr; ChartRedraw (); }

Управление змейкой



void CSnakeGame::CreateSnake() { int i,j; CChartFieldElement *snake_element_obj,*snake_arr[]; ArrayResize (snake_arr, 3 ); snake_element_obj_arr= new CArrayObj(); //проходим по массиву level for (i= 0 ;i<COUNT_COLUMNS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_ROWS;j++) //если встретился элемент змейки if (game_level[current_level][i][j]== 1 || game_level[current_level][i][j]== 2 || game_level[current_level][i][j]== 3 ) { //создаем элемент змейки snake_element_obj= new CChartFieldElement(); snake_element_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,level[current_level][i][j]), 0 , 0 , 0 ); snake_element_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_element_obj.SetPos(j,i); //помещаем k-ый элемент змейки в k-ую позицию временного массива snake_arr[game_level[current_level][i][j]- 1 ]=snake_element_obj; } //копируем элементы змейки из временного массива в массив snake_element_obj_arr snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 0 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 1 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 2 ]); SnakeMoveOnChart(); SetTrueSnake(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnChart() { CChartFieldElement *snake_element_obj; int i; i= 0 ; //перебираем массив элементов змейки while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!= NULL ) { //перемещаем i-ый элемент змейки snake_element_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnField() { int prev_x,prev_y,next_x,next_y,check; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_body_obj,*snake_tail_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); prev_x=snake_head_obj.GetPosX(); prev_y=snake_head_obj.GetPosY(); switch (direction) { case DIRECTION_LEFT:snake_head_obj.SetPos(prev_x- 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_UP:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y- 1 ); break ; case DIRECTION_RIGHT:snake_head_obj.SetPos(prev_x+ 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_DOWN:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y+ 1 ); break ; } snake_head_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); check=Check(); snake_body_obj=snake_element_obj_arr.Detach(snake_element_obj_arr.Total()- 2 ); next_x=snake_body_obj.GetPosX(); next_y=snake_body_obj.GetPosY(); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); prev_x=next_x; prev_y=next_y; snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj, 1 ); if (check>=CRASH_FOOD) { snake_body_obj= new CChartFieldElement(); snake_body_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,snake_element_obj_arr.Total()+ 1 ), 0 , 0 , 0 ); snake_body_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj,snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); if (snake_element_obj_arr.Total()!=MAX_LENGTH_SNAKE) { FoodMoveOnField(check-CRASH_FOOD); } else EventChartCustom ( 0 , 2 , 0 , 0 , "" ); } else { snake_tail_obj=snake_element_obj_arr.At(snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); snake_tail_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_tail_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); } SetTrueSnake(); ChartRedraw (); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); //задаем задержку, определяющую скорость перемещения змейки Sleep (SPEED_SNAKE); } void CSnakeGame::SetTrueSnake() { CChartFieldElement *snake_head,*snake_body,*snake_tail; int total,x1,x2,y1,y2; total=snake_element_obj_arr.Total(); snake_head=snake_element_obj_arr.At( 0 ); x1=snake_head.GetPosX(); y1=snake_head.GetPosY(); snake_body=snake_element_obj_arr.At( 1 ); x2=snake_body.GetPosX(); y2=snake_body.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT); direction=DIRECTION_RIGHT; } else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN); direction=DIRECTION_DOWN; } else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT); direction=DIRECTION_LEFT; } else { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP); direction=DIRECTION_UP; } snake_body=snake_element_obj_arr.At(total- 2 ); x1=snake_body.GetPosX(); y1=snake_body.GetPosY(); snake_tail=snake_element_obj_arr.At(total- 1 ); x2=snake_tail.GetPosX(); y2=snake_tail.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT); else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN); else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT); else snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP); } int CSnakeGame::Check() { int i; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_element_obj,*obstacle_obj,*food_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!= NULL ) { //если змейка столкнулась с препятствием if (snake_head_obj.GetPosX()==obstacle_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==obstacle_obj.GetPosY()) { //генерируем событие перезапуска уровня EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!= NULL ) { //если змейка столкнулась с едой if (snake_head_obj.GetPosX()==food_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==food_obj.GetPosY()) { food_obj.Background(true); return (CRASH_FOOD+i); } i++; } i= 3 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_element_obj_arr.At(i+ 1 )== NULL ) break ; //если змейка столкнулась сама с собой if (snake_head_obj.GetPosX()==snake_element_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==snake_element_obj.GetPosY()) { //генерируем событие перезапуска уровня EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); snake_element_obj.Background(true); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } return CRASH_NO; } void CSnakeGame::DeleteSnake() { delete snake_element_obj_arr; ChartRedraw (); }

После перемещения головы змейки, вызывается функция проверки столкновения Check(), которая возвращает идентификатор столкновения (указывает, с каким элементом произошло столкновение).

Функция SetTrueSnake() предназначена для задания правильного рисунка головы и хвоста змейки в зависимости от расположения их соседних элементов.

Управление предметами, представляющими еду змейки

void CSnakeGame::CreateFood() { int i; CChartFieldElement *food_obj; //задаем начальное состояние для генерации ряда псевдослучайных чисел MathSrand ( uint ( TimeLocal ())); food_obj_arr= new CArrayObj(); i= 0 ; //количество еды на игровом поле равно COUNT_FOOD while (i<COUNT_FOOD) { food_obj= new CChartFieldElement; food_obj.Create( 0 , StringFormat (FOOD_BMP_LABEL_NAME,i), 0 , 0 , 0 ); food_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_FOOD); //добавляем еду в массив еды food_obj_arr food_obj_arr.Add(food_obj); FoodMoveOnField(i); i++; } } void CSnakeGame::FoodMoveOnChart() { CChartFieldElement *food_obj; int i; i= 0 ; //перебираем массив еды while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!= NULL ) { //перемещаем i-ую еду food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FoodMoveOnField( int food_num) { int i,j,k,n,m; CChartFieldElement *snake_element_obj,*food_obj; CChartObjectEdit *edit_obj; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 1 ); edit_obj.Description( StringFormat (FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE-snake_element_obj_arr.Total())); bool b; b=false; k= 0 ; while (true) { i=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_ROWS- 1 )); j=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_COLUMNS- 1 )); n= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(n))!= NULL ) { if (j!=snake_element_obj.GetPosX() && i!=snake_element_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } if (b==true) { n= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(n))!= NULL ) { if (j!=food_obj.GetPosX() && i!=food_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } } if (b==true && game_level[current_level][i][j]!= 9 ) break ; k++; } food_obj=food_obj_arr.At(food_num); food_obj.Background(false); food_obj.SetPos(j,i); food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteFood() { delete food_obj_arr; ChartRedraw (); }

Расположение еды на игровом поле задается случайным образом при условии, что клетка поля, на которой будет расположена еда, не содержит других элементов.

Управление панелью состояния



void CSnakeGame::CreateStatusPanel() { CChartObjectEdit *edit_obj; status_panel_obj_arr= new CArrayObj(); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LEVEL_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE- 3 )); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LIVES_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); StatusPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::StatusPanelMoveOnChart() { CChartObjectEdit *edit_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((edit_obj=status_panel_obj_arr.At(i))!= NULL ) { edit_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); edit_obj.Y_Distance(y); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteStatusPanel() { delete status_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }

Управление панелью управления

void CSnakeGame::CreateControlPanel() { CChartObjectButton *button_obj; control_panel_obj_arr= new CArrayObj(); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(START_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(STOP_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); ControlPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ControlPanelMoveOnChart() { CChartObjectButton *button_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((button_obj=control_panel_obj_arr.At(i))!= NULL ) { button_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); button_obj.Y_Distance(y+CONTROL_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteControlPanel() { delete control_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }

Перемещение всех элементов игры, инициализация и деинициализация игры

void CSnakeGame::AllMoveOnChart() { FieldMoveOnChart(); StatusPanelMoveOnChart(); ControlPanelMoveOnChart(); ObstacleMoveOnChart(); SnakeMoveOnChart(); FoodMoveOnChart(); } void CSnakeGame::Init() { CreateHeader(); CreateField(); CreateStatusPanel(); CreateControlPanel(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::Deinit() { DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); DeleteControlPanel(); DeleteStatusPanel(); DeleteField(); DeleteHeader(); }

Управление игрой



void CSnakeGame::StartGame() { return ; } void CSnakeGame::PauseGame() { return ; } void CSnakeGame::StopGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_level= 0 ; current_lives=LIVES_SNAKE; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } void CSnakeGame::ResetGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; if (current_lives- 1 ==- 1 )StopGame(); else { current_lives--; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); CreateSnake(); CreateFood(); } } void CSnakeGame::NextLevel() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_lives=LIVES_SNAKE; if (current_level+ 1 >MAX_LEVEL)StopGame(); else { //иначе увеличиваем уровень и обновляем содержимое статусной панели current_level++; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } }

Обработка событий (заключительный код)

CSnakeGame snake_field; //объявляем и создаем глобальный объект класса CSnakeGame int OnInit () { snake_field.Init(); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { snake_field.Deinit(); } void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { long x,y; static bool press_key=true; static bool press_button=false; static bool move=false; if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && press_key==false) { if ((lparam==VK_LEFT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_LEFT); else if ((lparam==VK_RIGHT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_RIGHT); else if ((lparam==VK_DOWN) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_DOWN); else if ((lparam==VK_UP) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_UP); press_key=true; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==START_GAME_BUTTON_NAME && press_button==false) { Sleep ( 1000 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); press_button=true; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==PAUSE_GAME_BUTTON_NAME) { press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==STOP_GAME_BUTTON_NAME) { snake_field.StopGame(); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM && press_button==true) { snake_field.SnakeMoveOnField(); press_key=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 1 ) { snake_field.ResetGame(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 2 ) { snake_field.NextLevel(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG && sparam==HEADER_BUTTON_NAME) { x= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_XDISTANCE ); y= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_YDISTANCE ); snake_field.SetHeaderPos(x,y); snake_field.AllMoveOnChart(); } }

В функции обработки событий OnChartEvent определены две статические переменные press_key и press_button.

Старт игры разрешается при press_button=false. После нажатия на кнопку "Start" press_button устанавливается в значение true (тем самым запрещая повторное выполнение кода старта игры) и сохраняется до наступления одного из следующих событий:

перезапуск текущего уровня;

переход на следующий уровень;

приостановка игры (нажатие кнопки "Pause");

остановка игры (нажатие кнопки "Stop").

Изменение направления перемещения змейки возможно только в том случае, если оно перпендикулярно текущему направлению, а также после того, как змейка произвела хоть одно перемещение по игровому полю (за это отвечает переменная press_key). Эти условия отражены при обработке события CHARTEVENT_KEYDOWN (событие нажатия клавиши).

При перемещении заголовка генерируется событие CHARTEVENT_OBJECT_DRAG, по которому задаются поля header_left и header_top класса CSnakeGame. По значению этих полей осуществляется перемещение остальных элементов игры.

Перемещение игровой области реализовано по примеру TradePad_Sample.

Заключение



В статье был рассмотрен пример написания игры на MQL5. Вы познакомились со Стандартной библиотекой, а именно с классами элементов управления, особенностями класса CArrayObj, а также узнали способы периодического вызова функции с возможностью обработки событий.

Ниже вы можете скачать архив с примером игры "Змейка". Архив следует распаковать в папку каталог_терминала.