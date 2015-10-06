MQL5での「スネーク」ゲームの作成

はじめに

本稿ではMQL5で『スネーク』ゲームのプログラム例を考察していきます。

MQLの第5バージョンからゲームのプログラムが可能となりました。これは主にカスタムイベントを含むイベント処理機能によります。オブジェクト指向プログラミングによりそのようなプログラムの設計が簡素化され、コードがわかりやすく、エラーが減少します。

本稿の読後、みなさんはOnChart イベント処理、 MQL5 標準ライブラリ クラスの使用例、あらゆる計算処理に対する一定時間後定期的に関数を呼び出すためのレシピを理解されていることになるでしょう。





ゲーム記述

『スネーク』ゲームが例としてとりあげられます。それは主に実装が簡単だからです。プログラミングに高い興味がおありのみなさんがこのゲームを書くことができます。

Wikipediaによると:

『スネーク』はビデオゲームで1970年代にゲームセンターで最初に発表されました。以来人気を誇っており、ある意味不朽の名作となっています。 プレーヤーはヘビのように細長い生き物が縁取りのある面をエサ（やその他のアイテム）をつまんだり、自分の尾やプレーエリアを囲む「壁」にぶち当たるのを避けて動き回るのをコントロールします。フィールドのバリエーションとして、その他の障害物があったりします。スネークがエサを食べるたびに、尾が長く伸び、そのためゲームが格段に難しくなります。ユーザーはスネークの頭の方向をコントロールします（上下左右に）。それにスネークの体がついてくるのです。プレーヤーはゲーム中にスネークの動きを止めることも、逆方向に動かすこともできません。

MQL5 へのこの『スネーク』実装にはいくつかの制限と特徴があります。

レベルは6段階（0～5）です。各レベルではライフは5まで使用可能です。ライフをすべて使い切るか、うまく全レベルを通過したらゲームは最初のレベルに戻ります。みなさんはご自身のレベルを作成することができます。スネークのスピードと最大長さは各レベルで同じです。

ゲームフィールドは4エレメントから構成されています。

ゲームタイトルはチャートに位置することでゲームに使用されます。タイトルを移動すると、ゲームエレメントはすべて移動します。 プレーフィールド 20x20のディメンションのセル配列(テーブル) です。セルはそれぞれサイズ、20x20 ピクセルです。プレーフィールドのエレメントは以下です。 スネーク 最低3つの連続エレメントで構成されます。頭、胴体、尾です。頭は左右上下に動かせます。スネークの他のエレメントは全て頭について動きます。

障害物 グレーの長方形で表されます。スネークの頭が障害物にぶつかると現在レベルから再スタートとなりライフは1減ります。

エサ エサは木の実として表示されます。スネークの頭がエサにぶつかると、スネークのサイズ（体の長さ）が増えます。12個のエサを食べると、スネークは次のレベルに進みます。 情報パネル（ゲームのステータスバー）次の3部分から構成されます。 レベル 現在レベル表示

エサの残りあとどれだけ木の実を食べないといけないかを表示します。

ライフ は使用可能なライフ数を表示します。 パネル 次の3種類のボタンで構成されます。 「スタート」ボタン 現在レベルをスタートします。

「ポーズ」ボタン ゲームを一時停止します。

「ストップ」ボタン ゲームを停止します。その間初期レベルで変換が起こります。

全エレメントは図1で確認できます。

図1 『スネーク』ゲームのエレメント

ゲームタイトルは"Button"タイプのオブジェクトです。全プレーフィールドのエレメントは"BmpLabel" タイプのオブジェクトです。情報パネルは"Edit"タイプの3つのオブジェクトで構成され、コントロールパネルはButton"タイプの3つのオブジェクトで構成されます。すべてのオブジェクトは、チャートの左上隅に対するX と Yからの距離をピクセルで定義されることで配置されます。

スネークの動きに対して、フィールドの端は障害物とならないことに注意が必要です。たとえば、スネークが左端を通り過ぎるとそれは右からまた現れます。図2でそれを表示しています。

図2 プレーフィールドを取りぬけたスネーク

スネークの頭と尾は体とは違い、回転することができます。頭の方向はスネークの移動方向もしくは隣接エレメントの位置によって決まります。尾の方向は隣接したエレメントによってのみ決まります。

たとえば、隣接した尾エレメントが左にあれば尾は左に回ります。頭の場合は少し異なります。隣接したエレメントが右にあれば、阿多はま左に回ります。下図に頭と尾の方向例が示されています。隣接するエレメントに対する頭と尾の向きに注意してください。

頭と尾の方向は左 頭と尾の方向は右 頭と尾の方向は下 頭と尾の方向は上

スネークの動きは3段階で実行されます。

頭のセル一つ分の動きは方向に応じて上下左右 スネークの体の端のエレメントの前回の頭の位置への動き スネークの尾の、最後の体のエレメントの前回の位置への動きスネークの尾の、体の最後のエレメントの前回の位置への動き

スネークがエサを食べると、尾は動きません。その代り、体の新しいエレメントが作成され、それがスネークの体の最後のエレメントが前にあった位置に移動されます。

スネークの左への動き例を以下に図示します。









最初の位置 頭が1セル分左に移動 体の端エレメントの

頭が以前あった位置への移動d 尾エレメントの体の端エレメントが

以前あった場所への移動





セオリー

次に、ゲームをプログラムするときに使うツールやテクニックについて述べます。





MQL5 標準ライブラリ

操作（作成、移動、削除）するの、に同じタイプのオブジェクト配列（たとえばプレーフィールドセル、スネークエレメント）を使用するのは好都合です。こういった配列と尾具ジェクトは MQL5 の標準ライブラリクラスを使って実装することが可能です。



MQL5 標準ライブラリ クラスの使用により、プログラムを書く手順が簡素化されます。ゲームには、次のライブラリクラスを使用します。

CArrayObjはデータ作成 (ポインターの動的配列)用のクラスです。 CChartObjectEdit、CChartObjectButton、 CChartObjectBmpLabelはコントロールクラスで、それぞれ、"Edit"、"Button"、"BmpLabel" を表します。

MQL5 標準ライブラリ クラスを使用するには、以下のコンパイラ指示文を使ってインクルードする必要があります。

#include <path_to_the_file_with_classes_description>

たとえば、CChartObjectButtonタイプのオブジェクト使用には以下を書く必要があります。

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

MQL5 参照にはファイルパスがあります。

MQL5 標準ライブラリ クラスと連携する際、重要なことは中にお互い継承するものがあるのを理解することです。たとえば、CChartObjectButtonクラスは CChartObjectEdit クラスを継承し、同じくCChartObjectEditクラスは CChatObjectLabel クラスを継承する、などです。これは派生クラスで親クラスのプロパティとメソッドが利用可能であるということです。

MQL5 標準ライブラリ クラスを利用するメリットを理解するために、ボタン作成とその実装を2とおりの方法（クラスを使う方法と使わない方法）で考察していきます。

以下はクラスを使わない例です。

ObjectCreate ( 0 , "button" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , "button" , OBJPROP_TEXT , "Button text" ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XSIZE , 100 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YSIZE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YDISTANCE , 10 );

次はクラスを使う例です。

CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" );

クラスと連携するのに似ているのがわかります。また、クラスオブジェクトは配列に格納し、簡単に操作することができます。

オブジェクトコントロール クラスのメソッドとプロパティは標準ライブラリのMQL5 参照に うまく、わかりやすく記載されています

標準ライブラリのCArrayObjクラスを使用し、オブジェクト配列を整理します。それによりユーザーはおおくのルーチン処理（新規エレメント追加時の配列のサイズ変更、配列内のオブジェクト削除などといった）から解放されることができます。





CArrayObj クラス機能

CArrayObjクラスにより、 CObjectクラスタイプのオブジェクトポインターの動的配列を整列することができます。CObject は標準ライブラリの全クラスの親クラスです。それは、tge 標準ライブラリクラスのどんなクラスのオブジェクトに対してもポインターの動的配列を作成することが可能だということです。ご自身のクラスのオブジェクトの動的配列を作成する必要があれば、CObjectクラスから継承します。

以下の例では、コンプライアはエラーを印刷しません。というのも、カスタムクラスはCObject クラスの継承者だからです。

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

次のケースでは、コンプライアはエラーを生成します。なぜならCObject クラスに対するポインターではない、または CObject クラスを継承するクラスではないからです。

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

ゲームを書く場合CArrayObjクラスの以下のメソッドを使用します。

下記はCArrayObj クラスとの連携例です。

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { public : char s; }; void MyPrint(CArrayObj *array_obj) { CMyClass *my_obj; for ( int i= 0 ;i<array_obj.Total();i++) { my_obj=array_obj.At(i); printf ( "%C" ,my_obj.s); } } int OnInit () { CArrayObj *array_obj= new CArrayObj(); CMyClass *my_obj; for ( int i= 'a' ;i<= 'c' ;i++) { my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= char (i); array_obj.Add(my_obj); } MyPrint(array_obj); my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= 'd' ; array_obj.Insert(my_obj, 1 ); MyPrint(array_obj); my_obj=array_obj.Detach( 2 ); MyPrint(array_obj); delete array_obj; return ( 0 ); }

この例ではOnInit 関数が3つのエレメントで動的配列を作成します。配列コンテンツの出力は MyPrint 関数の呼び出しによって行われます。

Addメソッドにより配列に書き込みをしたら、そのコンテンツは (a, b, c) として表されます。

Insert メソッドを適用したら、配列のコンテンツは (a, d, b, c)として表されます。.

最後に、Detach メソッドを適用したら、配列は (a, d, c)のように見えます。

delete オペレータがarray_obj変数に適用されると、 CArrayObj クラスデスクリプタが呼ばれます。それはarray_obj 配列だけでなく、ポインターが格納されるオブジェクトも消去します。それを防ぐには、deleteコマンドを適用する前に、 CArrayObj クラスのメモリ管理フラグを falseに設定する必要があります。フラグはFreeMode メソッドによって設定されます。

オブジェクトポインターの動的配列を消去するとき動的配列にポインターが格納されるオブジェクトを削除する必要がなければ以下のコードを書きます。

array_obj.FreeMode(false); delete array_obj;





イベント処理

イベントセットが生成される場合、それはキューに集積され、連続してイベント処理関数に届きます。

チャートとの連携中に作成された イベント処理には カスタムイベント同様、MQL5 はOnChartEvent関数を持ちます。それぞれのイベントには識別子とパラメータがあり、OnChartEvent 関数に渡されます。

OnChartEvent 関数は、スレッドがその他のすべてのプログラム関数にない場合のみ呼ばれます。そのため、以下の例では、OnChartEvent はコントロールされません。

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); while (true) { } } int OnInit () { MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

ループMyFunction 関数からの戻りを許可しない間は無限大です。OnChartEvent 関数はコントロールすることができません。よってボタンを押しても Alert 関数を呼びません。





イベントハンドルによる定期的なコードの実行

げー9無では、一定の時間間隔のあと、イベント販路づの機能とともにスネークを動かす関数を定期的にI呼ぶことが必要です。しかし、上述のとおり、無制限のループによって、OnChartEvent 関数が呼ばれずイベントハンドルが不可能となります。

そこで、定期的にコードを実行する別の方法をあみだす必要があります。





OnTimer の使用

MQL5 言語には特別OnTimer関数があり、これは定義済みの秒数に応じて定期的に呼ばれます。そのためにEventSetTimer関数を使用します。

前の例は以下のように書くことができます。

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { MyFunction(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

作成され周期を1秒と定義されたボタンであるOnInit 関数内でOnTimer 関数の呼び出しに対して、関数 OnTimer の呼び出しが毎秒行われ、OnTimer 関数がコード(MyFunction)を呼びます。それは定期的に実行されます。

OnTimer 関数の呼び出しは数秒であることに注意が必要です。指定のミリ秒数のあと関数を呼ぶには他の方法が必要です。この方法はカスタムイベントの使用です。





カスタムイベントの使用

カスタムイベントは EventChartCustom 関数によって作成されます。イベントID とそのパラメータはEventChartCustom 関数の入力パラメータで定義されます。カスタム定義ID数は65536までです。すなわち、0 ～ 65535です。MQL5 コンパイラは自動的に CHARTEVENT_CUSTOM 定数識別子をIDへ追加し、カスタムイベントを他のイベントタイプと識別できるようにします。実際のカスタムIDの範囲は CHARTEVENT_CUSTOM から CHARTEVENT_CUSTOM+65535 ( CHARTEVENT_CUSTOM_LAST )までです。

カスタムイベントを使用したMyFunction の呼びだし例を以下に示します。

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { Sleep ( 200 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM ) MyFunction(); }

この例では、 200 ミリ秒の遅延（この関数を定期的に呼ぶ時間）があり、カスタムイベントが作成されています。OnChartEvent 関数はカスタムイベントの場合、全イベントを処理し、再び MyFunction 関数を呼びます。MyFunction の定期的呼び出しはこの方法で実装され、ミリ秒で呼び出し周期を設定することは可能です。





実践部分

『スネーク』ゲームを書く例を考察していきます。





定数とレベルマップの定義

個別のインクルード（ヘッダ）ファイル "Snake.mqh"にあるマップレベルは [6] [20] [20]の三次元配列レベルです。レベルマップは個別のヘッダファイル "Snake.mqh" に配置され、game_level[6][20][20] 三次元配列として表されます。この配列の各エレメントは二次元配列で、それは個別レベルの記述を含みます。エレメント値が 9であれば、それは障害物です。並列エレメントの値が 1、2 または 3であれば、それはスネークの頭、体、または尾で、プレーフィールドの初期位置を決めますレベル配列には新規レベルを追加したり既存のレベルを変更したりできます。

また、ファイル "Snake.mqh" には定数が含まれます。それはゲームで使用されるものです。たとえば、SPEED_SNAKE と MAX_LENGTH_SNAKE 定数を変えると、それぞれのレベルでスネークのスピードの高／低、また最大の長さの増減ができます。コンテンツはすべてコメントされます。

#property copyright "Roman Martynyuk" #property link "http://www.mql5.com" #include <VirtualKeys.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> #define CRASH_NO 0 #define CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE 1 #define CRASH_FOOD 2 #define DIRECTION_LEFT 0 #define DIRECTION_UP 1 #define DIRECTION_RIGHT 2 #define DIRECTION_DOWN 3 #define COUNT_COLUMNS ArrayRange(game_level, 2 ) #define COUNT_ROWS ArrayRange( game_ level, 1 ) #define COUNT_LEVELS ArrayRange( game_ level, 0 ) #define START_POS_X 0 #define START_POS_Y 0 #define SQUARE_WIDTH 20 #define SQUARE_HEIGHT 20 #define IMG_FILE_NAME_SQUARE "\\Images\\Games\\Snake\\square.bmp" #define IMG_FILE_NAME_OBSTACLE "\\Images\\Games\\Snake\\obstacle.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\head_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP "\\Images\\Games\\Snake\\head_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\head_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN "\\Images\\Games\\Snake\\head_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY "\\Images\\Games\\Snake\\body.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP "\\Images\\Games\\Snake\\tail_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN "Games\\Snake\\tail_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_FOOD "Games\\Snake\food.bmp" #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_%u_%u" #define OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME "snake_obstacle_%u_%u" #define SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME "snake_element_%u" #define FOOD_BMP_LABEL_NAME "snake_food_%u" #define LEVEL_EDIT_NAME "snake_level_edit" #define LEVEL_EDIT_TEXT "Level: %u of %u" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME "snake_food_available_edit" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT "Food left over: %u" #define LIVES_EDIT_NAME "snake_lives_edit" #define LIVES_EDIT_TEXT "Lives: %u" #define START_GAME_BUTTON_NAME "snake_start_game_button" #define START_GAME_BUTTON_TEXT "Start" #define PAUSE_GAME_BUTTON_NAME "snake_pause_game_button" #define PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT "Pause" #define STOP_GAME_BUTTON_NAME "snake_stop_game_button" #define STOP_GAME_BUTTON_TEXT "Stop" #define CONTROL_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define CONTROL_HEIGHT 40 #define CONTROL_BACKGROUND C'240,240,240' #define CONTROL_COLOR Black #define STATUS_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define STATUS_HEIGHT 40 #define STATUS_BACKGROUND LemonChiffon #define STATUS_COLOR Black #define HEADER_BUTTON_NAME "snake_header_button" #define HEADER_BUTTON_TEXT "Snake" #define HEADER_WIDTH COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 #define HEADER_HEIGHT 40 #define HEADER_BACKGROUND BurlyWood #define HEADER_COLOR Black #define COUNT_FOOD 3 #define LIVES_SNAKE 5 #define SPEED_SNAKE 100 #define MAX_LENGTH_SNAKE 15 #define MAX_LEVEL COUNT_LEVELS- 1 int game_level[][ 20 ][ 20 ]= { { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } };

定数#define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_% u_% U"の定義に注意します。プレーフィールドを作成します。プレーフィールドのセルはそれぞれビットマップレベルで、ユニークな名前がついています。セルの名前はこの定数が決め、セル名のフォーマット定義 は %u です。これは符号なし整数型を意味します。

StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME, 1,0)のようなBmpLabel作成時に名前を指定するなら、名前"snake_square_1_0"と等しくなる必要があります。





クラス

ゲーム用に作成されたクラスが2種類あり、それらは"Snake.mq5" ファイルに置かれています。

ChartFieldElement クラス

class CChartFieldElement: public CChartObjectBmpLabel { private : int pos_x,pos_y; public : int GetPosX(){ return pos_x;} int GetPosY(){ return pos_y;} void SetPos( int val_pos_x, int val_pos_y) { pos_x=(val_pos_x==- 1 )?COUNT_COLUMNS- 1 :((val_pos_x==COUNT_COLUMNS)? 0 :val_pos_x); pos_y=(val_pos_y==- 1 )?COUNT_ROWS- 1 :((val_pos_y==COUNT_ROWS)? 0 :val_pos_y); } void Move( int start_pos_x, int start_pos_y) { X_Distance(start_pos_x+pos_x*SQUARE_WIDTH-pos_x+(SQUARE_WIDTH-X_Size())/ 2 ); Y_Distance(start_pos_y+pos_y*SQUARE_HEIGHT-pos_y+(SQUARE_HEIGHT-Y_Size())/ 2 ); } };

CChartFiledElement クラスは CChartObjectBmpLabel クラスを継承しているので、それを拡張します。セルバリア、スネークの頭、体、尾、そして「エサ」などのプレーフィールドはすべてこのクラスのオブジェクトです。pos_x および pos_y プロパティはプレーフィールド上にあるエレメントの相対座標で、エレメントの行列インデックスです。SetPos メソッドがこれら座標を設定します。Move メソッドは X 軸および Y 軸に沿った距離に対して相対座標をピクセルに変換し、エレメントを移動します。そのために CChartObjectBmpLabel クラスのX_Distance および YDistance メソッドを呼びます。

CSnakeGame クラス

class CSnakeGame { private : CArrayObj *square_obj_arr; CArrayObj *control_panel_obj_arr; CArrayObj *status_panel_obj_arr; CArrayObj *obstacle_obj_arr; CArrayObj *food_obj_arr; CArrayObj *snake_element_obj_arr; CChartObjectButton *header; int direction; int current_lives; int current_level; int header_left; int header_top; public : void CSnakeGame() { current_lives=LIVES_SNAKE; current_level= 0 ; header_left=START_POS_X; header_top=START_POS_Y; } void SetHeaderPos( int val_header_left, int val_header_top) { header_left=val_header_left; header_top=val_header_top; }; void SetDirection( int d){direction=d;} int GetDirection(){ return direction;} void CreateHeader(); void DeleteHeader(); void CreateField(); void FieldMoveOnChart(); void DeleteField(); void CreateObstacle(); void ObstacleMoveOnChart(); void DeleteObstacle(); void CreateSnake(); void SnakeMoveOnChart(); void SnakeMoveOnField(); void SetTrueSnake(); int Check(); void DeleteSnake(); void CreateFood(); void FoodMoveOnChart(); void FoodMoveOnField( int food_num); void DeleteFood(); void CreateControlPanel(); void ControlPanelMoveOnChart(); void DeleteControlPanel(); void CreateStatusPanel(); void StatusPanelMoveOnChart(); void DeleteStatusPanel(); void AllMoveOnChart(); void Init(); void Deinit(); void StartGame(); void PauseGame(); void StopGame(); void ResetGame(); void NextLevel(); };

CSnakeGameはゲームの主要なクラスで、ゲームエレメントの作成、移動、消去のフィールドとメソッドを含んでいます。クラスの記述の初めではゲームエレメントのポインターの動的配列を整列するフィールドが宣言されています。たとえば、スネークエレメントのポインターは snake_element_obj_arr フィールドに格納されます。snake_element_obj_arr 配列のゼロ番目の配列インデックスはスネークの頭で最後のインデックスはスネークの尾です。それを知っていると、プレーフィールドでスネークを操るのは簡単です。

CSnakeGameクラスのすべてのメソッドを見ていきます。メソッドは、本稿の『セオリー』項で提供されているセオリーに基づき実装されます。





ゲームのヘッダ

void CSnakeGame::CreateHeader( void ) { header= new CChartObjectButton; header.Create( 0 ,HEADER_BUTTON_NAME, 0 ,header_left,header_top,HEADER_WIDTH,HEADER_HEIGHT); header.BackColor(HEADER_BACKGROUND); header.Color(HEADER_COLOR); header.Description(HEADER_BUTTON_TEXT); header.Selectable( true ); } void CSnakeGame::DeleteHeader( void ) { delete header; }





プレーフィールド

void CSnakeGame::CreateField() { int i,j; CChartFieldElement *square_obj; square_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) { square_obj= new CChartFieldElement(); square_obj.Create( 0 , StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); square_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SQUARE); square_obj.SetPos(j,i); square_obj_arr.Add(square_obj); } FieldMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FieldMoveOnChart() { CChartFieldElement *square_obj; int i; i= 0 ; while ((square_obj=square_obj_arr.At(i))!=NULL) { square_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteField() { delete square_obj_arr; ChartRedraw (); }





障害物

void CSnakeGame::CreateObstacle() { int i,j; CChartFieldElement *obstacle_obj; obstacle_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) if (game_level[current_level][i][j]== 9 ) { obstacle_obj= new CChartFieldElement(); obstacle_obj.Create( 0 , StringFormat (OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); obstacle_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_OBSTACLE); obstacle_obj.SetPos(j,i); obstacle_obj_arr.Add(obstacle_obj); } ObstacleMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ObstacleMoveOnChart() { CChartFieldElement *obstacle_obj; int i; i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!=NULL) { obstacle_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteObstacle() { delete obstacle_obj_arr; ChartRedraw (); }





スネーク

void CSnakeGame::CreateSnake() { int i,j; CChartFieldElement *snake_element_obj,*snake_arr[]; ArrayResize (snake_arr, 3 ); snake_element_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_COLUMNS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_ROWS;j++) if (game_level[current_level][i][j]== 1 || game_level[current_level][i][j]== 2 || game_level[current_level][i][j]== 3 ) { snake_element_obj= new CChartFieldElement(); snake_element_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,game_level[current_level][i][j]), 0 , 0 , 0 ); snake_element_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_element_obj.SetPos(j,i); snake_arr[game_level[current_level][i][j]- 1 ]=snake_element_obj; } snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 0 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 1 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 2 ]); SnakeMoveOnChart(); SetTrueSnake(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnChart() { CChartFieldElement *snake_element_obj; int i; i= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!=NULL) { snake_element_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnField() { int prev_x,prev_y,next_x,next_y,check; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_body_obj,*snake_tail_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); prev_x=snake_head_obj.GetPosX(); prev_y=snake_head_obj.GetPosY(); switch (direction) { case DIRECTION_LEFT:snake_head_obj.SetPos(prev_x- 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_UP:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y- 1 ); break ; case DIRECTION_RIGHT:snake_head_obj.SetPos(prev_x+ 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_DOWN:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y+ 1 ); break ; } snake_head_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); check=Check(); snake_body_obj=snake_element_obj_arr.Detach(snake_element_obj_arr.Total()- 2 ); next_x=snake_body_obj.GetPosX(); next_y=snake_body_obj.GetPosY(); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); prev_x=next_x; prev_y=next_y; snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj, 1 ); if (check>=CRASH_FOOD) { snake_body_obj= new CChartFieldElement(); snake_body_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,snake_element_obj_arr.Total()+ 1 ), 0 , 0 , 0 ); snake_body_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj,snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); if (snake_element_obj_arr.Total()!=MAX_LENGTH_SNAKE) { FoodMoveOnField(check-CRASH_FOOD); } else EventChartCustom ( 0 , 2 , 0 , 0 , "" ); } else { snake_tail_obj=snake_element_obj_arr.At(snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); snake_tail_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_tail_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); } SetTrueSnake(); ChartRedraw (); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); Sleep (SPEED_SNAKE); } void CSnakeGame::SetTrueSnake() { CChartFieldElement *snake_head,*snake_body,*snake_tail; int total,x1,x2,y1,y2; total=snake_element_obj_arr.Total(); snake_head=snake_element_obj_arr.At( 0 ); x1=snake_head.GetPosX(); y1=snake_head.GetPosY(); snake_body=snake_element_obj_arr.At( 1 ); x2=snake_body.GetPosX(); y2=snake_body.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT); direction=DIRECTION_RIGHT; } else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN); direction=DIRECTION_DOWN; } else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT); direction=DIRECTION_LEFT; } else { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP); direction=DIRECTION_UP; } snake_body=snake_element_obj_arr.At(total- 2 ); x1=snake_body.GetPosX(); y1=snake_body.GetPosY(); snake_tail=snake_element_obj_arr.At(total- 1 ); x2=snake_tail.GetPosX(); y2=snake_tail.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT); else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN); else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT); else snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP); } int CSnakeGame::Check() { int i; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_element_obj,*obstacle_obj,*food_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!=NULL) { if (snake_head_obj.GetPosX()==obstacle_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==obstacle_obj.GetPosY()) { EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!=NULL) { if (snake_head_obj.GetPosX()==food_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==food_obj.GetPosY()) { food_obj.Background(true); return (CRASH_FOOD+i); } i++; } i= 3 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!=NULL) { if (snake_element_obj_arr.At(i+ 1 )==NULL) break ; if (snake_head_obj.GetPosX()==snake_element_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==snake_element_obj.GetPosY()) { EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); snake_element_obj.Background(true); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } return CRASH_NO; } void CSnakeGame::DeleteSnake() { delete snake_element_obj_arr; ChartRedraw (); }

スネークの頭を移動したら、Check() 関数によって衝突が確認されます。それは衝突識別子を返します。

SetTrueSnake() 関数は、近隣エレメントの位置に応じてスネークの頭と尾を正しく描画することを指定するのに使用されます。





スネークのエサ

void CSnakeGame::CreateFood() { int i; CChartFieldElement *food_obj; MathSrand ( uint ( TimeLocal ())); food_obj_arr= new CArrayObj(); i= 0 ; while (i<COUNT_FOOD) { food_obj= new CChartFieldElement; food_obj.Create( 0 , StringFormat (FOOD_BMP_LABEL_NAME,i), 0 , 0 , 0 ); food_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_FOOD); food_obj_arr.Add(food_obj); FoodMoveOnField(i); i++; } } void CSnakeGame::FoodMoveOnChart() { CChartFieldElement *food_obj; int i; i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!=NULL) { food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FoodMoveOnField( int food_num) { int i,j,k,n,m; CChartFieldElement *snake_element_obj,*food_obj; CChartObjectEdit *edit_obj; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 1 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces2+FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE-snake_element_obj_arr.Total())); bool b; b=false; k= 0 ; while (true) { i=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_ROWS- 1 )); j=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_COLUMNS- 1 )); n= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(n))!=NULL) { if (j!=snake_element_obj.GetPosX() && i!=snake_element_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } if (b==true) { n= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(n))!=NULL) { if (j!=food_obj.GetPosX() && i!=food_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } } if (b==true && game_level[current_level][i][j]!= 9 ) break ; k++; } food_obj=food_obj_arr.At(food_num); food_obj.Background(false); food_obj.SetPos(j,i); food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteFood() { delete food_obj_arr; ChartRedraw (); }

プレーフィールド上でのエサの位置はランダムに設定され、エサが配置されるセルフィールドにはその他のエレメントは含まれません。





ステータスパネル

void CSnakeGame::CreateStatusPanel() { CChartObjectEdit *edit_obj; status_panel_obj_arr= new CArrayObj(); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LEVEL_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces2+FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE- 3 )); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LIVES_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); StatusPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::StatusPanelMoveOnChart() { CChartObjectEdit *edit_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((edit_obj=status_panel_obj_arr.At(i))!=NULL) { edit_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); edit_obj.Y_Distance(y); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteStatusPanel() { delete status_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }





コントロールパネル

void CSnakeGame::CreateControlPanel() { CChartObjectButton *button_obj; control_panel_obj_arr= new CArrayObj(); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(START_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(STOP_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); ControlPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ControlPanelMoveOnChart() { CChartObjectButton *button_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((button_obj=control_panel_obj_arr.At(i))!=NULL) { button_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); button_obj.Y_Distance(y+CONTROL_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteControlPanel() { delete control_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }





ゲームの初期化、最初期化、ゲームエレメントの移動

void CSnakeGame::AllMoveOnChart() { FieldMoveOnChart(); StatusPanelMoveOnChart(); ControlPanelMoveOnChart(); ObstacleMoveOnChart(); SnakeMoveOnChart(); FoodMoveOnChart(); } void CSnakeGame::Init() { CreateHeader(); CreateField(); CreateStatusPanel(); CreateControlPanel(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::Deinit() { DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); DeleteControlPanel(); DeleteStatusPanel(); DeleteField(); DeleteHeader(); }





ゲームコントロール

void CSnakeGame::StartGame() { return ; } void CSnakeGame::PauseGame() { return ; } void CSnakeGame::StopGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_level= 0 ; current_lives=LIVES_SNAKE; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } void CSnakeGame::ResetGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; if (current_lives- 1 ==- 1 )StopGame(); else { current_lives--; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); CreateSnake(); CreateFood(); } } void CSnakeGame::NextLevel() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_lives=LIVES_SNAKE; if (current_level+ 1 >MAX_LEVEL)StopGame(); else { current_level++; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } }





イベントハンドラ (最終コード)

CSnakeGame snake_field; int OnInit () { snake_field.Init(); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { snake_field.Deinit(); } void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { long x,y; static bool press_key=true; static bool press_button=false; static bool move=false; if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && press_key==false) { if ((lparam==VK_LEFT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_LEFT); else if ((lparam==VK_RIGHT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_RIGHT); else if ((lparam==VK_DOWN) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_DOWN); else if ((lparam==VK_UP) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_UP); press_key=true; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==START_GAME_BUTTON_NAME && press_button==false) { Sleep ( 1000 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); press_button=true; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==PAUSE_GAME_BUTTON_NAME) { press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==STOP_GAME_BUTTON_NAME) { snake_field.StopGame(); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM && press_button==true) { snake_field.SnakeMoveOnField(); press_key=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 1 ) { snake_field.ResetGame(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 2 ) { snake_field.NextLevel(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG && sparam==HEADER_BUTTON_NAME) { x= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_XDISTANCE ); y= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_YDISTANCE ); snake_field.SetHeaderPos(x,y); snake_field.AllMoveOnChart(); } }

press_key と press_button は2つの 静的変数で、 OnChartEvent イベントハンドラ関数内で定義されます。

press_button 変数が falseの場合、ゲームをスタートできます。「スタート」ボタンをクリックしたら、press_button 変数が true に設定され（ゲームを開始するコードの再実行は禁じています）、次のいずれかのイベントまでこの状態が保持されます。

現在レベルの再スタート

次のレベルへの移動

ゲームの一時停止（「ポーズ」ボタンが押されている）

ゲーム停止（「ストップ」ボタンが押されている）

スネークの移動方向の変更は、現在の方向と直角の方向（press_key 変数の値がそれを指示します）であれば可能です。スネークがプレーフィールド上を動いた後でも同様です。これら条件はCHARTEVENT_KEYDOWN イベント処理関数（キー押下イベント）内で考慮されます。

それからヘッダを移動します。 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG イベントが作成され、CSnakeGameクラスのheader_left および header_top フィールドが再定義されます。その他のゲームエレメントの移動はそれらフィールドの値によって決定されます。

プレーフィールドの移動は TradePad_Sampleに示される方法で実装されます。





おわりに

本稿では、MQL5でゲームを書く例について考察しました。

Standard Library クラス（ control classes）、CArrayObjクラスを導入し、またイベントハンドラで定期的に関数を呼び出す方法も学習しました。

『スネーク』ゲームのソースコードの保管場所は下記の参照からダウンロードできます。アーカイブはフォルダ terminal_data_folderに解凍します。